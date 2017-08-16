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كيف تختار ألوان دهانات بيتك

آية منير آية منير
Sofa design, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture Living roomSofas & armchairs
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تعد خطوة اختيار ألوان دهانات بيتك صعبة ومهمة، فهي مفتاح نجاح التصميم من البداية، إذا لم يتم اختياره بشكل موفق وقعت في مشكل على المدى البعيد في كل خطوة قادمة، فدورها لا قتصر فقط على التزيين والجمال، بل أنها حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وكلما كانت الألوان والتفاصيل الخاصة بالفراغ مترابطة كان الاختيار موفقا بالتأكيد، لذا اليوم جئنا لكم اليوم ببعض المعايير التي يجب أن توضع بالحسبان عند اختيار ألوان دهانات بيتك ..

الراحة النفسية

Espinho . Interdesign, Interdesign Interiores Interdesign Interiores Living roomAccessories & decoration
Interdesign Interiores

Interdesign Interiores
Interdesign Interiores
Interdesign Interiores

 اختيارك لألوان دهانات بيتك يترتب عليه حالتك النفسية داخل الفراغ طوال الوقت، إن كان الاختيار غير مريح ومتباين، قد تشعر ببعض الضيق على المدى الطويل، احص أن تختار باليتة مريحة وعلى ذوقك الخاص ومناسبة لكل فراغ واستخداماته، لأن ذلك سيساعد على إنجاز مهامك بشكل أفضل دون قلق أو ترت وفي راحة ..

اختيار طويل المدى ..

Naturell, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة السفرة Grey
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

خطوة الدهان ليست بسهلة، ولا يتم تجديدها كل يوم او كل أسبوع، فعلى الأقل نأخذ فترة لا تقل عن عام كامل للبدء في خطوة التفكير في تغيير ألوان الدهانات للمنزل، فالامر صعب بعض الشيء ويحتاج الى الوقت، من اخراج الخزائن وترتيبها او على الاقل ازاحتها من مكانها ومن ثم الطلاء مكان هذا الموقع وبعد ذلك ازاحتها الى موقع اخر، بالاضافة الى رائحة الطلاء وتأثيره ،لذا فعليك أن تختار بدقة وبدون ضغط حتى تنجح في اختيار مميز وموفق على كل الأصعدة ولا تشعر بالضيق لأن تأتي اللحظة القادمة للتغيير..

التناسق في الالوان

Die neue Klassik, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

يعد التناسق في الالوان من الأشياء المهمة التي يجب اخذها في الاعتبار عند اختيار اللون المناسب للغرفة، وهذا التناسقيحتاج لدراسة كاملة لكل عناصر الغرفة، ويتسق مع شخصيتك ايضا والامور التي تحبها وتحب ان ترتبط بها فعليا.. لذا احرص على اختيار باليتة تفصيلية لكل عنصر في الغرفة والبداية مع ألوان الدهانات ..

ذوقك الخاص وانعكاس شخصيتك ..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Red
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

 لكل لون معنى، واختيارك له يعطينا عنك انطباعا محددا، وبيتك هو مرآة شخصيتك، فاجعله على ذوقك الخاص وانعكاس لك في كل ركن ولمسة، وخطوة اختيار ألوان الدهانات من أهم تلك المحددات والتي تخلق ملامح لبيتك وتجعله يقترب من شخصياتنا، لذا سنقدم لك نبذة سريعة عن كل لون وتأثيره وانعكاسه عليك من خلال استخدامه في دهانات البيت ..

درجات البيج والحياد .

Bolefloor y Curv8, Rochene Floors Rochene Floors جدران خشب
Rochene Floors

Rochene Floors
Rochene Floors
Rochene Floors

هو لون متقلب جدا وبالتالي هو يصلح للتمازج مع الالوان الاخرى وبذات الوقت التمازج مع الالوان الاخرى، وهو من اكثر الالوان انتشارا في بلداننا العربية حتى وقت قريب.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك

الأسود ملك الأألوان ..

Sofa design, SolidART Digital Architecture SolidART Digital Architecture Living roomSofas & armchairs
SolidART Digital Architecture

SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture
SolidART Digital Architecture

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الأبيض ولمسات أخرى ..

Munchkin armchair Loaf Living roomSofas & armchairs الغزل والنسيج Yellow armchair,yellow,velvet,living room
Loaf

Munchkin armchair

Loaf
Loaf
Loaf

يعتبر اللون الابيض لون السلام والهدوء والاسترخاء، ولهذا فهو يقترب كثيرا منا، ولكنه في الحقيقة ليس هو اللون الذي يرتبط بالشباب، فهو ليس اللون الذي يدعو الى الطاقة والحركة والاشتعال، وقد يكون مناسبا لمن يبغون فقط الجلوس.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك 

الوردي والورمانسية الحالمة ..

Die Welt von Elfa, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الملابس
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

لون يقترب جدا من الانثى ولون يرمز الى الحب وبالتالي فهو الاختيار الامثل الى الفتيات وخاصة اللواتي يقضين الكثير من الوقت مع الاحلام واغاني الحب. ولكن بالطبع على الشباب ان يركضوا بعيدا عنه.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك 

أخضر من قلب الطبيعة ..

Pinturas Berel, Pinturas Berel Pinturas Berel Walls & flooringWall & floor coverings
Pinturas Berel

Pinturas Berel
Pinturas Berel
Pinturas Berel

هو لون يعني الكثير من الاسترخاء وهو يقترب كثيرا من مفهوم الرتابة لذلك هو لون اخر قد لا يتناسب مع طبيعة الشباب في الكثير من الاحيان.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك 

أزرق للهدوء والصفاء..

Architects' Finest, SCHÖNER WOHNEN-FARBE SCHÖNER WOHNEN-FARBE غرفة المعيشة Blue
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE
SCHÖNER WOHNEN-FARBE

هو اللون الاقرب الى الشباب والبالغين فهو يعطي الهدوء وبنفس الوقت هو يعطي الحب. وبالتالي يمكن الاقتراب كثيرا من هذا اللون كثيرا خاصة من الشباب.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك 

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