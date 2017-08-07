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كيف تستغل المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة بطريقة عملية وأنيقة؟!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
strefa dzienna o powierzchni 28m2 w klimacie loftu , KOKON zespół architektoniczny KOKON zespół architektoniczny غرفة المعيشة
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في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن تصميم واختيار ديكورات المساحات الضيقة مهمة صعبة، يجد البعض الأخر أن شغل المساحات الكبيرة بدون الوقوع في شرك الزحام أو ترك زاوية غير مستغلة، مهمة أكثر صعوبة.

مبدأ البساطة دائمًا ما يعد ورقة رابحة عندما يصل الأمر إلى درجة الحيرة، ولكن المساحات الكبيرة تعد فرصة ذهبية للاستمتاع بمنزل يوفر كافة الاحتياجات والرفاهيات، ولكن يجب الحرص من أخطاء الزحام، وانتقاء قطع غير متناسقة، إضافة إلى ضرورة تجنب فوضى الألوان.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبرك بمجموعة من الأفكار الرائعة لاستغلال غرف المعيشة الكبيرة بأفضل طريقة، دون التسبب في زحام بصري، أو الوقوع في أخطاء الفوضى.

تعرف عليهم معنا واختار ما يناسب احتياجاتك ومساحة منزلك!

1. ركن للميديا

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى يمكنك استغلال المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة من أجل الزائرين، من خلال تقسيمها إلى مساحتين إحداهما للجلوس والأخرى للميديا، حيث الاستمتاع بمشاهدة بعض الأفلام والبرامج المفضلة وقضاء أوقات سعيدة مع أصدقائك وأفراد عائلتك.

2. مكتب للعمل أو الدراسة

patel house (outhouse), USINE STUDIO USINE STUDIO غرفة المعيشة
USINE STUDIO

USINE STUDIO
USINE STUDIO
USINE STUDIO

يمكنك أن تستمتع بالمساحة الكبيرة لغرفة المعيشة من خلال تخصيص ركن صغير لمكتب عمل أو دراسة، فقط تحتاج إلى منضدة خشبية أنيقة، مع كرسي مُريح، وربما رف معلق لترتيب بعض الكتب والأورق وترك غرفتك مرتبة ونظيفة.

3. طاولة طعام

Apartamentos Maré Cheia - Extreme Make-over na Praia da Consolação., Staging Factory Staging Factory
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

تقتضي الاتجاهات الحديثة للتصميم بدمج البيئات الاجتماعية في مساحة واحدة من أجل الاستمتاع بأجواء حميمية دافئة، حيث يمكنك استغلال المساحة الكبيرة في غرفة المعيشة من خلال إضافة طاولة طعام تتناسب مع النمط التصميمي لغرفتك، ويمكنك الفصل بينهما بصريًا من خلال قطعة سجاد وربما من خلال تغيير لون الجدار إلى جانب الطاولة.

4. ركن للقراءة

Interior Design Service: Wohnkonzept, The Harrison Spirit The Harrison Spirit غرفة المعيشة
The Harrison Spirit

The Harrison Spirit
The Harrison Spirit
The Harrison Spirit

إن كنت من عشاق القراءة فإليك تلك الفكرة مع هذا النموذج المُلهم، حيث يمكنك وضع مكتبة من مجموعة أرفف وملئها بأنواع الكتب التي تحب، وربما تزيينها ببعض من قطع الديكور المميزة وشهادات التقدير أو الإطارات التي تحمل الذكريات الثمينة. يمكنك أيضًا غضافة كرسي مُريح للاسترخاء أثناء الابحار بين سطور كتابك المفضل.

5. ركن للاسترخاء والراحة

Großzügiges Landhaus Home Staging, Langmayer Immobilien & Home Staging Langmayer Immobilien & Home Staging غرفة المعيشة
Langmayer Immobilien &amp; Home Staging

Langmayer Immobilien & Home Staging
Langmayer Immobilien &amp; Home Staging
Langmayer Immobilien & Home Staging

لست من محبي القراءة ولكنك تعشق الاسترخاء؟! ماذا يمنعك من إضافة ركن ساحر للاسترخاء في غرفة معيشتك الكبيرة! يمكنك إضافة أرجوحة مع إضاءات أرضية وبعض الزهور أو النباتات الخضراء. يمكنك أيضًا إضافة قطعة من السجاد الناعم أو المفروشات الناعمة لمزيد من الرفاهية والاسترخاء.

6. الجمع بين الاسترخاء والقراءة

homify غرفة الميديا
homify

homify
homify
homify

يمكنك استخدام طريقة ذكية للجمع بين الاسترخاء والقراءة بإضافة شيزلونج مُريح مع طاولة قهوة ومصباح جانبي مرتفع مما يمكنك من الاسترخاء أو القراءة، وفي الوقت ذاته قضاء الوقت مع أفراد عائلتك دون الانفصال عنهم.

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7. غرفة استقبال

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الميديا
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

من خلال فاصل بصري أنيق يمكنك تقسيم الغرفة الكبيرة إلى جزئين، أحدهما تستغله كغرفة معيشة لقضاء الأوقات العائلية وتجمع أفرادها، والجزء الأخر لاستقبال الضيوف، ومنح كل من القسمين أجواء خاصة مستقلة من خلال الألوان أو الإضاءة وربما قطع الأثاث أو السجاد.

8. بعض المرح والتسلية

Canelos, RIMA Arquitectura RIMA Arquitectura غرفة الميديا الخرسانة
RIMA Arquitectura

RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura
RIMA Arquitectura

ماذا عن ركن للعب والتسلية؟! نحن نعتقد أن تلك هي أحد الأفكار المميزة لاستغلال مساحة غرفة المعيشة الكبيرة، خاصة وأنها الغرفة التي تستقبل أصدقائك وأقاربك والزائرين، ويمكنك إضافة بعض المرح على وقت الزيارة، من خلال اللعب والتسلية لصنع الذكريات السعيدة.

9. إضافة مطبخ على النمط الأمريكي

strefa dzienna o powierzchni 28m2 w klimacie loftu , KOKON zespół architektoniczny KOKON zespół architektoniczny غرفة المعيشة
KOKON zespół architektoniczny

KOKON zespół architektoniczny
KOKON zespół architektoniczny
KOKON zespół architektoniczny

أحد الأفكار العملية التي لن تتسبب على الإطلاق في فوضى بصرية، وستمكنك من اختيار الألوان بسهولة، هي إضافة مطبخ مفتوح على النمط الأمريكي، مع الحرص على إضافة مدخنة جيدة حتى لا تمتلئ الغرفة بروائح الطعام، وبالتالي يمكنك استغلال مساحة المطبخ الأساسية كغرفة ملابس أو مكتب صغير للعمل.

إن كنت لا تفضل فكرة دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، يمكنك إضافة بار للمشروبات والوجبات السريعة، على ألا تتم فيه أي عمليات طهي، ويقتصر فقط على الأمور البسيطة.

10. غرفة للضيوف

Departamento Parque Reforma , Lopez Duplan Arquitectos Lopez Duplan Arquitectos غرفة الميديا
Lopez Duplan Arquitectos

Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos
Lopez Duplan Arquitectos

ربما تكون من هؤلاء الذين يستقبلون الكثير من الضيوف والأصدقاء، مما يجعلك في حاجة إلى غرفة ضيوف عند الحاجة إذا ما تأخر الوقت واستدعى الأمر أن يبيتون في منزلك. في هذه الحالة يمكنك استغلال المساحة الكبيرة بتخصيص جزء لوضع أريكة قالبة للطي والفرد للتحول إلى سرير وقت الحاجة مع طاوة جانبية وإضاءة هادئة.

11. أجهزة للياقة البدنية

Дизайн-проект зоны отдыха 60 кв. метров в загородном коттедже, классический стиль, Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова صالة الرياضة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

واحد أو اثنين من أجهزة اللياقة البدنية يمكن أن تصنع لك ركن خاص لممارسة التمارين الرياضية في غرفة المعيشة اثناء متابعة البرامج المفضلة في التلفاز أو تبادل أطراف الحديث مع أفراد العائلة.

لمزيد من الأفكار المُلهمة لتصميم منزلك المثالي، تفضل بقراءة المقال التالي، 11 فكرة جميلة لوضع السجاد في مساحات مختلفة من المنزل!

قبل وبعد: تحول شقة صغيرة مزدحمة إلى مساحة رائعة ومريحة

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