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قبل وبعد: من شقة وأثاث قديم إلى منزل جديد وعصري

Eman Rifaat Eman Rifaat
Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
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شراء منزل قديم بأثاث قديم من الممكن أن يؤثر على قرارك عند الشراء، عندها تفكّر بعدم قدرتك على تغيير هذا الأثاث البالي والتصميمات التي عفا عليها الزمن، المثال الذي سترونه في هذا الكتاب يثبت أنه يمكن تغيير أي تصميم وتحويله لشكل آخر تمامًا!

هيا بنا نبدأ الجولة داخل هذا المنزل لنرى كيف استطاع الخبراء تغييره بشكل جذري.. 

قبل: غرفة معيشة قديمة وضيقة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

التصميم القديم لغرفة المعيشة يتسم بالضيق الشديد بسبب استخدام قطع أثاث كبيرة مع ألوان داكنة وغير متناسقة، بالإضافة إلى الديكورات القديمة التي لا تتناسب مع غرفة المعيشة

مكتبة كبيرة وطاولة صغيرة للتلفزيون وكلاهما بتصميم قديم للغاية لا يتناسب مع روح العصر

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة عصرية وبسيطة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

كان أهم عنصر بدأ به الخبراء تغيير لون الجدران إلى الأبيض لإعطاء مساحة أوسع للغرفة، مع إزالة الستائر القديمة وتثبيت أخرى جديدة وعصرية وبسيطة، أيضًا استبدلت السجادة القديمة بأخرى جديدة بتصميم راقي وعصري. 

أما بالنسبة للأثاث فقد تم تغييره بالكامل، أريكة واحدة تكفي لهذه الغرفة الصغيرة، مع الاستغناء عن طاولة التلفزيون القديمة واستبدالها بأخرى باللون الأبيض مستطيلة على الجدار المواجه للأريكة، الديكورات رائعة واستخدام اللون البرتقالي مع الأبيض كان له تأثير مذهل على ألوان الغرفة. 

أما المكتبة فقد تم الاستغناء عنها تمامًا وسنرى في الصور القادمة بدائل أفضل مناسبة لوضع الكتب.

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

قبل: غرفة السفرة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

كحال الغرفة السابقة جاء تصميم غرفة السفرة قديم، بنفس الطريقة سجاد قديم وقطع أثاث بألوان وتصميمات عفا عليها الزمن. 

بعد: أناقة وجمال

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

تغير مفاجيء في هذه الغرفة التي أصبحت ضعف مساحتها تقريبًا! 

طاولة زجاجية شفافة بقاعدة خشبية بسيطة، وسجادة دائرية مناسبة لحجم الطاولة تمامًا كانت البطل في هذه الغرفة، المفاجيء هز مجرد تغيير الإضاءة ووضع مزهريات بسيطة ولوحات على الجدار يمكنه تغيير الديكور بالكامل كما نرى.

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الديكورات والأثاث المفتوح

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

على الجانب الآخر للغرفة وبدلًا من النيش القديم، استخدم نبيش أبيض جديد ومفتوح حتى لا نشعر في أي لحظة بضيق الغرفة، فالشفافية في الزجاج والأرفف المفتوحة كانا السر في اتساع هذه الغرفة.

استخدم المصمم أيضًا الإضاءة الأرضية التي صنعت ظلالًا وانعكاسات رائعة على الزاوية. 

قبل: غرفة نوم بألوان باهتة وأثاث داكن غير مناسب

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة مكتب واسعة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

حوّل الخبراء هذه الغرفة من غرفة نوم إلى غرفة مشتركة للمكتب وممارسة الهوايات وركن للقرءة والاستجمام، احتفظ المصمم باللون الأبيض على الجدران وفي اختيار ألوان الأثاث، مع إدراج لمسات من البرتقالي لإنعاش الغرفة. 

بدلًا من المكتبة القديمة التي تخلصنا منها في غرفة المعيشة، نجد هنا مكتبة جديدة مفتوحة عبارة عن مجموعة من الرفوف المتوازية على الجدار في غرفة المكتب، وفي هذه اللحظة يمكنك استخدامها كمكتية او أرفف لوضع الديكورات والزينة. 

قبل: المطبخ صغير وضيق وألوانه داكنة تعطي شعور أكبر بالضيق ولا يوجد مساحة للحركة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: مطبخ عصري

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اللون الأبيض في أثاث المطبخ غيّرت تمامًا من شكله وشعورنا فيه بالاتساع وحرية الحركة، بالإضافة إلى إزالة الخزائن العلوية حتى لا تشعر بصغر مساحة المطبخ أكثر من اللازم.

قبل: حمام قديم رغم الحالة الجيدة لعناصره، إلا أن التصميم وألوانه توحي بفقر شديد في النتيجة النهائية

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: الاحتفاظ بأشياء والتخلص من أشياء أخرى!

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

كان لا بد من الاحتفاظ بالعناصر ذات الحالة الجيدة وهي: لحوض وركن الاستحمام والفوّاطة والمرحاض، مع إعطاء تلك العناصر لمسة جديدة ليصبح شكلها أفضل وأجمل. 

تخلّص الخبراء من الخزنة الموجودة فوق الحوض مع استبدالها بمرآة بسيطة مع إطار أبيض، وفي مساحتها القديمة وضع بنش خشبي راقي يوحي لك بأنك في واحد من المنتجعات الصحية. 

وعلى الجانب الآخر أداة رائعة للتخزين بدلًا من الخزائن المغلقة، هذه القطعة الخشبية الأنيقة ذات الأرفف المفتوحة مثالية للحمام.

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

قبل: غرفة نوم مزدوجة جيدة ولكنها تحتاج إلى لمسات لتصبح أفضل في الألوان وتصميم السرير والكومودينو

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة رئيسية لزوجين سعيدين بتصميم أنيق للسرير ومفروشات وديكورات بسيطة للغاية

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

ديكورات بسيطة وتصميم قريب إلى المينيمال نظرًا لعدم وجود مساحات واسعة في الغرف فكان هذا هو الخيار الأفضل.

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

اقرأ أيضًا: شقة لأسرة صغيرة بتصميم مينيمال

قبل: غرفة إضافية غير مستغلّة على الإطلاق

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة أطفال

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

استغل المصممون هذه الغرفة بشكل رائع مع تصميم لغرفة أطفال بسيطة وأنيقة وهادئة ، السرير على الجدار ومساحة اللعب على الجدار المقابل، مع ترك مساحة كافية لحركة الأطفال، فمن الأفضل عدم استخدام قطع أثاث كبيرة وكثيرة في غرف الأطفال لإعطائهم حرية في الحركة. 

قبل: غرفة إضافية أخرى بمساحة صغيرة

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة نوم للضيوف

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

انظر كيف تحوّلت الغرفة الكئيبة السابقة إلى غرفة نوم رائعة للضيوف، ألوان رائعة ومبهجة وأثاث بسيط وإضاءة مميزة، وتلك السجادة الأنيقة والعصرية وحدها كانت بهجة الغرفة. 

قبل: مساحة صغيرة للغاية فكيف سيستغلها الخبراء؟!

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

بعد: غرفة ملابس

Home Staging - Geerbtes Zechenhaus in Selm, raum² - wir machen wohnen raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen

raum² - wir machen wohnen
raum² – wir machen wohnen
raum² - wir machen wohnen

نعم، أصبحت هذه المساحة غرفة ملابس جميلة وبسيطة، وليس شرطًا الالتزام بالقطع البسيطة التي اختارها المصمم في هذه الغرفة، يمكنكم اختيار تصميمات أخرى لغرف الملابس الصغيرة من هذا الموضوع: 12 تصميم عملي لغرفة ملابس أنيقة

كيف تستبدل كومودينو غرفة النوم بالأرفف من خلال 18 فكرة مختلفة؟
ما رأيكم في التجديدات الحادثة في تصميم المنزل؟ 

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