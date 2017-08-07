كيف تستغل المساحة الكبيرة لغرفة المعيشة بطريقة عملية وأنيقة؟!

في الوقت الذي يعتبر فيه البعض أن تصميم واختيار ديكورات المساحات الضيقة مهمة صعبة، يجد البعض الأخر أن شغل المساحات الكبيرة بدون الوقوع في شرك الزحام أو ترك زاوية غير مستغلة، مهمة أكثر صعوبة.

مبدأ البساطة دائمًا ما يعد ورقة رابحة عندما يصل الأمر إلى درجة الحيرة، ولكن المساحات الكبيرة تعد فرصة ذهبية للاستمتاع بمنزل يوفر كافة الاحتياجات والرفاهيات، ولكن يجب الحرص من أخطاء الزحام، وانتقاء قطع غير متناسقة، إضافة إلى ضرورة تجنب فوضى الألوان.

في مقال اليوم من هوميفاي، سنخبرك بمجموعة من الأفكار الرائعة لاستغلال غرف المعيشة الكبيرة بأفضل طريقة، دون التسبب في زحام بصري، أو الوقوع في أخطاء الفوضى.

تعرف عليهم معنا واختار ما يناسب احتياجاتك ومساحة منزلك!