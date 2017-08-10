8 أشياء لا تفعلها في منزلك في فصل الصيف

اختيار النباتات المنزلية كحل للتخلص من الرطوبة المنزلية يحتاج للدقة في الاختيار وذكاء في التعامل ، فالنباتات لديها قدرة الحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة فهي تقلل من درجة الحرارة بشكل عام، والنباتات بشكل طبيعي تمتص الرطوبة وتجدد الهواء باستمرار وعندما تضاف بكميات كبيرة يمكن أن تحسّن كثيرا من الرطوبة في الغرفة، ولكن الإفراط في استخدام الماء مع النباتات هو العامل الذي يجب أخذه في الاعتبارفالماء قد يتبخر ويساعد في رفع درجة الرطوبة في المنزل وبالتالي بدلا من ان تكون إضافة إيجابية تتسبب في أزمة .. لذا يجب الانتباه بشكل ذكي على الأساليب السليمة للحفاظ على النباتات منتعشة وصحية ولكن دون أن يتأثر منزلنا ..

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