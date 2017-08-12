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دليلك للتعرف على كيفية إختيار السجادة المناسبة لغرفة النوم

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify غرفة نوم
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نحتار كثيراً في إختيار سجادة غرفة النوم فهي تكون سجادة تغطي فقط جزء من الأرضية حيث أن الأثاث يغطي أغلب المساحة. فالسجادة تضيف عنصر من عناصر الأناقة للغرفة وتظهر شخصيتك، كما لها فوائد عملية ووظيفة أيضاً حيث أنها تجعل الغرفة أكثر دفئاً وتمنع صوت المشى المزعج على الأرضية كما تحمي الأرضية وتطيل عمرها. 

السجادة المثالية تكون في مكان يحمي لقدميك من البرد بحيث تكون أول ما تطأ قدماك عند الاستيقاظ من النوم في الجو البارد. بالإضافة لوجود سجادة كبيرة يعد بديل مثالي لتحديد المساحات في غرفة نومك كما أنها تكمل أناقة غرفتك. فقبل شراءك لسجادة غرفة النوم هناك بعض الأشياء الواجب مراعتها والتي سنعرضها عليكم في مقال اليوم..

​مكان سجادة غرفة النوم

Family Home, Ruth Noble Interiors Ruth Noble Interiors غرفة نوم
Ruth Noble Interiors

Family Home

Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors
Ruth Noble Interiors

أفضل الأماكن لوضع سجادة غرفة النوم هو تحت السرير بحيث تغطي السجادة أرضية ثلثي الجزء الخلفي من السرير وتظهر بقيتها في مساحة الأرضية ما بعد السرير.

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freudenspiel – Interior Design

freudenspiel - Interior Design
freudenspiel – Interior Design
freudenspiel - Interior Design

يمكنك أيضاً وضع سجادتين صغيرتين على جوانب السرير وخاصة في الأجواء الباردة.

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في الغرف الكبيرة يمكنك وضع سجادة في كل منطقة لتحديد مساحة الجلوس ومساحة النوم الخ. لذلك فمن المهم معرفة أماكن وضع السجادة قبل تحديد مقاسها.

​حجم السجادة

Bliss Pixers غرفة نوم Beige mosque,turkey,istanbul,wall mural,wallpaper
Pixers

Bliss

Pixers
Pixers
Pixers

إختيار السجادة المناسبة لمساحة غرفتك هو أهم عامل، يختلف حسب حجم غرفتك وشكلها، كما يختلف حسب ذوقك الشخصي، فالهدف هو الحصول على توازن في الغرفة.

طراز وتصميم السجادة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

شكل وطراز السجادة يعد إختيار شخصي لكن هناك عدة معايير لتحقيق الاتزان. حيث يختلف لون السجادة حسب لون المفروشات كما يجب أن يتناسب مع الغرفة بوجهه عام، حسب نقشات الأثاث وألوانه. السجاد ذو النقشات الشرقية مثالي لغرف النوم.

Avalon House, Greg Natale Design Greg Natale Design غرفة نوم
Greg Natale Design

Avalon House

Greg Natale Design
Greg Natale Design
Greg Natale Design

يجب مراعاة إختيار سجادة ذات وبرة قصيرة ولا تخشى استخدام ومزج عدة نقشات سوياً للحصول على شخصية مميزة.

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خامة السجادة

Recámaras, Conexo. Conexo. غرفة نوم خشب متين Pink
Conexo.

Conexo.
Conexo.
Conexo.

بالإضافة لللون والطراز فإن السجاد يأتي بعدد كبير من الخامات الكثير، فخامة الفرو الصناعي أو الحرير تضيف شخصية خاصة للغرفة لكن يجب مراعاة وضع هذه الخامة من السجاد في مكان أو ركن غير مستخدم بكثرة.

Let's Surf Pixers غرفة نوم Multicolored posters,poster,palms,surf,sticker,poster,palms,surf,sticker
Pixers

Let's Surf

Pixers
Pixers
Pixers

أما إذا كنت تستخدم الأرضيات ياستمرار وخاصة في وجود أطفال أو حيوانات أليفة فإن السجاد الصوفي أو ذو الخامات الصناعية يتحمل كما يسهل تنظيفه وصيانته ويتحمل الاستخدام المستمر.

​إختر السجادة أولاً ثم باقي الاكسسوارات

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niche pr

master bedroom

niche pr
niche pr
niche pr

من المهم إختيار السجادة أولاً قبل شراء أي اكسسوارات أخرى في الغرفة فوجود السجادة يساعدك في إتخاذ قرارات أخرى بعد إكتمال الصورة. لكن إذا قمت بشراء اكسسوارت الغرفة أولاً سيكون من الصعب عليك إيجاد سجادة مناسبة فيما بعد.

​بطانة للسجادة

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

آخر عنصر يجب مراعاته هو وضع بطانة أسفل السجادة وخاصة إذا كانت السجادة من خامة خفيفة والتي تساهم في جعل السجادة مثبتة في مكانها ويمنع حدوث أية حوادث ناتجة عن التزحلق، خاصة في حالة السجاد المجاور للسرير وأيضاً في وجود أطفال. أحياناً تأتي السجادة ببطانة مثبتة بها أو تكون ذات خامة سفلية مانعة للتزحلق.

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كيف تفضل أن تكون سجادة غرفة نومك؟

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