15 فكرة لكيفية استخدام المرايا لتجديد منزلك

للمرايا عدد كبير من الوظائف الهامة التي تجعلها من القطع الهامة التي لا غنى عنها في أي منزل عصري، وأهم تأثير للمرآة هو الخداع البصري الذي تسببه للأشخاص لتجعلهم يشعرون بمزيد من الاتساع كما أنها تساعد في عكس الأضواء الخارجية فتزيد من إشراق الغرفة، مما يعنى أنها قد تكون وسيلة رائعة لتجديد منزلك، ولكن هذا لا يعني أن منزلك يحتاج إلى أن يكون ممتلئ بالمرايا القديمة على الجدران بطريقة مملة.
هناك الكثير من البدائل الفريدة التي من شأنها أن تضيف لمسة جمالية إضافية إلى منزلك دون الاتجاه للمبالغة والتكلف، ومن هذه الطرق استخدام المرايا في بعض الأماكن في المنزل مثل غرف النوم والمعيشة وكذلك غرف الاستقبال. اليوم سوف نقدم لك بعض الأفكار والحيل البسيطة كي نوضح لك كيفية استخدام المرايا لتجديد منزلك، فهي طريقة سهلة واقتصادية سوف تجعلك تشعر بالتجديد والتميز.
إذا كنت لا ترغب في وضع المرايا حتى لا تعكس زاوية قبيحة بالمنزل فيمكنك استبدالها بلوحات الحائط العاكسة، التي لها نفس تأثير المرآة حيث تُعطي شعور بالاتساع والأناقة.
نلاحظ في هذا التصميم أن الأجواء العامة لتصميم الغرفة تجمع بين الأجواء الريفية والمعاصرة، ومع وجود هذه المرآة المستديرة الرائعة على أحد الجدران ظهرت الغرفة بتصميم مثالي حيث أحدثت حالة من الإشراق لا مثيل لها على الإطلاق.
الخداع البصري الذي سببته هذه المرآه الجدارية عمل على تعزيز الشعور باتساع مساحة الغرفة ويعكس روعة وبساطة التصميم.
على الرغم أن ألوان وديكور الغرفة هنا بسيط وغير معقد على الإطلاق، إلا أن الإطار الخشبي للمرآة أضاف تناغم لا مثيل له مع قطع الأثاث الأخرى، لذلك فاختيار تلك المرآة كقطعة تكميلية لتصميم هذه الغرفة كان قرار صائب.
الاتجاه لتثبيت مرآه كبيرة مميزة بإطار مذهب معلقة فوق المدفأة عملت بالفعل على تعزيز الإطلالة والأجواء الكلاسيكية وتزيد من فخامة الغرفة وأناقتها.
الأشكال المتنوعة والفريدة من المرايا يمنحك خيارات متعددة تُناسب الذوق والنمط الذي ترغب به لتصميم أنيق وعصري لمرايا الحمام. فكما نرى هنا ان تصميم المرايا التي تم استخدامها في الحمام على هيئة أوراق الشجر مما جعلها تتكامل إلى حد كبير مع أجواء الحمام وتصميمه الداخلي.
بالإضافة إلى تصميمها الفريد والمميز إلا أن مرآة السقف تُعطي شعور بالاتساع أيضًا، كما أنها صغيرة ومتباعدة مركزيًا حتى لا تُسبب أي تشويش.
استخدام الأبواب الزجاجية العاكسة لخزانات الملابس أو أي خزانات أخرى هي حيلة رائعة لإضفاء المزيد من الإحساس لمضاعفة مساحات الغرف الضيقة، فلن تُصبح قطع الأثاث مزعجة بعد الآن بل ستزيد من مساحة الغرفة بدلاً من تقليصها.
استخدام هذا النوع من البلاط كان هو الحل الأمثل لمطبخك إذا كنت تبحث عن شيء مقاوم للماء، بالإضافة إلى تأثيرها الرائع فهي تبدو كلوحة مسطحة عاكسة تُضفي لمسة جمالية للمطبخ.
استخدام خزانات بأبواب زجاجية عاكسة هي طريقة رائعة لاستغلال المساحة كما أنها فكرة رائعة لإضافة لمسة جمالية داخل الحمام، نلاحظ أيضًا أن اختيار مكان المرآة على الجدار المجاور للنافذة كان الاختيار الأفضل لعكس الأضواء وجلب مزيد من الإشراق داخل هذه المساحة.
تم استخدام مرايا مستديرة ذات أحجام مختلفة والتي تبدو في ترتيبها العشوائي مثل الفقاعات على الجدار تُضفي شعور بالراحة والمتعة إلى جانب تعزيز اللمسة العصرية للغرفة.
ربما يكون تثبيت المرايا في غرفة النوم ليست فكرة جيدة، ولكن هناك العديد من البدائل الأخرى، مثل تزين خلفية السرير بقطع المرايا المُتدلية التي تعكس الإضاءة مما يجعلها تتلألأ كقطع ألماس داخل الغرفة.
وجود المرايا في بعض الغرف مثل الحمام أمر ضروري، ولكن إذا وضعت مرآة في حمامك لها مثل هذا التصميم المبتكر والأنيق من الممكن أن يكسر تلك أي طابع نمطي ويجذب الانتباه.
أحيانا تباين الأنماط وتناقضها يعزز من جمال التصميم الداخلي ويُضفي مزيد من الأناقة، ويظهر ذلك هنا من خلال استخدام عدد من المرايا الكلاسيكية مع التصميم العصري لغرفة الطعام التي تتميز بلونها الأصفر الجريء وهذا لم يكن سيئًا على الإطلاق بل على العكس أضاف مزيد من العصرية لتلك الإطلالة.
إذا كان لابد من وجود مرآة بالحمام فينبغي عليك استغلالها لتعزيز روعة التصميم، فكما نرى هنا تم استخدام مرآة ذات شكل هندسي مستطيل وذات تصميم عصري مميز، كما تم استخدام إضاءة جانبية خافتة ساعدت في جعل الحمام أكثر أناقة وبساطة.
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