كيفية فصل غرفة الطعام عن بقية الغرف المنزل

من عاداتنا الجميلة في الوطن العربي هي الاحتفالات سواء مع الأسرة أو الأصدقاء، التي تدور حول طاولة الطعام، أحيانا نتحدث عن الطعام حتى وقت تناول الطعام! ومع الأسف بعض الأحيان تفقد غرفة السفرة أهميتها في المنازل المعاصرة. في هذا المقال سنتعرف على طرق يمكنكم من خلالها تخصيص منطقة لتناول الطعام دون الحاجة إلى غرفة مستقلة، كما في المنازل القديمة.
هل تريد أن تعرف كيف؟ حسنا، دعونا نعطيك بعض الأفكار.
في هذه المقالة نعرض لكم بعض الحلول المتنوعة، والمناسبة لمختلف الأذواق والتي تلهمك أيا كان أسلوب الديكور في منزلك. أول طريقة هو الشبكة البيضاء، فهي طريقة مثالية للحفاظ الديكور، لأن الشبك يسمح بالاتصال البصري بين المناطق لهذا البيت الجميل، ولكنها بنفس الوقت تحد من الاستخدامات وتجعل لكل منطقة استقلاليتها ووظيفتها الخاصة.
جميع الحلول التي نقترحها تتميز بجماليتها وأناقتها، بحيث تصبح وسيلة لتوفير راحة إضافية كما تعطي شخصية مميزة لغرفة تناول الطعام. كثيرا ما نفكر في إدراج عناصر جديدة للقيام بوظائف معينة، دون معرفة أنه بإجراء تغيير بسيط في ما نملك أساسا، يمكن أن يكون كافيا. بديل صالح جدا لفصل منطقة المعيشة من منطقة الطعام هو عن طريق الأريكة، مما يجعل الفصل بينهما بديهي دون الانتباه انه فقط بسبب تلك الأريكة.
نسمع الكثير عن أهمية الضوء الطبيعي، ولكن الخبراء اهتموا أيضا بالإشارة إلى أهمية الإضاءة الاصطناعية. فالإضاءة السيئة يمكن أن تدمر مساحة تصميم منزل جيد أو ديكور جميل وعلى العكس من ذلك فإن الإضاءة الجيدة المصممة بطريقة متكاملة مع التصميم الداخلي، تساعدنا على تحديد المساحات. كيف بالإضاءة الاصطناعية يمكننا الفصل بين المساحات؟ فقط بوجود مصباح أو اكثر فوق طاولة السفرة ستجعل المساحة مخصصة فقط لهذه المنطقة وبالتالي فصل دون إجراء أي تغيير.
قطعة أثاث مميزة يمكن أن تصبح حليفا قيما جنبا إلى جنب مع الإضاءة الاصطناعية. لاحظ تلك الخدعة في استخدام الإضاءة الخفية في غرفة المعيشة، وإضاءة قوية مع بروز أكثر في قطعة الأثاث وهي السجادة في غرفة الطعام. هل عرفت ماهي طريقة الفصل؟ الاختلاف في درجة الإضاءة بين المنطقتين مع وجود قطعة أثاث مميزة يساعدنا على خلق بيئات مختلفة. في هذا المثال نلاحظ بالإضافة لاستخدام هذه الخدعة، فإنه وضع طاولة السفرة في موقع مركزي وعلى سجادة أعطى نمط كلاسيكي رائع.
الأبواب المنزلقة طريقة عملية جدا لتقسيم المساحات، لأنها ببساطة تسمح بتوحيد غرفتين أو فصلهما، عن طريق فتح أو إغلاق الباب. لهذ السبب تعتبر عنصر مناسب جدا لوضعه بين غرفة المعيشة وغرفة الطعام. وهو نظام يسمح بتحقيق مساحة كبيرة عند تركها مفتوحة، وعند إغلاقها تعطيك الخصوصية والاستقلالية.
اقتراحنا الأخير لفصل غرفة الطعام من بقية المنطقة هو اقتراح عملي من خلال استخدام عنصر مبهم، مثل الجدار المفتوح. هذا العنصر يمكن أن يمتد من الأرض إلى السقف مع السماح بالمرور من خلال طرفيه بحيث يسمح بالمزيد من المساحة. على سبيل المثال، لفصل غرفة الطعام عن المطبخ، يمكنك الاستفادة من تلك المنطقة المبهمة، واختيار مواد الطلاء المناسبة، ستحول هذا التقسيم الجديد إلى عنصر زخرفي مميز.
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