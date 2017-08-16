كيف تختار ألوان دهانات بيتك

خطوة الدهان ليست بسهلة، ولا يتم تجديدها كل يوم او كل أسبوع، فعلى الأقل نأخذ فترة لا تقل عن عام كامل للبدء في خطوة التفكير في تغيير ألوان الدهانات للمنزل، فالامر صعب بعض الشيء ويحتاج الى الوقت، من اخراج الخزائن وترتيبها او على الاقل ازاحتها من مكانها ومن ثم الطلاء مكان هذا الموقع وبعد ذلك ازاحتها الى موقع اخر، بالاضافة الى رائحة الطلاء وتأثيره ،لذا فعليك أن تختار بدقة وبدون ضغط حتى تنجح في اختيار مميز وموفق على كل الأصعدة ولا تشعر بالضيق لأن تأتي اللحظة القادمة للتغيير..