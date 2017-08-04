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7 أنماط ديكورية هم الأجمل في عام 2017

آية منير آية منير
Into The Groove, Pixers Pixers Living roomAccessories & decoration Multicolored
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هناك الكثير منا من يعشق كل ما هو قديم، ويعتبره تحفة فنية خاصة وذات قيمة كبيرة، كذلك في عالم الديكور فهناك أنماط وأفكار عتيقة ومر عليها الزمن ولكنها ظلت محتفظة برونقها وجمالها حتى الآن، واليوم تعود بقوم لتحتل مكانة بين الطُرز الحديثة وتمتلك ما يكفيها من جمال وأناقة تخطف القلوب، إليكم اليوم 7 أنماط ديكورية مميزة تعود بقوة في عام 2017 وهم الاكثر جمالا من بين كل الصيحات ..

1. الطراز البوهيمي

FANCY PUZZLE Pixers Living roomAccessories & decoration Multicolored colors,wallmural,stickers,furnituresticker,geometric
Pixers

FANCY PUZZLE

Pixers
Pixers
Pixers

الطراز البوهيمي يعود مرة أخرى بعد أن ظهر في التسينات بقوة وجاذبية خاصة، فهو لا يستند على أي قواعد محددة، إنما هو مساحة من الحرية التي يحتاجها عشاق الديكور للإبداع والتفكير لا تساعها حدود طراز بعينه، وظهر في بدايته في الستينات ولكنها تألق في التسعينات ليعود من جديد ..

2. الباستيل ..

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto KitchenSinks & taps
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

ألوان الباستيل كانت ومازلت عنوان البساطة والهدوء والرقي، ولكنها تتألق لعام 2017 وتعود وتسيطر على المشهد بل وأصبحت الاختيار الأول للكثير مننا، لما لها من تأثير إيجابي على الهدوء النفسي وتأثير بصري أيضا للمساحات الصغيرة..

3. ورق الجدران ..

TRIANGLES CRAZINESS Pixers Living roomAccessories & decoration Multicolored geometric,wallmural,sticker,homedecor
Pixers

TRIANGLES CRAZINESS

Pixers
Pixers
Pixers

يعود ورق الجدران مرة أخرى بعد اختفائه من التسعينات، لُصبح الخيار الأاول قبل الدهانات، وفي حالة محدودية الميزانية يلجأ البعض لجدار واحد او عمود بورق الجدران لإضافة قيمة وأناقة للمنزل ..

4. الخزانات القديمة ..

Saltaire Graphite and Ivory Painted Shaker Kitchen Sigma 3 Kitchens KitchenCabinets & shelves
Sigma 3 Kitchens

Saltaire Graphite and Ivory Painted Shaker Kitchen

Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens
Sigma 3 Kitchens

الخزانات القديمة ذات الخطوط الريفية تأتي اليوم في ثوب جديد للمطابخ الحديثة والتفاصيل القديمة الرائعة والتي تحملنا لذكريات دافئة لبيوت اجدادنا، والمميز فيها اليوم أنها غير ملتزمة بطراز معين أو ألوان معينة بل تُضاف لأي تصميم تُفضله، فقط لتترك بصمة خاصة في منزلك..

5. سجاد فرو

Take Off, Una St Ives, iroka iroka Living roomTV stands & cabinets
iroka

Take Off, Una St Ives

iroka
iroka
iroka

انتشرت لفترة طويلة السجاد الكبير ذو الملمس الناعم الكلاسيكي بنقوش هادئة وألوان حيادية، ولكن اليوم يظهر وبقوة السجاد الفرو في اللطراز الحديث والمجسم بتفاصيل وألوان جذابة ومميزة ..

6. الشطرنج..

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

الأرضية الشطرنج كانت قديما هي الاختيار الأول لكل المنازل، واختفت لظهور مختلف الخامات والتصميمات التي أخذت مكانتها، ولكن اليوم تعود لتحتل رقم واحد في التصميمات المميزة والجذابة وخاصة للمطابخ والمساحات الصغيرة وفي طُرز مختلفة كالاسكندينافي والانتقائي..

7. الجدران الزجاجية ..

Badeinbau, Atelier Thomas Grögler Atelier Thomas Grögler حمام
Atelier Thomas Grögler

Atelier Thomas Grögler
Atelier Thomas Grögler
Atelier Thomas Grögler

الجدران والطوب الزجاجي بكل تصميماتهم ظهرت من جديد في التصميمات الداخلية كفاصل بين الغرف المفتوحة أو كحائط ديكوري في ممر أو مدخل رئيسي للمنزل، ولا يستطيع احد إنكار جمال وأناقتها وجاذبيتها ..

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