7طرق للأعتناء بحمام الضيوف

يعتبر حمام الضيوف ورغم صغر حجمه من التفاصيل الأساسية والمهمة في منزلك والتي يجب أن تعتني بها بشكل جيد، وأن تهتم دائماً بكونه نظيفاً ومرتباً، لذلك إذا كنت تنوي تجديد حمام الضيوف لديك وأضافة لمسة من الجمال بداخله، هناك بعض التفاصيل التي يجب مراعتها، تفاصيل بسيطة ولن تكلفك الكثير لكنها ستخلق لك لمسات جمالية رائعة في وجذابة في حمام الضيوف.
حمام مريح وجميل هو حمام تكثر فيه اللمسات الفنية لذلك لا تتردد بالمرة في نشر اللمسات الجمالية والديكورات في انحاء الحمام، استعن باللوحات الفنية على الجدران أو اللوحات الصغيرة على الجدران خلف الحوض، وأضافة لمسان من الحلي المصنوع من الرخام في أنحاء الحمام.
الزهور دائماً تضيف لمسة من الجمال في أي تصميم ودائماً ما تأتي الأفضلية إلى الزهور الطبيعية، ولكن في الحمام يفضل أيضاً استخدام الزهور الصناعية بدلاً من الطبيعية كي لا تكون أكثر عرضة للتلف بسبب الماء والرطوبة داخل الحمام، ولخلق لمسة جمالية في حمام الضيوف يمكنك الاستعانة بباقة من الزهور البلاستيك أو المجففة لخلق لمسة طبيعية ومنعشة داخل الحمام.
عندما يتعلق الأمر بالديكور فبالتأكيد معظمنا ينجذب تجاه اللميات الديكورية الجريئة والغريبة، ولكن لا تتحمس لذلك في ديكورات الحمام وخاصةً حمام الضيوف، فمن الأفضل عند اختيار ديكورات لحمام الضيوف أن تستعن باللمسات والتفاصيل الديكورية البسيطة مع الألوان المحايدة في جميع أرجاء الحمام، والسبب في ذلك كونها أولاُ لطيفة بصرياً ووقعها على العين مريح، وثانياً ستسمح لك بتسليط الضوء على تفاصيل اخرى في الحمام.
كن دقيقاً وحريصاً أيضاً عند اختيار التفاصيل اللونية لحمام الضيوف، فيفضل الأعتدال في استخدام اللمسة اللونية في التصميم، فلا تفرط في استخدام الألوان الحيادية فيبدو الحمام باهتاً ومملاً، ولا تتحمس للألوان الجريئة والصريحة بشكل مبالغ فيه كي لا تحدث فوضى لونية في تصميم الحمام. والحل الأمثل هو الأعتدال كأختيار الوان حيادية ثابتة في تصميمه مع لمسات لونية مختلفة للتفاصيل، كأضافة مناشف يد ملونة أو تفاصيل ديكورية بألوان مبهجة لتعزز بذلك البهجة والمرح في تصميم حمامك.
تلعب حاسة الشم دوراُ كبيراُ في تصميم المنزل بالكامل والتي يغفلها الكثير، لذلك من الضروري جداً أن تلعب اللمسة العطرية دوراً في حمام الضيوف في منزل، فأحرص دائماً على وجود معطر داخل الحمام ورشه قبل وصول الضيوف، والأعتماد على الرش الألي للمعطرات طوال فترة وجود الضيف، ويمكنك أن تستعين أيضاً بالشموع المعطرة وتنثرها في أرجاء الحمام بطريقة أمنة.
بالطبع يحتوي الحمام على أغراض كثيرة مما يعني ضرورة وجود مساحات تخزينية مبتكرة في الحمام، والأمر كذلك ايضاً في حمام الضيوف كي لا يبدو فوضوي وغير مريح وتترك انطباعاً غير محبب عن منزلك لدى ضيوفك، لذلك استخدم الخزانات بذكاء لتخزين الأغراض بداخلها ويفضل أن تكون أسفل الحوض كي لا تستهلك الكثير من المساحات داخل الحمام، ولتخزين الصابون والمنظفات يمكنك وضعه في وعاء زجاجي بلمسة فنية لأضافة لمسة خاصة على تصميم الحمام.
بالطبع المناشف تعتبر من الأساسيات في ديكورات الحمام، وبالتأكيد أنت لا تريد أن تجعل ضيوفك يروا المناشف مرمية بشكل عشوائي داخل الحمام حتى ولو كانت على الأرفف المخصصة لها، لذلك أحرص على وضع المناشف بشكل منظم في الأرفف الخاصة بها، ومن الأفكار الديكورية البسيطة لوضع المناشف بطريقة ديكورية في الحمام هو شراء سلة من الخشب أو الخوص ولف المناشف ووضعها داخل تلك السلة بطريقة منظمة وأنيقة. وبهذة الطريقة تكون تخلص من العشوائية والفوضى في الحمام وأضفت لمسة جمالية أيضاً.
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