7 أفكار جديدة ورائعة لتصميم غرف الملابس وجعل منزلك بعيد عن الفوضى

إذا كنت قد مللت بالفعل من فكرة غرف النوم التقليدية التي تحتوي على خزانة ملابس وسرير ودائمًا ما تكون معرضة للفوضى وعدم التنظيم بسبب وجود الملابس والمقتنيات الشخصية في كل مكان، وترغب في الحصول على تصميم مميز دون إهدار لمساحة الغرفة قد يحتاج الأمر إلى التفكير خارج الصندوق للحصول على غرفة نوم مثالية ومنظمة وبعيدة كل البعد عن الفوضى.
التصميمات الحديثة تضمنت الكثير من الأفكار المستحدثة للتخلص من فوضى غرفة النوم والحصول على غرف أكثر أناقة، ولأن فوضى هذه الغرف تبدأ من انتشار الملابس والاغراض الشخصية في كل مكان في الغرفة، فقد تضمنت هذه الأفكار الجديدة استبدال خزانة الملابس التقليدية بغرف مستقلة للملابس تحتوي على الكثير من الأرفف والأدراج للحفاظ على كافة المقتنيات بطريقة مرتبة، ولمن لا يمتلكون المساحة الكافية لتصميم غرف مستقلة يمكنهم تطبيق فكرة الخزانات التقليدية بطرق جديدة مبتكرة. سنأخذكم اليوم في جولة جديدة للتعرف على عدد من الأفكار الرائعة لتصميمات غرف الملابس والخزانات التي تتناسب مع كافة أنماط التصميم سواء التصميمات الكلاسيكية أو المودرن الحديثة.
غرفة ملابس كلاسيكية رائعة مُصممة بطريقة إبداعية لتحافظ على كافة الأغراض في مكانها الصحيح؛ بحيث تحتوي على عدد كبير من الأقسام سواء للملابس الطويلة أو القصيرة وكذلك للأحذية وتحتوي أيضًا على أدراج صغيرة للحفاظ على المقتنيات الصغيرة الغالية. تتميز الغرفة بتصميمها الأنيق من الخشب الداكن الذي يتناسب مع السجاد الفاتح المزخرف بنقوش خفيفة.
على الرغم من أن الغرفة مساحتها صغيرة، إلا أنها صُممت بطريقة إبداعية جعلتها تسمح لك بالسير وتغيير الملابس داخلها بحرية تامة، وقد تم ذلك من خلال جعل الغرفة تعتمد بشكل أساسي على الإضاءة الطبيعية وكذلك الاتجاه لإضافة بعض الأضواء الصناعية ووضع مرآة في المنتصف لعكس الأضواء وللحصول على مزيد من الإشراق.
تم تصميم الغرفة على الطابع الريفي البسيط لتتضمن عدد من الأرفف الخشبية المفتوحة وكذلك أدراج مغلقة لتبقي كل الأغراض في مكانها الصحيح وبعيدة عن الفوضى.
بطريقة بسيطة وبعيدة عن التعقيد، تم تصميم مساحة صغيرة لتكون غرفة ملابس مستقلة تحتوي على عدد كبير من الأرفف مختلفة الأحجام لتتناسب مع مختلف الأغراض. اختيار الاحتفاظ باللون الطبيعي للخشب كان الخيار الأفضل هنا وذلك لتعزيز أجواء البيئة الطبيعية الدافئة.
إذا كنت في حاجة لمساحة إضافية في غرفة النوم الخاصة بك للاحتفاظ بالأحذية أو الحقائب يمكنك فعل هذا بسهولة من خلال التفكير في اقتباس هذه الفكرة وتصميم عدد من الأرفف في زاوية الغرفة لإضفاء لمسة جمالية رائعة وكذلك إبقاء غرفتك بعيدة عن الفوضى.
لكي تحصل على غرفة ملابس متكاملة تتناسب مع كافة احتياجاتك، عليك الاستعانة بأحد الخبراء للحصول على تقسيمات مختلفة الاحجام تتناسب مع أغراضك وأحجامها المختلفة؛ لتجعل غرفتك مرتبة ومنظمة في كافة الأوقات.
Möbel Inhofer
بدلًا من الاتجاه لشراء خزانة ملابس تقليدية، يمكنك تصميمها بمساعدة أحد المختصين لتتناسب مع احتياجاتك ومساحة الغرفة الكلية، فنجد في هذا التصميم أنه قد تم استخدام أرفف خشبية معلقة تم تثبيتها على الجدار وتم غلق هذه المساحة بباب خشبي منزلق لتبدو وكأنها خزانة ملابس عادية.
في مساحة إضافية كبيرة بجانب غرفة النوم تم تصميم غرفة ملابس كبيرة بتصميم غاية في الرقي والتميز، الغرفة مغلقة بباب منزلق من الزجاج الرمادي ليكون شفاف وتظهر مقتنيات الغرفة من خلاله. الغرفة مزودة بعدد كبير من وحدات الإضاءة لتعزيز الإنارة والرؤية داخل الغرفة.
تفضلوا بقراءة المقال التالي، دليلك للتعرف على كيفية إختيار السجادة المناسبة لغرفة النوم.