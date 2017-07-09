قبل وبعد: من شقة وأثاث قديم إلى منزل جديد وعصري

كان أهم عنصر بدأ به الخبراء تغيير لون الجدران إلى الأبيض لإعطاء مساحة أوسع للغرفة، مع إزالة الستائر القديمة وتثبيت أخرى جديدة وعصرية وبسيطة، أيضًا استبدلت السجادة القديمة بأخرى جديدة بتصميم راقي وعصري.

أما بالنسبة للأثاث فقد تم تغييره بالكامل، أريكة واحدة تكفي لهذه الغرفة الصغيرة، مع الاستغناء عن طاولة التلفزيون القديمة واستبدالها بأخرى باللون الأبيض مستطيلة على الجدار المواجه للأريكة، الديكورات رائعة واستخدام اللون البرتقالي مع الأبيض كان له تأثير مذهل على ألوان الغرفة.