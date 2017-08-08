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12 فكرة ديكورية تجعل مساحات منزلك الصغير جنة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
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ليس من السهل تأثيث بيت ذو مساحة صغيرة فهو يحتاج إبداع وتخطيط جيد للحصول على نتائج جيدة. أهم شئ هو الحصول على منزل يشعرك بالدفئ والترحاب مهما كان حجمه. لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار التي ستساعدكم على تحويل المساحة الصغيرة إلى بيت الأحلام.

1.ألوان فاتحة وخامات طبيعية

Living room : Neutral tones In:Style Direct غرفة المعيشة
In:Style Direct

Living room : Neutral tones

In:Style Direct
In:Style Direct
In:Style Direct

لجعل المساحات الصغيرة أكثر أناقة قم بإضافة ألوان فاتحة في الحوائط والأثاث بالإضافة لخامات مثل الزجاج والخشب والتي تضيف أناقة ورونق وتنوع للغرف.

2.دمح المساحات

Projekt wnętrz mieszkania. Kraków-Żabiniec, PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design غرفة السفرة
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design

PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz &amp; Design
PRØJEKTYW | Architektura Wnętrz & Design

عندما تدمج المساحات سيكون لديك أكثر من ميزة، تقليص مساحة الحوائط واستغلالها كمساحة أكثر اتساعاً وذات فرصة أكبر للتأثيث. كما أن الانفتاح يعطي فرصة لتغلل الضوء والتهوية  في كل الأركان ودمج الغرف، فيفضل في المساحات العامة مثل السفرة، المعيشة والمطبخ.

3.أثاث طولي الشكل

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

تأثيث الغرف بحيث تأخذ شكل استطالي يعد أفضل الطرق لتوفير المساحة واستغلالها بشكل ملهم سواء كان ذلك في المطبخ أو غرفة المعيشة بإختيار أثاث صغير وموازي للحائط..

4.استغلال الحوائط

homify مطبخ خشب Beige
homify

homify
homify
homify

قم باسغلال الحوائط كخزانات، في الحوائط للديكور أو كحديقة رأسية والذي سيضيف شخصية وأناقة وأيضاً عملية لمساحة منزلك الصغيرة.

5.الطاولات الجانبية

SS16 Style Guide - Coastal Elegance - Bedroom LuxDeco غرفة نوم Blue country,bedroom,blue,bedside table
LuxDeco

SS16 Style Guide – Coastal Elegance – Bedroom

LuxDeco
LuxDeco
LuxDeco

من المهم وضع طاولات الجانبية في غرفة النوم وأن تكون ذات أدراج أو مساحات تخزينية.

6.تصميم على شكل حرف L

Morellia Modular Darlings of Chelsea HouseholdAccessories & decoration
Darlings of Chelsea

Morellia Modular

Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea
Darlings of Chelsea

في بعض الغرف يفضل استغلال الأركان باستخدام أثاث ذو شكل حرف L والذي يعطيك فرصة لاستغلال باقي أركان الغرفة لوضع أثاث أخر أو لإضافة اكسسوارات أو فقط كمساحة للحركة.

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7.مرآة

Alto de Pinheiros, ARK2 ARQUITETURA ARK2 ARQUITETURA غرفة المعيشة
ARK2 ARQUITETURA

ARK2 ARQUITETURA
ARK2 ARQUITETURA
ARK2 ARQUITETURA

وجود مرايا على حوائط منزلك يساهم في مضاعقة الضوء وإضافة عمق للغرف لاسيما أن وجودها مفيد.

8.خزانات المطبخ

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يجب توزيع خزانات المطبخ لتمتد للسقف بحيث تستغل المساحة بشكل أفضل لتوزيع للمساحات التخزينية والأجهزة الكهربية وغيره.

9.ضع أثاثك ملاصق للحائط

Um apartamento de Princesa, alma portuguesa alma portuguesa مطبخ
alma portuguesa

alma portuguesa
alma portuguesa
alma portuguesa

لا يجب وضع طاولة السفرة في منتصف الغرفة إذا لم يكن لديك المساحة، يمكنك وضعها بحيث تكون ملاصقة للحائط وخاصة في حالة عدم الحاجة لها  يمكنك وضع بنش ككرسي موفر للمساحة بدلاً للكراسي العادية.

10.تقسيم المساحات بطرق عملية

Loft Duplex, Laura Santos Design Laura Santos Design غرفة السفرة
Laura Santos Design

Laura Santos Design
Laura Santos Design
Laura Santos Design

إذا أردت تقسيم المساحات بطرق إبداعية يمكنك الفصل باستخدام قطع أثاث مثل طاولة أو كرسي أو جزيرة للمطبخ.

11.حوائط أخف

HOUSE FV, M N A - Matteo Negrin M N A - Matteo Negrin Living roomSofas & armchairs
M N A – Matteo Negrin

M N A - Matteo Negrin
M N A – Matteo Negrin
M N A - Matteo Negrin

وجود الحوائط يعد مهم وأساسي لمنزل هيكلي وقوي، لكن في بعض الأحيان يكون الحاجة للحائط غير مهمة أو إذا أردت التخلي عن جزء من الحائط لخلق اتساع أو إعطاء الفرصة للضوء للمرور يمكنك استخدام خامات أخف مثل الزجاج أو بوضع مكتبة كفاصل بين المساحات أو حتى بوضع قواطيع خشبية لا تصل للسقف بين الغرف.

12.اثاث متعدد الاستخدامات

City Pied a Terre, Black and Milk | Interior Design | London Black and Milk | Interior Design | London غرفة نوم
Black and Milk | Interior Design | London

City Pied a Terre

Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London
Black and Milk | Interior Design | London

عند شراؤك للأثاث إلجأ للأثاث متعدد الاستخدامات وخاصة في غرف مثل غرفة الأطفال فشراء وحدة واحدة تحتوي على خزانة، سرير ومكتب ستستغل المساحة بشكل أفضل وتتيح وجود مساحة للعب والأنشطة الأخرى. أيضاً الأثاث الذي يسهل طيه مثل الكراسي أو الطاولات يعطيك مرونة في الاستخدام من غرفة لأخرى.

17 فكرة لاختيار أثاث حديقتك الخاصة
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