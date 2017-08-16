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ديكورات حدائق تجعلها أكثر من مجرد مساحة خضراء!

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
paisajismo . muros verdes jardines. , 3HOUS 3HOUS حديقة Green
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رسم الممرات والمسارات بالخامات المختلفة، وبناء الجسور وسط البرك المائية، وربما غضافة النوافير والمساقط المائية، والابداع في ابتكار أفكار لتصميم الأسوار.. كلها طرق رائعة لإضافة سحر خاص على حديقة منزل والاستمتاع بأكثر من مجرد مساحة خضراء.

 عندما يتعلق الأمر بالديكورات، لا يمكن إغفال دور  الإضاءات باختلاف انوعها، في إضافة سحر خاص على أية مساحة في منزل، وخاصة الحديقة، حيث تمنحها أجواء رومانسية لا تقاوم.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار والنماذج الرائعة، لـ ديكورات الحدائق واكسسواراتها. شاهدهم معنا واختر ما يناسب حديقة منزلك!

1. المجسمات المضيئة تمنح حديقتك أجواء رومانسية ساحرة

DEGARDO bei RivieraPool, Geeste-Dalum, Degardo GmbH Degardo GmbH Pool
Degardo GmbH

Degardo GmbH
Degardo GmbH
Degardo GmbH

2. يمكنك الاستعانة بأحواض مع مجموعة من النباتات والزهور النادرة والمميزة

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften حديقة
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

3. تصميم ركن للاسترخاء ليس فقط ديكورًا لحديقتك بل أيضًا استغلال مثالي لها

Privatgarten mit Wasserbecken und kleiner Wasserfallwand, Irene Alberts Landschaftsarchitektin Irene Alberts Landschaftsarchitektin حديقة خشب
Irene Alberts Landschaftsarchitektin

Irene Alberts Landschaftsarchitektin
Irene Alberts Landschaftsarchitektin
Irene Alberts Landschaftsarchitektin

4. جسر خشبي وسط بركة مياه صغيرة مع مجموعة من النباتات ومقعد مريح

Koiteich in Marburg, Kirchner Garten & Teich GmbH Kirchner Garten & Teich GmbH حديقة
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH

Kirchner Garten & Teich GmbH
Kirchner Garten &amp; Teich GmbH
Kirchner Garten & Teich GmbH

5. لوحات الفسيفساء من الأحجار الملونة يمكنها إضفاء لمسة رائعة الجمال على حديقتك

Neue Gärten, Neues Gartendesign by Wentzel Neues Gartendesign by Wentzel حديقة
Neues Gartendesign by Wentzel

Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel
Neues Gartendesign by Wentzel

6. إن كنت من عشاق البساطة فإطار من الأجار الصغيرة سيكون خيار مثالي

FEUR | Doppelhaus, PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2 PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2 حديقة
PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2

PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2
PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2
PWQUADRAT Wagner Weinzierl Architekten pw2

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7. الصخور الكبيرة تحتفظ بسحر خاص لعشاق الطبيعة القاسية

Quellsteine, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة حجر
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

8. جذوع الأشجار الطبيعية والصناعية يمكنها تزيين حديقتك بسهولة

Quellsteine, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH حديقة حجر
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

9. يمكنك إضافة لمسة عصرية من خلال خطوط ومسارات متتالية من الحصى والأسمنت

Contemporary style pathways Town and Country Gardens حديقة
Town and Country Gardens

Contemporary style pathways

Town and Country Gardens
Town and Country Gardens
Town and Country Gardens

10. أو صنع مسار من الصخور الدائرية الكبيرة للحصول على أجواء الغابات!

Zen Garden Town and Country Gardens حديقة
Town and Country Gardens

Zen Garden

Town and Country Gardens
Town and Country Gardens
Town and Country Gardens

11. وربما منصة خشبية تتوسط الحديقة مع اثاث فاخر لإطلالة حديثة وعصرية!

Outdoor garden lounge Christine Wilkie Garden Design حديقة
Christine Wilkie Garden Design

Outdoor garden lounge

Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design
Christine Wilkie Garden Design

12. ماذا عن سور من النباتات يحيط بحديقتك مع إضاءات صغيرة وإطار أرضي من الصخور والشجيرات المضيئة؟!

Ampliación Residencia BG, Arstudio Arstudio حديقة الخشب البلاستيك المركب Green
Arstudio

Arstudio
Arstudio
Arstudio

13. مسار من الألواح الخشبية المتراصة بشكل متعرج وسط الحديقة ليقود الطريق إلى مدخل المنزل.. بسيط ووظيفي!

Pavimento in legno per esterno - vialetto d'accesso, ONLYWOOD ONLYWOOD حديقة
ONLYWOOD

ONLYWOOD
ONLYWOOD
ONLYWOOD

14. لهؤلاء الذين يستمتع بالحديقة على طريقتهم الخاصة.. ركن من مجموعة متنوعة الأنواع والألوان والقوام!

paisajismo . muros verdes jardines. , 3HOUS 3HOUS حديقة Green
3HOUS

3HOUS
3HOUS
3HOUS

15. مرة أخرى الإضاءات قادرة على إضافة السحر إلى تصميم حديقتك بكل سهولة

paisajismo . muros verdes jardines. , 3HOUS 3HOUS حديقة
3HOUS

3HOUS
3HOUS
3HOUS

16. استخدم حسك الفني في صنع لوحة أرضية من البلاط والحصى والنجيلة!

大口の庭, ＬＩＶＩＮＧ ＤＥＳＩＧＮ ＬＩＶＩＮＧ ＤＥＳＩＧＮ حديقة
ＬＩＶＩＮＧ　ＤＥＳＩＧＮ

ＬＩＶＩＮＧ　ＤＥＳＩＧＮ
ＬＩＶＩＮＧ　ＤＥＳＩＧＮ
ＬＩＶＩＮＧ　ＤＥＳＩＧＮ

17. يمكنك أيضًا رسم اللوحة بالصخور والحصى مع أحواض زرع مستديرة معدنية تحوي أنواع مختلفة من النباتات المفضلة لديك

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

18. المجسمات المعدنية تصنع مزيجًا رائعًا مع المواد الطبيعية.. يمكنك استخدام دوائر مسطحة لرسم مسار مميز!

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

لمزيد من الأفكار لحديقة مميزة ومبهرة، تفضل بقراءة المقال التالي، 19 فكرة لمقاعد مريحة في حديقتك

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
زين أحد أركان حديقتك بغابة صغيرة من النباتات الشوكية والصخور الكبيرة

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio حديقة
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

homify حديقة
homify

homify
homify
homify
كيف تضع لمسة عصرية على الأكواخ الصغيرة

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