نصائح لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد الأسرة

إذا كان لدى عائلتك الكثير من الأطفال ربما تظن أن الأحتفاظ باللمسات الأنيقة والفاخرة في غرفة المعيشة من الأمور الصعبة وربما هو بالفعل كذلك، لكن هذا لا يمنع بالمرة من اضافة تفاصيل جمالية جذابة للغرفة وفي نفس الوقت لا تكون في متناول أيدي اطفالك ليفسدوها، فعلى سبيل المثال احتفظ بالديكورات الأنيقة والثمينة في أماكن مرتفعة في الغرفة، واستعن بأضاءة جذابة للأسقف مع لمسات فنية كالتابلوهات اللوحات الصغيرة على جدران الغرفة.

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