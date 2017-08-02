البديل الرخيص للمنزل: منزل الحاويات (الكونتينر)

من منا لا يتمنى إمتلاك بيت خاص به؟ لكن دائماً ما تكون التكلفة والجانب المادى عائق على الكثير من العائلات فيكون إمتلاك البيت هو حلم لا يمكن تحقيقه.

قمنا بالبحث عن حل فعال وموفر، والذي سنعرضه لكم في مقال اليوم. هو بيت يتم عمله من استخدام حاويات نقل البضائع (الكونتينرات) كبديلة للمنازل. فقد وجدنا الكثير في الغرب والذين يتبعون لهذه الصيحة الجديدة، على الرغم من أن هناك الكثير ممن قد يرفضونها، ولكن سنريكم اليوم كيف يمكن أن تكون هذه البيوت مريحة وعملية.

ما هي تكلفة بيت الحاويات؟

تكلفة بيت الحاويات تختلف فالحاوية بطول 12 م يمكن الحصول علىها بسعر بين 4500 ل 13500 ريال سعودي، فتكون التكلفة النهائية بين 33500 – 44500 ريال سعودي. يمكنك إختيار بين الحاويات المستعملة والتي تشبه الجديدة.

هل تكون الحاويات معزولة؟

حاويات البحر تكون خفيفة الوزن ومصنوعة من حديد مقاوم للتأكل، والذي يأتي بورنيش يحميها بالإضافة لورنيش لاكية مع قاعدة من راتنجات الايبوكسي. وهذا يوفر العزل المطلوب ويجعل درجة الحرارة مريحة وثابتة.

أين يمكن وضع بيت الحاوية؟

لا نعتقد أن استخدامك للحاويات كبيت ممنوع في القانون لكن يجب مراعاة المدة التي ستستخدم فيها الحاوية إذا كانت مدة طويلة أم قصيرة، حيث يؤثر ذلك في حجمها ومكان وضعها.