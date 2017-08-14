كيف تصمم شقة متكاملة على مساحة 50 متر فقط؟

الجمال والأناقة لا تكمن في العدد الكبير للأثاث، والديكورات المتعددة في المكان الواحد، لكن يمكن الحصول عليها من التفاصيل البسيطة والسهلة، واللمسات السريعة في الديكور، هذا ما يجب أن تفعله عندما تريد الحصول على تصميم رائع في مساحة ضيقة.

مدخل الشقة هنا لا يحتوي إلا على قطعة أثاث واحدة متمثلة في طاولة بسيطة ومفتوحة لكي لا تشعر بالضيق، مع مرآة دائرية بإطار أسود فوقها وخلفية من جدران بيضاء، وبذلك وضّح المصمم الألوان الأساسية للشقة من خلال هذا المدخل البسيط.

الديكورات البسيطة مثل المزهرية والمصباح الأبيض لها تأثير مذهل على هذا المدخل..