الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

25 تصميم لخزانات مطبخ ستقع في غرامهم

منة اسماعيل منة اسماعيل
homify مطبخ
Loading admin actions …

من التفاصيل الأساسية التي لا غنى عنها حقاً في تصميم مطبخك هي خزانة المطبخ، فيمكننا القول أن خزانة المطبخ هي روح المطبخ وعموده الفقري، الذي يساعدك على وضع كل التفاصيل والأغراض التي تريد تخزينها بداخله بسهولة وبساطة شديدة. هناك العديد من التصميمات والأفكار لخزائن المطبخ المختلفة، ولكن أيهم ستختار هذا يعتمد على احتياجاتك ونمط التصميم الداخلي للمطبخ، لذلك نحن في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال 25 تصميماً مميزاً لخزانات مطبخ ستلهمك بأختيار الخزانة الخاصة بك مع بعض النصائح التي ستعينك أيضاً على هذا الأختيار.

تحديد الخامة والمساحة أولاً.

Interior for Mr.Jaisingh, Karigar Kreation Architects Karigar Kreation Architects KitchenCabinets & shelves
Karigar Kreation Architects

Karigar Kreation Architects
Karigar Kreation Architects
Karigar Kreation Architects

قبل اختيارتصميم الخزانة هناك بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها، وأهمها خامة الخزائن فيجب اختيار خامات مناسبة لخزائن المطبخ ويجب مراعاة متانة الخامة، ومن أفضل الخامات المفضلة في تصميم خزانات المطبخ هي الخشب والألمونيوم. من الأساسيات التي يجب أخذها في الأعتبار أيضاً عند تصميم خزانات المطبخ هي اختيار المقاس المناسب للخزانات مع المساحة العامة للمطبخ.

لمسات فنية

THEATRON, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım مطبخ
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

بعد اختيار الخامات وتحديد مساحات الخزائن بالتوافق مع مساحة المطبخ، يجب مراعاة ترك مساحات فاصلة ومناسبة بين الخزانة السفلية والعلوية بمقدار يتراوح بين 70 ل 50 سم. هذة المساحة يمكنك استغلالها لوضع الأكسسورات واللمسات الديكورية التي تعطي للمطبخ أطلالة جمالية مميزة.

1- التنوع هو نوع تصميم خزانات المطبخ تلك التي تنوعت بين الزجاج والخشب بلونه الأصفر المرح والأرفف المفتوحة التي تحتوي على لمسات ديكورية رائعة، فحقاً

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

2- تصميم مميز ومبتكر لخزانة مطبخ باللون الأورجواني الخلاب وبعض التفاصيل الخشبية الدافئةـ تتميز الخزانة بوجود فراغات مربعة للتخزين بشكل أنيق ومبتكر كما نرى.

Old-Meets-New Krantz Designs مطبخ
Krantz Designs

Old-Meets-New

Krantz Designs
Krantz Designs
Krantz Designs

3- خزانة بتصميم حلزوني صنعت من الخشب بلونه البني الأنيق ولمسة من الأبيض المشرق، تناسب تصميماً لمطبخاً مندمجاً مع غرفة الطعام

Elegance, Designer Kitchen by Morgan Designer Kitchen by Morgan مطبخ
Designer Kitchen by Morgan

Elegance

Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan
Designer Kitchen by Morgan

4- العديد من وحدات التخزين في تصميم خزانة هذا المطبخ بلونه الأبيض المشرق.

Classic Kitchen Design NAKED Kitchens مطبخ
NAKED Kitchens

Classic Kitchen Design

NAKED Kitchens
NAKED Kitchens
NAKED Kitchens

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

5- خزانة وأرفف مكشوفة تنبض بالجمال وأدراج تخفي الكثير في تصميم تلك الخزانة على النمط الريفي.

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island The Cotswold Company مطبخ خشب
The Cotswold Company

Marseille Distressed Granite Top Assembled Kitchen Island

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

6- خزانة مطبخ مبهجة تنبض بالألوان المرحة، وعلى الرغم من مساحة المطبخ الصغير إلا أنها أحتوت على الكثير من الوحدات التخزينية.

Яркая кухня-трансформер площадью 6 кв.м., Сделано со вкусом на ТНТ Сделано со вкусом на ТНТ مطبخ
Сделано со вкусом на ТНТ

Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ
Сделано со вкусом на ТНТ

7- تصميم أخر لخزانة مطبخ باللون البيج الميتال ولمسات من اللون البني الأنيق.

Квартира, Кирилл Губаревич Кирилл Губаревич مطبخ
Кирилл Губаревич

Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич
Кирилл Губаревич

8- خزانة جذابة باللون الأبيض ذو السطح اللامع على شكل حرف L أحتوت على العديد من الوحدات التخزينية، أضاف لها المصمم لمسة من اللون الليموني على الجدران خلفها ليعطيها لمسة من البهجة.

Single Storey Extension, Roxborough Rd II, London Building Renovation London Building Renovation مطبخ
London Building Renovation

Single Storey Extension, Roxborough Rd II

London Building Renovation
London Building Renovation
London Building Renovation

9- تصميم بسيط لخزانة باللون البيج الحيادي تحتوي على وحدات تخزينية عملية.

Cedarcarte Garden living, Applecrate Applecrate مطبخ
Applecrate

Cedarcarte Garden living

Applecrate
Applecrate
Applecrate

10- خزانة مطبخ أكثر من رائعة ومن الخزانات المميزة جداً بسبب تدرجاتها اللونية بين الرمادي الفاتح والداكن والأزرق، ولكن ما يجعلها مميزة حقاً هو التقسيم الرائع لتلك الخزانة ووحداتها التخزينية.

Deseo - Alta and Deda Deseo مطبخ
Deseo

Deseo – Alta and Deda

Deseo
Deseo
Deseo

12-تصميم اخر لخزانة جمعت بين التفاصيل اللونية المختلفة، فنرى هنا الخزانات السفلية باللون البرتقالي المبهج بينما جاءت الأسطح باللون الأسود اللامع لتأتي الخزانة العلوية باللون الابيض لتخلق بذلك تنوع لوني رائع في تصميم المطبخ.

Kitchen Squaare Interior وحدات مطبخ
Squaare Interior

Kitchen

Squaare Interior
Squaare Interior
Squaare Interior

13- تصميم رائع لخزانات باللون الأحمر اللامع ولمسة من الأبيض والفضي الأنيق.

Kitchen Roselind Wilson Design مطبخ ذو قطع مدمجة red kitchen,kitchen,contemporary kitchen,kitchen island
Roselind Wilson Design

Kitchen

Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design
Roselind Wilson Design

14-خزانات خشبية دافئة باللون الخشب الأنيق على شكل حرف U، مع خزانات علوية باللون الأبيض المشرق.

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

15- تصميم رائع لخزانة جانية باللون البرتقالي المرح تناسب كثيراً المطابخ ذات المساحات الصغيرة.

Дизайн кухни в современном стиле в ЖК "Панорама", Студия интерьерного дизайна happy.design Студия интерьерного дизайна happy.design مطبخ
Студия интерьерного дизайна happy.design

Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design
Студия интерьерного дизайна happy.design

16- يعود تصميم الخشب مرة أخرى في تصميم تلك الخزانة المميزة بتقسيماتها المميزة لتناسب المطابخ الصغيرة.

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

17- خزانة جذابة باللون الأصفر الساطع، تحتوي على العديد من الوحدات التخزينية، استخدمها المصمم بشكل جيد لتقسيم المطبخ ومساحاته بطريقة مثالية.

APARTAMENTO APINAGÉS, Zoom Urbanismo Arquitetura e Design Zoom Urbanismo Arquitetura e Design مطبخ
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design
Zoom Urbanismo Arquitetura e Design

18- خزانة مبهجة بمزيج لوني رائع ستقع في غرامها بالتأكيد.

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

19- الرمادي الداكن مع البرتقالي الساطع خلقاً جمالاً وأناقة خاصة في تصميم تلك الخزانة.

homify Interior landscaping
homify

homify
homify
homify

20- اللون الليموني مع لمسات الأبيض في تقسيم تلك الخزانات الجذابة.

Interior Designers and Decorators in Pune, Oxedea Interiors Oxedea Interiors
Oxedea Interiors

Oxedea Interiors
Oxedea Interiors
Oxedea Interiors

21- خزانات وأرفف وتقسيم رائع بين الأدراج في خزانة مطبخ مميزة تحتوي على العديد من الوحدات التخزينية على نمط الشابي شيك.

Kitchen LOLA 38 Hotel مطبخ
LOLA 38 Hotel

Kitchen

LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel
LOLA 38 Hotel

22- مرة أخرى يعود النمط الريفي بجاذبيته المعهودة في تصميم تلك الخزانة.

Oturma Odanızın Dekorasyonu Nasıl Olmalı?, Evinin Ustası Evinin Ustası KitchenCabinets & shelves
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

23- خزانة عصرية على شكل حرف L باللون البني الدافئ والأنيق.

mutfak/banyo/anahtar teslim/tadilat, Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti مطبخ
Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti

Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti
Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti
Ay Mutfak Tasarım LTD.Şti

24- للون الأبيض بأشراقته رقي وجمال خاص أبهرنا في تصميم تلك الخزانة مع تفاصيل الأضاءة واللون السماوي في تصميم المطبخ.

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

25-وحدات تخزينية وأرفف أحتوت على الكثير وساعدت على تنظيم المطبخ في تصميم تلك الخزانة باللون الأخضر الرائع.

Kemal açar, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON مطبخ
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: تعرف على التكلفة الحقيقية لتصميم فناء المنزل

من مطبخ كئيب إلى مطبخ عصري
شاركنا برايك أي من تلك الخزانات أحببت أكثر؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً