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15 فكرة لكيفية استخدام المرايا لتجديد منزلك

Mai Elkholy Mai Elkholy
Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
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للمرايا عدد كبير من الوظائف الهامة التي تجعلها من القطع الهامة التي لا غنى عنها في أي منزل عصري، وأهم تأثير للمرآة هو الخداع البصري الذي تسببه للأشخاص لتجعلهم يشعرون بمزيد من الاتساع كما أنها تساعد في عكس الأضواء الخارجية فتزيد من إشراق الغرفة، مما يعنى أنها قد تكون وسيلة رائعة لتجديد منزلك، ولكن هذا لا يعني أن منزلك يحتاج إلى أن يكون ممتلئ بالمرايا القديمة على الجدران بطريقة مملة.

هناك الكثير من البدائل الفريدة التي من شأنها أن تضيف لمسة جمالية إضافية إلى منزلك دون الاتجاه للمبالغة والتكلف، ومن هذه الطرق استخدام المرايا في بعض الأماكن في المنزل مثل غرف النوم والمعيشة وكذلك غرف الاستقبال. اليوم سوف نقدم لك بعض الأفكار والحيل البسيطة كي نوضح لك كيفية استخدام المرايا لتجديد منزلك، فهي طريقة سهلة واقتصادية سوف تجعلك تشعر بالتجديد والتميز.

1. لوحات جدارية عاكسة

Antiqued Mirror Alcoves to Fireplace Wall Rupert Bevan Ltd Living roomAccessories & decoration
Rupert Bevan Ltd

Antiqued Mirror Alcoves to Fireplace Wall

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

إذا كنت لا ترغب في وضع المرايا حتى لا تعكس زاوية قبيحة بالمنزل فيمكنك استبدالها بلوحات الحائط العاكسة، التي لها نفس تأثير المرآة حيث تُعطي شعور بالاتساع والأناقة.

2. مرآة مستديرة مميزة في غرفة المعيشة

Apartamento com história no Flamengo, Da.Hora Arquitetura Da.Hora Arquitetura غرفة المعيشة
Da.Hora Arquitetura

Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura
Da.Hora Arquitetura

نلاحظ في هذا التصميم أن الأجواء العامة لتصميم الغرفة تجمع بين الأجواء الريفية والمعاصرة، ومع وجود هذه المرآة المستديرة الرائعة على أحد الجدران ظهرت الغرفة بتصميم مثالي حيث أحدثت حالة من الإشراق لا مثيل لها على الإطلاق.

3. خداع بصري تحدثه المرآة أضاف شعور قوي باتساع الغرفة

Arquitectura de Interiores - Copacabana, Rio de Janeiro, Brasil, Sara Santos Arquitecta Sara Santos Arquitecta Dining roomAccessories & decoration
Sara Santos Arquitecta

Sara Santos Arquitecta
Sara Santos Arquitecta
Sara Santos Arquitecta

الخداع البصري الذي سببته هذه المرآه الجدارية عمل على تعزيز الشعور باتساع مساحة الغرفة ويعكس روعة وبساطة التصميم.

4. مرآة رائعة بإطار خشبي

homify غرفة السفرة
homify

homify
homify
homify

على الرغم أن ألوان وديكور الغرفة هنا بسيط وغير معقد على الإطلاق، إلا أن الإطار الخشبي للمرآة أضاف تناغم لا مثيل له مع قطع الأثاث الأخرى، لذلك فاختيار تلك المرآة كقطعة تكميلية لتصميم هذه الغرفة كان قرار صائب.

5. مرآ كلاسيكية بإطار ذهبي

Drawing Room Roselind Wilson Design غرفة المعيشة living room,luxury living room,wall mirror,coffee table,cushions,wall tv,carpet
Roselind Wilson Design

Drawing Room

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

الاتجاه لتثبيت مرآه كبيرة مميزة بإطار مذهب معلقة فوق المدفأة عملت بالفعل على تعزيز الإطلالة والأجواء الكلاسيكية وتزيد من فخامة الغرفة وأناقتها.

6. امرايا بأشكال فريدة

Banheiro Público Casa Cor São Paulo, Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign BathroomDecoration
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign

Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini – FICODesign
Adriana Fiali e Rose Corsini - FICODesign

الأشكال المتنوعة والفريدة من المرايا يمنحك خيارات متعددة تُناسب الذوق والنمط الذي ترغب به لتصميم أنيق وعصري لمرايا الحمام. فكما نرى هنا ان تصميم المرايا التي تم استخدامها في الحمام على هيئة أوراق الشجر مما جعلها تتكامل إلى حد كبير مع أجواء الحمام وتصميمه الداخلي.

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7. استخدام المرايا على الأسقف

interior of the apartmentin the style of Contemporary, LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
LO designer / architect – designer ELENA OSTAPOVA

interior of the apartmentin the style of Contemporary

LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA
LO designer / architect – designer ELENA OSTAPOVA
LO designer / architect - designer ELENA OSTAPOVA

بالإضافة إلى تصميمها الفريد والمميز إلا أن مرآة السقف تُعطي شعور بالاتساع أيضًا، كما أنها صغيرة ومتباعدة مركزيًا حتى لا تُسبب أي تشويش.

8. مزيد من الإحساس بالإشراق والاتساع

ABRM APARTAMENTO, Noura van Dijk Interior Design Noura van Dijk Interior Design منازل
Noura van Dijk Interior Design

Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design
Noura van Dijk Interior Design

استخدام الأبواب الزجاجية العاكسة لخزانات الملابس أو أي خزانات أخرى هي حيلة رائعة لإضفاء المزيد من الإحساس لمضاعفة مساحات الغرف الضيقة، فلن تُصبح قطع الأثاث مزعجة بعد الآن بل ستزيد من مساحة الغرفة بدلاً من تقليصها.

9. فسيفساء المطبخ الخلفي

Sunny Isles - Florida - US, Infinity Spaces Infinity Spaces مطبخ
Infinity Spaces

Infinity Spaces
Infinity Spaces
Infinity Spaces

استخدام هذا النوع من البلاط كان هو الحل الأمثل لمطبخك إذا كنت تبحث عن شيء مقاوم للماء، بالإضافة إلى تأثيرها الرائع فهي تبدو كلوحة مسطحة عاكسة تُضفي لمسة جمالية للمطبخ.

10. دولاب بواجهة زجاجية عاكسة

homify حمام
homify

homify
homify
homify

استخدام خزانات بأبواب زجاجية عاكسة هي طريقة رائعة لاستغلال المساحة كما أنها فكرة رائعة لإضافة لمسة جمالية داخل الحمام، نلاحظ أيضًا أن اختيار مكان المرآة على الجدار المجاور للنافذة كان الاختيار الأفضل لعكس الأضواء وجلب مزيد من الإشراق داخل هذه المساحة.

11. حائط المرايا ولمسة عصرية مذهلة

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

تم استخدام مرايا مستديرة ذات أحجام مختلفة والتي تبدو في ترتيبها العشوائي مثل الفقاعات على الجدار تُضفي شعور بالراحة والمتعة إلى جانب تعزيز اللمسة العصرية للغرفة.

12. خلق لوحة فنية خلف السرير بقطع المرايا الصغيرة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

ربما يكون تثبيت المرايا في غرفة النوم ليست فكرة جيدة، ولكن هناك العديد من البدائل الأخرى، مثل تزين خلفية السرير بقطع المرايا المُتدلية التي تعكس الإضاءة مما يجعلها تتلألأ كقطع ألماس داخل الغرفة.

13. تصميم جديد ومبتكر لمرآة صغيرة

Apartamento Getúlio das Neves, Cerejeira Agência de Arquitetura Cerejeira Agência de Arquitetura حمام
Cerejeira Agência de Arquitetura

Cerejeira Agência de Arquitetura
Cerejeira Agência de Arquitetura
Cerejeira Agência de Arquitetura

وجود المرايا في بعض الغرف مثل الحمام أمر ضروري، ولكن إذا وضعت مرآة في حمامك لها مثل هذا التصميم المبتكر والأنيق من الممكن أن يكسر تلك أي طابع نمطي ويجذب الانتباه.

14. المرايا الكلاسيكية وتأثيرها في أجواء الغرفة المعاصرة

SALA DE JANTAR VERSÁTIL VIA HAUS - INDAIAL - SC, VIA HAUS VIA HAUS Dining roomChairs & benches
VIA HAUS

VIA HAUS
VIA HAUS
VIA HAUS

أحيانا تباين الأنماط وتناقضها يعزز من جمال التصميم الداخلي ويُضفي مزيد من الأناقة، ويظهر ذلك هنا من خلال استخدام عدد من المرايا الكلاسيكية مع التصميم العصري لغرفة الطعام التي تتميز بلونها الأصفر الجريء وهذا لم يكن سيئًا على الإطلاق بل على العكس أضاف مزيد من العصرية لتلك الإطلالة.

15. اتباع النمط الهندسي في استخدام مرآة الحمام

homify BathroomMirrors
homify

homify
homify
homify

إذا كان لابد من وجود مرآة بالحمام فينبغي عليك استغلالها لتعزيز روعة التصميم، فكما نرى هنا تم استخدام مرآة ذات شكل هندسي مستطيل وذات تصميم عصري مميز، كما تم استخدام إضاءة جانبية خافتة ساعدت في جعل الحمام أكثر أناقة وبساطة.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تصميمات عبقرية لطاولات القهوة ستلهمك بتصميم ركناً خاصاً للقهوة في منزلك.

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15 فكرة لكيفية استخدام المرايا لتجديد منزلك

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