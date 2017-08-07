كيف تستغل المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة بطريقة عملية وأنيقة؟!

في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن تصميم واختيار ديكورات المساحات الضيقة مهمة صعبة، يجد البعض الأخر أن شغل المساحات الكبيرة بدون الوقوع في شرك الزحام أو ترك زاوية غير مستغلة، مهمة أكثر صعوبة.
مبدأ البساطة دائمًا ما يعد ورقة رابحة عندما يصل الأمر إلى درجة الحيرة، ولكن المساحات الكبيرة تعد فرصة ذهبية للاستمتاع بمنزل يوفر كافة الاحتياجات والرفاهيات، ولكن يجب الحرص من أخطاء الزحام، وانتقاء قطع غير متناسقة، إضافة إلى ضرورة تجنب فوضى الألوان.
في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبرك بمجموعة من الأفكار الرائعة لاستغلال غرف المعيشة الكبيرة بأفضل طريقة، دون التسبب في زحام بصري، أو الوقوع في أخطاء الفوضى.
تعرف عليهم معنا واختار ما يناسب احتياجاتك ومساحة منزلك!
مرة أخرى يمكنك استغلال المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة من أجل الزائرين، من خلال تقسيمها إلى مساحتين إحداهما للجلوس والأخرى للميديا، حيث الاستمتاع بمشاهدة بعض الأفلام والبرامج المفضلة وقضاء أوقات سعيدة مع أصدقائك وأفراد عائلتك.
يمكنك أن تستمتع بالمساحة الكبيرة لغرفة المعيشة من خلال تخصيص ركن صغير لمكتب عمل أو دراسة، فقط تحتاج إلى منضدة خشبية أنيقة، مع كرسي مُريح، وربما رف معلق لترتيب بعض الكتب والأورق وترك غرفتك مرتبة ونظيفة.
تقتضي الاتجاهات الحديثة للتصميم بدمج البيئات الاجتماعية في مساحة واحدة من أجل الاستمتاع بأجواء حميمية دافئة، حيث يمكنك استغلال المساحة الكبيرة في غرفة المعيشة من خلال إضافة طاولة طعام تتناسب مع النمط التصميمي لغرفتك، ويمكنك الفصل بينهما بصريًا من خلال قطعة سجاد وربما من خلال تغيير لون الجدار إلى جانب الطاولة.
إن كنت من عشاق القراءة فإليك تلك الفكرة مع هذا النموذج المُلهم، حيث يمكنك وضع مكتبة من مجموعة أرفف وملئها بأنواع الكتب التي تحب، وربما تزيينها ببعض من قطع الديكور المميزة وشهادات التقدير أو الإطارات التي تحمل الذكريات الثمينة. يمكنك أيضًا غضافة كرسي مُريح للاسترخاء أثناء الابحار بين سطور كتابك المفضل.
لست من محبي القراءة ولكنك تعشق الاسترخاء؟! ماذا يمنعك من إضافة ركن ساحر للاسترخاء في غرفة معيشتك الكبيرة! يمكنك إضافة أرجوحة مع إضاءات أرضية وبعض الزهور أو النباتات الخضراء. يمكنك أيضًا إضافة قطعة من السجاد الناعم أو المفروشات الناعمة لمزيد من الرفاهية والاسترخاء.
يمكنك استخدام طريقة ذكية للجمع بين الاسترخاء والقراءة بإضافة شيزلونج مُريح مع طاولة قهوة ومصباح جانبي مرتفع مما يمكنك من الاسترخاء أو القراءة، وفي الوقت ذاته قضاء الوقت مع أفراد عائلتك دون الانفصال عنهم.
من خلال فاصل بصري أنيق يمكنك تقسيم الغرفة الكبيرة إلى جزئين، أحدهما تستغله كغرفة معيشة لقضاء الأوقات العائلية وتجمع أفرادها، والجزء الأخر لاستقبال الضيوف، ومنح كل من القسمين أجواء خاصة مستقلة من خلال الألوان أو الإضاءة وربما قطع الأثاث أو السجاد.
ماذا عن ركن للعب والتسلية؟! نحن نعتقد أن تلك هي أحد الأفكار المميزة لاستغلال مساحة غرفة المعيشة الكبيرة، خاصة وأنها الغرفة التي تستقبل أصدقائك وأقاربك والزائرين، ويمكنك إضافة بعض المرح على وقت الزيارة، من خلال اللعب والتسلية لصنع الذكريات السعيدة.
أحد الأفكار العملية التي لن تتسبب على الإطلاق في فوضى بصرية، وستمكنك من اختيار الألوان بسهولة، هي إضافة مطبخ مفتوح على النمط الأمريكي، مع الحرص على إضافة مدخنة جيدة حتى لا تمتلئ الغرفة بروائح الطعام، وبالتالي يمكنك استغلال مساحة المطبخ الأساسية كغرفة ملابس أو مكتب صغير للعمل.
إن كنت لا تفضل فكرة دمج المطبخ مع غرفة المعيشة، يمكنك إضافة بار للمشروبات والوجبات السريعة، على ألا تتم فيه أي عمليات طهي، ويقتصر فقط على الأمور البسيطة.
ربما تكون من هؤلاء الذين يستقبلون الكثير من الضيوف والأصدقاء، مما يجعلك في حاجة إلى غرفة ضيوف عند الحاجة إذا ما تأخر الوقت واستدعى الأمر أن يبيتون في منزلك. في هذه الحالة يمكنك استغلال المساحة الكبيرة بتخصيص جزء لوضع أريكة قالبة للطي والفرد للتحول إلى سرير وقت الحاجة مع طاوة جانبية وإضاءة هادئة.
واحد أو اثنين من أجهزة اللياقة البدنية يمكن أن تصنع لك ركن خاص لممارسة التمارين الرياضية في غرفة المعيشة اثناء متابعة البرامج المفضلة في التلفاز أو تبادل أطراف الحديث مع أفراد العائلة.
لمزيد من الأفكار المُلهمة لتصميم منزلك المثالي، تفضل بقراءة المقال التالي، 11 فكرة جميلة لوضع السجاد في مساحات مختلفة من المنزل!