نصائح لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد الأسرة

تعتبر غرفة المعيشة من أكثر الغرف داخل المنزل التي لا تخلو من الحركة ويجتمع بها أفراد الأسرة بالكامل الصغار والكبار، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها أمر ضروري ومن الضروري أن تنبض تلك الغرفة بالراحة، فغرفة المعيشة لمعيشة الجميع. لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم نصائح مختارة من خبراء الديكور لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد الأسرة.
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عند تزيين الغرفة بالتحف والأكسسورات أحرص على وضع الأشياء القابلة للكسر والتلف في مستويات مرتفعة كلا تصبح في متناول الأيدي وتتعرض للكسر، بينما استعن بالأكسسورات الغير قابلة للتلف والكسر بسهولة كالشموع، والديكورات الخشبية والمصنوعة من الصدف في الأسطح المنخفضة والطاولات.
غرفة المعيشة هي أكثر الأماكن التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم ، لذلك يجب أن تمتاز بالراحة والمرح ليجد الصغير والكبير راحته بها، لذلك أحرص على ان تكون تفاصيل الغرفة مريحة وأن تضيف لتصميمها لمسة من المرح، كأختيار الوسائد الملونة لتتناثر في الغرفة والتفاصيل الديكورية واللمسات الفنية التي تكسر حيادية الغرفة وتخلق بها لمسة من الجمال والأناقة. وفي لمسة مبتكرة ومميزة يمكنك أن تخصص ركناً لأطفالك لوضع العابهم وأعمالهم الفنية الخاصة كاللوحات التي يرسمونها فغرفة المعيشة ترحب بالجميع لذلك أجعلهم جميعاُ سعداء.
بما أن غرفة المعيشة هي أكثر مكان تقضي به الكثير من الأوقات سواء في الجلوس أمام التليفزيون أو الجلوس مع عائلتك وأصدقائك أوحتى الجلوس بمفردك لاستمتعا بقراءة كتابك المفضل، لذلك اختيار أماكن للجلوس بتصميمات مريحة من الضروريات لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد عائلتك، حاول اختيار أثاث يناسب الجلوس المريح لفترات طويلة، كالأرائك العميقة والمقاعد المريحة ولا تهمل البوفات الصغيرة والوسائد المتناثرة في أرضية الغرفة فكل هذة التفاصيل تخلق لمسة من الراحة في تصميم الغرفة.
إذا كانت من أهم سمات غرفة المعيشة هي المعيشة، فيجب أن تكون مريحة في كل شئ حتى في تنظيفها، لذلك أحرص على اختيار أقمشة ومفروشات من نسيج قوي ويستطيع التحمل بالأضافة إلى سهولة تنظيفه، والأمر كذلك في كافة تفاصيل الغرفة يجب أن تكون قوية في التحمل وسهلة في التنظيف ولا تنسى أن تقوم بأختيار طلاء للجدران قابل للتنظيف والغسيل بسهولة. كي تصبح الغرفة ملاذاً مريحاً للاسترخاء والمعيشة.
أهتم بوضع الأجهزة الكهربائية والتي تعتبر من الأساسيات في غرفة المعيشة في مكان أنيق ومرتب، فعلى سبيل المثال كن حريصاً على وضع التليفزيون وأجهزة الفيديو في مكان مرتب ووضعية مريحة للمشاهدة مع مراعاة ضرورة عدم وجود أسلاك وشواحن ظاهرة في الغرفة.
إذا كنت من المحظوظين ولديك منطقة معيشة ذو مساحة كبيرة في هذة الحالة سيكون لديك فرصة عظيمة لتقسيم الغرفة بشكل جذاب ومثالي، فيمكنك استخدام الأثاث بطريقة عملية واستراتيجية للفصل بين الأماكن في الغرفة بشكل مثالي، كالفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة ومنطقة الطعام باستخدام الأثاث.
إذا كان لدى عائلتك الكثير من الأطفال ربما تظن أن الأحتفاظ باللمسات الأنيقة والفاخرة في غرفة المعيشة من الأمور الصعبة وربما هو بالفعل كذلك، لكن هذا لا يمنع بالمرة من اضافة تفاصيل جمالية جذابة للغرفة وفي نفس الوقت لا تكون في متناول أيدي اطفالك ليفسدوها، فعلى سبيل المثال احتفظ بالديكورات الأنيقة والثمينة في أماكن مرتفعة في الغرفة، واستعن بأضاءة جذابة للأسقف مع لمسات فنية كالتابلوهات اللوحات الصغيرة على جدران الغرفة.
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بما أن غرفة المعيشة هي غرفة الجميع وأكثر مكان يتجمع فيه أفراد العائلة، فبالتالي هي من أكثر الأماكن التي تكثر فيه الأغراض وتتناثر، لذلك لتبدو غرفة المعيشة مريحة ومنظمة أحرص على وجود أماكن تخزينية كثيرة تسمح لك بوضع الكتب والأغراض بداخلها بدون خلق فوضى داخل الغرفة، كوجود سلات كبيرة متناثرة وصناديق والأعتماد على وجود الأرفف والأدراج للتخزين بداخلهم.