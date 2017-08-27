6 أشياء يجب مراعاتها عند تصميم واجهات المباني في الأجواء الحارة

واجهة المبنى هي أول شئ يقع عليه النظر وهي ما تعبر عن ذوقك وشخصيتك. فمن المهم تصميم واجهة جميلة كما يجب مراعاة الجانب البيئي والظروف الجوية والتي تساهم بشكل مباشر في الحصول على الراحة الحرارية لساكني البيت من خلال تصميم الواجهة. هناك عدد من العوامل التي ستساعدكم للوصول لأفضل النتائج الجمالية والوظيفية عند تصميم منازلكم والتي جمعناها لكم في مقال اليوم، فتابعونا..
من الأفضل استخدام الألوان الفاتحة في تشطيب الواجهات في البيئات الحارة فاللون الأبيض يعد إختيار مثالي، أما إذا أردت لمسات طبيعية وأنيقة فيمكنك استخدام ألوان مثل البيج، الأصفر والبرتقالي فهي ألوان أنيقة وتعطي للمنزل ترحيب خاص بالإضافة أنها عاكسة للضوء.
يراعى البعد عن الألوان الداكنة حيث أنها تمتص الحرارة بشكل مزعج كما أنها غير مناسبة بصرياً.
إقرأ أيضاً: الألوان المثالية لواجهات المنازل
استخدام خامات مثل الطوب الحراري الأبيض العازل، وخامات مثل الخرسانة تساهم في تبريد الجو أيضاً، من أهم الأشياء الواجب مراعاتها بالإضافة لعمل عزل على الحوائط وخاصة في الواجهات الشرقية والغربية.
في الأجواء شديدة الحرارة يكون من الأفضل عمل حوائط سميكة مكونة من طبقتين من الطوب والتي تسمح بحجب الحرارة وإعاقة وصولها للداخل.
استخدام الخامات الطبيعية من البيئة هي فكرة تقليدية وتعود إلى الساحة من جديد مؤخراً، وتعد هي أفضل الطرق للحصول على منازل تناسب هذه البيئات الحارة وتعمل على تبريد المنزل طبيعياً.
لا يوجد ضرر من عمل نوافذ كبيرة على الواجهة الشمالية، لكن يفضل أن تكون النوافذ أصغر في الحجم على الواجهات الشرقية، الغربية أو الجنوبية، كما يجب عمل عزل جيد للوصلات بين النافذة والحائط بالإضافة إلى الحرص على إضافة الشيش والكاسرات عند اللازم لتقليل الحرارة الداخلة للبيت.
إذا كان منزلك يتمتع بمناظر طبيعية خلابة أو يطل على حديقة رائعة في الشرق أو الغرب أو الجنوب فيمكنك استخدام زجاج معالج ضد الحرارة للاستمتاع بالجمال بدون التضحية بالراحة الحرارية.
من المهم عزل السطح ضد الحرارة بأكثر من طريقة إذا أمكن، وإذا كان مغطى فيجب تكسية التغطية بخامة مثل القرميد أو الحجارة الطبيعية والتي تحمي السطح من دخول الحرارة من خلاله. من المهم أيضاً طلاء السطح بلون فاتح ليكون عاكس للحرارة وتجنب الألوان الداكنة على الإطلاق.
بمعني وضع وتصميم البيت وغرفه بشكل يسمح بالحصول على أفضل النتائج والذي يسمح بتقليل استخدام الطاقة وجعل البيت عملي ومريح. فأفضل توجيه هو التوجية الشمالي ويراعى وضع غرف مثل الحمامات والمطبخ في الجزء الجنوبي من البيت،
النوافذ في الشرق والغرب يمكنها أن تدخل حرارة 5 مرات أكثر من الطبيعي، فيجب تقليل الفتحات وعمل معالجات اللازمة في هذه الإتجاهات. يراعى وضع الكاسرات الشمسية لتمنع حرارة الشمس العالية من التسرب عبر الحوائط والنوافذ ودخولها للمساحة الداخلية في الواجهات الجنوبية، الشرقية والغربية.
استخدمت الملاقف في الماضى لتكون وسيلة بيئية لسحب الهواء الساخن وإخراجه من خلال السقف، فوجود عنصر مثل الملقف يساهم في خفض درجة الحرارة الداخلية لمنزلك مع شرط خلق حركة داخلية لتجديد الهواء.
فتحات السماوي مثل القباب أو النوافذ في السقف غير محببة في الأماكن الحارة حيث أنها تساهم في دخول حرارة الشمس إلى الداخل بدون تحكم أو تظليل، لكن يمكن معالجة الزجاج ليكون مقاوم للحرارة.
يمكن دمج فكرة السماوي مع الملقف للحصول على نتيجة رائعة.