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قبل وبعد: تجديد فيلا دوبلكس بديكورات على النمط التبسيطي

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
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يتميز النمط التبسيطي باللمسات الأنيقة الناعمة، وبالتة النغمات المحايدة القادرة على تحويل أصغر ركن في المنزل إلى مساحة مُشرقة تتمتع بالراحة والاتساع، إضافة إلى الاختيارات المميزة لوحدات الإضاءة وتطبيق الأفكار المبتكرة لاستغلال المسحات، مع اختيار قطع الأثاث الخفيفة، والبعد تمامًا عن المبالغات والديكورات المبهرة. 

من المزايا الرائعة للنمط التبسيطي، أنه حل مثالي لتجديد المنزل وتحويله إلى مساحة عصرية أنيقة، لأن خياراته البسيطة تنعكس على الميزانية، مما يجعل تجديد المنزل أمرًا يسيرًا، فضلًا عن كونه الحل المثالي للمساحات الصغيرة والخيار الأكثر تفضيًلا لهؤلاء الذين يبحثون عن مساحات معيشية مُشرقة.

في مقال اليوم من هوميفاي، نصحبكم في جولة مُلهمة داخل فيلا دوبلكس شهدت تحول جذري بلمسات خبراء التصميم الداخلي، اتباعًا للنمط التبسيطي. شاركونا جولتنا واستمتعوا بأناقة هذا التحول!

قبل: مدخل غير ترحيبي مع بالتة باهتة من الأبيض والأصفر وأرضية خشبية فقدت لمعانها

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

قبل: الباب المنزلق مع التقسيمات الزجاجية قديم الطراز وألوان الديكورات الحجرية تبدو ريفية

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

قبل: مطبخ خشبي على الطريقة التقليدية العتيقة مع إضاءات تقليدية

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

قبل: ورق الجدران يبدو غير أنيق على الاطلاق والممر خارج الباب كئيب ومظلم

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد: سيطر الأبيض المُشرق على المنزل بالكامل ليبدو أكثر اتساعًا مع إضافة لمسات خشبية ونغمات محايدة أنيقة

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد: غرفة معيشة أنيقة على الطريقة التبسيطية مع بالتة من النغمات المحايدة والتفاصيل الأنيقة

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

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بعد: استغلال المساحة أسفل النافذة مع منضدة لترتيب وعرض الديكورات.. المصباح يبدو عصريًا وجذابًا

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노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد: اختيرت قطع الديكور بذوق مينمالي بسيط ومميز.. الطاولة مع الأرفف المعلقة يشكلون حديقة صغيرة في زاوية المنزل

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة المعيشة
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد: غرفة النوم تتمتع بإشراقة ناعمة مع لمسات بالأسود الذي يصنع تناقضًا جذابًا مع الأبيض

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة نوم
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد: النباتات الخضراء تُضفي لمسة نابضة بالحياة على أجواء الغرفة.. توزيع ذكي لالوان المزروعات والمزهريات

연남동 집 복층 빌라 인테리어, 노르딕앤 노르딕앤 غرفة نوم
노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد: اختيرت مرآة قائمة بذاتها مع طاولة من دورية مزودة بعجل بدلًا من التسريحة التقليدية.. فريدة مميزة وأنيقة!

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노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد: تصميم الدرج عصري مع تناقض جذاب بالأبيض والأسود.. نبتة الصبار تحقق استغلال مثالي لتلك الزاوية

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노르딕앤

노르딕앤
노르딕앤
노르딕앤

بعد:طاولة خشبية بسيطة مع اثنين من الكراسي المعدنية لغرفة سفرة مينمالية راقية.. وحدات الإضاءة جذابة وعصرية

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노르딕앤

노르딕앤
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بعد: تحول رائع جعل المطبخ أكثر اتساعًا وعصرية.. قطعة الكليم المخطط تُضفي لمسة دافئة وجذابة

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노르딕앤
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بعد: التخلص من التفاصيل الحجرية جعل الغرفة أكثر اتساعًأ وأناقة.. الموقد بلونه الأبيض يبدو جديدًا ونظيفًا

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بعد: الإطار الأسود الرفيع للمرآة خيار ذكي لتناقض بصري جذاب.. الخزانة أسفل الحوض توفر مساحة مثالية للتخزين

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بعد: إضافة مزهرية مليئة بالنباتات يُعيد الحياة إلى هذا الحمام مع اختيارها بالأبيض لعدم الشعور بالازدحام في هذا المساحة الصغيرة

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لمزيد من التحولات الجذابة والمُلهمة لتجديد منزلك، اطلع على المقال التالي، مراحل ترميم شقة استديو متهالكة

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