7 أنماط ديكورية هم الأجمل في عام 2017

هناك الكثير منا من يعشق كل ما هو قديم، ويعتبره تحفة فنية خاصة وذات قيمة كبيرة، كذلك في عالم الديكور فهناك أنماط وأفكار عتيقة ومر عليها الزمن ولكنها ظلت محتفظة برونقها وجمالها حتى الآن، واليوم تعود بقوم لتحتل مكانة بين الطُرز الحديثة وتمتلك ما يكفيها من جمال وأناقة تخطف القلوب، إليكم اليوم 7 أنماط ديكورية مميزة تعود بقوة في عام 2017 وهم الاكثر جمالا من بين كل الصيحات ..
الطراز البوهيمي يعود مرة أخرى بعد أن ظهر في التسينات بقوة وجاذبية خاصة، فهو لا يستند على أي قواعد محددة، إنما هو مساحة من الحرية التي يحتاجها عشاق الديكور للإبداع والتفكير لا تساعها حدود طراز بعينه، وظهر في بدايته في الستينات ولكنها تألق في التسعينات ليعود من جديد ..
ألوان الباستيل كانت ومازلت عنوان البساطة والهدوء والرقي، ولكنها تتألق لعام 2017 وتعود وتسيطر على المشهد بل وأصبحت الاختيار الأول للكثير مننا، لما لها من تأثير إيجابي على الهدوء النفسي وتأثير بصري أيضا للمساحات الصغيرة..
يعود ورق الجدران مرة أخرى بعد اختفائه من التسعينات، لُصبح الخيار الأاول قبل الدهانات، وفي حالة محدودية الميزانية يلجأ البعض لجدار واحد او عمود بورق الجدران لإضافة قيمة وأناقة للمنزل ..
الخزانات القديمة ذات الخطوط الريفية تأتي اليوم في ثوب جديد للمطابخ الحديثة والتفاصيل القديمة الرائعة والتي تحملنا لذكريات دافئة لبيوت اجدادنا، والمميز فيها اليوم أنها غير ملتزمة بطراز معين أو ألوان معينة بل تُضاف لأي تصميم تُفضله، فقط لتترك بصمة خاصة في منزلك..
انتشرت لفترة طويلة السجاد الكبير ذو الملمس الناعم الكلاسيكي بنقوش هادئة وألوان حيادية، ولكن اليوم يظهر وبقوة السجاد الفرو في اللطراز الحديث والمجسم بتفاصيل وألوان جذابة ومميزة ..
الأرضية الشطرنج كانت قديما هي الاختيار الأول لكل المنازل، واختفت لظهور مختلف الخامات والتصميمات التي أخذت مكانتها، ولكن اليوم تعود لتحتل رقم واحد في التصميمات المميزة والجذابة وخاصة للمطابخ والمساحات الصغيرة وفي طُرز مختلفة كالاسكندينافي والانتقائي..
الجدران والطوب الزجاجي بكل تصميماتهم ظهرت من جديد في التصميمات الداخلية كفاصل بين الغرف المفتوحة أو كحائط ديكوري في ممر أو مدخل رئيسي للمنزل، ولا يستطيع احد إنكار جمال وأناقتها وجاذبيتها ..
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