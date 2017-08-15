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نصائح لتجهيز منزلك قبل السفر

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify Living roomSofas & armchairs
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فصل الصيف يعني راحة وأجازة طويلة، فهو أفضل وقت لقضاء لحظات من الاسترخاء خارج المنزل وقضاء أجازة سعيدة، لكن من منا يريد أن يرحل في أجازة طويلة ويعود ليجد المنزل تالفاً أو تعرض للسرقة أو حدث أي مشكلة أثناء غيابك، بالتأكيد لن تكون الأجازة سعيدة في هذة الأوقات، لذلك ولتجنب حدوث أي مشكال في غيابك هناك بعض النصائح لتجهيز منزلك قبل السفر ليستقبلك جيداً أثناء عودتك من الأجازة  وتجد كل شئ على مايرام اثناء عودتك.

1- راعي أمور النباتات

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC GEOMETRIC RUG - DESIGNED BY MEL SMITH Green Decore Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration بلاستيك Multicolored
Green Decore

INDOOR/OUTDOOR, PLASTIC GEOMETRIC RUG – DESIGNED BY MEL SMITH

Green Decore
Green Decore
Green Decore

كما يجب أن تتولى امولا الحيوانات الأليفة يجب أيضاً أن تتولى امور النباتات في منزلك، فهم أيضاً بمثابة أرواح في منزلك، إذا كان لديك حديقة خاصة رتب مع شخص يتولى العناية بالحديقة اثناء سفرك وكذلك النباتات المنزلية أو إذا كنت لا تود ذلك يمكنك أن تشتري جهازاً يقوم بالري الذاتي بدلاً عنك في غيابك.

2- أهتم بأمور الحيوانات الأليفة

Balmoral large sofa in Rich Chocolate faux leather homify Living roomSofas & armchairs
homify

Balmoral large sofa in Rich Chocolate faux leather

homify
homify
homify

قبل السفر وقبل القيام بأي ترتيبات خاصة للسفر أهتم بأمور الحيوانات الأليفة ورتبها إذا كنت تمتلك أحداهم في المنزل، أحرص على توفير كل ما تحتاج إلية تلك الحيوانات من طعام وشراب وأدوية وأي غرض يخصها ولا تنسى أن تتففق مع شخص يتولى مسئولية رعايتهم اثناء غيابك.

3- جهز المنزل

homify
homify

homify
homify
homify

جهز منزلك لاستقبالك اثناء عودتك من السفر، فبالتاكيد ستكون منهمك في تجهزي حقائبك وأغراضك ولكن خصص وقتاً لتنظيف المنزل وترتيبه، فقم بتنظيف الأرضيات والأسطح وأافرغ كلاً من غسالة الأطباق والملابس وقم بتغير مفارش السرير لتستقبلك أناء عودتك من السفر، فستشكر نفسك بعد عودة منهك من سفر طويل وتجد المنزل نظيفاً مستعداً لاستقبالك.

4- تخلص من الأطعمة القابلة للتعفن

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

قبل السفر تأكد من عدم وجود أي أطعمة قابلة للتعفن او على وشك الأنتهاء من صلاحيتها، فانت أكيد لا تريد أن تعود لمنزلك لتجد سيل من الروائح الغير مستحبة في استقبالك، لذلك نظف الثلاجة قبل السفر وقم بإخلائها من كافة الأطعمة القابلة للتعفن، وإذا كنت مسافر لمدة طويلة يفضل أن تفصل الكهرباء عن الثلاجة وتضع بداخلها بعض من بيكربونات الصوديوم للحفاظ عليها مع ترك الباب مفتوحاً.

5- أغلق صنبور المياة جيداً

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent Humphrey Munson مطبخ
Humphrey Munson

Classic Contemporary Bespoke Kitchen, Kent

Humphrey Munson
Humphrey Munson
Humphrey Munson

ننصحك بغلق صنبور المياة جيداً قبل السفر، فقد يؤدي تسرباً بسيطاً في المياة اثناء سفرك إلى أصلاحات كبيرة أنت في غنى عنها، لذلك تأكد من غلق محبس المياة جيداً مع وضع بعض من الخل وبيكرباونات الصوديوم داخل فتحات الصرف لمنع وجود المياه الراكدة بداخلها.

6- لا تترك المفاتيح مخبأة

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Little Mill House

Vintage Playing Cards Key Holder

Little Mill House
Little Mill House
Little Mill House

خدعة تخبأة المفاتيح تحت سجادة المنزل أو داخل صندوق البريد ليست خدعة سرية كما تعتقد، فاللصوص يعلمون جيداً بأمر هذة المخابئ، لذلك ليس أمن أن تترك نسخة من المفاتيح مخبأة يفضل أن تتركها مع شخص موثوق به لحين عودتك من السفر.

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7- تنظيم حرارة المنزل

Makante Fassaden, intelligentes Inneres , Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik جدران
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

استخدم منظم للحرارة للتحكم به عن بعد اثناء سفرك، لفتح وغلق المكيفات في المنزل لتهوئته مومنع تعرض المنزل للتعفن والرطوبة، ولا تنسى أن تفصل الكهرباء عن المنزل عن أجهزة المنزل الغير مستخدمة ولا تكتفي بأغلاقها فقط.

8- أجازة سعيدة

Modena Oak Side Panel Door Set Modern Doors Ltd Windows & doorsDoors
Modern Doors Ltd

Modena Oak Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

والأن انت مستعد بالكامل لقضاءة أجازتك بسعادة وتترك منزلك مهيئاً لاستقبالك، ولكن لا تنسى قبل أن تغادر أن تتأكد من أغلاق أبواب المنزل جيداً وتؤمنها، أغلق أبواب الغرف وأبواب المنزل الخلفية والأمامية وأي مداخل أخرى لمنزل، ولاتنسى أن تتأكد من أحكام غلق النوافذ جيداً. والأن أجازة سعيدة.

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