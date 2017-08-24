25 تصميم لخزانات مطبخ ستقع في غرامهم

من التفاصيل الأساسية التي لا غنى عنها حقاً في تصميم مطبخك هي خزانة المطبخ، فيمكننا القول أن خزانة المطبخ هي روح المطبخ وعموده الفقري، الذي يساعدك على وضع كل التفاصيل والأغراض التي تريد تخزينها بداخله بسهولة وبساطة شديدة. هناك العديد من التصميمات والأفكار لخزائن المطبخ المختلفة، ولكن أيهم ستختار هذا يعتمد على احتياجاتك ونمط التصميم الداخلي للمطبخ، لذلك نحن في هوميفاي سنقدم لك من خلال هذا المقال 25 تصميماً مميزاً لخزانات مطبخ ستلهمك بأختيار الخزانة الخاصة بك مع بعض النصائح التي ستعينك أيضاً على هذا الأختيار.
قبل اختيارتصميم الخزانة هناك بعض التفاصيل التي يجب مراعاتها، وأهمها خامة الخزائن فيجب اختيار خامات مناسبة لخزائن المطبخ ويجب مراعاة متانة الخامة، ومن أفضل الخامات المفضلة في تصميم خزانات المطبخ هي الخشب والألمونيوم. من الأساسيات التي يجب أخذها في الأعتبار أيضاً عند تصميم خزانات المطبخ هي اختيار المقاس المناسب للخزانات مع المساحة العامة للمطبخ.
بعد اختيار الخامات وتحديد مساحات الخزائن بالتوافق مع مساحة المطبخ، يجب مراعاة ترك مساحات فاصلة ومناسبة بين الخزانة السفلية والعلوية بمقدار يتراوح بين 70 ل 50 سم. هذة المساحة يمكنك استغلالها لوضع الأكسسورات واللمسات الديكورية التي تعطي للمطبخ أطلالة جمالية مميزة.
Lأحتوت على العديد من الوحدات التخزينية، أضاف لها المصمم لمسة من اللون الليموني على الجدران خلفها ليعطيها لمسة من البهجة.
Lباللون البني الدافئ والأنيق.
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