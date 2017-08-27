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نصائح لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد الأسرة

منة اسماعيل منة اسماعيل
NEW FABRICS AUGUST 2016, Loaf Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Pink
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تعتبر غرفة المعيشة من أكثر الغرف داخل المنزل التي لا تخلو من الحركة ويجتمع بها أفراد الأسرة بالكامل الصغار والكبار، لذلك الأهتمام بها وبتصميمها أمر ضروري ومن الضروري أن تنبض تلك الغرفة بالراحة، فغرفة المعيشة لمعيشة الجميع. لذلك نحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم نصائح مختارة من خبراء الديكور لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد الأسرة.

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1- وضع الديكورات بطريقة أمنة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

عند تزيين الغرفة بالتحف والأكسسورات أحرص على وضع الأشياء القابلة للكسر والتلف في مستويات مرتفعة كلا تصبح في متناول الأيدي وتتعرض للكسر، بينما استعن بالأكسسورات الغير قابلة للتلف والكسر بسهولة كالشموع، والديكورات الخشبية والمصنوعة من الصدف في الأسطح المنخفضة والطاولات.

2- غرفة المعيشة للجميع

Flopster sofa Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Pink sofa,living room,velvet,pink
Loaf

Flopster sofa

Loaf
Loaf
Loaf

غرفة المعيشة هي أكثر الأماكن التي يقضي بها أفراد الأسرة أوقاتهم ، لذلك يجب أن تمتاز بالراحة والمرح ليجد الصغير والكبير راحته بها، لذلك أحرص على ان تكون تفاصيل الغرفة مريحة وأن تضيف لتصميمها لمسة من المرح، كأختيار الوسائد الملونة لتتناثر في الغرفة والتفاصيل الديكورية واللمسات الفنية التي تكسر حيادية الغرفة وتخلق بها لمسة من الجمال والأناقة. وفي لمسة مبتكرة ومميزة يمكنك أن تخصص ركناً لأطفالك لوضع العابهم وأعمالهم الفنية الخاصة كاللوحات التي يرسمونها فغرفة المعيشة ترحب بالجميع لذلك أجعلهم جميعاُ سعداء.

3- الأثاث المريح أساس الراحة

homify Living roomAccessories & decoration
homify

homify
homify
homify

بما أن غرفة المعيشة هي أكثر مكان تقضي به الكثير من الأوقات سواء في الجلوس أمام التليفزيون أو الجلوس مع عائلتك وأصدقائك أوحتى الجلوس بمفردك لاستمتعا بقراءة كتابك المفضل، لذلك اختيار أماكن للجلوس بتصميمات مريحة من الضروريات لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد عائلتك، حاول اختيار أثاث يناسب الجلوس المريح لفترات طويلة، كالأرائك العميقة والمقاعد المريحة ولا تهمل البوفات الصغيرة والوسائد المتناثرة في أرضية الغرفة فكل هذة التفاصيل تخلق لمسة من الراحة في تصميم الغرفة.

4- اختيارمفروشات مريحة وسهلة التنظيف

Mint Green Living Room Roller Blinds English Blinds Living roomAccessories & decoration الغزل والنسيج Green blinds,roller blinds,green,living room,window
English Blinds

Mint Green Living Room Roller Blinds

English Blinds
English Blinds
English Blinds

إذا كانت من أهم سمات غرفة المعيشة هي المعيشة، فيجب أن تكون مريحة في كل شئ حتى في تنظيفها، لذلك أحرص على اختيار أقمشة ومفروشات من نسيج قوي ويستطيع التحمل بالأضافة إلى سهولة تنظيفه، والأمر كذلك في كافة تفاصيل الغرفة يجب أن تكون قوية في التحمل وسهلة في التنظيف ولا تنسى أن تقوم بأختيار طلاء للجدران قابل للتنظيف والغسيل بسهولة. كي تصبح الغرفة ملاذاً مريحاً للاسترخاء والمعيشة.

5- أهتم بأماكن الأجهزة الكهربائية

ДОМ В ПОСЕЛКЕ ПОЛИВАНОВО, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT غرفة المعيشة
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

أهتم بوضع الأجهزة الكهربائية  والتي تعتبر من الأساسيات في غرفة المعيشة في مكان أنيق ومرتب، فعلى سبيل المثال كن حريصاً على وضع التليفزيون وأجهزة الفيديو في مكان مرتب ووضعية مريحة للمشاهدة مع مراعاة ضرورة عدم وجود أسلاك وشواحن ظاهرة في الغرفة.

6- التوزيع الاستراتيجي للأثاث

ESPACIOS PEQUEÑOS , CASA CALDA CASA CALDA غرفة المعيشة
CASA CALDA

CASA CALDA
CASA CALDA
CASA CALDA

إذا كنت من المحظوظين ولديك منطقة معيشة ذو مساحة كبيرة في هذة الحالة سيكون لديك فرصة عظيمة لتقسيم الغرفة بشكل جذاب ومثالي، فيمكنك استخدام الأثاث بطريقة عملية واستراتيجية للفصل بين الأماكن في الغرفة بشكل مثالي، كالفصل بين المطبخ وغرفة المعيشة ومنطقة الطعام باستخدام الأثاث.

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8- التفاصيل

KÜÇÜK EVLER İÇİN DEKORASYON TAKTİKLERİ, Evinin Ustası Evinin Ustası Living roomAccessories & decoration
Evinin Ustası

Evinin Ustası
Evinin Ustası
Evinin Ustası

إذا كان لدى عائلتك الكثير من الأطفال ربما تظن أن الأحتفاظ باللمسات الأنيقة  والفاخرة في غرفة المعيشة من الأمور الصعبة وربما هو بالفعل كذلك، لكن هذا لا يمنع بالمرة من اضافة تفاصيل جمالية جذابة للغرفة وفي نفس الوقت لا تكون في متناول أيدي اطفالك ليفسدوها، فعلى سبيل المثال احتفظ بالديكورات الأنيقة والثمينة في أماكن مرتفعة في الغرفة، واستعن بأضاءة جذابة للأسقف مع لمسات فنية كالتابلوهات اللوحات الصغيرة على جدران الغرفة.

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7- أماكن تخزينية

Trend Koltuk Modelleri, Mahir Mobilya Mahir Mobilya Living roomSofas & armchairs
Mahir Mobilya

Mahir Mobilya
Mahir Mobilya
Mahir Mobilya

بما أن غرفة المعيشة هي غرفة الجميع وأكثر مكان يتجمع فيه أفراد العائلة، فبالتالي هي من أكثر الأماكن التي تكثر فيه الأغراض وتتناثر، لذلك لتبدو غرفة المعيشة مريحة ومنظمة أحرص على وجود أماكن تخزينية كثيرة تسمح لك بوضع الكتب والأغراض بداخلها بدون خلق فوضى داخل الغرفة، كوجود سلات كبيرة متناثرة وصناديق والأعتماد على وجود الأرفف والأدراج للتخزين بداخلهم.

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