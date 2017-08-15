12 فكرة لمساحات شواء تصلح لكل المساحات

مساحة الشواء هي إضافة ثمينة لحديقة أو فناء بيتك وخاصة في فصل الصيف، حيث الليالي الدافئة وإجتماعات الأسرة والأصدقاء في بيتك للاستمتاع سوياً بالمأكولات الشهية والجلوس سوياً.

لكن نحتار كثيراً عند تصميم ركن شواء أنيق ومميز. لذلك فقد جئنا لكم اليوم بعدد من الأفكار الرائعة لعمل مساحات شواء متكاملة ومثالية لتضمن لك حفلات شواء لا مثيل لها

بهذه الأفكار يمكنك طهي أفضل الأطباق بدون عناء المشاوير المعتادة والذهاب والإياب من وإلى المطبخ.

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