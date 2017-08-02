البديل الرخيص للمنزل: منزل الحاويات (الكونتينر)

من منا لا يتمنى إمتلاك بيت خاص به؟ لكن دائماً ما تكون التكلفة والجانب المادى عائق على الكثير من العائلات فيكون إمتلاك البيت هو حلم لا يمكن تحقيقه.
قمنا بالبحث عن حل فعال وموفر، والذي سنعرضه لكم في مقال اليوم. هو بيت يتم عمله من استخدام حاويات نقل البضائع (الكونتينرات) كبديلة للمنازل. فقد وجدنا الكثير في الغرب والذين يتبعون لهذه الصيحة الجديدة، على الرغم من أن هناك الكثير ممن قد يرفضونها، ولكن سنريكم اليوم كيف يمكن أن تكون هذه البيوت مريحة وعملية.
ما هي تكلفة بيت الحاويات؟
تكلفة بيت الحاويات تختلف فالحاوية بطول 12 م يمكن الحصول علىها بسعر بين 4500 ل 13500 ريال سعودي، فتكون التكلفة النهائية بين 33500 – 44500 ريال سعودي. يمكنك إختيار بين الحاويات المستعملة والتي تشبه الجديدة.
هل تكون الحاويات معزولة؟
حاويات البحر تكون خفيفة الوزن ومصنوعة من حديد مقاوم للتأكل، والذي يأتي بورنيش يحميها بالإضافة لورنيش لاكية مع قاعدة من راتنجات الايبوكسي. وهذا يوفر العزل المطلوب ويجعل درجة الحرارة مريحة وثابتة.
أين يمكن وضع بيت الحاوية؟
لا نعتقد أن استخدامك للحاويات كبيت ممنوع في القانون لكن يجب مراعاة المدة التي ستستخدم فيها الحاوية إذا كانت مدة طويلة أم قصيرة، حيث يؤثر ذلك في حجمها ومكان وضعها.
هناك شركات تبيع الحاويات الجديدة والمستعملة المستخدمة في نقل البضائع، والتي يمكن تحويلها لأغراض معمارية، كما يمكن تحويل بعضها والموافق للمعايير البيئية لمنزل سلبي.
هذا المثال هو دليل على أن الحاويات يمكنها أن تكون أنيقة وملونة. لبناء بيت غير تقليدي تم استخدام حاويات بطول 12 متر وعرض 2 متر، حيث تم رصها فوق بعضها للحصول على تصميم مرن مثل هذا، فهو أنيق كما أنه يوفر اتساع في مساحة المنزل.
هذا المنزل يعد بديل رائع للبناء بيت تقليدي كما يمكنك من عمل فتحات أبواب وشبابيك حسب الرغبة. التصميم الداخلي هذا المنزل يعد مفاجأة حيث تم عمل الأرضية من الخشب مثلها مثل الأثاث الخشبي الأنيق والذي يجعله بيت مودرن مثالي للعائلة.
إذا كان هناك تخوف من أن مساحة الحاوية لا تتسع لكل غرف البيت، حيث يعتقد البعض أن الاستحمام يجب أن يكون خارج هذه الحاوية! لكن في هذا التصميم نجد أن هناك مساحة مخصصة حتى لغرفة غسيل وإن كان مدخلها من الخارج. أما البيت نفسه فهو يحتوي على غرفة معيشة، غرفة نوم، حمام ومطبخ متكامل. هذه الحاويات المتداخلة متصلة ومرتبطة ببعضها عن طريق سلالم داخلية.
إتخاذ حاوية البحر كبيت لا تعني أنك ستتخلى عن الراحة، فمصممي هذا البيت الصغير نجحوا في تحويل حاوية طولها 6 متر للمنزل المثالي. ففي هذه المساحة التي لا تتعدى 13 متر مربع ستجد غرف نوم وغرفة معيشة، حمام ، كما أن هناك فرصة لتوفير مساحة للعمل أيضاً.
بالإضافة للمساحة الداخلية فهذا التراس ذو مساحة 6 مترمربع يتيح لك الاستمتاع بالهواء الطلق والمساحة الخارجية، أينما وضعت منزل حاوياتك.
في برلين هناك مشروع خاص تم بناؤه بالكامل من حاويات يطلق عليه The Containerdorf. هنا سيجد الطلبة بديل رخيص وحل عملي للشقق التي يمكن تأثيثها بأفضل الأثاث.ففي مبنى مكون من أكثر من 200 حاوية يمكنك ايجاد شقة مناسبة تصلح لأن تكون منزل صغير يتسع لأسرة من 3 أفراد.
ونظراً للون الأحمر الذي يشبه الصدأ في الواجهة فقد يبدو المبنى لأول وهلة غير مريح، لكن هذه الخامة تعد من اكثر الخامات تحملاً ومقاومة للعوامل الجوية بالإضافة لعزلها الجيد والتي توفر مناخ داخلي مناسب جداً.
منزل الحاوية (الكونتينر) له سحر خاص لكنك لن تتخيل العيش به إلا إذا قمت بتجربته كبيت للعطلات. ففي كوريا الشمالية يمكنك لمس هذا التأثير الرائع لمنازل الحاويات وتجربته بنفسك لتقرر إذا كان هذا البيت يصلح للمعيشة. أحد أهم مميزات هذا البيت هي النافذة الكبير والتي يسمح للضوء بالتخلل لداخل البيت وإعطاءة دفئ وأجواء مريحة. أما الأثاث فقد تم تصميمه بحيث يكون مينمال والذي يتميز بالأناقة والعملية معاً.