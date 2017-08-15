نصائح لتجهيز منزلك قبل السفر

فصل الصيف يعني راحة وأجازة طويلة، فهو أفضل وقت لقضاء لحظات من الاسترخاء خارج المنزل وقضاء أجازة سعيدة، لكن من منا يريد أن يرحل في أجازة طويلة ويعود ليجد المنزل تالفاً أو تعرض للسرقة أو حدث أي مشكلة أثناء غيابك، بالتأكيد لن تكون الأجازة سعيدة في هذة الأوقات، لذلك ولتجنب حدوث أي مشكال في غيابك هناك بعض النصائح لتجهيز منزلك قبل السفر ليستقبلك جيداً أثناء عودتك من الأجازة وتجد كل شئ على مايرام اثناء عودتك.
كما يجب أن تتولى امولا الحيوانات الأليفة يجب أيضاً أن تتولى امور النباتات في منزلك، فهم أيضاً بمثابة أرواح في منزلك، إذا كان لديك حديقة خاصة رتب مع شخص يتولى العناية بالحديقة اثناء سفرك وكذلك النباتات المنزلية أو إذا كنت لا تود ذلك يمكنك أن تشتري جهازاً يقوم بالري الذاتي بدلاً عنك في غيابك.
قبل السفر وقبل القيام بأي ترتيبات خاصة للسفر أهتم بأمور الحيوانات الأليفة ورتبها إذا كنت تمتلك أحداهم في المنزل، أحرص على توفير كل ما تحتاج إلية تلك الحيوانات من طعام وشراب وأدوية وأي غرض يخصها ولا تنسى أن تتففق مع شخص يتولى مسئولية رعايتهم اثناء غيابك.
جهز منزلك لاستقبالك اثناء عودتك من السفر، فبالتاكيد ستكون منهمك في تجهزي حقائبك وأغراضك ولكن خصص وقتاً لتنظيف المنزل وترتيبه، فقم بتنظيف الأرضيات والأسطح وأافرغ كلاً من غسالة الأطباق والملابس وقم بتغير مفارش السرير لتستقبلك أناء عودتك من السفر، فستشكر نفسك بعد عودة منهك من سفر طويل وتجد المنزل نظيفاً مستعداً لاستقبالك.
قبل السفر تأكد من عدم وجود أي أطعمة قابلة للتعفن او على وشك الأنتهاء من صلاحيتها، فانت أكيد لا تريد أن تعود لمنزلك لتجد سيل من الروائح الغير مستحبة في استقبالك، لذلك نظف الثلاجة قبل السفر وقم بإخلائها من كافة الأطعمة القابلة للتعفن، وإذا كنت مسافر لمدة طويلة يفضل أن تفصل الكهرباء عن الثلاجة وتضع بداخلها بعض من بيكربونات الصوديوم للحفاظ عليها مع ترك الباب مفتوحاً.
ننصحك بغلق صنبور المياة جيداً قبل السفر، فقد يؤدي تسرباً بسيطاً في المياة اثناء سفرك إلى أصلاحات كبيرة أنت في غنى عنها، لذلك تأكد من غلق محبس المياة جيداً مع وضع بعض من الخل وبيكرباونات الصوديوم داخل فتحات الصرف لمنع وجود المياه الراكدة بداخلها.
خدعة تخبأة المفاتيح تحت سجادة المنزل أو داخل صندوق البريد ليست خدعة سرية كما تعتقد، فاللصوص يعلمون جيداً بأمر هذة المخابئ، لذلك ليس أمن أن تترك نسخة من المفاتيح مخبأة يفضل أن تتركها مع شخص موثوق به لحين عودتك من السفر.
استخدم منظم للحرارة للتحكم به عن بعد اثناء سفرك، لفتح وغلق المكيفات في المنزل لتهوئته مومنع تعرض المنزل للتعفن والرطوبة، ولا تنسى أن تفصل الكهرباء عن المنزل عن أجهزة المنزل الغير مستخدمة ولا تكتفي بأغلاقها فقط.
والأن انت مستعد بالكامل لقضاءة أجازتك بسعادة وتترك منزلك مهيئاً لاستقبالك، ولكن لا تنسى قبل أن تغادر أن تتأكد من أغلاق أبواب المنزل جيداً وتؤمنها، أغلق أبواب الغرف وأبواب المنزل الخلفية والأمامية وأي مداخل أخرى لمنزل، ولاتنسى أن تتأكد من أحكام غلق النوافذ جيداً. والأن أجازة سعيدة.
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