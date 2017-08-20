15 فكرة لكيفية استخدام المرايا لتجديد منزلك

للمرايا عدد كبير من الوظائف الهامة التي تجعلها من القطع الهامة التي لا غنى عنها في أي منزل عصري، وأهم تأثير للمرآة هو الخداع البصري الذي تسببه للأشخاص لتجعلهم يشعرون بمزيد من الاتساع كما أنها تساعد في عكس الأضواء الخارجية فتزيد من إشراق الغرفة، مما يعنى أنها قد تكون وسيلة رائعة لتجديد منزلك، ولكن هذا لا يعني أن منزلك يحتاج إلى أن يكون ممتلئ بالمرايا القديمة على الجدران بطريقة مملة.

هناك الكثير من البدائل الفريدة التي من شأنها أن تضيف لمسة جمالية إضافية إلى منزلك دون الاتجاه للمبالغة والتكلف، ومن هذه الطرق استخدام المرايا في بعض الأماكن في المنزل مثل غرف النوم والمعيشة وكذلك غرف الاستقبال. اليوم سوف نقدم لك بعض الأفكار والحيل البسيطة كي نوضح لك كيفية استخدام المرايا لتجديد منزلك، فهي طريقة سهلة واقتصادية سوف تجعلك تشعر بالتجديد والتميز.