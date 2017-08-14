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كيف تصمم شقة متكاملة على مساحة 50 متر فقط؟

Eman Rifaat Eman Rifaat
REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة السفرة
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إذا توفرت لديكم شقة بمساحة 50 متر فقط فكيف سيكون تصرفكم؟ كيف تستطيعون تصميم هذه المساحة الصغيرة مع توفير جميع احتياجاتكم؟! هذا الكتاب يأخذكم في جولة داخل مثال حي على تصميم تلك المساحة الصغيرة، شقة في فينيسيا استغلت كل المساحة المتاحة بذكاء شديد، لنرى كيف فعل الخبراء ذلك..

1- اعتمد على البساطة

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos الغرف
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

الجمال والأناقة لا تكمن في العدد الكبير للأثاث، والديكورات المتعددة في المكان الواحد، لكن يمكن الحصول عليها من التفاصيل البسيطة والسهلة، واللمسات السريعة في الديكور، هذا ما يجب أن تفعله عندما تريد الحصول على تصميم رائع في مساحة ضيقة. 

مدخل الشقة هنا لا يحتوي إلا على قطعة أثاث واحدة متمثلة في طاولة بسيطة ومفتوحة لكي لا تشعر بالضيق، مع مرآة دائرية بإطار أسود فوقها وخلفية من جدران بيضاء، وبذلك وضّح المصمم الألوان الأساسية للشقة من خلال هذا المدخل البسيط. 

الديكورات البسيطة مثل المزهرية والمصباح الأبيض لها تأثير مذهل على هذا المدخل..

2- استخدم المساحات المفتوحة

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة السفرة
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

العنصر الثاني عند تصميم المساحات الصغيرة هو الاعتماد على المساحات المفتوحة، إزالة الجدران بين الغرف تزيد من المساحة المتاحة للتصميم وبذلك تزداد فرصتك في إظهار الجمال والإبداع. 

في هذه الشقة نرى غرفة المكتب والمعيشة والسفرة والمطبخ في مساحة واحدة دون جدران أو فواصل، الاعتماد الكلي على الثلاث ألوان الحيادية: الأبيض والأسود والبني، وهذا ساعد كثيرًا على احتفاظ الديكورات بكيان واحد ومتناغم، مع اختيار ورق الجدران من الطوب لإضافة لمسة صناعية على الغرفة. 

3- استغل المساحات بذكاء

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة السفرة
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

الصورة من هذه الزاوية توضح لنا بطريقة عملية عنصر مهم للغاية وهو استغلال المساحات بذكاء، نرى الجدار الموجود في منطقة المكتب وخلف طاولة السفرة قد استغله المصمم من الأعلى في وضع أرفف طويلة للتخزين او استخدامها كمكتبة أو مكان للديكورات، وفي نفس الوقت كانت إضافة لديكور الجدار بالكامل. 

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4- اختيار وحدات إضاءة جيدة

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos مطبخ
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

الإضاءة الجيدة أساس التصميم الجيد، ولا يمكن اكتمال جمال التصميم دون الإضاءة، في هذه المساحة المفتوحة والخليط بين غرف مختلفة كان من الذكاء استخدام وحدات إضاءة صغيرة في السقف، فلها ميزتان:

1- تحمل نفس الشكل وقوة الإضاءة. 

2- تغطي المساحة بالكامل دون وجود فرق في الديكور، فنرى تناغمًا كبيرًا في التصميم بسبب الإضاءة الموحدة.

5- الإحتفاظ فقط بما هو ضروري

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos حمام
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

عند الدخول إلى الحمام يتضح لنا عنصر جديد من العناصر المهمة عند تصميم المساحات الصغيرة وهو التخلص من الكراكيب، كل ما ليس له فائدة وزائد عن الحاجة لا تضعه في شقتك الصغيرة، استخدم فقط ما هو مهم وضروري. 

في هذا الحمام نجد الأدوات الصحية والحوض وخزنة واحدة، مع استخدام كابينة استخدام بدلًا من حوض الاستحمام لتوفير مساحة، اللونين الأبيض والأسود واستخدام الزجاج مهم لظهور الحمام بهذا الاتساع. 

6- استخدام الأثاث المدمج

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos غرفة نوم
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

المساحة داخل الجدران يجب أن يتم استغلالها لصنع أثاث مدمج لا يأخذ كثير من المساحة، في غرفة النوم الموجودة بهذه الشقة نجد دولاب الملابس داخل جدران غرفة النوم بطريقة ذكية، فلا يوجد مكان لتوفير غرفة ملابس منفصلة أو وضع قطعة أثاث إضافية. 

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وإليكم مخطط رأسي لكيفية تقسيم تلك المساحة الصغيرة لتحتوي على كل ما تحتاجه خلالها..

REFORMA APARTAMENTO RUZAFA, Aguilar Arquitectos Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos

Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
Aguilar Arquitectos
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