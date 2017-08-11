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16 فكرة لخلفية السرير… اقتصادية وأنيقة!

Heba khlili Heba khlili
HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
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تأتي بعض الأسرة مع خلفية وتعتبر كمسند للسرير، منها فيما يكون بعضها الأخر بدون تلك الخلفية. وبالعادة تكون خلفيات السرير بتصاميم جذابة وملفتة للانتباه، كما تعتبر في بعض الأحيان النقطة المحورية لغرفة النوم. بعض الناس لا يكترثون كثيرا لجعلها جزءا لا يتجزأ من الديكور، ولكن مع هذه الأفكار في هذه المقالة، ستغير رأيك كليا.
دعونا نرى 16 تصميم رائعة واقتصادية لخلفيات السرير، بعضها يمكنك صنعها بنفسك!

1. خلفية من ورق الجدران

Home with a View, Filipa Cunha Interiores Filipa Cunha Interiores غرفة نوم White
Filipa Cunha Interiores

Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores
Filipa Cunha Interiores

ورق الجدران يعتبر فكرة اقتصادية وسهلة التركيب وفي متناول الجميع. ما عليك فقط إلا اختيار النقوش والزخارف التي ترغب بها كخلفية للسرير.

2. هندسية ومستوحاة من الشرق

Master bedroom Markham Stagers غرفة نوم Amber/Gold elegant details,headboard,geometry,golden accents,zen,hotel look,modern interiors,urban decor,side tables
Markham Stagers

Master bedroom

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

سنبدأ مع هذه الخلفية من النمط الشرقي. مع تصميم هندسي مصنوع من الخشب الغامق. من الأمور التي يجب أن يتميز بها اللوح الخلفي أن يكون خفيف الوزن لسهولة تثبيته على الجدار، كما يجب أن يضيف حركة وديناميكية للغرفة.

3. بسيطة وملونة

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores غرفة نوم
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

الخشب والحديد هي من أثر المواد المستخدمة لبناء اللوح الخلفي للسرير. في هذه الصورة، يمكننا أن نرى بنية بسيطة، قد لا تتناسق بشكل كلي مع بقية الديكور، ولكنها تضيف شخصية خاصة للبيئة بفضل اللون الأزرق الفيروزي.

4. سحر وبراعة الفينيل

Oriental Chic, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Oriental Chic

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

 يعتبر الفينيل المفضل في التصميم الداخلي. فهو اقتصادي ومتوفر في مجموعة واسعة من الأنماط والأشكال والأساليب. كما يعتبر بسيط التركيب والإزالة، ويسمح بخلق زخرفة خاصة، كما ترون في صورة.

5. سحر ودفء الخشب

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

الخشب دافئ، ويعتبر واحد من المواد الأكثر استخداما في التصميم الداخلي، بسبب لمسة الأناقة التي يضفيها على البيئات، كما أنه مادة تتكيف مع جميع الأنماط والاتجاهات، كما ترون في هذه الغرفة مع تصميم منعش.

6. للفنانين المبدعين

Timeless with a twist, Viterbo Interior design Viterbo Interior design غرفة نوم
Viterbo Interior design

Viterbo Interior design
Viterbo Interior design
Viterbo Interior design

نستمر مع الخشب، وهنا نرى مثال جميل آخر على الخشب، هذه المرة بنسخة مرسومة. إذا كان لديك مهارات فنية، سيكون خيار جيد بالنسبة لك. صمم عمل فني حقيقي من هذا اللوح الخشبي، وأطلق لخيالك العنان.

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7. وضع الصور

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

تزيين الجدار مع الصور هي واحدة من أبسط الطرق لتحقيق اللوح الخلفي للسرير، فهي طريقة اقتصادية وبسيطة التنفيذ. اختر الصور والألوان والأنماط المفضلة.

8. الفاصل!!

HAPPY HOME 2014, ROSA PURA HOME STORE ROSA PURA HOME STORE غرفة نوم
ROSA PURA HOME STORE

ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE
ROSA PURA HOME STORE

يتم استخدام الفواصل المتحركة بالعادة لتقسيم البيئات وخلق بعض الخصوصية داخل البيئة. ومع ذلك، قد تخدم أغراض أخرى، كيف؟ في هذه الحالة، تم إعادة تدوير هذا الفاصل وتم استخدامها بمثابة لوح خلفي لهذا السرير. ألا تجد هذا الاقتراح مدهش؟

9. المنصات الخشبية!!

Parisian style Pixers غرفة نوم Beige dots,wall mural,wallpaper
Pixers

Parisian style

Pixers
Pixers
Pixers

طريقة خلاقة أخرى، وهي إعادة تدوير واستخدام المنصات الخشبية كلوح خلفي للسرير. يمكنك أن تصنعها بنفسك، وطلاء باللون الذي تفضل. فكرة مختلفة ومرحة بلا شك.

10. خلفية مشرقة

Casa particular, Gavetão- Decoração de Interiores Gavetão- Decoração de Interiores غرفة نوم
Gavetão- Decoração de Interiores

Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores
Gavetão- Decoração de Interiores

قم بوضع مجموعة من المرايا بمختلف الأحجام والأشكال وبذلك ستصنع خلفية للسرير بطريقة بسيطة ومبدعة وفيها الكثير من السطوع والإشراق.

11. ريفية وساحرة

Colchas, Gauus.es Gauus.es BedroomBeds & headboards
Gauus.es

Gauus.es
Gauus.es
Gauus.es

في بعض الأحيان من أبسط الأشياء يمكنك صنع اللوح الخلفي، والتي تقدم نتائج مذهلة ومثيرة للإعجاب. هل أنت متحمس ومستعد لتثبيت اللوح الخلفي الجديد؟ استعد في نهاية الأسبوع للذهاب للحديقة وجمع العصي الصغيرة والأفرع. قم بتنظيفها وطلائها وجعلها فكرتك المميزة لخلفية السرير، لن تخطر ببال أحد!

12. الأبواب الخشبية القديمة

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory BedroomBeds & headboards خشب
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

خيار آخر لإعطاء فرصة ثانية للأجزاء القديمة من المنزل وهو إعادة استخدام الأبواب الخشبية القديمة. فكرة ستعطي غرفتك نوع من الغموض كما في حكايات.

13. صور فوتوغرافية

Fotomurales para decorar tu hogar, DeColor DeColor غرفة نوم
DeColor

DeColor
DeColor
DeColor

سوف تجد العالم كله في غرفتك، كيف؟ الجداريات الفوتوغرافية فكرة ممتازة كخلفية للسرير. ماذا عن فكرة الاستيقاظ كل يوم في مدينة مختلفة؟ هذه الفكرة ليست فقط كلفية للسرير بل أيضا تظهر لنا وجود نافذة كبيرة مما يعطي شعور بمساحة الغرفة أكبر.

14. أثاث متعدد الوظائف

3D Quarto do Casal - Por Patrícia Nobre, Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores غرفة نوم
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores

Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre – Arquitetura de Interiores
Patrícia Nobre - Arquitetura de Interiores

إذا كانت غرفة النوم الخاصة بك صغيرة، يمكنك وضع طاولة خلف السرير، طاولة لها طرف كمكتبة وبالتالي هي خلفية للسرير ومكتبة، فكرة اقتصادية وعملية.

15. ستائر!

Colcha como cabeceira de cama ZAP BedroomAccessories & decoration
ZAP

Colcha como cabeceira de cama

ZAP
ZAP
ZAP

جميلة يمكنك أيضا وضع خلفية للسرير من الستائر لخلق سرير اقتصادي. اختر المطبوعات والألوان التي تتناسق مع بقية المنسوجات في الغرفة.

16. ماذا عن بعض الوسائد؟

homify غرفة نوم
homify

homify
homify
homify

هذا الخيار يوفر لك الراحة و دون الحاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة من المال. زوج من الوسائد الضخمة يمكنك من خلالها إنشاء اللوح الخلفي المريح أحلامك. انظر كيف يبدو السرير الحديث مع اختيار هذا اللوح؟

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