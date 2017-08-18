11 فكرة ملهمة لتزين ممرات ومداخل المنزل

يمكن أيضا استغلال الممرات والمنطقة التي توجد تحت السلم لوضع تمثال كبير الحجم الذي من الصعب استيعابه في أجزاء أخرى من المنزل؛ مما يُضفي مزيد من الفخامة والرقي للمنزل.

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