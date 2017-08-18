11 فكرة ملهمة لتزين ممرات ومداخل المنزل

غالبًا ما يتجاهل العديد من الناس ممرات ومداخل المنزل عند إضافة الديكورات وتزيين الغرف، على الرغم من أن تلك الأماكن لا تقل أهمية عن باقي غرف المنزل، فينبغي أن يكون مدخل المنزل أنيق ودافئ فهو أول ما يراه الزائرون وأول ما تراه أنت بمجرد الدخول من باب المنزل، وعلى أساسه يُحدد الزوار انطباعهم الأول عن المنزل وأجواؤه الداخلية، ويُعتقد أن المداخل المثالية توجد فقط في القصور، ولكن يمكن أن تحتوي منازلنا البسيطة على مداخل رائعة وممرات أنيقة لا تقل عن تلك التي توجد في القصور والفنادق الفخمة، فسنعرض لك بعض الأفكار البسيطة والتصاميم المبتكرة التي سوف تلهمك لتصميم مدخل مثالي وممرات رائعة.
يحتوي هذا المدخل على العديد من الديكورات الأنيقة والعصرية، حيث يتمتع بتناغم واضح بين ألوان الأثاث الأسود والرمادي مع اللون الفضي اللامع لحاجز السلم والدرج الأبيض، بالإضافة إلى المصابيح الأرضية التي توجد في كل درجة، نلاحظ كذلك أن البساطة ودقة التفاصيل تُعزز من الأناقة والرقي الذي يتمتع بها هذا المدخل.
الاكسسورات الكريستالية والزهور تُظهر المدخل بتصميم بسيط وأنيق، هذا بالإضافة لجانب والتناغم والانسجام الرائع بين ألوان الأثاث والجدران والستائر والأرضيات الخشبية.
جدار كامل من بلاط الفسيفساء الملون على طول المدخل وحده كافي كي يبدو المنزل أكثر سطوع وحيوية، حيث يمتد الجدار الملون من الطابق السفلي إلى الطوابق العليا، بالإضافة إلى طاولات القهوة الأنيقة وقطع الأثاث القليلة التي تُضفي شعور بالاتساع والراحة النفسية.
مدخل غير تقليدي
يبرز في هذا المدخل فخامة النمط الكلاسيكي مع أناقة اللون الأبيض، المدخل الواسع كالقصور والأعمدة الدائرية الطويلة وتصميم السلم المستدير والنجفة المتدلية بالإضافة إلى بعض اللمسات الذهبية الكلاسيكية في قطع الأثاث، كل تلك العناصر أظهرت مدى أناقة التصميم وظهور تناغم رائع اللون الأبيض للأرضيات والجدران.
تم إضافة قطع الأثاث الصغيرة ذات التصميم الفريد في مدخل المنزل كي تجذب انتباه الزائرين، فلا حاجة لمزيد من الأثاث فتكفي تلك القطعة الرائعة التي تعبر عن ذوقك الخاص ونمط منزلك الاستثنائي.
وجود المرايا في الممرات الضيقة شيء ضروري، فهي تُعطي شعور بالاتساع وتعزز الإضاءة، وفي هذا التصميم تم الاعتماد على المرايا الكبيرة ذو الإطارات الخشبية البسيطة التي زادت من أناقة الجدران البيضاء والأرضية الخشبية للممر.
يرى معظم الناس أن وضع السجاد في الممرات إهدار للمال، حيث تتسخ بسرعة ويصعب الحفاظ عليها، وهذا بعيد تمامًا عما يعكسه هذا النموذج، فتلك السجادة الحمراء الجميلة المزخرفة بالأزهار السوداء والرمادية تعكس تناغم واضح مع الجدران البيضاء والأرضيات الخشبية، كما أن اللون الأحمر هو اللون الأنسب لسجاد الممر فهو لون يدل على الاستقبال الحار ويُعطي شعور بالترحيب للزوار، وقد تم وضع سجاد طويل من لون مماثل للاحتفاظ بالتماثل اللوني مما يُعزز الشعور باتساع الممر.
إذا كان مدخل المنزل يحتوي على سلم بالقرب من الباب الأمامي، فيُمكن استغلال تلك المنطقة في زراعة مزيج من النباتات الخضراء فستكون أفضل طريقة للترحيب بالزائرين، المزيج بين الخشب والحجر والنباتات في هذا التصميم يجعله يبدو وكأنه طبيعي وينقل شعور بالحيوية والإيجابية.
اختيار الإضاءة المناسبة يُعزز من جمال التصميم، فكل عنصر من عناصر التصميم في هذا المدخل لامع وجذاب، الخلفية الجدارية الأنيقة قد ساعدت الإضاءة البراقة في إبرازها كذلك، كما تم استخدام المصابيح الأرضية التي زاد انعكاسها من إشراق ولمعان المدخل.
تم تزين المدخل بلمسات كلاسيكية راقية تظهر في الأرضيات ذات النقوش الأنيقة والنجفة الكريستال الفخمة المتدلية من السقف، وتم استغلال المنطقة أسفل الدرج لتصميم خزانات لتجنب الفوضى.
يمكن أيضا استغلال الممرات والمنطقة التي توجد تحت السلم لوضع تمثال كبير الحجم الذي من الصعب استيعابه في أجزاء أخرى من المنزل؛ مما يُضفي مزيد من الفخامة والرقي للمنزل.
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