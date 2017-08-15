الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 أفكار جديدة ورائعة لتصميم غرف الملابس وجعل منزلك بعيد عن الفوضى

Mai Elkholy Mai Elkholy
Walk In Wardrobes, Campbell Watson Campbell Watson Dressing roomWardrobes & drawers
Loading admin actions …

إذا كنت قد مللت بالفعل من فكرة غرف النوم التقليدية التي تحتوي على خزانة ملابس وسرير ودائمًا ما تكون معرضة للفوضى وعدم التنظيم بسبب وجود الملابس والمقتنيات الشخصية في كل مكان، وترغب في الحصول على تصميم مميز دون إهدار لمساحة الغرفة قد يحتاج الأمر إلى التفكير خارج الصندوق للحصول على غرفة نوم مثالية ومنظمة وبعيدة كل البعد عن الفوضى.

التصميمات الحديثة تضمنت الكثير من الأفكار المستحدثة للتخلص من فوضى غرفة النوم والحصول على غرف أكثر أناقة، ولأن فوضى هذه الغرف تبدأ من انتشار الملابس والاغراض الشخصية في كل مكان في الغرفة، فقد تضمنت هذه الأفكار الجديدة استبدال خزانة الملابس التقليدية بغرف مستقلة للملابس تحتوي على الكثير من الأرفف والأدراج للحفاظ على كافة المقتنيات بطريقة مرتبة، ولمن لا يمتلكون المساحة الكافية لتصميم غرف مستقلة يمكنهم تطبيق فكرة الخزانات التقليدية بطرق جديدة مبتكرة. سنأخذكم اليوم في جولة جديدة للتعرف على عدد من الأفكار الرائعة لتصميمات غرف الملابس والخزانات التي تتناسب مع كافة أنماط التصميم سواء التصميمات الكلاسيكية أو المودرن الحديثة.

1. تأثير الخشب الداكن على أناقة غرفة ملابس كلاسيكية

Walk in Wardrobe homify Dressing roomWardrobes & drawers
homify

Walk in Wardrobe

homify
homify
homify

غرفة ملابس كلاسيكية رائعة مُصممة بطريقة إبداعية لتحافظ على كافة الأغراض في مكانها الصحيح؛ بحيث تحتوي على عدد كبير من الأقسام سواء للملابس الطويلة أو القصيرة وكذلك للأحذية وتحتوي أيضًا على أدراج صغيرة للحفاظ على المقتنيات الصغيرة الغالية. تتميز الغرفة بتصميمها الأنيق من الخشب الداكن الذي يتناسب مع السجاد الفاتح المزخرف بنقوش خفيفة.

2. غرفة ملابس صغيرة مكونة من أرفف خشبية على الطراز الريفي

Hangar Walk In Wardrobe by LEMA Campbell Watson Dressing roomWardrobes & drawers
Campbell Watson

Hangar Walk In Wardrobe by LEMA

Campbell Watson
Campbell Watson
Campbell Watson

على الرغم من أن الغرفة مساحتها صغيرة، إلا أنها صُممت بطريقة إبداعية جعلتها تسمح لك بالسير وتغيير الملابس داخلها بحرية تامة، وقد تم ذلك من خلال جعل الغرفة تعتمد بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية وكذلك الاتجاه لإضافة بعض الأضواء الصناعية ووضع مرآة في المنتصف لعكس الأضواء وللحصول على مزيد من الإشراق.

تم تصميم الغرفة على الطابع الريفي البسيط لتتضمن عدد من الأرفف الخشبية المفتوحة وكذلك أدراج مغلقة لتبقي كل الأغراض في مكانها الصحيح وبعيدة عن الفوضى.

3. المعنى الحقيقي للبساطة والطريقة المثلى لاستغلال الساحة

Walk in Wardrobe homify Dressing roomWardrobes & drawers
homify

Walk in Wardrobe

homify
homify
homify

بطريقة بسيطة وبعيدة عن التعقيد، تم تصميم مساحة صغيرة لتكون غرفة ملابس مستقلة تحتوي على عدد كبير من الأرفف مختلفة الأحجام لتتناسب مع مختلف الأغراض. اختيار الاحتفاظ باللون الطبيعي للخشب كان الخيار الأفضل هنا وذلك لتعزيز أجواء البيئة الطبيعية الدافئة.

4. الاستفادة من الزوايا للتخزين المثالي لمقتنياتك

Bespoke cabinetry Baker & Baker Dressing roomWardrobes & drawers
Baker &amp; Baker

Bespoke cabinetry

Baker & Baker
Baker &amp; Baker
Baker & Baker

إذا كنت في حاجة لمساحة إضافية في غرفة النوم الخاصة بك للاحتفاظ بالأحذية أو الحقائب يمكنك فعل هذا بسهولة من خلال التفكير في اقتباس هذه الفكرة وتصميم عدد من الأرفف في زاوية الغرفة لإضفاء لمسة جمالية رائعة وكذلك إبقاء غرفتك بعيدة عن الفوضى.

5. غرفة ملابس بتقسيمات إبداعية

Designer Walk In Wardrobe Bravo London Ltd BedroomWardrobes & closets جلد مزيف Wood effect
Bravo London Ltd

Designer Walk In Wardrobe

Bravo London Ltd
Bravo London Ltd
Bravo London Ltd

لكي تحصل على غرفة ملابس متكاملة تتناسب مع كافة احتياجاتك، عليك الاستعانة بأحد الخبراء للحصول على تقسيمات مختلفة الاحجام تتناسب مع أغراضك وأحجامها المختلفة؛ لتجعل غرفتك مرتبة ومنظمة في كافة الأوقات.

6. تصميم خزانة مكونة من أرفف الخشبية المعلقة

Elfa und Lumi exhibition in furniture showroom "Möbel Inhofer", Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify BedroomWardrobes & closets
Pamela Kilcoyne – Homify

Elfa und Lumi exhibition in furniture showroom Möbel Inhofer

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

بدلًا من الاتجاه لشراء خزانة ملابس تقليدية، يمكنك تصميمها بمساعدة أحد المختصين لتتناسب مع احتياجاتك ومساحة الغرفة الكلية، فنجد في هذا التصميم أنه قد تم استخدام أرفف خشبية معلقة تم تثبيتها على الجدار وتم غلق هذه المساحة بباب خشبي منزلق لتبدو وكأنها خزانة ملابس عادية.

7. غرفة ملابس شفافة وأنيقة

Walk-in-wardrobe, Lamco Design LTD Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Walk-in-wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

في مساحة إضافية كبيرة بجانب غرفة النوم تم تصميم غرفة ملابس كبيرة بتصميم غاية في الرقي والتميز، الغرفة مغلقة بباب منزلق من الزجاج الرمادي ليكون شفاف وتظهر مقتنيات الغرفة من خلاله. الغرفة مزودة بعدد كبير من وحدات الإضاءة لتعزيز الإنارة والرؤية داخل الغرفة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، دليلك للتعرف على كيفية إختيار السجادة المناسبة لغرفة النوم.

12 فكرة لمساحات شواء تصلح لكل المساحات
7 أفكار جديدة ورائعة لتصميم غرف الملابس وجعل منزلك بعيد عن الفوضى

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً