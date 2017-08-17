14 فكرة ديكور تستخدم في الفصل بين الغرف

عندما يضع المصممون لمساتهم الخاصة في عالم التصميم، ينقلون الموضة من مكان إلى مكان آخر، والآن المساحات المفتوحة هي سمة التصميمات العصرية، الاستغناء عن الجدران سواء كانت المساحة صغيرة أو كبيرة ففي النهاية هي مرتبطة بوجود نمط عصري بغض النظر عن المساحة.
وعندما توضع فواصل مختلفة وأحيانًا وهمية للفصل بين الغرف في المساحة المشتركة يكون من الأفضل استخدامها كجزء من الديكور، وبذلك نحقق أقصى استفادة ببساطة وعملية، وتجدون هنا مجموعة مختلفة من هذه الأفكار المبتكرة.
الأسطح العاكسة المصنوعة من الزجاج والمرايا تعطي شكل ساحر وأنيق للجدار الفاصل بين الغرفتين.
الخشب التقليدي لا يتأثر بمرور الزمن، يمكن تشكيله كما تريد واستخدامه بطرق جديدة ومختلفة في الديكور والأثاث العملي، هذا الفاصل الأنيق مكون من مربعات خشبية متجاورة بطريقة هندسية منظمة ومتناسقة مع تصميم الغرفة.
فاصل صغير من الجبس يفصل بين مساحة المطبخ والمساحة المخصصة لغرفة الغسيل، أسلوب مميز وجديد وفعّال في المساحات الصغيرة التي لا تسمح بتخصيص غرفة للغسيل.
بدلًا من تركيب قطعة جديدة كفاصل بين المساحات، الستائر طريقة سهلة وسريعة ولن تكلفك أموال كثيرة.
التصميمات الكلاسيكية يمكن إضافة روح العصر إليها كذلك، غرفة معيشة كلاسيكية تم توسعتها عن طريق فتح الجدار الفاصل بينها وبين الغرفة المجاورة، مع الإبقاء على جزء من الجدار على كل جانب وتحويله بطريقة جميلة إلى جدران مفرّغة بنقوش فنية ذهبية أنيقة.
المطابخ المفتوحة مع الحفاظ على الخصوصية عن طريقة استخدام بار إفطار صغير يفصل بينه وبين باقي المساحة الخارجية.
اقرأ أيضًا: 12 تصميم مميز لطاولة الإفطار.. تخيّر منها ما يناسبك!
كامتداد للجدار وضع المصمم هذه المكتبة المكونة من أرفف مفتوحة من الجانبين، وبذلك حقق الجانب العملي من وجود مكتبة، والجانب الجمالي كقطعة ديكور مميزة، وأخيرًا حقق الهدف الرئيسي وهو الفصل بين الغرفتين.
قطع الأثاث الصغيرة والكلاسيكية مثل هذه الطاولة طريقة مميزة لوضع الحدود بين الغرفتين، واختيار القطعة المناسبة يضيف كثيرًَا إلى تصميم الغرفة.
اقرأ أيضًا: الشبك على النوافذ: 20 فكرة لكل الأذواق
لمحبي الألوان المبهجة واستخدام تصميمات شبابية ومرحة، يمكن استخدام الأبواب المنزلقة بألوان متعددة، فليس شرطًا استخدام لون واحد فقط، هذا المثال رائع على مزج الألوان ببعضها..
اقرأ أيضًا: 19 مثال لأبواب زجاجية حول المنزل