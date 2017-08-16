كيف تختار ألوان دهانات بيتك

تعد خطوة اختيار ألوان دهانات بيتك صعبة ومهمة، فهي مفتاح نجاح التصميم من البداية، إذا لم يتم اختياره بشكل موفق وقعت في مشكل على المدى البعيد في كل خطوة قادمة، فدورها لا قتصر فقط على التزيين والجمال، بل أنها حلقة وصل بين عناصر التصميم ككل، وكلما كانت الألوان والتفاصيل الخاصة بالفراغ مترابطة كان الاختيار موفقا بالتأكيد، لذا اليوم جئنا لكم اليوم ببعض المعايير التي يجب أن توضع بالحسبان عند اختيار ألوان دهانات بيتك ..
اختيارك لألوان دهانات بيتك يترتب عليه حالتك النفسية داخل الفراغ طوال الوقت، إن كان الاختيار غير مريح ومتباين، قد تشعر ببعض الضيق على المدى الطويل، احص أن تختار باليتة مريحة وعلى ذوقك الخاص ومناسبة لكل فراغ واستخداماته، لأن ذلك سيساعد على إنجاز مهامك بشكل أفضل دون قلق أو ترت وفي راحة ..
خطوة الدهان ليست بسهلة، ولا يتم تجديدها كل يوم او كل أسبوع، فعلى الأقل نأخذ فترة لا تقل عن عام كامل للبدء في خطوة التفكير في تغيير ألوان الدهانات للمنزل، فالامر صعب بعض الشيء ويحتاج الى الوقت، من اخراج الخزائن وترتيبها او على الاقل ازاحتها من مكانها ومن ثم الطلاء مكان هذا الموقع وبعد ذلك ازاحتها الى موقع اخر، بالاضافة الى رائحة الطلاء وتأثيره ،لذا فعليك أن تختار بدقة وبدون ضغط حتى تنجح في اختيار مميز وموفق على كل الأصعدة ولا تشعر بالضيق لأن تأتي اللحظة القادمة للتغيير..
يعد التناسق في الالوان من الأشياء المهمة التي يجب اخذها في الاعتبار عند اختيار اللون المناسب للغرفة، وهذا التناسقيحتاج لدراسة كاملة لكل عناصر الغرفة، ويتسق مع شخصيتك ايضا والامور التي تحبها وتحب ان ترتبط بها فعليا.. لذا احرص على اختيار باليتة تفصيلية لكل عنصر في الغرفة والبداية مع ألوان الدهانات ..
لكل لون معنى، واختيارك له يعطينا عنك انطباعا محددا، وبيتك هو مرآة شخصيتك، فاجعله على ذوقك الخاص وانعكاس لك في كل ركن ولمسة، وخطوة اختيار ألوان الدهانات من أهم تلك المحددات والتي تخلق ملامح لبيتك وتجعله يقترب من شخصياتنا، لذا سنقدم لك نبذة سريعة عن كل لون وتأثيره وانعكاسه عليك من خلال استخدامه في دهانات البيت ..
هو لون متقلب جدا وبالتالي هو يصلح للتمازج مع الالوان الاخرى وبذات الوقت التمازج مع الالوان الاخرى، وهو من اكثر الالوان انتشارا في بلداننا العربية حتى وقت قريب.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك
يعتبر اللون الابيض لون السلام والهدوء والاسترخاء، ولهذا فهو يقترب كثيرا منا، ولكنه في الحقيقة ليس هو اللون الذي يرتبط بالشباب، فهو ليس اللون الذي يدعو الى الطاقة والحركة والاشتعال، وقد يكون مناسبا لمن يبغون فقط الجلوس.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك
لون يقترب جدا من الانثى ولون يرمز الى الحب وبالتالي فهو الاختيار الامثل الى الفتيات وخاصة اللواتي يقضين الكثير من الوقت مع الاحلام واغاني الحب. ولكن بالطبع على الشباب ان يركضوا بعيدا عنه.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك
هو لون يعني الكثير من الاسترخاء وهو يقترب كثيرا من مفهوم الرتابة لذلك هو لون اخر قد لا يتناسب مع طبيعة الشباب في الكثير من الاحيان.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك
هو اللون الاقرب الى الشباب والبالغين فهو يعطي الهدوء وبنفس الوقت هو يعطي الحب. وبالتالي يمكن الاقتراب كثيرا من هذا اللون كثيرا خاصة من الشباب.هذا المقال منقول من موقع تسعة : كيف تختار نوع و لون الدهان او الطلاء الانسب الى غرفتك