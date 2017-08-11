16 فكرة لخلفية السرير… اقتصادية وأنيقة!

تأتي بعض الأسرة مع خلفية وتعتبر كمسند للسرير، منها فيما يكون بعضها الأخر بدون تلك الخلفية. وبالعادة تكون خلفيات السرير بتصاميم جذابة وملفتة للانتباه، كما تعتبر في بعض الأحيان النقطة المحورية لغرفة النوم. بعض الناس لا يكترثون كثيرا لجعلها جزءا لا يتجزأ من الديكور، ولكن مع هذه الأفكار في هذه المقالة، ستغير رأيك كليا.
دعونا نرى 16 تصميم رائعة واقتصادية لخلفيات السرير، بعضها يمكنك صنعها بنفسك!
ورق الجدران يعتبر فكرة اقتصادية وسهلة التركيب وفي متناول الجميع. ما عليك فقط إلا اختيار النقوش والزخارف التي ترغب بها كخلفية للسرير.
سنبدأ مع هذه الخلفية من النمط الشرقي. مع تصميم هندسي مصنوع من الخشب الغامق. من الأمور التي يجب أن يتميز بها اللوح الخلفي أن يكون خفيف الوزن لسهولة تثبيته على الجدار، كما يجب أن يضيف حركة وديناميكية للغرفة.
الخشب والحديد هي من أثر المواد المستخدمة لبناء اللوح الخلفي للسرير. في هذه الصورة، يمكننا أن نرى بنية بسيطة، قد لا تتناسق بشكل كلي مع بقية الديكور، ولكنها تضيف شخصية خاصة للبيئة بفضل اللون الأزرق الفيروزي.
يعتبر الفينيل المفضل في التصميم الداخلي. فهو اقتصادي ومتوفر في مجموعة واسعة من الأنماط والأشكال والأساليب. كما يعتبر بسيط التركيب والإزالة، ويسمح بخلق زخرفة خاصة، كما ترون في صورة.
الخشب دافئ، ويعتبر واحد من المواد الأكثر استخداما في التصميم الداخلي، بسبب لمسة الأناقة التي يضفيها على البيئات، كما أنه مادة تتكيف مع جميع الأنماط والاتجاهات، كما ترون في هذه الغرفة مع تصميم منعش.
نستمر مع الخشب، وهنا نرى مثال جميل آخر على الخشب، هذه المرة بنسخة مرسومة. إذا كان لديك مهارات فنية، سيكون خيار جيد بالنسبة لك. صمم عمل فني حقيقي من هذا اللوح الخشبي، وأطلق لخيالك العنان.
تزيين الجدار مع الصور هي واحدة من أبسط الطرق لتحقيق اللوح الخلفي للسرير، فهي طريقة اقتصادية وبسيطة التنفيذ. اختر الصور والألوان والأنماط المفضلة.
يتم استخدام الفواصل المتحركة بالعادة لتقسيم البيئات وخلق بعض الخصوصية داخل البيئة. ومع ذلك، قد تخدم أغراض أخرى، كيف؟ في هذه الحالة، تم إعادة تدوير هذا الفاصل وتم استخدامها بمثابة لوح خلفي لهذا السرير. ألا تجد هذا الاقتراح مدهش؟
طريقة خلاقة أخرى، وهي إعادة تدوير واستخدام المنصات الخشبية كلوح خلفي للسرير. يمكنك أن تصنعها بنفسك، وطلاء باللون الذي تفضل. فكرة مختلفة ومرحة بلا شك.
قم بوضع مجموعة من المرايا بمختلف الأحجام والأشكال وبذلك ستصنع خلفية للسرير بطريقة بسيطة ومبدعة وفيها الكثير من السطوع والإشراق.
في بعض الأحيان من أبسط الأشياء يمكنك صنع اللوح الخلفي، والتي تقدم نتائج مذهلة ومثيرة للإعجاب. هل أنت متحمس ومستعد لتثبيت اللوح الخلفي الجديد؟ استعد في نهاية الأسبوع للذهاب للحديقة وجمع العصي الصغيرة والأفرع. قم بتنظيفها وطلائها وجعلها فكرتك المميزة لخلفية السرير، لن تخطر ببال أحد!
خيار آخر لإعطاء فرصة ثانية للأجزاء القديمة من المنزل وهو إعادة استخدام الأبواب الخشبية القديمة. فكرة ستعطي غرفتك نوع من الغموض كما في حكايات.
سوف تجد العالم كله في غرفتك، كيف؟ الجداريات الفوتوغرافية فكرة ممتازة كخلفية للسرير. ماذا عن فكرة الاستيقاظ كل يوم في مدينة مختلفة؟ هذه الفكرة ليست فقط كلفية للسرير بل أيضا تظهر لنا وجود نافذة كبيرة مما يعطي شعور بمساحة الغرفة أكبر.
إذا كانت غرفة النوم الخاصة بك صغيرة، يمكنك وضع طاولة خلف السرير، طاولة لها طرف كمكتبة وبالتالي هي خلفية للسرير ومكتبة، فكرة اقتصادية وعملية.
جميلة يمكنك أيضا وضع خلفية للسرير من الستائر لخلق سرير اقتصادي. اختر المطبوعات والألوان التي تتناسق مع بقية المنسوجات في الغرفة.
هذا الخيار يوفر لك الراحة و دون الحاجة إلى استثمار مبالغ كبيرة من المال. زوج من الوسائد الضخمة يمكنك من خلالها إنشاء اللوح الخلفي المريح أحلامك. انظر كيف يبدو السرير الحديث مع اختيار هذا اللوح؟
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