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8 أشياء خطيرة لا يجب إلقاؤها في المرحاض

Marwa Hasan Marwa Hasan
Modernes sowie funktionelles Badezimmer - moderne Materialien & unkomplizierte Reinigung, Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur حمام
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يعد المرحاض جزء أساسي من حياتنا اليومية ولكن يستخدمه الكثير منا في عدد من الاستخدامات السيئة والتي قد تؤدي إلى انسداد مجراه والتأثير يالسلب على وظيفتة الأساسية، ويكلفك الكثير من الأموال لتصليحة فيما بعد.

المرحاض ليس مكاناً لقذف المهملات، وما لا يعرفه الكثير أن توصيلات المرحاض الداخلية قد لا تسمح بمرور المهملات الكبيرة أو ذات الخامات الصلبة مثل البلاستيك والتي تسبب انسداده بالوقت، على الرغم من أن حجمه الذي قد يبدو كبير وصرفة الذي قد يبدو قوي يعتبره الناس طريقة سهلة لقذف المهملات، لكن هناك عدد من الأشياء الشائع إلقاؤها والتي يجب تجنب قذفها في المرحاض حيث تسبب انسداده فوراً مع مشكلات صرف بالإضافة لتلوث في البيئة.

إذا كان مرحاضك يعاني من الانسداد باستمرار فيجب عليك تجنب إلقاء الأشياء التالية…

1. الأطعمة

Articima Zementfliesen im Bad, Articima Zementfliesen Articima Zementfliesen حمام الطوب
Articima Zementfliesen

Articima Zementfliesen
Articima Zementfliesen
Articima Zementfliesen

قطعة من الخبز لن تتسبب في مشكلة كبيرة، لكن إلقاء عظام أوقشور الفاكهة سوف تتجمع في البالوعة وتسبب انسداد ومشاكل كبيرة في الصرف.

2.​الحفاضات

Asian Lifestyle in Mitteldeutschland, Klaus Geyer Elektrotechnik Klaus Geyer Elektrotechnik حمام
Klaus Geyer Elektrotechnik

Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik
Klaus Geyer Elektrotechnik

يتوقع بعض الناس أنه من الطبيعي إلقاء الحفاضات في المراحيض، لكن من الصعب أن تعبر الحفاضة من خلال الانحناء الأولى وقد يسبب انسداد في المرحاض، انغمار حمامك بالمياة والحاجة لمتخصيصين لفتح الانسداد.

3.الأدوية

Designer Wohnung_Innere Stadt, StageBella StageBella حمام البلاط Grey
StageBella

StageBella
StageBella
StageBella

الكثير قد يظنوا أنهم بإلقائهم ببواقي الأدوية في المرحاض أن هذا يعد تصرف صحيح، لكن تتسبب الأدوية في قتل البكتريا وتلويث مياة الصرف والإيذاء بالكائنات التي تعيش في المجاري.

4.مناديل ورقية أو مناديل مببلة

Modernes sowie funktionelles Badezimmer - moderne Materialien & unkomplizierte Reinigung, Horst Steiner Innenarchitektur Horst Steiner Innenarchitektur حمام
Horst Steiner Innenarchitektur

Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur
Horst Steiner Innenarchitektur

ينتشر استخدام المناديل الورقية والمبللة في الحمامات سواء مع الأطفال أو الكبار. لكن المناديل الورقية ليست مصممة للذوبان في المياة على الرغم من خفتها، كما أن المناديل المبللة هي مناديل ذات نسيج قوي يشبه الأقمشة ويكون من الصعب كسرها أو تفتيتها والذي يجعلها وسيلة سهلة للتجمع وسد البالوعات والمواسير والتي قد تكلف الحي أموالاً طائلة للتخلص منها.

5.​الزيوت والشحوم

Vom alten Standard zum neuen Traumbad, Bad Campioni Bad Campioni حمام
Bad Campioni

Bad Campioni
Bad Campioni
Bad Campioni

جميعنا قد ألقى بواقي الزيوت والشحوم في المرحاض يوماً ما، لكن لا يجب أن تذهب الزيوت مع الصرف. قد يتسأل البعض لماذا إذا كان ذو صورة سائلة، لكن الواقع أن الزيت يكون على شكل سائل فقط وهو ساخن أو دافئ لكن بمجرد تعرضه للبرودة فإنه يتحول لشمع بهيئة سائلة تلتصق بجدار الماسورة وتتسبب مع الوقت بسدها.

6.​الفوط الصحية

Villa auf der Unrugstraße, MIKOLAJSKAstudio MIKOLAJSKAstudio حمام
MIKOLAJSKAstudio

MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio
MIKOLAJSKAstudio

الفوط الصحية مصممة بحيث تمتص السوائل وتتمدد والذي يجعلها أسوأ شئ يمكن إلقائه في المرحاض، فيجب تجنب إلقائها في المراحيض سواء كان ذلك في بيتك أو في المراحيض العامة حيث أنها تشكل خطر بالغ على نظام الصرف.

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7.​كرات القطن

C Farm, Saka Studio Saka Studio حمام
Saka Studio

Saka Studio
Saka Studio
Saka Studio

قد تبدو كرات القطن أشياء عادية ومقبول إلقائها في المرحاض لكن عندما تتشرب قطع القطن المياة فإنها تتسبب في سد المواسير وتطلب تسيكلها باليد.

8.​فضلات الحيوانات

New Year - New Home Decor Ideas........., Graeme Fuller Design Ltd Graeme Fuller Design Ltd حمام
Graeme Fuller Design Ltd

New Year – New Home Decor Ideas… … …

Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd
Graeme Fuller Design Ltd

فضلات الحيوانات تختلف في مكوناتها عن فضلات الإنسان فهي تحتوي على طين، رمال، سموم وفطريات لا يجب أن تكون في نظام الصرف الخاص بنا، لذا يفضل القائها في القمامة.

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هل ألقيت بأي من هذه الأشياء من قبل في المرحاض؟

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