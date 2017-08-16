8 أفكار للمنزل العائلي كي يبقى مريحاً

لن تشعر في سعادة في منزلك إذا لم تكن تحصل على قسطاً من النوم المريح بداخله، فمنزل سعيد يعني منزلاً تستطيع أن تحصل فيه على قدر كافي من الراحة في نهاية يوم طويل وشاق، لذلك أهتم بغرفة نومك وتأكد انك تستطيع أن تحصل على قسطاً وفيراً من النوم، وتأكد أن الغرفة معتمة تماماً أثناء الليل، فقد اثبتت الدراسات أن النوم في غرفة معتمة بالكامل يساعد الجسم على إفراز مادة الميلاتونين وهي مادة تساعدك على النوم يإرتياح. لذلك أحرص على وضع ستائر مبطنة و داكنة في غرفة النوم مع وضع مصباح ذو أضاءة هادئة لتضيئة وقتما تشاء وتغلقه اثناء النوم لتشعر بالهدوء والارتياح.