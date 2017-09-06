7طرق للأعتناء بحمام الضيوف

بالطبع المناشف تعتبر من الأساسيات في ديكورات الحمام، وبالتأكيد أنت لا تريد أن تجعل ضيوفك يروا المناشف مرمية بشكل عشوائي داخل الحمام حتى ولو كانت على الأرفف المخصصة لها، لذلك أحرص على وضع المناشف بشكل منظم في الأرفف الخاصة بها، ومن الأفكار الديكورية البسيطة لوضع المناشف بطريقة ديكورية في الحمام هو شراء سلة من الخشب أو الخوص ولف المناشف ووضعها داخل تلك السلة بطريقة منظمة وأنيقة. وبهذة الطريقة تكون تخلص من العشوائية والفوضى في الحمام وأضفت لمسة جمالية أيضاً.

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