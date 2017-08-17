14 فكرة ديكور تستخدم في الفصل بين الغرف

عندما يضع المصممون لمساتهم الخاصة في عالم التصميم، ينقلون الموضة من مكان إلى مكان آخر، والآن المساحات المفتوحة هي سمة التصميمات العصرية، الاستغناء عن الجدران سواء كانت المساحة صغيرة أو كبيرة ففي النهاية هي مرتبطة بوجود نمط عصري بغض النظر عن المساحة.

وعندما توضع فواصل مختلفة وأحيانًا وهمية للفصل بين الغرف في المساحة المشتركة يكون من الأفضل استخدامها كجزء من الديكور، وبذلك نحقق أقصى استفادة ببساطة وعملية، وتجدون هنا مجموعة مختلفة من هذه الأفكار المبتكرة.