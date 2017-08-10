تصاميم وديكورات مميزة لمنزل صغير

اللون الأخضر يتمتع بقدرته الساحرة على جلب الطبيعة إلى داخل منزلك، وجعل أجوائه ربيعية نضرة طوال العام، والأكثر متعة في هذا اللون، تعد درجاته المنعشة والقادرة على التكيف مع كافة أنماط التصميم، مع الاحتفاظ بانتعاش الطبيعة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة منعشة داخل ارجاء منزل أطلق عليه مصمموه نضارة الربيع . شاركونا جولتنا واستمتعوا باللمسات الراقية، واستمدوا إلهامكم لغدخال اللون الأخضر إلى منزلكم بطريقة انيقة ومنعشة!