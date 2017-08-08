12 فكرة ديكورية تجعل مساحات منزلك الصغير جنة

وجود الحوائط يعد مهم وأساسي لمنزل هيكلي وقوي، لكن في بعض الأحيان يكون الحاجة للحائط غير مهمة أو إذا أردت التخلي عن جزء من الحائط لخلق اتساع أو إعطاء الفرصة للضوء للمرور يمكنك استخدام خامات أخف مثل الزجاج أو بوضع مكتبة كفاصل بين المساحات أو حتى بوضع قواطيع خشبية لا تصل للسقف بين الغرف.