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18 تصميم متنوع للطاولات في الممرات

Eman Rifaat Eman Rifaat
Lower Cole, Rock | Cornwall, Perfect Stays Perfect Stays الممر الحديث، المدخل و الدرج
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المدخل والممرات من المناطق التي يتجاهلها البعض عند وضع اللمسات الأخيرة في التصميم والأثاث المستخدم في الغرف، ولكن يراها الخبراء ومهندسو الديكور من الأماكن المهمة للغاية والواجب استغلالها بطريقة جيدة، ومن الطرق السهلة والبسيطة وضع طاولة في الممرات بين الغرف أو في مدخل المنزل، تلك الطاولة يمكن استخدامها بطرق مختلفة ويمكن الاعتماد عليها أيضًا كقطعة تخزين جيدة. 

نتناول معكم مجموعة متنوعة من تصميم الطاولات التي من الممكن وضعها في الممرات والمداخل..

1- تصميم عصري وراقي

Home Staging ETW Altbau in Hamburg, wohnhelden Home Staging wohnhelden Home Staging الممر الحديث، المدخل و الدرج
wohnhelden Home Staging

wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging
wohnhelden Home Staging

هذا المدخل يتميز بطوله الكبير وعرضه الصغير، لذا عند اختيار الطاولة يجب أن تتناسب مع هذه الأبعاد، طاولة تحمل نفس النسب في أبعادها مع أرجل طويلة وألوان مناسبة لديكور الممر هي الاختيار الأمثل في تلك الحالة.

2- الطاولة الطائرة

Neubau Einfamilienhaus mit Garage in Erkelenz, Architekturbüro J. + J. Viethen Architekturbüro J. + J. Viethen الممر الحديث، المدخل و الدرج
Architekturbüro J. + J. Viethen

Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen
Architekturbüro J. + J. Viethen

في الممرات والمداخل الصغيرة يجب اختيار فكرة مناسبة لا تأخذ كثير من المساحة ولن تشعرك بالانزعاج والضيق، فكرة الطاولة الطائرة أو طاولة بدون قاعدة فكرة رائعة وجديدة ومناسبة للمساحات الصغيرة، بالإضافة إلى شكلها الأنيق.

3- مفتوحة

Как декорировать маленькие прихожие?, ООО "Сфера" ООО 'Сфера' Corridor, hallway & stairsStorage
ООО <q>Сфера</q>

ООО "Сфера"
ООО <q>Сфера</q>
ООО "Сфера"

من الأفكار العصرية أيضًا وجود طاولة أو خزائن مفتوحة يمكن استخدامها في تلك الحالة كطاولة من أعلى، ومكان تخزين من الداخل، وبفضل عدم وجود أبواب يصبح قطعة أنيقة من الديكور.

4- طاولة ومرآة كبيرة

RESIDENCIA, Martins Valente Arquitetura e Interiores Martins Valente Arquitetura e Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Martins Valente Arquitetura e Interiores

Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores
Martins Valente Arquitetura e Interiores

أن يحتوي المدخل على طاولة مناسبة وكبيرة وانيقة أمر مهم، والأجمل أن يصاحب تلك الطاولة مرآة تحمل نفس النمط والجمال.

5- الأرفف بديلاً جيدًا

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

إن لم تستطع وضع طاولة أو لم يكفي المدخل لذلك، واحتجت إلى قطعة تخزين أكبر، يمكنك تعويض وجود الطاولة باستخدام أرفف مثبتة على الجدار تعطي جاذبية وديكور مميز للممر. 

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6- لمسة مختلفة من الألوان

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex homify Corridor, hallway & stairsStorage
homify

'Blue' Contemporary hallway shoe storage set with coat rack by Birex

homify
homify
homify

يحب بعض الناس إضافة لمسة مميزة لمدخل المنزل، وأبسط الحلول لذلك هو اختيار لون مميز وغير معتاد، المهم هو اختيار اللون بعناية بحيث يتناسب مع تصميم وألوان المنزل. 

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7- طاولة دائرية

Armoni , ARCO Arquitectura Contemporánea ARCO Arquitectura Contemporánea الممر الحديث، المدخل و الدرج
ARCO Arquitectura Contemporánea

ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea
ARCO Arquitectura Contemporánea

الأشكال الدائرية من الطاولات رائعة في المداخل والممرات المربعة الواسعة، يمكنك تزيينها ببعض الورود والأزهار الملونة مع إضافة سجادة أنيقة تحت قاعدتها وستنبهر من شكلها النهائي.

8- مدمجة في الجدار

La casa di Valentina, Modularis Progettazione e Arredo Modularis Progettazione e Arredo الممر الحديث، المدخل و الدرج
Modularis Progettazione e Arredo

Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo
Modularis Progettazione e Arredo

في بعض الأحيان لا يتسع مدخل الشقة لوضع طاولة إضافية أو حتى أرفف على الجدار، الحل الوحيد في تلك الحالة هو استخدام الأرفف المدمجة داخل الجدار مع الاهتمام بإضاءة جيدة وشكل متناسق واختيار الجدار المناسب لذلك. 

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9- من الخشب

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range Big Blu Furniture Corridor, hallway & stairsStorage خشب متين Brown
Big Blu Furniture

Solid Walnut Shoe Cabinet from our Mayan Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

الطاولات الخشبية التي تحتوي على خزائن مغلقة هي الأشهر والاكثر استخدامًا في المنازل، شكلها أنيق وميزتها العملية كبيرة في الاحتفاظ بالأغراض المختلفة. 

10- الأفكار التقليدية

Bonnie Wall Shelf Loaf Living roomShelves
Loaf

Bonnie Wall Shelf

Loaf
Loaf
Loaf

البساطة والأفكار التقليدية تكون هي الأفضل في كثير من الأحيان، طاولة بسيطة ومكان لتعليق الملابس في مدخل المنزل طريقة مثالية لتزيينه ولن تحتاج إلى مجهود أو أموال إضافية! 

11- طاولة زجاجية

Hallway Perfect Stays الممر الحديث، المدخل و الدرج
Perfect Stays

Hallway

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

لإضافة الشفافية والرقي للمدخل استخدم الزجاج مع الخشب في الطاولة وستكون النتيجة رائعة كما ترى في هذا التصميم. 

12- كلاسيكية

Hallway Roselind Wilson Design الممر الحديث، المدخل و الدرج wall mirror,black and white,modern,hallway,contemporary,interior design
Roselind Wilson Design

Hallway

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

الأسود والأبيض، هذا المزيج الذي لا نمل منه أبدًا في عالم التصميم، مزيج كلاسيكي لا تنتهي موضته على الإطلاق، تصميم بسيط ومتكامل لأحد المداخل يمكنك نقله كما هو بكل تفاصيله. 

13- استغلال مثالي

homify Corridor, hallway & stairsStairs
homify

homify
homify
homify

المساحة أسفل السلم الداخلي في كثير من الاحيان تكون من ضمن مساحة الممر داخل المنزل، طاولة صغيرة وكرسي مريح ستحوللها إلى بيئة عمل او قراءة مميزة.

14- أدوار متعددة

Apartamento c/ 1 quarto - Queijas, Oeiras, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores الممر الحديث، المدخل و الدرج
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

يمكنك الخروج من إطار الشكل التقليدي للطاولات واختيار طاولة مفتوحة ومكونة من عدة أدوار، تصميم عصري يتماشى مع أنماط متعددة وألوان مختلفة.

15- طاولة قديمة

Casa Ideal 2012_Interiores, Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores ممر الاستعماري، الرواق والدرج
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores
Tiago Patricio Rodrigues, Arquitectura e Interiores

أي طاولة قديمة يمكن أن تصبح جديدة وأنيقة بفضل الديكور المستخدم معها، وهذه الطاولة أروع مثال على ما نقول. 

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