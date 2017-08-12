دليلك للتعرف على كيفية إختيار السجادة المناسبة لغرفة النوم

نحتار كثيراً في إختيار سجادة غرفة النوم فهي تكون سجادة تغطي فقط جزء من الأرضية حيث أن الأثاث يغطي أغلب المساحة. فالسجادة تضيف عنصر من عناصر الأناقة للغرفة وتظهر شخصيتك، كما لها فوائد عملية ووظيفة أيضاً حيث أنها تجعل الغرفة أكثر دفئاً وتمنع صوت المشى المزعج على الأرضية كما تحمي الأرضية وتطيل عمرها.
السجادة المثالية تكون في مكان يحمي لقدميك من البرد بحيث تكون أول ما تطأ قدماك عند الاستيقاظ من النوم في الجو البارد. بالإضافة لوجود سجادة كبيرة يعد بديل مثالي لتحديد المساحات في غرفة نومك كما أنها تكمل أناقة غرفتك. فقبل شراءك لسجادة غرفة النوم هناك بعض الأشياء الواجب مراعتها والتي سنعرضها عليكم في مقال اليوم..
أفضل الأماكن لوضع سجادة غرفة النوم هو تحت السرير بحيث تغطي السجادة أرضية ثلثي الجزء الخلفي من السرير وتظهر بقيتها في مساحة الأرضية ما بعد السرير.
يمكنك أيضاً وضع سجادتين صغيرتين على جوانب السرير وخاصة في الأجواء الباردة.
في الغرف الكبيرة يمكنك وضع سجادة في كل منطقة لتحديد مساحة الجلوس ومساحة النوم الخ. لذلك فمن المهم معرفة أماكن وضع السجادة قبل تحديد مقاسها.
إختيار السجادة المناسبة لمساحة غرفتك هو أهم عامل، يختلف حسب حجم غرفتك وشكلها، كما يختلف حسب ذوقك الشخصي، فالهدف هو الحصول على توازن في الغرفة.
شكل وطراز السجادة يعد إختيار شخصي لكن هناك عدة معايير لتحقيق الاتزان. حيث يختلف لون السجادة حسب لون المفروشات كما يجب أن يتناسب مع الغرفة بوجهه عام، حسب نقشات الأثاث وألوانه. السجاد ذو النقشات الشرقية مثالي لغرف النوم.
يجب مراعاة إختيار سجادة ذات وبرة قصيرة ولا تخشى استخدام ومزج عدة نقشات سوياً للحصول على شخصية مميزة.
بالإضافة لللون والطراز فإن السجاد يأتي بعدد كبير من الخامات الكثير، فخامة الفرو الصناعي أو الحرير تضيف شخصية خاصة للغرفة لكن يجب مراعاة وضع هذه الخامة من السجاد في مكان أو ركن غير مستخدم بكثرة.
أما إذا كنت تستخدم الأرضيات ياستمرار وخاصة في وجود أطفال أو حيوانات أليفة فإن السجاد الصوفي أو ذو الخامات الصناعية يتحمل كما يسهل تنظيفه وصيانته ويتحمل الاستخدام المستمر.
من المهم إختيار السجادة أولاً قبل شراء أي اكسسوارات أخرى في الغرفة فوجود السجادة يساعدك في إتخاذ قرارات أخرى بعد إكتمال الصورة. لكن إذا قمت بشراء اكسسوارت الغرفة أولاً سيكون من الصعب عليك إيجاد سجادة مناسبة فيما بعد.
آخر عنصر يجب مراعاته هو وضع بطانة أسفل السجادة وخاصة إذا كانت السجادة من خامة خفيفة والتي تساهم في جعل السجادة مثبتة في مكانها ويمنع حدوث أية حوادث ناتجة عن التزحلق، خاصة في حالة السجاد المجاور للسرير وأيضاً في وجود أطفال. أحياناً تأتي السجادة ببطانة مثبتة بها أو تكون ذات خامة سفلية مانعة للتزحلق.