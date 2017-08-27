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6 أشياء يجب مراعاتها عند تصميم واجهات المباني في الأجواء الحارة

Marwa Hasan Marwa Hasan
Los Sauces 201. Nordelta, HOUSING ARGENTINA SA HOUSING ARGENTINA SA منازل
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واجهة المبنى هي أول شئ يقع عليه النظر وهي ما تعبر عن ذوقك وشخصيتك. فمن المهم تصميم واجهة جميلة كما يجب مراعاة الجانب البيئي والظروف الجوية والتي تساهم بشكل مباشر في الحصول على الراحة الحرارية لساكني البيت من خلال تصميم الواجهة. هناك عدد من العوامل التي ستساعدكم للوصول لأفضل النتائج الجمالية والوظيفية عند تصميم منازلكم والتي جمعناها لكم في مقال اليوم، فتابعونا..

1.ألوان الواجهات

Laurelhurst Carriage House, PATH Architecture PATH Architecture منازل
PATH Architecture

Laurelhurst Carriage House

PATH Architecture
PATH Architecture
PATH Architecture

من الأفضل استخدام الألوان الفاتحة في تشطيب الواجهات في البيئات الحارة فاللون الأبيض يعد إختيار مثالي، أما إذا أردت لمسات طبيعية وأنيقة فيمكنك استخدام ألوان مثل البيج، الأصفر والبرتقالي فهي ألوان أنيقة وتعطي للمنزل ترحيب خاص بالإضافة أنها عاكسة للضوء.

Casa IQ, AMR ARQUITECTOS AMR ARQUITECTOS منازل
AMR ARQUITECTOS

AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS
AMR ARQUITECTOS

يراعى البعد عن الألوان الداكنة حيث أنها تمتص الحرارة بشكل مزعج كما أنها غير مناسبة بصرياً.

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2.خامات الواجهات

Perspectiva noturna Santos Arquitetura منازل
Santos Arquitetura

Perspectiva noturna

Santos Arquitetura
Santos Arquitetura
Santos Arquitetura

استخدام خامات مثل الطوب الحراري الأبيض العازل، وخامات مثل الخرسانة تساهم في تبريد الجو أيضاً، من أهم الأشياء الواجب مراعاتها بالإضافة لعمل عزل على الحوائط وخاصة في الواجهات الشرقية والغربية.

في الأجواء شديدة الحرارة يكون من الأفضل عمل حوائط سميكة مكونة من طبقتين من الطوب والتي تسمح بحجب الحرارة وإعاقة وصولها للداخل. 

Casa 1 Las Brisas, Viewport - Servicio de renderizado Viewport - Servicio de renderizado منازل الطوب White
Viewport – Servicio de renderizado

Viewport - Servicio de renderizado
Viewport – Servicio de renderizado
Viewport - Servicio de renderizado

استخدام الخامات الطبيعية من البيئة هي فكرة تقليدية وتعود إلى الساحة من جديد مؤخراً، وتعد هي أفضل الطرق للحصول على منازل تناسب هذه البيئات الحارة وتعمل على تبريد المنزل طبيعياً.

​3.النوافذ

Casa Valencia, IngeniARQ IngeniARQ منازل
IngeniARQ

IngeniARQ
IngeniARQ
IngeniARQ

لا يوجد ضرر من عمل نوافذ كبيرة على الواجهة الشمالية، لكن يفضل أن تكون النوافذ أصغر في الحجم على الواجهات الشرقية، الغربية أو الجنوبية، كما يجب عمل عزل جيد للوصلات بين النافذة والحائط بالإضافة إلى الحرص على إضافة الشيش والكاسرات عند اللازم لتقليل الحرارة الداخلة للبيت.

Casa Miravalle Buga, COLECTIVO CREATIVO COLECTIVO CREATIVO منازل خشب Beige
COLECTIVO CREATIVO

COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO
COLECTIVO CREATIVO

إذا كان منزلك يتمتع بمناظر طبيعية خلابة أو يطل على حديقة رائعة في الشرق أو الغرب أو الجنوب فيمكنك استخدام زجاج معالج ضد الحرارة للاستمتاع بالجمال بدون التضحية بالراحة الحرارية.

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4.سطح المبنى

kc 320, costa & valenzuela costa & valenzuela منازل
costa &amp; valenzuela

costa & valenzuela
costa &amp; valenzuela
costa & valenzuela

من المهم عزل السطح ضد الحرارة بأكثر من طريقة إذا أمكن، وإذا كان مغطى فيجب تكسية التغطية بخامة مثل القرميد أو الحجارة الطبيعية والتي تحمي السطح من دخول الحرارة من خلاله. من المهم أيضاً طلاء السطح بلون فاتح ليكون عاكس للحرارة وتجنب الألوان الداكنة على الإطلاق.

5.التوجية

Los Sauces 201. Nordelta, HOUSING ARGENTINA SA HOUSING ARGENTINA SA منازل
HOUSING ARGENTINA SA

HOUSING ARGENTINA SA
HOUSING ARGENTINA SA
HOUSING ARGENTINA SA

 بمعني وضع وتصميم البيت وغرفه بشكل يسمح بالحصول على أفضل النتائج والذي يسمح بتقليل استخدام الطاقة وجعل البيت عملي ومريح. فأفضل توجيه هو التوجية الشمالي ويراعى وضع غرف مثل الحمامات والمطبخ في الجزء الجنوبي من البيت، 

CASAS CASTRO PERAFAN, Elite Arquitectura y Asoc. SAS. Elite Arquitectura y Asoc. SAS. منازل الطوب Brown
Elite Arquitectura y Asoc. SAS.

Elite Arquitectura y Asoc. SAS.
Elite Arquitectura y Asoc. SAS.
Elite Arquitectura y Asoc. SAS.

النوافذ في الشرق والغرب يمكنها أن تدخل حرارة 5 مرات أكثر من الطبيعي، فيجب تقليل الفتحات وعمل معالجات اللازمة في هذه الإتجاهات. يراعى وضع الكاسرات الشمسية لتمنع حرارة الشمس العالية من التسرب عبر الحوائط والنوافذ ودخولها للمساحة الداخلية في الواجهات الجنوبية، الشرقية والغربية.

​6.عناصر مساعدة

Proyecto de Remodelación y cambio de fachada, Valy Valy منازل الطوب Brown
Valy

Valy
Valy
Valy

استخدمت الملاقف في الماضى لتكون وسيلة بيئية لسحب الهواء الساخن وإخراجه من خلال السقف، فوجود عنصر مثل الملقف يساهم في خفض درجة الحرارة الداخلية لمنزلك مع شرط خلق حركة داخلية لتجديد الهواء.

فتحات السماوي مثل القباب أو النوافذ في السقف غير محببة في الأماكن الحارة حيث أنها تساهم في دخول حرارة الشمس إلى الداخل بدون تحكم أو تظليل، لكن يمكن معالجة الزجاج ليكون مقاوم للحرارة. 

يمكن دمج فكرة السماوي مع الملقف للحصول على نتيجة رائعة.

نصائح لتصميم غرفة معيشة مريحة لأفراد الأسرة
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