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8 أشياء لا تفعلها في منزلك في فصل الصيف

آية منير آية منير
Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
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قد نقع في أخطاء تجعل منزلنا أكثر حرارة دون قصد ولا نفهم ما هو السبب، يرجع ذلك لأننا ساعدنا على زيادة درجة الرطوبة داخل منازلنا من خلال بعض التصرفات والعادات الخاطئة، بالإضافة لأفعال قد تساعد منزلك على تخزين الحرارة لوقت اطول مما يجعل المنزل بدرجة حرارة مرتفعة واحيانا أعلى من الطبيعي، لذا اليوم معا سنبحث وراء 8 أشياء لا تفعلها في منزلك في فصل الصيف..

1. تترك السجاد أثناء الصيف..

homify
homify

homify
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homify

لا تترك سجاد بيتك الثقيل أثناء الصيف، بل قم بتخفيف الأحمال عن الأرضيات في فصل الصيف، واختر سجاد خفيف مناسب لدرجات الحرارة، أو اترك الأرض بدون سجاد ذلك سيكون أفضل بالتأكيد..

2. الغسيل أثناء النهار ..

Mehr Ordnung im Bad, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH حمام خشب Brown
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

عملية الغسيل قد تتسبب في رفع درجة الرطوبة وخاصة بالنهار وفي أوقات الذروة، فبالتالي من الأفضل تأجيل هذه المهمة ليلا، واختيار أوقات درجات الحرارة فيها أقل من المعتاد، والابتعدا تماما عن تجفيف الملابس داخل المنزل..

3. تشغيل الموقد والميكرويف..

Beleza intemporal, FABRI FABRI مطبخ Wood effect
FABRI

FABRI
FABRI
FABRI

الميكرويف والموقد قد يساعدان في رفع درجة حرارة منزلك دون أن تشعر، حاول أن تحدد استخدامك لهما في فترات الذروة وخاصة السخان الكهربائي فالأفضل الاستغناء تماما عن استخدامه بالنهار..

4. مسح الأرضيات نهارا ..

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homify

homify
homify
homify

لا تقم بمسح أرضيات منزلك نهارا، قد تظن ان ذلك يقلل من درجات الحرارة ولكن هو فعليا يرفع من درجات الرطوبة مما يجعلنا نشعر بالحرارة أكثر من الطبيعي ويتسبب في التعرق الشديد وضيق في اتنفس ..

5. وسادات ومفروشات كثيرة ..

Дом для ПМЖ всего 67 кв.м., Home in the Woods Home in the Woods غرفة المعيشة خشب White
Home in the Woods

Home in the Woods
Home in the Woods
Home in the Woods

حاول أن تتخفف من الوسادات والمفروشات الزائد عن الحد أثناء الصيف وأن تضف إن كنت بحاجة لأغطية قطنية لتجعل أثاث منزلك يتنفس ولا يختزن الحرارة..

6. شبابيك مفتوحة بدون ستائر .. ..

Winchmore Hill, London Maxlight شبابيك
Maxlight

Winchmore Hill, London

Maxlight
Maxlight
Maxlight

الصيف يحتاج لستائر على شبابيك وأن تجعل منها عوامل عزل تحمي منزلك من أشعة الشمس الحارقة، علينا أن نحافظ على تهوية منازلنا بالتأكيد ولكن في بفترة زمنية محددة وأن نسعتين بالستائر في أوقات الذروة لتحمي منزلك من ان تختزن جدرانه كل هذا الكم من الحرارة ..

8. نباتات غير مناسبة ..

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia غرفة المعيشة
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

اختيار النباتات المنزلية كحل للتخلص من الرطوبة المنزلية يحتاج للدقة في الاختيار وذكاء في التعامل ، فالنباتات لديها قدرة الحفاظ على درجة حرارة منخفضة في الغرفة فهي تقلل من درجة الحرارة بشكل عام، والنباتات بشكل طبيعي تمتص الرطوبة وتجدد الهواء باستمرار وعندما تضاف بكميات كبيرة يمكن أن تحسّن كثيرا من الرطوبة في الغرفة، ولكن الإفراط في استخدام الماء مع النباتات هو العامل الذي يجب أخذه في الاعتبارفالماء قد يتبخر ويساعد في رفع درجة الرطوبة في المنزل وبالتالي بدلا من ان تكون إضافة إيجابية تتسبب في أزمة .. لذا يجب الانتباه بشكل ذكي على الأساليب السليمة للحفاظ على النباتات منتعشة وصحية ولكن دون أن يتأثر منزلنا ..

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