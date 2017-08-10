قد نقع في أخطاء تجعل منزلنا أكثر حرارة دون قصد ولا نفهم ما هو السبب، يرجع ذلك لأننا ساعدنا على زيادة درجة الرطوبة داخل منازلنا من خلال بعض التصرفات والعادات الخاطئة، بالإضافة لأفعال قد تساعد منزلك على تخزين الحرارة لوقت اطول مما يجعل المنزل بدرجة حرارة مرتفعة واحيانا أعلى من الطبيعي، لذا اليوم معا سنبحث وراء 8 أشياء لا تفعلها في منزلك في فصل الصيف..
لا تترك سجاد بيتك الثقيل أثناء الصيف، بل قم بتخفيف الأحمال عن الأرضيات في فصل الصيف، واختر سجاد خفيف مناسب لدرجات الحرارة، أو اترك الأرض بدون سجاد ذلك سيكون أفضل بالتأكيد..
عملية الغسيل قد تتسبب في رفع درجة الرطوبة وخاصة بالنهار وفي أوقات الذروة، فبالتالي من الأفضل تأجيل هذه المهمة ليلا، واختيار أوقات درجات الحرارة فيها أقل من المعتاد، والابتعدا تماما عن تجفيف الملابس داخل المنزل..
الميكرويف والموقد قد يساعدان في رفع درجة حرارة منزلك دون أن تشعر، حاول أن تحدد استخدامك لهما في فترات الذروة وخاصة السخان الكهربائي فالأفضل الاستغناء تماما عن استخدامه بالنهار..
لا تقم بمسح أرضيات منزلك نهارا، قد تظن ان ذلك يقلل من درجات الحرارة ولكن هو فعليا يرفع من درجات الرطوبة مما يجعلنا نشعر بالحرارة أكثر من الطبيعي ويتسبب في التعرق الشديد وضيق في اتنفس ..
حاول أن تتخفف من الوسادات والمفروشات الزائد عن الحد أثناء الصيف وأن تضف إن كنت بحاجة لأغطية قطنية لتجعل أثاث منزلك يتنفس ولا يختزن الحرارة..
الصيف يحتاج لستائر على شبابيك وأن تجعل منها عوامل عزل تحمي منزلك من أشعة الشمس الحارقة، علينا أن نحافظ على تهوية منازلنا بالتأكيد ولكن في بفترة زمنية محددة وأن نسعتين بالستائر في أوقات الذروة لتحمي منزلك من ان تختزن جدرانه كل هذا الكم من الحرارة ..
اختيار النباتات المنزلية كحل للتخلص من الرطوبة المنزلية يحتاج للدقة في الاختيار وذكاء في التعامل ، فالنباتات لديها قدرة الحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة فهي تقلل من درجة الحرارة بشكل عام، والنباتات بشكل طبيعي تمتص الرطوبة وتجدد الهواء باستمرار وعندما تضاف بكميات كبيرة يمكن أن تحسّن كثيرا من الرطوبة في الغرفة، ولكن الإفراط في استخدام الماء مع النباتات هو العامل الذي يجب أخذه في الاعتبارفالماء قد يتبخر ويساعد في رفع درجة الرطوبة في المنزل وبالتالي بدلا من ان تكون إضافة إيجابية تتسبب في أزمة .. لذا يجب الانتباه بشكل ذكي على الأساليب السليمة للحفاظ على النباتات منتعشة وصحية ولكن دون أن يتأثر منزلنا ..
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