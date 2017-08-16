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غرفة معيشتك أجمل مع 8 أفكار حديثة

آية منير آية منير
CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
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غرفة المعيشة هي نقطة تجمع العائلة، حلقة الوصل بين أفراد الأسرة، يتم بداخلها مختلف الأنشطة، قراءة كتب .. مشاهدة التلفاز .. تبادل الأحاديث والأخبار وأحيانا وجبات طعام خفيفة، ولكن ما السبيل لتصميم غرفة معيشة رائعة ومميزة، هناك الكثير من الأفكار واللمسات والتي تجعل غرفة معيشتك أجمل ببساطة ولكن ما المناسب لتصميمك، هو اليوم ما سنحاول أن نساعدك لأن تجد ما بحثت عنه طويلا، مع 8 أفكار حديثة لغرفة معيشة أجمل ..

1. ستائر بلون فاتح ..

Apartamento c/ 1 quarto - Colinas do Cruzeiro, Odivelas, Traço Magenta - Design de Interiores Traço Magenta - Design de Interiores غرفة المعيشة
Traço Magenta – Design de Interiores

Traço Magenta - Design de Interiores
Traço Magenta – Design de Interiores
Traço Magenta - Design de Interiores

أضف لغرفتك ستائر بلون فاتح وزاهي، لتعطي متنفسا جديدا للتصميم، ولتشعر بأن المساحة قد تضاعفت وتسمح لضوء الشمس أن يتخلل إلى كل أركان الغرفة واستمتع بالفارق ..

2. لوح فنية ..

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

اختر لوحات فنية مميزة ذات قيمة عالية وزيّن بها غرفتك، الفن ذو قيمة خاصة في عالم الديكور ويعد لمسة مختلفة ويمكنه أن يُغير المشهد ككل، لذا احرص على اختيار لمسات فنية مميزة، ولكن لا تفرط في ذلك حتى لا تقع في خطأ ازدحام جدران الغرفة مما يشتت النظر أثناء ممارسة أي نشاط بعد ذلك ..

3. رسومات خاصة ..

Floral Abstract Pixers غرفة المعيشة wall mural,wallpaper,floral,abstract
Pixers

Floral Abstract

Pixers
Pixers
Pixers

ورق الجدران أو الرسومات الخاصة والتي تضيف جدار خاص بغرفة معيشتك، تلك هي الأفكار المميزة التي نرحب بها في عالم الديكور، والتي بيدها تخلق تصميم جديد ومختلف عما سبق، واختلفت التصميمات اليوم وتعددت وفتحت المجال أمامك لتجد كل ما يتناسب مع ذوقك..

4. أرفف للكتب ..

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture Living roomShelves
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

إن كنت من محبي القراءة وهواة تجميع الكتب وشراءها، فبالتأكيد ستحتاج لمكتبة صغيرة ومناسبة في غرفة معيشتك، يمكنك الاستعانة بذلك في تزيين التصميم عن طريق إضافة أرفف مفتوحة لترتيب الكتب، وبألوان مختلفة وطريقة مميزة قم بتوزيع الكتب، لتتحول إلى قطع ديكورية وتستمتع بنظام مختلف يلفت الأنظار..

6. قطع أثاث مميزة ..

CASA LAGASCA, Tarimas de Autor Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

Tarimas de Autor
Tarimas de Autor
Tarimas de Autor

حاول أن تختار لغرفة معيشتك قطع أثاث مميزة ذات تصميم مختلف ومبتكر، واجعل لها نمط خاص بها، ولا تتردد في أن تضف قطعة خاصة أو تصميم جرئ، قد تكون ذلك هي الإضافة التي بحثت عنها طويلا..

7. لمسات مختلفة ..

Madhuri Print collection AW14, Designers Guild Designers Guild غرفة المعيشة
Designers Guild

Madhuri Print collection AW14

Designers Guild
Designers Guild
Designers Guild

الأنماط المختلفة والطُرز الديكورية توفر لك الأفكار واللمسات التي تُغنيك عن أي مراحل بحث وحيرة، فببساطة يمكنك أن تستعين بالنمط الديكوري الخاص بالغرفة وأن تضف منه أفكار ولمسات، ويمكنك أيضا أن تدمج نمطين معا مما يخلق تباين رائع وجذاب ..

8. لمعان وبريق..

Fireplace Wall Alcove Mirrors Rupert Bevan Ltd Living roomFireplaces & accessories
Rupert Bevan Ltd

Fireplace Wall Alcove Mirrors

Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd
Rupert Bevan Ltd

لمعان المعدن وبريق النحاس وقيمة الذهب يتركوا ذاخل النفس تأثير رائع بالفخامة والجاذبية، فأضف منها قطع ديكورية ولمسات على الجدران والتحف مما يجعل التصميم ككل مميز ومختلف ..

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