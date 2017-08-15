8 أشياء خطيرة لا يجب إلقاؤها في المرحاض

يعد المرحاض جزء أساسي من حياتنا اليومية ولكن يستخدمه الكثير منا في عدد من الاستخدامات السيئة والتي قد تؤدي إلى انسداد مجراه والتأثير يالسلب على وظيفتة الأساسية، ويكلفك الكثير من الأموال لتصليحة فيما بعد.

المرحاض ليس مكاناً لقذف المهملات، وما لا يعرفه الكثير أن توصيلات المرحاض الداخلية قد لا تسمح بمرور المهملات الكبيرة أو ذات الخامات الصلبة مثل البلاستيك والتي تسبب انسداده بالوقت، على الرغم من أن حجمه الذي قد يبدو كبير وصرفة الذي قد يبدو قوي يعتبره الناس طريقة سهلة لقذف المهملات، لكن هناك عدد من الأشياء الشائع إلقاؤها والتي يجب تجنب قذفها في المرحاض حيث تسبب انسداده فوراً مع مشكلات صرف بالإضافة لتلوث في البيئة.

إذا كان مرحاضك يعاني من الانسداد باستمرار فيجب عليك تجنب إلقاء الأشياء التالية…