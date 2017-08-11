16 فكرة لخلفية السرير… اقتصادية وأنيقة!

تأتي بعض الأسرة مع خلفية وتعتبر كمسند للسرير، منها فيما يكون بعضها الأخر بدون تلك الخلفية. وبالعادة تكون خلفيات السرير بتصاميم جذابة وملفتة للانتباه، كما تعتبر في بعض الأحيان النقطة المحورية لغرفة النوم. بعض الناس لا يكترثون كثيرا لجعلها جزءا لا يتجزأ من الديكور، ولكن مع هذه الأفكار في هذه المقالة، ستغير رأيك كليا.

دعونا نرى 16 تصميم رائعة واقتصادية لخلفيات السرير، بعضها يمكنك صنعها بنفسك!