الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

12 فكرة لمساحات شواء تصلح لكل المساحات

Marwa Hasan Marwa Hasan
Dakterras Utrecht Centrum, Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist Balconies, verandas & terracesFurniture
Loading admin actions …

مساحة الشواء هي إضافة ثمينة لحديقة أو فناء بيتك وخاصة في فصل الصيف، حيث الليالي الدافئة وإجتماعات الأسرة والأصدقاء في بيتك للاستمتاع سوياً بالمأكولات الشهية والجلوس سوياً.

لكن نحتار كثيراً عند تصميم ركن شواء أنيق ومميز. لذلك فقد جئنا لكم اليوم بعدد من الأفكار الرائعة لعمل مساحات شواء متكاملة ومثالية لتضمن لك حفلات شواء لا مثيل لها 

بهذه الأفكار يمكنك طهي أفضل الأطباق بدون عناء المشاوير المعتادة والذهاب والإياب من وإلى المطبخ. 

فتابعونا..

​1.مطبخ متكامل

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

إذا كانت لديك مساحة تكفي فقم بعمل مطبخ متكامل بتوفير مساحة لإعداد الطعام، مع توفير مساحة لوضع موقد صغير لإبقاء المأكولات طازجة.

2.طاولة سفرة في الحديقة

BBQ TOOLS , höfats GmbH höfats GmbH KitchenKitchen utensils
höfats GmbH

höfats GmbH
höfats GmbH
höfats GmbH

لا تنسى توفير طاولة لتسمح لأفراد اسرتك أو أصدقاءك بالجلوس وتناول الطعام بكل راحة.

3.شواء مطل على منظر رائع

BBQ Area Design Outdoors Limited GardenFire pits & barbecues
Design Outdoors Limited

BBQ Area

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

هنا تم وضع الشواية بالإضافة لمشتملاتها لتكون مطلة على منظر رائع، تجعلك تستمتع أكثر بعملية الشواء.

4.مساحة شواء في التراس

Dakterras Utrecht Centrum, Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist Balconies, verandas & terracesFurniture
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist

Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist
Renoparts Vianen B.V. | Uw Dakterras Specialist

لا يجب أن تحتل مساحة الشوى جزء كبير من فناءك، لكن يمكنك استخدام مكونات وأثاث بحجم أصغر متناسب مع المساحة المتاحة لديك مثل هذا التراس.

5 خزانة لركن الشواء

Searles Road Aralia حديقة خشب Brown roof terrace,london roof terrace,contemporary roof terrace,rooftop garden,balcony,london rooftop garden,contemporary roof terrace,contemporary garden design,contemporary design,design,outdoor BBQ,outdoor kitchen,outdoor sofa
Aralia

Searles Road

Aralia
Aralia
Aralia

هنا تم تزويد ركن الشواء بخزانة ليتم تخزين كل مستلزمات الشوي والحصول على مساحة منظمة وخلية من أية فوضى.

6.في منتصف الحديقة

Печи Барбекю, Barbecue Barbecue GardenFire pits & barbecues
Barbecue

Barbecue
Barbecue
Barbecue

في منتصف الحديقة تم بناء مساحة للشواء ذات أرفف سفلية وعلوية ومدخنة تسمح برفع الدخان والتخلص منه أثناء الشوي.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

7.تغطية خشبية

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura منازل
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

هنا في الفناء المفتوح، تم إضافة تغطية بسيطة من الخشب لتحمي ركن الشواء من الحرارة وأشعة الشمس كما تضيف له أناقة ورونق.

8.ركن شواء أنيق

Outdoor Kitchen GEC Anderson Limited مطبخ Stainless steel,sink,worktop,barbecue,bbq,outdoor,kitchen,cabinet,cabinet
GEC Anderson Limited

Outdoor Kitchen

GEC Anderson Limited
GEC Anderson Limited
GEC Anderson Limited

في وسط المباني ذات الطوب الأحمر وبين الأشجار الخضراء تم إضافة مساحة شواء متكاملة بلون معدني أنيق مع إضافة سطح عاكس على حائط الفناء والذي أعطاه عمق ورونقاً.

9.شواية متنقلة

Grillofen, derraumhoch3 derraumhoch3 حديقة
derraumhoch3

derraumhoch3
derraumhoch3
derraumhoch3

في المساحات الصغيرة من المهم أن تكون الشواية متنقلة والتي تتيح المرونة في الحركة والتنقل في أرجاء المنزل وخاصة في وجود ضيوف، كما أنها تعطي الجو العام أناقة.

​10. شواية مدمجة

Villa Gio' Marsala (TP)/2014, danielainzerillo architetto&relooker danielainzerillo architetto&relooker
danielainzerillo architetto&amp;relooker

danielainzerillo architetto&relooker
danielainzerillo architetto&amp;relooker
danielainzerillo architetto&relooker

الشواية هنا من مكونات الفناء الأساسية بالإضافة لوجود المدخنة في ركن من أركان هذا الفناء الأبيض الأنيق.

11.أشكال وأحجام متعددة

CONE Charcoal grill - Holzkohlegrill, höfats GmbH höfats GmbH GardenFire pits & barbecues Black
höfats GmbH

höfats GmbH
höfats GmbH
höfats GmbH

تأتي الشوايات بأشكال وأحجام متعددة والتي تتيح توفيرها في مساحات صغيرة مع إمكانية شوى أكثر من صنف بفضل الإمكانيات الخاصة التي تأتي بها.

12.على السور

Outdoor Kitchen Design Outdoors Limited حديقة
Design Outdoors Limited

Outdoor Kitchen

Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited
Design Outdoors Limited

يمكن توفير ركن للشواء على السور والذي يعطيك مرونة في الحركة بدون إحداث أي إزدحام أو فوضى.

إقرأ أيضاً: 10 شوايات مثالية للشواء في عطلة الأسبوع

تعرف على التكلفة الحقيقية لتصميم فناء المنزل
أي من هذه المساحات أعجبك أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً