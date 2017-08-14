18 تصميم متنوع للطاولات في الممرات

المدخل والممرات من المناطق التي يتجاهلها البعض عند وضع اللمسات الأخيرة في التصميم والأثاث المستخدم في الغرف، ولكن يراها الخبراء ومهندسو الديكور من الأماكن المهمة للغاية والواجب استغلالها بطريقة جيدة، ومن الطرق السهلة والبسيطة وضع طاولة في الممرات بين الغرف أو في مدخل المنزل، تلك الطاولة يمكن استخدامها بطرق مختلفة ويمكن الاعتماد عليها أيضًا كقطعة تخزين جيدة.

نتناول معكم مجموعة متنوعة من تصميم الطاولات التي من الممكن وضعها في الممرات والمداخل..