نصائح لتجهيز منزلك قبل السفر

والأن انت مستعد بالكامل لقضاءة أجازتك بسعادة وتترك منزلك مهيئاً لاستقبالك، ولكن لا تنسى قبل أن تغادر أن تتأكد من أغلاق أبواب المنزل جيداً وتؤمنها، أغلق أبواب الغرف وأبواب المنزل الخلفية والأمامية وأي مداخل أخرى لمنزل، ولاتنسى أن تتأكد من أحكام غلق النوافذ جيداً. والأن أجازة سعيدة.

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