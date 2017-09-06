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7طرق للأعتناء بحمام الضيوف

منة اسماعيل منة اسماعيل
Compliment your decor by creating a focal point in your home with artwork & mirrors or adding a personal touch to your rooms with accessories & soft furnishings....., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd حمام
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يعتبر حمام الضيوف ورغم صغر حجمه من التفاصيل الأساسية والمهمة في منزلك والتي يجب أن تعتني بها بشكل جيد، وأن تهتم دائماً بكونه نظيفاً ومرتباً، لذلك إذا كنت تنوي تجديد حمام الضيوف لديك وأضافة لمسة من الجمال بداخله، هناك بعض التفاصيل التي يجب مراعتها، تفاصيل بسيطة ولن تكلفك الكثير لكنها ستخلق لك لمسات جمالية رائعة في وجذابة في حمام الضيوف. 

1- لمسات فنية

Richmond Full House Refurbishment, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions حمام
A1 Lofts and Extensions

Richmond Full House Refurbishment

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

حمام مريح وجميل هو حمام تكثر فيه اللمسات الفنية لذلك لا تتردد بالمرة في نشر اللمسات الجمالية  والديكورات في انحاء الحمام، استعن باللوحات الفنية على الجدران أو اللوحات الصغيرة على الجدران خلف الحوض، وأضافة لمسان من الحلي المصنوع من الرخام في أنحاء الحمام.

2- لمسة من الزهور هي لمسة من الجمال

Victoria basin with Hartlebury 3 hole basin tap Heritage Bathrooms حمام Victoria
Heritage Bathrooms

Victoria basin with Hartlebury 3 hole basin tap

Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms
Heritage Bathrooms

الزهور دائماً تضيف لمسة من الجمال في أي تصميم ودائماً ما تأتي الأفضلية إلى الزهور الطبيعية، ولكن في الحمام يفضل أيضاً استخدام الزهور الصناعية بدلاً من الطبيعية كي لا تكون أكثر عرضة للتلف بسبب الماء والرطوبة داخل الحمام، ولخلق لمسة جمالية في حمام الضيوف يمكنك الاستعانة بباقة من الزهور البلاستيك أو المجففة لخلق لمسة طبيعية ومنعشة داخل الحمام.

3- لمسة بسيطة من الديكورات

Bathroom Design, ab interiors ab interiors حمام
ab interiors

Bathroom Design

ab interiors
ab interiors
ab interiors

عندما يتعلق الأمر بالديكور فبالتأكيد معظمنا ينجذب تجاه اللميات الديكورية الجريئة والغريبة، ولكن لا تتحمس لذلك في ديكورات الحمام وخاصةً حمام الضيوف، فمن الأفضل عند اختيار ديكورات لحمام الضيوف أن تستعن باللمسات والتفاصيل الديكورية البسيطة مع الألوان المحايدة في جميع أرجاء الحمام، والسبب في ذلك كونها أولاُ لطيفة بصرياً ووقعها على العين مريح، وثانياً ستسمح لك بتسليط الضوء على تفاصيل اخرى في الحمام.

4- لمسة لونية معتدلة

London Portman Refurbishment , designSTUDIO - Lopes da Silva designSTUDIO - Lopes da Silva حمام سيراميك Blue
designSTUDIO – Lopes da Silva

London Portman Refurbishment

designSTUDIO - Lopes da Silva
designSTUDIO – Lopes da Silva
designSTUDIO - Lopes da Silva

كن دقيقاً وحريصاً أيضاً عند اختيار التفاصيل اللونية لحمام الضيوف، فيفضل الأعتدال في استخدام اللمسة اللونية في التصميم، فلا تفرط في استخدام الألوان الحيادية فيبدو الحمام باهتاً ومملاً، ولا تتحمس للألوان الجريئة والصريحة بشكل مبالغ فيه كي لا تحدث فوضى لونية في تصميم الحمام. والحل الأمثل هو الأعتدال كأختيار الوان حيادية ثابتة في تصميمه مع لمسات لونية مختلفة للتفاصيل، كأضافة مناشف يد ملونة أو تفاصيل ديكورية بألوان مبهجة لتعزز بذلك البهجة والمرح في تصميم حمامك.

5- أنعش حمامك بالروائح

BATHROOMS: CONTEMPORARY BATHROOM Cue & Co of London حمام
Cue &amp; Co of London

BATHROOMS: CONTEMPORARY BATHROOM

Cue & Co of London
Cue &amp; Co of London
Cue & Co of London

تلعب حاسة الشم دوراُ كبيراُ في تصميم المنزل بالكامل والتي يغفلها الكثير، لذلك من الضروري جداً أن تلعب اللمسة العطرية دوراً في حمام الضيوف في منزل، فأحرص دائماً على وجود معطر داخل الحمام ورشه قبل وصول الضيوف، والأعتماد على الرش الألي للمعطرات طوال فترة وجود الضيف، ويمكنك أن تستعين أيضاً بالشموع المعطرة وتنثرها في أرجاء الحمام بطريقة أمنة.

6- التخزين بذكاء

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify حمام
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

بالطبع  يحتوي الحمام على أغراض كثيرة مما يعني ضرورة وجود مساحات تخزينية مبتكرة في الحمام، والأمر كذلك ايضاً في حمام الضيوف كي لا يبدو فوضوي وغير مريح وتترك انطباعاً غير محبب عن منزلك لدى ضيوفك، لذلك استخدم الخزانات بذكاء لتخزين الأغراض بداخلها ويفضل أن تكون أسفل الحوض كي لا تستهلك الكثير من المساحات داخل الحمام، ولتخزين الصابون والمنظفات يمكنك وضعه في وعاء زجاجي بلمسة فنية لأضافة لمسة خاصة على تصميم الحمام.

7- أهتم بالمناشف

Compliment your decor by creating a focal point in your home with artwork & mirrors or adding a personal touch to your rooms with accessories & soft furnishings....., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd حمام
Graeme Fuller Design Ltd

Compliment your decor by creating a focal point in your home with artwork & mirrors or adding a personal touch to your rooms with accessories & soft furnishings… ..

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

بالطبع المناشف تعتبر من الأساسيات في ديكورات الحمام، وبالتأكيد أنت لا تريد أن تجعل ضيوفك يروا المناشف مرمية بشكل عشوائي داخل الحمام حتى ولو كانت على الأرفف المخصصة لها، لذلك أحرص على وضع المناشف بشكل منظم في الأرفف الخاصة بها، ومن الأفكار الديكورية البسيطة لوضع المناشف بطريقة ديكورية في الحمام هو شراء سلة من الخشب أو الخوص ولف المناشف ووضعها داخل تلك السلة بطريقة منظمة وأنيقة. وبهذة الطريقة تكون تخلص من العشوائية والفوضى في الحمام وأضفت لمسة جمالية أيضاً.

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