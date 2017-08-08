17 فكرة لاختيار أثاث حديقتك الخاصة

أن تحظى بحديقة صغيرة أو كبيرة في منزلك الخاص، هو أمر رائع نتمناه جميعًا، ولكن أن تحظى بمساحة خضراء تجتمع فيها العائلة، أو تحظى فيها بوجبة شهية، وربما القراءة والاسترخاء قليلًا للاستمتاع بالهواء الطلق، هو الأكثر روعة.

الاستمتاع بـ حديقة المنزل لا يقتصر على الزراعة وبعض الديكورات، ولكن يمكنك الاستمتاع إلى اقصى درجة من خلال تصميم ركن مريح مع بعض الكراسي وربما طاولة لتناول الطعام، او ارجوحة للاسترخاء، وهو ما يمنح حديقتك في الوقت ذاته، طابع فريد، خاصة إذا ما انتقيت الأثاث بذوق ديكوري أنيق.

في مقال اليوم، أتينا لكم بمجموعة رائعة من تصميمات الحدائق والأثاث الذي يمكنك الاستعانة به للاستمتاع بحديقتك ومنحها لمسة ديكورية أنيقة في الوقت ذاته. شاهدهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وتفضيلاتك!