تصاميم وديكورات مميزة لمنزل صغير

اللون الأخضر يتمتع بقدرته الساحرة على جلب الطبيعة إلى داخل منزلك، وجعل أجوائه ربيعية نضرة طوال العام، والأكثر متعة في هذا اللون، تعد درجاته المنعشة والقادرة على التكيف مع كافة أنماط التصميم، مع الاحتفاظ بانتعاش الطبيعة.
في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة منعشة داخل ارجاء منزل أطلق عليه مصمموه
نضارة الربيع. شاركونا جولتنا واستمتعوا باللمسات الراقية، واستمدوا إلهامكم لغدخال اللون الأخضر إلى منزلكم بطريقة انيقة ومنعشة!
يتبع المنزل النمط العصري في تصميمه، خاصة الاتجاه الحديث بشأن دمج الغرف في مساحة واحدة، للحصول على الدفء والحميمية، والتغلب على صغر المساحة في الوقت ذاته. كذلك يتبع المنزل الحيل الديكورية الأخرى لاكتساب الاتساع البصري، كاعتماد اللون الأبيض وتكثيف الإضاءة الاصطناعية، مع الحفاظ على مصدر للضوء الطبيعي.
لنبدأ جولتنا من مدخل المنزل!
الأيبوكسي
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