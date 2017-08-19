قبل وبعد: تجديد فيلا دوبلكس بديكورات على النمط التبسيطي

يتميز النمط التبسيطي باللمسات الأنيقة الناعمة، وبالتة النغمات المحايدة القادرة على تحويل أصغر ركن في المنزل إلى مساحة مُشرقة تتمتع بالراحة والاتساع، إضافة إلى الاختيارات المميزة لوحدات الإضاءة وتطبيق الأفكار المبتكرة لاستغلال المسحات، مع اختيار قطع الأثاث الخفيفة، والبعد تمامًا عن المبالغات والديكورات المبهرة.

من المزايا الرائعة للنمط التبسيطي، أنه حل مثالي لتجديد المنزل وتحويله إلى مساحة عصرية أنيقة، لأن خياراته البسيطة تنعكس على الميزانية، مما يجعل تجديد المنزل أمرًا يسيرًا، فضلًا عن كونه الحل المثالي للمساحات الصغيرة والخيار الأكثر تفضيًلا لهؤلاء الذين يبحثون عن مساحات معيشية مُشرقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل فيلا دوبلكس شهدت تحول جذري بلمسات خبراء التصميم الداخلي، اتباعًا للنمط التبسيطي. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأناقة هذا التحول!