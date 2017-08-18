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11 فكرة ملهمة لتزين ممرات ومداخل المنزل

Mai Elkholy Mai Elkholy
homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
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غالبًا ما يتجاهل العديد من الناس ممرات ومداخل المنزل عند إضافة الديكورات وتزيين الغرف، على الرغم من أن تلك الأماكن لا تقل أهمية عن باقي غرف المنزل، فينبغي أن يكون مدخل المنزل أنيق ودافئ فهو أول ما يراه الزائرون وأول ما تراه أنت بمجرد الدخول من باب المنزل، وعلى أساسه يُحدد الزوار انطباعهم الأول عن المنزل وأجواؤه الداخلية، ويُعتقد أن المداخل المثالية توجد فقط في القصور، ولكن يمكن أن تحتوي منازلنا البسيطة على مداخل رائعة وممرات أنيقة لا تقل عن تلك التي توجد في القصور والفنادق الفخمة، فسنعرض لك بعض الأفكار البسيطة والتصاميم المبتكرة التي سوف تلهمك لتصميم مدخل مثالي وممرات رائعة.

1. الديكورات الأنيقة

«Дом солнца», Архитектурное бюро "Дом-А" Архитектурное бюро 'Дом-А' راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Архитектурное бюро <q>Дом-А</q>

Архитектурное бюро "Дом-А"
Архитектурное бюро <q>Дом-А</q>
Архитектурное бюро "Дом-А"

يحتوي هذا المدخل على العديد من الديكورات الأنيقة والعصرية، حيث يتمتع بتناغم واضح بين ألوان الأثاث الأسود والرمادي مع اللون الفضي اللامع لحاجز السلم والدرج الأبيض، بالإضافة إلى المصابيح الأرضية التي توجد في كل درجة، نلاحظ كذلك أن البساطة ودقة التفاصيل تُعزز من الأناقة والرقي الذي يتمتع بها هذا المدخل.

2. الاكسسورات والزينة

Ristrutturazione appartamento Roma, Marconi, Facile Ristrutturare Facile Ristrutturare راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Facile Ristrutturare

Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare
Facile Ristrutturare

الاكسسورات الكريستالية والزهور تُظهر المدخل بتصميم بسيط وأنيق، هذا بالإضافة لجانب والتناغم والانسجام الرائع بين ألوان الأثاث والجدران والستائر والأرضيات الخشبية.

3. الجدران الملونة

B + H 45 , HPONCE ARQUITECTOS HPONCE ARQUITECTOS الممر الحديث، المدخل و الدرج
HPONCE ARQUITECTOS

HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS
HPONCE ARQUITECTOS

جدار كامل من بلاط الفسيفساء الملون على طول المدخل وحده كافي كي يبدو المنزل أكثر سطوع وحيوية، حيث يمتد الجدار الملون من الطابق السفلي إلى الطوابق العليا، بالإضافة إلى طاولات القهوة الأنيقة وقطع الأثاث القليلة التي تُضفي شعور بالاتساع والراحة النفسية.
مدخل غير تقليدي

4. فخامة الأبيض

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE, IONS DESIGN IONS DESIGN راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
IONS DESIGN

Interior Design & Architecture by IONS DESIGN Dubai,UAE

IONS DESIGN
IONS DESIGN
IONS DESIGN

يبرز في هذا المدخل فخامة النمط الكلاسيكي مع أناقة اللون الأبيض، المدخل الواسع كالقصور والأعمدة الدائرية الطويلة وتصميم السلم المستدير والنجفة المتدلية بالإضافة إلى بعض اللمسات الذهبية الكلاسيكية في قطع الأثاث، كل تلك العناصر أظهرت مدى أناقة التصميم وظهور تناغم رائع اللون الأبيض للأرضيات والجدران.

5. قطع الأثاث الفريدة

K.T.K Evi İstinye, Kerim Çarmıklı İç Mimarlık Kerim Çarmıklı İç Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık
Kerim Çarmıklı İç Mimarlık

تم إضافة قطع الأثاث الصغيرة ذات التصميم الفريد في مدخل المنزل كي تجذب انتباه الزائرين، فلا حاجة لمزيد من الأثاث فتكفي تلك القطعة الرائعة التي تعبر عن ذوقك الخاص ونمط منزلك الاستثنائي.

6. المرايا في الممرات

homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
homify

homify
homify
homify

وجود المرايا في الممرات الضيقة شيء ضروري، فهي تُعطي شعور بالاتساع وتعزز الإضاءة، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على المرايا الكبيرة ذو الإطارات الخشبية البسيطة التي زادت من أناقة الجدران البيضاء والأرضية الخشبية للممر.

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7. سجاد الممرات

homify البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
homify

homify
homify
homify

يرى معظم الناس أن وضع السجاد في الممرات إهدار للمال، حيث تتسخ بسرعة ويصعب الحفاظ عليها، وهذا بعيد تمامًا عما يعكسه هذا النموذج، فتلك السجادة الحمراء الجميلة المزخرفة بالأزهار السوداء والرمادية تعكس تناغم واضح مع الجدران البيضاء والأرضيات الخشبية، كما أن اللون الأحمر هو اللون الأنسب لسجاد الممر فهو لون يدل على الاستقبال الحار ويُعطي شعور بالترحيب للزوار، وقد تم وضع سجاد طويل من لون مماثل للاحتفاظ بالتماثل اللوني مما يُعزز الشعور باتساع الممر.

8. النباتات الخضراء

mr sajeev kumar s residence at girugambakkam, near m.i.o.t hospital, chennai ,tamilnadu, Muraliarchitects Muraliarchitects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Muraliarchitects

Muraliarchitects
Muraliarchitects
Muraliarchitects

إذا كان مدخل المنزل يحتوي على سلم بالقرب من الباب الأمامي، فيُمكن استغلال تلك المنطقة في زراعة مزيج من النباتات الخضراء فستكون أفضل طريقة للترحيب بالزائرين، المزيج بين الخشب والحجر والنباتات في هذا التصميم يجعله يبدو وكأنه طبيعي وينقل شعور بالحيوية والإيجابية.

9. الإضاءة البراقة

DOM W KOSZALINIE , Studio Projektowe Projektive Studio Projektowe Projektive الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Projektowe Projektive

Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive
Studio Projektowe Projektive

اختيار الإضاءة المناسبة يُعزز من جمال التصميم، فكل عنصر من عناصر التصميم في هذا المدخل لامع وجذاب، الخلفية الجدارية الأنيقة قد ساعدت الإضاءة البراقة في إبرازها كذلك،  كما تم استخدام المصابيح الأرضية التي زاد انعكاسها من إشراق ولمعان المدخل.

10. المدخل الكلاسيكي

BILGE & AHMET SEZER EVI, Mimoza Mimarlık Mimoza Mimarlık راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Mimoza Mimarlık

Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık
Mimoza Mimarlık

تم تزين المدخل بلمسات كلاسيكية راقية تظهر في الأرضيات ذات النقوش الأنيقة والنجفة الكريستال الفخمة المتدلية من السقف، وتم استغلال المنطقة أسفل الدرج لتصميم خزانات لتجنب الفوضى.

11. التماثيل

Jaya & Rajesh Cozy Nest Interiors الممر الحديث، المدخل و الدرج
Cozy Nest Interiors

Jaya & Rajesh

Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors
Cozy Nest Interiors

يمكن أيضا استغلال الممرات والمنطقة التي توجد تحت السلم لوضع تمثال كبير الحجم الذي من الصعب استيعابه في أجزاء أخرى من المنزل؛ مما يُضفي مزيد من الفخامة والرقي للمنزل.

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