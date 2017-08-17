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14 فكرة ديكور تستخدم في الفصل بين الغرف

Eman Rifaat Eman Rifaat
AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım غرفة المعيشة
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عندما يضع المصممون لمساتهم الخاصة في عالم التصميم، ينقلون الموضة من مكان إلى مكان آخر، والآن المساحات المفتوحة هي سمة التصميمات العصرية، الاستغناء عن الجدران سواء كانت المساحة صغيرة أو كبيرة ففي النهاية هي مرتبطة بوجود نمط عصري بغض النظر عن المساحة. 

وعندما توضع فواصل مختلفة وأحيانًا وهمية للفصل بين الغرف في المساحة المشتركة يكون من الأفضل استخدامها كجزء من الديكور، وبذلك نحقق أقصى استفادة ببساطة وعملية، وتجدون هنا مجموعة مختلفة من هذه الأفكار المبتكرة. 

1- جدار زجاجي

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

الأسطح العاكسة المصنوعة من الزجاج والمرايا تعطي شكل ساحر وأنيق للجدار الفاصل بين الغرفتين. 

2- مربعات خشبية

TAŞ EV MOBİLYALARI, AÇAR MOBİLYA DEKORASYON AÇAR MOBİLYA DEKORASYON Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON
AÇAR MOBİLYA DEKORASYON

الخشب التقليدي لا يتأثر بمرور الزمن، يمكن تشكيله كما تريد واستخدامه بطرق جديدة ومختلفة في الديكور والأثاث العملي، هذا الفاصل الأنيق مكون من مربعات خشبية متجاورة بطريقة هندسية منظمة ومتناسقة مع تصميم الغرفة. 

3- خطوط بيضاء متوازية متراصّة بشكل أنيق ومرتب تفصل غرفة المعيشة في مساحة منفصلة بطريقة مميزة للغاية، وتضيف إلى ديكور الغرفة خلفية رائعة.

AA EVİ, Voltaj Tasarım Voltaj Tasarım غرفة المعيشة
Voltaj Tasarım

Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım
Voltaj Tasarım

4- ورقة رفيعة

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

فاصل صغير من الجبس يفصل بين مساحة المطبخ والمساحة المخصصة لغرفة الغسيل، أسلوب مميز وجديد وفعّال في المساحات الصغيرة التي لا تسمح بتخصيص غرفة للغسيل. 

5- الستائر

Residência SSC, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura غرفة المعيشة
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

بدلًا من تركيب قطعة جديدة كفاصل بين المساحات، الستائر طريقة سهلة وسريعة ولن تكلفك أموال كثيرة. 

6- حوّل المصمم هذا الجدار بالكامل إلى 4 أبواب خشبية بخطوط عرضية متوازية تشبه تصميم الشبابيك، وبذلك لم يستغنى عن فكرة الجدار وفي الوقت ذاته اكتسب التواصل بين الغرفتين.

Apartamento Prudente , daniela kuhn arquitetura daniela kuhn arquitetura شبابيك
daniela kuhn arquitetura

daniela kuhn arquitetura
daniela kuhn arquitetura
daniela kuhn arquitetura

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7- جدران مفرّغة

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

التصميمات الكلاسيكية يمكن إضافة روح العصر إليها كذلك، غرفة معيشة كلاسيكية تم توسعتها عن طريق فتح الجدار الفاصل بينها وبين الغرفة المجاورة، مع الإبقاء على جزء من الجدار على كل جانب وتحويله بطريقة جميلة إلى جدران مفرّغة بنقوش فنية ذهبية أنيقة.

8- بار الإفطار

Apartamento 75m², Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores غرفة المعيشة
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores

Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores
Emmanuelle Eduardo Arquitetura e Interiores

المطابخ المفتوحة مع الحفاظ على الخصوصية عن طريقة استخدام بار إفطار صغير يفصل بينه وبين باقي المساحة الخارجية. 

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9- مكتبة مفتوحة

Escritório Jorge Machado arquitetura, Jorge Machado Arquitetos Jorge Machado Arquitetos مكتب عمل أو دراسة الخرسانة Grey
Jorge Machado Arquitetos

Jorge Machado Arquitetos
Jorge Machado Arquitetos
Jorge Machado Arquitetos

كامتداد للجدار وضع المصمم هذه المكتبة المكونة من أرفف مفتوحة من الجانبين، وبذلك حقق الجانب العملي من وجود مكتبة، والجانب الجمالي كقطعة ديكور مميزة، وأخيرًا حقق الهدف الرئيسي وهو الفصل بين الغرفتين. 

10- قطعة أثاث

Karadavut Villa, VERO CONCEPT MİMARLIK VERO CONCEPT MİMARLIK غرفة المعيشة
VERO CONCEPT MİMARLIK

VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK
VERO CONCEPT MİMARLIK

قطع الأثاث الصغيرة والكلاسيكية مثل هذه الطاولة طريقة مميزة لوضع الحدود بين الغرفتين، واختيار القطعة المناسبة يضيف كثيرًَا إلى تصميم الغرفة. 

11- الفواصل المتعددة في الغالب تصنع من الصلب الذي يسهل تشكيله وتلوينه ليناسب الذوق العام في الديكور.

Aménagement d'un appartement de 70m2 en Isère, Sonia HADDON Interior Designer Sonia HADDON Interior Designer غرفة المعيشة
Sonia HADDON Interior Designer

Sonia HADDON Interior Designer
Sonia HADDON Interior Designer
Sonia HADDON Interior Designer

12- أما الحديد سيظل له رونق مختلف وتأثير راقي على أي مكان يوجد به، ولا يقتصر على تصميم الشبابيك والأبواب، فهنا استخدمه المصمم في الفاصل الموجود بين المطبخ وغرفة المعيشة.

Veja o resultado da reforma da área externa dessa residência com área gourmet + cozinha!, Andréa Spelzon Interiores Andréa Spelzon Interiores مطبخ
Andréa Spelzon Interiores

Andréa Spelzon Interiores
Andréa Spelzon Interiores
Andréa Spelzon Interiores

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13- أبواب ملونة

West London house, Viewport Studio Viewport Studio أبواب منزلقة
Viewport Studio

West London house

Viewport Studio
Viewport Studio
Viewport Studio

لمحبي الألوان المبهجة واستخدام تصميمات شبابية ومرحة، يمكن استخدام الأبواب المنزلقة بألوان متعددة، فليس شرطًا استخدام لون واحد فقط، هذا المثال رائع على مزج الألوان ببعضها..

14- أو يمكن صنع الأبواب المنزلقة من الزجاج لصنع لوحة راقية وأنيقة للفاصل بين غرفة النوم وركن الجلوس الملحق بها.

Amsterdam + Sonora, Central de Arquitectura Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

Central de Arquitectura
Central de Arquitectura
Central de Arquitectura

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11 فكر رائعة لتنظيم المنزل على نحو فعال
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