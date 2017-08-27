6 أشياء يجب مراعاتها عند تصميم واجهات المباني في الأجواء الحارة

استخدام خامات مثل الطوب الحراري الأبيض العازل، وخامات مثل الخرسانة تساهم في تبريد الجو أيضاً، من أهم الأشياء الواجب مراعاتها بالإضافة لعمل عزل على الحوائط وخاصة في الواجهات الشرقية والغربية.

في الأجواء شديدة الحرارة يكون من الأفضل عمل حوائط سميكة مكونة من طبقتين من الطوب والتي تسمح بحجب الحرارة وإعاقة وصولها للداخل.