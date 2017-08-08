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17 فكرة لاختيار أثاث حديقتك الخاصة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Vorgarten in grün-weiß, 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG حديقة خشب Green
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أن تحظى بحديقة صغيرة أو كبيرة في منزلك الخاص، هو أمر رائع نتمناه جميعًا، ولكن أن تحظى بمساحة خضراء تجتمع فيها العائلة، أو تحظى فيها بوجبة شهية، وربما القراءة والاسترخاء قليلًا للاستمتاع بالهواء الطلق، هو الأكثر روعة.

الاستمتاع بـ حديقة المنزل لا يقتصر على الزراعة وبعض الديكورات، ولكن يمكنك الاستمتاع إلى اقصى درجة من خلال تصميم ركن مريح مع بعض الكراسي وربما طاولة لتناول الطعام، او ارجوحة للاسترخاء، وهو ما يمنح حديقتك في الوقت ذاته، طابع فريد، خاصة إذا ما انتقيت الأثاث بذوق ديكوري أنيق.

في مقال اليوم، أتينا لكم بمجموعة رائعة من تصميمات الحدائق والأثاث الذي يمكنك الاستعانة به للاستمتاع بحديقتك ومنحها لمسة ديكورية أنيقة في الوقت ذاته. شاهدهم معنا واختر ما يناسب ذوقك وتفضيلاتك!

1. شيزلونج بتصميم فريد يشبه ورقة الشجر مع مظلة للاسترخاء في الظل

Vorgarten in grün-weiß, 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG حديقة خشب Green
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG

2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG

2. أريكة كبيرة من الخوص مع وسائد مريحة لتجمع العائلة في العطلات والاستمتاع بالهواء الطلق

AUßENRAUMGESTALTUNG HAUS M, Klaus Mäs Architektur Klaus Mäs Architektur حديقة
Klaus Mäs Architektur

Klaus Mäs Architektur
Klaus Mäs Architektur
Klaus Mäs Architektur

3. أثاث خشبي مُريح مع وسائد اسفنجية لغرفة معيشة في الهواء الطلق!

"Mein Lieblingsplatz", 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG 2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG حديقة حجر Green
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG

2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG
2kn architekt + landschaftsarchitekt Thorsten Kasel + Sven Marcus Neu PartSchG

4. ربما أثاث جلدي فاخر مع ارجل معدنية داخل غرفة مغلقة في الحديقة!

Terrassendach, derraumhoch3 derraumhoch3 حديقة
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

5. أو مجرد مقعد خشبي بسيط مع طاولة معدنية على الطريقة المينمالية

Pimlico - Terraza, JoanMa Roig / Paisatgista JoanMa Roig / Paisatgista حديقة
JoanMa Roig / Paisatgista

JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista
JoanMa Roig / Paisatgista

6. يمكنك اتباع نمط الـفاينتيج بوضع مقعد عتيق وسط مجموعة من قصاري الزرع

Jardim romântico, Lúcia Vale Interiores Lúcia Vale Interiores حديقة
Lúcia Vale Interiores

Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores
Lúcia Vale Interiores

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7. ماذا عن نيل قسط من النوم في الحديقة؟!

Ozadi Tavira Hotel, Verde Esquisso Lda. Verde Esquisso Lda. حديقة
Verde Esquisso Lda.

Verde Esquisso Lda.
Verde Esquisso Lda.
Verde Esquisso Lda.

8. أو التخييم في حديقة منزلك والاستمتاع بأجواء رومانسية مع الإضاءات والوسائد الناعمة!

CHORAM light.trans.forms - die FarbLichtPyramide, CHORAM light.trans.forms CHORAM light.trans.forms حديقة
CHORAM light.trans.forms

CHORAM light.trans.forms
CHORAM light.trans.forms
CHORAM light.trans.forms

9. مقعدين مع طاولة كبيرة لتناول وجبة أو مشروب مع الاستمتاع بالشمس الدافئة

Verbouwing stadswoning, B-TOO B-TOO حديقة
B-TOO

B-TOO
B-TOO
B-TOO

10. الأثاث المعدني لا يزال خيارًا ذكيًا للراحة والتوفير في الميزانية

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph حديقة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

11. الأثاث المنجد أكثر راحة وأناقة ولكن الأمر يتوقف على ميزانيتك!

Outdoor-Möbel: Design-Trends im Sommer 2016, Connox Connox حديقة
Connox

Connox
Connox
Connox

12. الأرجوحة خيار رائع للاسترخاء والجلوس وتزيين الحديقة.. البالتات الخشبية لا تكلف على الاطلاق!

Huśtawka z palet, Palletideas Palletideas GardenSwings & play sets
Palletideas

Palletideas
Palletideas
Palletideas

13. وربما تفضل أرجوحة عصرية لإطلالة أكثر أناقة!

Fauteuil suspendu Sospesa, chemoa.fr chemoa.fr GardenSwings & play sets
chemoa.fr

chemoa.fr
chemoa.fr
chemoa.fr

14. شيزلونج خشبي قابل للطي لسهولة النقل والحصول على حمام شمس بأقل ميزانية

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

15. فقط اثنين من الكراسي المريح مع طاولة هوة صغيرة.. احرص على اختيار تصميمات فريدة وجذابة!

CASA IROTAMA, Cabas/Garzon Arquitectos Cabas/Garzon Arquitectos حديقة
Cabas/Garzon Arquitectos

Cabas/Garzon Arquitectos
Cabas/Garzon Arquitectos
Cabas/Garzon Arquitectos

16. طاولة وكراسي معدنية لمزيج من الخامات يصنع بيئة متنوعة وأنيقة

Privatgarten Hamburg, Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten حديقة
Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten

Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten
Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten
Munder und Erzepky Landschaftsarchitekten

17. طاولة مستديرة مع بضعة كراسي لتناول وجبة شهية في الهواء الطلق

Großer Wohngarten mit Koi-Teich, dirlenbach - garten mit stil dirlenbach - garten mit stil حديقة
dirlenbach – garten mit stil

dirlenbach - garten mit stil
dirlenbach – garten mit stil
dirlenbach - garten mit stil

لتصميمات الحدائق الصغيرة، تفضل بقراءة المقال التالي، 9 تصميمات لـ حدائق منازل صغيرة يمكنك تقليدها

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