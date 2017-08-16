غرفة معيشتك أجمل مع 8 أفكار حديثة

غرفة المعيشة هي نقطة تجمع العائلة، حلقة الوصل بين أفراد الأسرة، يتم بداخلها مختلف الأنشطة، قراءة كتب .. مشاهدة التلفاز .. تبادل الأحاديث والأخبار وأحيانا وجبات طعام خفيفة، ولكن ما السبيل لتصميم غرفة معيشة رائعة ومميزة، هناك الكثير من الأفكار واللمسات والتي تجعل غرفة معيشتك أجمل ببساطة ولكن ما المناسب لتصميمك، هو اليوم ما سنحاول أن نساعدك لأن تجد ما بحثت عنه طويلا، مع 8 أفكار حديثة لغرفة معيشة أجمل ..
أضف لغرفتك ستائر بلون فاتح وزاهي، لتعطي متنفسا جديدا للتصميم، ولتشعر بأن المساحة قد تضاعفت وتسمح لضوء الشمس أن يتخلل إلى كل أركان الغرفة واستمتع بالفارق ..
اختر لوحات فنية مميزة ذات قيمة عالية وزيّن بها غرفتك، الفن ذو قيمة خاصة في عالم الديكور ويعد لمسة مختلفة ويمكنه أن يُغير المشهد ككل، لذا احرص على اختيار لمسات فنية مميزة، ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تقع في خطأ ازدحام جدران الغرفة مما يشتت النظر أثناء ممارسة أي نشاط بعد ذلك ..
ورق الجدران أو الرسومات الخاصة والتي تضيف جدار خاص بغرفة معيشتك، تلك هي الأفكار المميزة التي نرحب بها في عالم الديكور، والتي بيدها تخلق تصميم جديد ومختلف عما سبق، واختلفت التصميمات اليوم وتعددت وفتحت المجال أمامك لتجد كل ما يتناسب مع ذوقك..
إن كنت من محبي القراءة وهواة تجميع الكتب وشراءها، فبالتأكيد ستحتاج لمكتبة صغيرة ومناسبة في غرفة معيشتك، يمكنك الاستعانة بذلك في تزيين التصميم عن طريق إضافة أرفف مفتوحة لترتيب الكتب، وبألوان مختلفة وطريقة مميزة قم بتوزيع الكتب، لتتحول إلى قطع ديكورية وتستمتع بنظام مختلف يلفت الأنظار..
حاول أن تختار لغرفة معيشتك قطع أثاث مميزة ذات تصميم مختلف ومبتكر، واجعل لها نمط خاص بها، ولا تتردد في أن تضف قطعة خاصة أو تصميم جرئ، قد تكون ذلك هي الإضافة التي بحثت عنها طويلا..
الأنماط المختلفة والطُرز الديكورية توفر لك الأفكار واللمسات التي تُغنيك عن أي مراحل بحث وحيرة، فببساطة يمكنك أن تستعين بالنمط الديكوري الخاص بالغرفة وأن تضف منه أفكار ولمسات، ويمكنك أيضا أن تدمج نمطين معا مما يخلق تباين رائع وجذاب ..
لمعان المعدن وبريق النحاس وقيمة الذهب يتركوا ذاخل النفس تأثير رائع بالفخامة والجاذبية، فأضف منها قطع ديكورية ولمسات على الجدران والتحف مما يجعل التصميم ككل مميز ومختلف ..
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