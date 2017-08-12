دليلك للتعرف على كيفية إختيار السجادة المناسبة لغرفة النوم

نحتار كثيراً في إختيار سجادة غرفة النوم فهي تكون سجادة تغطي فقط جزء من الأرضية حيث أن الأثاث يغطي أغلب المساحة. فالسجادة تضيف عنصر من عناصر الأناقة للغرفة وتظهر شخصيتك، كما لها فوائد عملية ووظيفة أيضاً حيث أنها تجعل الغرفة أكثر دفئاً وتمنع صوت المشى المزعج على الأرضية كما تحمي الأرضية وتطيل عمرها.

السجادة المثالية تكون في مكان يحمي لقدميك من البرد بحيث تكون أول ما تطأ قدماك عند الاستيقاظ من النوم في الجو البارد. بالإضافة لوجود سجادة كبيرة يعد بديل مثالي لتحديد المساحات في غرفة نومك كما أنها تكمل أناقة غرفتك. فقبل شراءك لسجادة غرفة النوم هناك بعض الأشياء الواجب مراعتها والتي سنعرضها عليكم في مقال اليوم..