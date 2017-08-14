18 تصميم متنوع للطاولات في الممرات

المدخل والممرات من المناطق التي يتجاهلها البعض عند وضع اللمسات الأخيرة في التصميم والأثاث المستخدم في الغرف، ولكن يراها الخبراء ومهندسو الديكور من الأماكن المهمة للغاية والواجب استغلالها بطريقة جيدة، ومن الطرق السهلة والبسيطة وضع طاولة في الممرات بين الغرف أو في مدخل المنزل، تلك الطاولة يمكن استخدامها بطرق مختلفة ويمكن الاعتماد عليها أيضًا كقطعة تخزين جيدة.
نتناول معكم مجموعة متنوعة من تصميم الطاولات التي من الممكن وضعها في الممرات والمداخل..
هذا المدخل يتميز بطوله الكبير وعرضه الصغير، لذا عند اختيار الطاولة يجب أن تتناسب مع هذه الأبعاد، طاولة تحمل نفس النسب في أبعادها مع أرجل طويلة وألوان مناسبة لديكور الممر هي الاختيار الأمثل في تلك الحالة.
في الممرات والمداخل الصغيرة يجب اختيار فكرة مناسبة لا تأخذ كثير من المساحة ولن تشعرك بالانزعاج والضيق، فكرة الطاولة الطائرة أو طاولة بدون قاعدة فكرة رائعة وجديدة ومناسبة للمساحات الصغيرة، بالإضافة إلى شكلها الأنيق.
من الأفكار العصرية أيضًا وجود طاولة أو خزائن مفتوحة يمكن استخدامها في تلك الحالة كطاولة من أعلى، ومكان تخزين من الداخل، وبفضل عدم وجود أبواب يصبح قطعة أنيقة من الديكور.
أن يحتوي المدخل على طاولة مناسبة وكبيرة وانيقة أمر مهم، والأجمل أن يصاحب تلك الطاولة مرآة تحمل نفس النمط والجمال.
إن لم تستطع وضع طاولة أو لم يكفي المدخل لذلك، واحتجت إلى قطعة تخزين أكبر، يمكنك تعويض وجود الطاولة باستخدام أرفف مثبتة على الجدار تعطي جاذبية وديكور مميز للممر.
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يحب بعض الناس إضافة لمسة مميزة لمدخل المنزل، وأبسط الحلول لذلك هو اختيار لون مميز وغير معتاد، المهم هو اختيار اللون بعناية بحيث يتناسب مع تصميم وألوان المنزل.
الأشكال الدائرية من الطاولات رائعة في المداخل والممرات المربعة الواسعة، يمكنك تزيينها ببعض الورود والأزهار الملونة مع إضافة سجادة أنيقة تحت قاعدتها وستنبهر من شكلها النهائي.
في بعض الأحيان لا يتسع مدخل الشقة لوضع طاولة إضافية أو حتى أرفف على الجدار، الحل الوحيد في تلك الحالة هو استخدام الأرفف المدمجة داخل الجدار مع الاهتمام بإضاءة جيدة وشكل متناسق واختيار الجدار المناسب لذلك.
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الطاولات الخشبية التي تحتوي على خزائن مغلقة هي الأشهر والاكثر استخدامًا في المنازل، شكلها أنيق وميزتها العملية كبيرة في الاحتفاظ بالأغراض المختلفة.
البساطة والأفكار التقليدية تكون هي الأفضل في كثير من الأحيان، طاولة بسيطة ومكان لتعليق الملابس في مدخل المنزل طريقة مثالية لتزيينه ولن تحتاج إلى مجهود أو أموال إضافية!
لإضافة الشفافية والرقي للمدخل استخدم الزجاج مع الخشب في الطاولة وستكون النتيجة رائعة كما ترى في هذا التصميم.
الأسود والأبيض، هذا المزيج الذي لا نمل منه أبدًا في عالم التصميم، مزيج كلاسيكي لا تنتهي موضته على الإطلاق، تصميم بسيط ومتكامل لأحد المداخل يمكنك نقله كما هو بكل تفاصيله.
المساحة أسفل السلم الداخلي في كثير من الاحيان تكون من ضمن مساحة الممر داخل المنزل، طاولة صغيرة وكرسي مريح ستحوللها إلى بيئة عمل او قراءة مميزة.
يمكنك الخروج من إطار الشكل التقليدي للطاولات واختيار طاولة مفتوحة ومكونة من عدة أدوار، تصميم عصري يتماشى مع أنماط متعددة وألوان مختلفة.
أي طاولة قديمة يمكن أن تصبح جديدة وأنيقة بفضل الديكور المستخدم معها، وهذه الطاولة أروع مثال على ما نقول.
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