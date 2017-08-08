12 فكرة ديكورية تجعل مساحات منزلك الصغير جنة

ليس من السهل تأثيث بيت ذو مساحة صغيرة فهو يحتاج إبداع وتخطيط جيد للحصول على نتائج جيدة. أهم شئ هو الحصول على منزل يشعرك بالدفئ والترحاب مهما كان حجمه. لذلك فقد جئنا لكم بعدد من الأفكار التي ستساعدكم على تحويل المساحة الصغيرة إلى بيت الأحلام.
لجعل المساحات الصغيرة أكثر أناقة قم بإضافة ألوان فاتحة في الحوائط والأثاث بالإضافة لخامات مثل الزجاج والخشب والتي تضيف أناقة ورونق وتنوع للغرف.
عندما تدمج المساحات سيكون لديك أكثر من ميزة، تقليص مساحة الحوائط واستغلالها كمساحة أكثر اتساعاً وذات فرصة أكبر للتأثيث. كما أن الانفتاح يعطي فرصة لتغلل الضوء والتهوية في كل الأركان ودمج الغرف، فيفضل في المساحات العامة مثل السفرة، المعيشة والمطبخ.
تأثيث الغرف بحيث تأخذ شكل استطالي يعد أفضل الطرق لتوفير المساحة واستغلالها بشكل ملهم سواء كان ذلك في المطبخ أو غرفة المعيشة بإختيار أثاث صغير وموازي للحائط..
قم باسغلال الحوائط كخزانات، في الحوائط للديكور أو كحديقة رأسية والذي سيضيف شخصية وأناقة وأيضاً عملية لمساحة منزلك الصغيرة.
من المهم وضع طاولات الجانبية في غرفة النوم وأن تكون ذات أدراج أو مساحات تخزينية.
في بعض الغرف يفضل استغلال الأركان باستخدام أثاث ذو شكل حرف L والذي يعطيك فرصة لاستغلال باقي أركان الغرفة لوضع أثاث أخر أو لإضافة اكسسوارات أو فقط كمساحة للحركة.
وجود مرايا على حوائط منزلك يساهم في مضاعقة الضوء وإضافة عمق للغرف لاسيما أن وجودها مفيد.
يجب توزيع خزانات المطبخ لتمتد للسقف بحيث تستغل المساحة بشكل أفضل لتوزيع للمساحات التخزينية والأجهزة الكهربية وغيره.
لا يجب وضع طاولة السفرة في منتصف الغرفة إذا لم يكن لديك المساحة، يمكنك وضعها بحيث تكون ملاصقة للحائط وخاصة في حالة عدم الحاجة لها يمكنك وضع بنش ككرسي موفر للمساحة بدلاً للكراسي العادية.
إذا أردت تقسيم المساحات بطرق إبداعية يمكنك الفصل باستخدام قطع أثاث مثل طاولة أو كرسي أو جزيرة للمطبخ.
وجود الحوائط يعد مهم وأساسي لمنزل هيكلي وقوي، لكن في بعض الأحيان يكون الحاجة للحائط غير مهمة أو إذا أردت التخلي عن جزء من الحائط لخلق اتساع أو إعطاء الفرصة للضوء للمرور يمكنك استخدام خامات أخف مثل الزجاج أو بوضع مكتبة كفاصل بين المساحات أو حتى بوضع قواطيع خشبية لا تصل للسقف بين الغرف.
عند شراؤك للأثاث إلجأ للأثاث متعدد الاستخدامات وخاصة في غرف مثل غرفة الأطفال فشراء وحدة واحدة تحتوي على خزانة، سرير ومكتب ستستغل المساحة بشكل أفضل وتتيح وجود مساحة للعب والأنشطة الأخرى. أيضاً الأثاث الذي يسهل طيه مثل الكراسي أو الطاولات يعطيك مرونة في الاستخدام من غرفة لأخرى.