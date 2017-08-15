7 أفكار جديدة ورائعة لتصميم غرف الملابس وجعل منزلك بعيد عن الفوضى

إذا كنت قد مللت بالفعل من فكرة غرف النوم التقليدية التي تحتوي على خزانة ملابس وسرير ودائمًا ما تكون معرضة للفوضى وعدم التنظيم بسبب وجود الملابس والمقتنيات الشخصية في كل مكان، وترغب في الحصول على تصميم مميز دون إهدار لمساحة الغرفة قد يحتاج الأمر إلى التفكير خارج الصندوق للحصول على غرفة نوم مثالية ومنظمة وبعيدة كل البعد عن الفوضى.

التصميمات الحديثة تضمنت الكثير من الأفكار المستحدثة للتخلص من فوضى غرفة النوم والحصول على غرف أكثر أناقة، ولأن فوضى هذه الغرف تبدأ من انتشار الملابس والاغراض الشخصية في كل مكان في الغرفة، فقد تضمنت هذه الأفكار الجديدة استبدال خزانة الملابس التقليدية بغرف مستقلة للملابس تحتوي على الكثير من الأرفف والأدراج للحفاظ على كافة المقتنيات بطريقة مرتبة، ولمن لا يمتلكون المساحة الكافية لتصميم غرف مستقلة يمكنهم تطبيق فكرة الخزانات التقليدية بطرق جديدة مبتكرة. سنأخذكم اليوم في جولة جديدة للتعرف على عدد من الأفكار الرائعة لتصميمات غرف الملابس والخزانات التي تتناسب مع كافة أنماط التصميم سواء التصميمات الكلاسيكية أو المودرن الحديثة.