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تصاميم وديكورات مميزة لمنزل صغير

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة المعيشة
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اللون الأخضر يتمتع بقدرته الساحرة على جلب الطبيعة إلى داخل منزلك، وجعل أجوائه ربيعية نضرة طوال العام، والأكثر متعة في هذا اللون، تعد درجاته المنعشة والقادرة على التكيف مع كافة أنماط التصميم، مع الاحتفاظ بانتعاش الطبيعة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة منعشة داخل ارجاء منزل أطلق عليه مصمموه نضارة الربيع. شاركونا جولتنا واستمتعوا باللمسات الراقية، واستمدوا إلهامكم لغدخال اللون الأخضر إلى منزلكم بطريقة انيقة ومنعشة!

تصميم يتبع النمط العصري والالاتجاهات الحديثة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة المعيشة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

يتبع المنزل النمط العصري في تصميمه، خاصة الاتجاه الحديث بشأن دمج الغرف في مساحة واحدة، للحصول على الدفء والحميمية، والتغلب على صغر المساحة في الوقت ذاته. كذلك يتبع المنزل الحيل الديكورية الأخرى لاكتساب الاتساع البصري، كاعتماد اللون الأبيض وتكثيف الإضاءة الاصطناعية، مع الحفاظ على مصدر للضوء الطبيعي.

لنبدأ جولتنا من مدخل المنزل!

مدخل أنيق يستقبلك بإشراقة منعشة.. الفضاء والاتساع يمنحان شعور بالراحة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой الممر والمدخل
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

استخدام المرايا مع اللون الأبيض وإضاءات السقف القوية يضاعف الاتساع البصري

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой الممر والمدخل
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

مقعد مريح ومرآة كبيرة مع مساحة لتعليق المعطف ورف للتزيين.. الكل في وادحد!

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой الممر والمدخل
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

توزيع مثالي للألوان وتناسقها بين المساحات الثلاثة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة المعيشة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

بالتة النغمات الفاتحة من البيج والأبيض مع الضوء الطبيعي الكثيف تجعل الغرفة مُشرقة ومريحة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة المعيشة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

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الأريكة الخضراء والديكور اللامع خلفها يمنحان الغرفة طابع عصري مميز

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة المعيشة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

المطبخ يتخذ تصميمًا يتكيف مع زوايا الجدار لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة المتاحة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة المعيشة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

طاولة الطعام الصغيرة تبدو حميمية مع تصميمها العصري البسيط وكراسيها البيضاء

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة المعيشة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

تبدو الشرفة وكأنها حديقة صغيرة بفضل الأرضية الأيبوكسي

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой بلكونة أو شرفة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

الشرفة المغلقة مع الأبواب الزجاجية تصنع غرفة إضافية مع إطلالة رائعة وضو كثيف

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой بلكونة أو شرفة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

الاثث الأصفر المريح مع طاولة الشاء الصغيرة يصنعون ركنًا مثاليًا للاسترخاء والاستمتاع بإطلالة الشرفة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой بلكونة أو شرفة
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

مزيج الدرجات البنية والكريمي مع الاخضر والأبيض يصنع أجواء ناعمة في غرفة النوم

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة نوم
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

تخصيص كان للتلفاز داخل الخزانة خطوة مبتكرة وفعالة لتوفير المساحة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة نوم
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

خطوط الإضاءة تصنع إطارًا رائعًا خلف السرير ومثله تمامًا في السقف

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة نوم
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

تصميم مثالي لحمام صغير مع وحدات مناسبة لتوفير المساحة

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой حمام
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

تصميم ذكي لركن الغسيل مع خزانة لحفظ المساحيق ومساحة أسفل حوض الاغتسال لسلة الملابس

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой حمام
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

الجدار الزجاجي يمنح الحمام دمج لكابينة الاستحمام مع البانيو

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой حمام
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

خزانة ملابس مرتبة وعملية مع جدار من المرايا للتأنق والحفاظ على الاتساع في الوقت ذاته

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة الملابس
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

تصميم يوفر إمكانية ترتيب الملابس المطوية والمعلقة مع مساحة لوضع صناديق الاكسسورات والأحذية وأيضًا الحقائب

Квартира в ЖК «Солнечный» - Весенняя свежесть, Вира-АртСтрой Вира-АртСтрой غرفة الملابس
Вира-АртСтрой

Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой
Вира-АртСтрой

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