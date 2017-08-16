ديكورات حدائق تجعلها أكثر من مجرد مساحة خضراء!

رسم الممرات والمسارات بالخامات المختلفة، وبناء الجسور وسط البرك المائية، وربما غضافة النوافير والمساقط المائية، والابداع في ابتكار أفكار لتصميم الأسوار.. كلها طرق رائعة لإضافة سحر خاص على حديقة منزل والاستمتاع بأكثر من مجرد مساحة خضراء.

عندما يتعلق الأمر بالديكورات، لا يمكن إغفال دور الإضاءات باختلاف انوعها، في إضافة سحر خاص على أية مساحة في منزل، وخاصة الحديقة، حيث تمنحها أجواء رومانسية لا تقاوم.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لكم بمجموعة من الأفكار والنماذج الرائعة، لـ ديكورات الحدائق واكسسواراتها. شاهدهم معنا واختر ما يناسب حديقة منزلك!