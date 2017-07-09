قبل وبعد: من شقة وأثاث قديم إلى منزل جديد وعصري

شراء منزل قديم بأثاث قديم من الممكن أن يؤثر على قرارك عند الشراء، عندها تفكّر بعدم قدرتك على تغيير هذا الأثاث البالي والتصميمات التي عفا عليها الزمن، المثال الذي سترونه في هذا الكتاب يثبت أنه يمكن تغيير أي تصميم وتحويله لشكل آخر تمامًا!
هيا بنا نبدأ الجولة داخل هذا المنزل لنرى كيف استطاع الخبراء تغييره بشكل جذري..
كان أهم عنصر بدأ به الخبراء تغيير لون الجدران إلى الأبيض لإعطاء مساحة أوسع للغرفة، مع إزالة الستائر القديمة وتثبيت أخرى جديدة وعصرية وبسيطة، أيضًا استبدلت السجادة القديمة بأخرى جديدة بتصميم راقي وعصري.
أما بالنسبة للأثاث فقد تم تغييره بالكامل، أريكة واحدة تكفي لهذه الغرفة الصغيرة، مع الاستغناء عن طاولة التلفزيون القديمة واستبدالها بأخرى باللون الأبيض مستطيلة على الجدار المواجه للأريكة، الديكورات رائعة واستخدام اللون البرتقالي مع الأبيض كان له تأثير مذهل على ألوان الغرفة.
كحال الغرفة السابقة جاء تصميم غرفة السفرة قديم، بنفس الطريقة سجاد قديم وقطع أثاث بألوان وتصميمات عفا عليها الزمن.
تغير مفاجيء في هذه الغرفة التي أصبحت ضعف مساحتها تقريبًا!
طاولة زجاجية شفافة بقاعدة خشبية بسيطة، وسجادة دائرية مناسبة لحجم الطاولة تمامًا كانت البطل في هذه الغرفة، المفاجيء هز مجرد تغيير الإضاءة ووضع مزهريات بسيطة ولوحات على الجدار يمكنه تغيير الديكور بالكامل كما نرى.
على الجانب الآخر للغرفة وبدلًا من النيش القديم، استخدم نبيش أبيض جديد ومفتوح حتى لا نشعر في أي لحظة بضيق الغرفة، فالشفافية في الزجاج والأرفف المفتوحة كانا السر في اتساع هذه الغرفة.
استخدم المصمم أيضًا الإضاءة الأرضية التي صنعت ظلالًا وانعكاسات رائعة على الزاوية.
حوّل الخبراء هذه الغرفة من غرفة نوم إلى غرفة مشتركة للمكتب وممارسة الهوايات وركن للقرءة والاستجمام، احتفظ المصمم باللون الأبيض على الجدران وفي اختيار ألوان الأثاث، مع إدراج لمسات من البرتقالي لإنعاش الغرفة.
بدلًا من المكتبة القديمة التي تخلصنا منها في غرفة المعيشة، نجد هنا مكتبة جديدة مفتوحة عبارة عن مجموعة من الرفوف المتوازية على الجدار في غرفة المكتب، وفي هذه اللحظة يمكنك استخدامها كمكتية او أرفف لوضع الديكورات والزينة.
اللون الأبيض في أثاث المطبخ غيّرت تمامًا من شكله وشعورنا فيه بالاتساع وحرية الحركة، بالإضافة إلى إزالة الخزائن العلوية حتى لا تشعر بصغر مساحة المطبخ أكثر من اللازم.
كان لا بد من الاحتفاظ بالعناصر ذات الحالة الجيدة وهي: لحوض وركن الاستحمام والفوّاطة والمرحاض، مع إعطاء تلك العناصر لمسة جديدة ليصبح شكلها أفضل وأجمل.
تخلّص الخبراء من الخزنة الموجودة فوق الحوض مع استبدالها بمرآة بسيطة مع إطار أبيض، وفي مساحتها القديمة وضع بنش خشبي راقي يوحي لك بأنك في واحد من المنتجعات الصحية.
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استغل المصممون هذه الغرفة بشكل رائع مع تصميم لغرفة أطفال بسيطة وأنيقة وهادئة ، السرير على الجدار ومساحة اللعب على الجدار المقابل، مع ترك مساحة كافية لحركة الأطفال، فمن الأفضل عدم استخدام قطع أثاث كبيرة وكثيرة في غرف الأطفال لإعطائهم حرية في الحركة.
انظر كيف تحوّلت الغرفة الكئيبة السابقة إلى غرفة نوم رائعة للضيوف، ألوان رائعة ومبهجة وأثاث بسيط وإضاءة مميزة، وتلك السجادة الأنيقة والعصرية وحدها كانت بهجة الغرفة.
نعم، أصبحت هذه المساحة غرفة ملابس جميلة وبسيطة، وليس شرطًا الالتزام بالقطع البسيطة التي اختارها المصمم في هذه الغرفة، يمكنكم اختيار تصميمات أخرى لغرف الملابس الصغيرة من هذا الموضوع: 12 تصميم عملي لغرفة ملابس أنيقة