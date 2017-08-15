8 أشياء خطيرة لا يجب إلقاؤها في المرحاض

يعد المرحاض جزء أساسي من حياتنا اليومية ولكن يستخدمه الكثير منا في عدد من الاستخدامات السيئة والتي قد تؤدي إلى انسداد مجراه والتأثير يالسلب على وظيفتة الأساسية، ويكلفك الكثير من الأموال لتصليحة فيما بعد.
المرحاض ليس مكاناً لقذف المهملات، وما لا يعرفه الكثير أن توصيلات المرحاض الداخلية قد لا تسمح بمرور المهملات الكبيرة أو ذات الخامات الصلبة مثل البلاستيك والتي تسبب انسداده بالوقت، على الرغم من أن حجمه الذي قد يبدو كبير وصرفة الذي قد يبدو قوي يعتبره الناس طريقة سهلة لقذف المهملات، لكن هناك عدد من الأشياء الشائع إلقاؤها والتي يجب تجنب قذفها في المرحاض حيث تسبب انسداده فوراً مع مشكلات صرف بالإضافة لتلوث في البيئة.
إذا كان مرحاضك يعاني من الانسداد باستمرار فيجب عليك تجنب إلقاء الأشياء التالية…
قطعة من الخبز لن تتسبب في مشكلة كبيرة، لكن إلقاء عظام أوقشور الفاكهة سوف تتجمع في البالوعة وتسبب انسداد ومشاكل كبيرة في الصرف.
يتوقع بعض الناس أنه من الطبيعي إلقاء الحفاضات في المراحيض، لكن من الصعب أن تعبر الحفاضة من خلال الانحناء الأولى وقد يسبب انسداد في المرحاض، انغمار حمامك بالمياة والحاجة لمتخصيصين لفتح الانسداد.
الكثير قد يظنوا أنهم بإلقائهم ببواقي الأدوية في المرحاض أن هذا يعد تصرف صحيح، لكن تتسبب الأدوية في قتل البكتريا وتلويث مياة الصرف والإيذاء بالكائنات التي تعيش في المجاري.
ينتشر استخدام المناديل الورقية والمبللة في الحمامات سواء مع الأطفال أو الكبار. لكن المناديل الورقية ليست مصممة للذوبان في المياة على الرغم من خفتها، كما أن المناديل المبللة هي مناديل ذات نسيج قوي يشبه الأقمشة ويكون من الصعب كسرها أو تفتيتها والذي يجعلها وسيلة سهلة للتجمع وسد البالوعات والمواسير والتي قد تكلف الحي أموالاً طائلة للتخلص منها.
جميعنا قد ألقى بواقي الزيوت والشحوم في المرحاض يوماً ما، لكن لا يجب أن تذهب الزيوت مع الصرف. قد يتسأل البعض لماذا إذا كان ذو صورة سائلة، لكن الواقع أن الزيت يكون على شكل سائل فقط وهو ساخن أو دافئ لكن بمجرد تعرضه للبرودة فإنه يتحول لشمع بهيئة سائلة تلتصق بجدار الماسورة وتتسبب مع الوقت بسدها.
الفوط الصحية مصممة بحيث تمتص السوائل وتتمدد والذي يجعلها أسوأ شئ يمكن إلقائه في المرحاض، فيجب تجنب إلقائها في المراحيض سواء كان ذلك في بيتك أو في المراحيض العامة حيث أنها تشكل خطر بالغ على نظام الصرف.
قد تبدو كرات القطن أشياء عادية ومقبول إلقائها في المرحاض لكن عندما تتشرب قطع القطن المياة فإنها تتسبب في سد المواسير وتطلب تسيكلها باليد.
فضلات الحيوانات تختلف في مكوناتها عن فضلات الإنسان فهي تحتوي على طين، رمال، سموم وفطريات لا يجب أن تكون في نظام الصرف الخاص بنا، لذا يفضل القائها في القمامة.
إقرأ أيضاً حمام بلا نوافذ.. كيف يمكن تعويض ذلك؟