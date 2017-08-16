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8 أفكار للمنزل العائلي كي يبقى مريحاً

منة اسماعيل منة اسماعيل
Living Room, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors غرفة المعيشة
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المنزل باختصاره هو المأوى وأكثر مكان يقضي به أفراد الأسرة معظم الوقت، لذلك أن تحصل على سعادة وتكون أفراد أسرتك سعيدة، يجب أن يحظو منزلك بالتفاصيل السعيدة أيضاً، فمنزل سعيد هو منزلك أفراده ينعمون بالسعادة والراحة، لذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك بعض النصائح للحصول على لحظات سعادة في منزلك السعيد.

1-منزل مشمس = منزل سعيد

SAHİLEVLERİ VİLLA Ş.K. , Mimode Mimarlık/Architecture Mimode Mimarlık/Architecture غرفة المعيشة
Mimode Mimarlık/Architecture

Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture
Mimode Mimarlık/Architecture

إذا اردت أن تنشر السعادة في منزلك ، فأنشر أشعة الشمس بداخله، فلا يوجد منزل أكثر سعادة من منزل تغمره أشعة الشمس في كل أركانه وغرفه، فأشعة الشمس في الصباح الباكر وقبل الغروب تحمل في ثناياها الكثير من الطاقة الإيجابية، بالأضافة إلى أن منزل تغمره أشعة الشمس هو منزل صحي وخالي من أي امراض. لذلك أفتح جميع نافذ المنزل وأحرص على إدخال أكبر قدر من أشعة الشمس بداخله ودع السعادة تغمر منزلك.

2- أصنع ركناً من البهجة

Living Room, Leeds, Crow's Nest Interiors Crow's Nest Interiors غرفة المعيشة
Crow&#39;s Nest Interiors

Living Room, Leeds

Crow's Nest Interiors
Crow&#39;s Nest Interiors
Crow's Nest Interiors

أجعل في منزلك ركناً مختلف ملئ بالبهجة والروائح العطرة المحببة لقلبك، فقد أثبتت بعض الدراسات أن الجزء المسئول في المخ عن استنشاق الروائح وتميزها مرتبط في نفس الوقت مع الجزء المسئول عن العواطف والشعور بالسعادة، ولذلك هناك بعض الروائح عند استنشاقها تشعرك بالسعادة، فأحرص على رش المعطرات الطبيعية في منزلك ويمكن أن تجعل لغرفة المعيشة رائحة مميزة على سبيل المثال من اللافندر أو الفانيليا أو ربما تجعل رائحة الفواكة تتناثروستحب هذا الركن في منزلك كثيراُ.

3- النوم المريح

homify غرفة نوم الألومنيوم / الزنك Wood effect
homify

homify
homify
homify

لن تشعر في سعادة في منزلك إذا لم تكن تحصل على قسطاً من النوم المريح بداخله، فمنزل سعيد يعني منزلاً تستطيع أن تحصل فيه على قدر كافي من الراحة في نهاية يوم طويل وشاق، لذلك أهتم بغرفة نومك وتأكد انك تستطيع أن تحصل على قسطاً وفيراً من النوم، وتأكد أن الغرفة معتمة تماماً أثناء الليل، فقد اثبتت الدراسات أن النوم في غرفة معتمة بالكامل يساعد الجسم على إفراز مادة الميلاتونين  وهي مادة تساعدك على النوم يإرتياح. لذلك أحرص  على وضع ستائر مبطنة و داكنة في غرفة النوم مع وضع مصباح ذو أضاءة هادئة لتضيئة وقتما تشاء وتغلقه اثناء النوم لتشعر بالهدوء والارتياح.

4- انشر بهجة الألوان

Higienópolis/SP, Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة Multicolored
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores
Thaisa Camargo Arquitetura e Interiores

للألوان المبهجة قدرة رائعة على نشر الطاقة الإيجابية في المنزل، فمنزل تغمره الألوان هو منزلاً سعيداً بلا شك، فدرجات من الأزرق السماوي، الوردي ، الأبيض والأخضر في منزلك هي درجات تغمرها البهجة ولا شك في ذلك، لذلك أحرص على وضع لمسات ملونه في أنحاء منزلك سواء بالديكورات أو الأثاث مع أضافة لمسة من النباتات والزهور في أرجاء المنزل لتكتمل السعادة في منزلك.

5- المنزل للجميع

Фантазия, he.d group he.d group الغرف خشب Brown
he.d group

he.d group
he.d group
he.d group

المنزل هو مكان لجميع أفراد الأسرة في المنزل، ولن يكون منزلاً سعيدأ إلا وجد كل فرد من أفراد الأسرة مكانه الخاص لممارسة هوايته، لذلك كن حريصاً على توفير أماكن للجميع داخل المنزل فلابد أن يكون لكل فرد ركناً خاصاُ يمارس فيه نشاطاته وهوايته، فمنزل سعيد هو منزل أسرته سعيدة.

6- ترتيب المنزل

homify
homify

homify
homify
homify

قبل أن تترك الغرفة التي تجلس بها خذ بضع دقائق من وقتك لترتيب الغرفة قبل تركها، فعلى سبيل المثال رتب الوسائد ونظف غرفة المعيشة قبل تركها، وفي الصباح قبل مغادرة الفراش قم  بترتيبه، هذة الدقائق الصغيرة ستعود عليك بالراحة وتشعرك بالسعادة في منزلك، فمنزل مرتب ودافئ هو منزل سعيد بلا شك.

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7- ضع بعض الصور التذكارية

Stilvolles Mietshaus, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio غرفة المعيشة
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

قم بتزيين منزلك بالصور التذكارية المحببة إليك التي تذكرك بأصدقائك الذي تحبهم وبالأماكن التي زرتها، فتشير الأبحاث مؤخراً أن الأشخاص يصبحون أكثر سعادة في حياتهم عندما يملئون منازلهم بالذكريات والتذكارات السعيدة، فمنزل سعيد هو منزل يضم كل ذكرياتك السعيدة ويحفزك على صنع المزيد منها.

8- عبارات تشجيعية

'Enjoy Every Moment' Wall Sticker Kutuu Walls & flooringWall tattoos
Kutuu

'Enjoy Every Moment' Wall Sticker

Kutuu
Kutuu
Kutuu

جميعنا نمر بلحظات نشعر بها باليأس والأحباط، وتحسباً لتلك اللحظات أجعل لمنزلك دوراً في مؤازرتك في لحظاتك العصيبة، لذلك أحرص دائماً على وجود تذكاراً بصرياً يشعرك، فيمكنك كتابة رسالة مبهجة على جدران أو على لوح الكتابة في المطبخ أو حتى ورقة صغيرة على الثلاجة عليها رسائل تحفيزية  لك ولعائلتك. 

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