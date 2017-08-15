12 فكرة لمساحات شواء تصلح لكل المساحات

مساحة الشواء هي إضافة ثمينة لحديقة أو فناء بيتك وخاصة في فصل الصيف، حيث الليالي الدافئة وإجتماعات الأسرة والأصدقاء في بيتك للاستمتاع سوياً بالمأكولات الشهية والجلوس سوياً.
لكن نحتار كثيراً عند تصميم ركن شواء أنيق ومميز. لذلك فقد جئنا لكم اليوم بعدد من الأفكار الرائعة لعمل مساحات شواء متكاملة ومثالية لتضمن لك حفلات شواء لا مثيل لها
بهذه الأفكار يمكنك طهي أفضل الأطباق بدون عناء المشاوير المعتادة والذهاب والإياب من وإلى المطبخ.
فتابعونا..
إذا كانت لديك مساحة تكفي فقم بعمل مطبخ متكامل بتوفير مساحة لإعداد الطعام، مع توفير مساحة لوضع موقد صغير لإبقاء المأكولات طازجة.
لا تنسى توفير طاولة لتسمح لأفراد اسرتك أو أصدقاءك بالجلوس وتناول الطعام بكل راحة.
هنا تم وضع الشواية بالإضافة لمشتملاتها لتكون مطلة على منظر رائع، تجعلك تستمتع أكثر بعملية الشواء.
لا يجب أن تحتل مساحة الشوى جزء كبير من فناءك، لكن يمكنك استخدام مكونات وأثاث بحجم أصغر متناسب مع المساحة المتاحة لديك مثل هذا التراس.
هنا تم تزويد ركن الشواء بخزانة ليتم تخزين كل مستلزمات الشوي والحصول على مساحة منظمة وخلية من أية فوضى.
في منتصف الحديقة تم بناء مساحة للشواء ذات أرفف سفلية وعلوية ومدخنة تسمح برفع الدخان والتخلص منه أثناء الشوي.
هنا في الفناء المفتوح، تم إضافة تغطية بسيطة من الخشب لتحمي ركن الشواء من الحرارة وأشعة الشمس كما تضيف له أناقة ورونق.
في وسط المباني ذات الطوب الأحمر وبين الأشجار الخضراء تم إضافة مساحة شواء متكاملة بلون معدني أنيق مع إضافة سطح عاكس على حائط الفناء والذي أعطاه عمق ورونقاً.
في المساحات الصغيرة من المهم أن تكون الشواية متنقلة والتي تتيح المرونة في الحركة والتنقل في أرجاء المنزل وخاصة في وجود ضيوف، كما أنها تعطي الجو العام أناقة.
الشواية هنا من مكونات الفناء الأساسية بالإضافة لوجود المدخنة في ركن من أركان هذا الفناء الأبيض الأنيق.
تأتي الشوايات بأشكال وأحجام متعددة والتي تتيح توفيرها في مساحات صغيرة مع إمكانية شوى أكثر من صنف بفضل الإمكانيات الخاصة التي تأتي بها.
يمكن توفير ركن للشواء على السور والذي يعطيك مرونة في الحركة بدون إحداث أي إزدحام أو فوضى.
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