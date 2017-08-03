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أشهر 9 الوان للجدران في موضة دهانات 2017

منة اسماعيل منة اسماعيل
Obra Mendoza - Diseño Integral depto. 2 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
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 يجلب العام الجديد دائماً لمسات وتفاصيل ديكورية جديدة، فهو دائماً الوقت المناسب للتفكير في تجديد المنزل، أليس كذلك؟  لماذا لا نحاول في تصميم جدار جديد؟ وأضافة التغييرات في منزلك من خلاله،  ففي بعض الأحيان التغيير الكبير يبدأ من التفاصيل الصغيرة، لذلك نحن اليوم في هوميفاس نقدم لك أشهر 9 الوان رائجة في تصميمات جدران المنزل لهذا العام، لذلك كنت تتطلع إلى أضافة التغيير داخل منزلك يجب أن تلقي نظرة عليها.

1- الأورجواني لمسة من الجمال

Интерьер в белом, NDubchenko NDubchenko غرفة المعيشة
NDubchenko

NDubchenko
NDubchenko
NDubchenko

الظلال الباردة وبالتة الألوان التي تحتوي على درجات باردة من الاتجاهات الحديثة والأكثر انتشاراً في صيحة طلاء الجدران لعام 2017، ومن هذة الظلال اللون الأورجواني، فلمسة من اللون الاورجواني في تصميم جدران منزلك كفيلة أن تعطي لمنزلك إطلالة خاصة من الجمال والرقي.

2- الباستيل لمسة من المرح

homify غرفة المعيشة
homify

homify
homify
homify

بالتة الوان الباستيل بتدرجاتها  اللونية المفعمة بالرقة ، من الألوان التي تضيف بدورها لمسة من المرح على أي تصميم فهي تشبه كثيراً الوان الورود والفاكهة، وهي من أشهر الألوان الرائجة في ديكور 2017، ما يميز درجات الوان الباستيل ويجعلها مفضلة للكثير من الخبراء في تصميم المنازل هي كونها تضيف لمسة من الجاذبية والرقي على المنزل خاصةُ عند مزجها مع الوان مفعمة بالحيوية.

3- الأبيض والفيروزي مزيج مبهج

Apartamento con encanto, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía غرفة المعيشة
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

إطلالة الأبيض دائماً هي إطلالة مليئة بالجمال والبساطو ولطالما حظي اللون الأبيض في تصميم جدران المنزل بمكانة كبيرة لما له من خصائص حيادية تجعله ينسجم مع اي تصميم بسهولة لذلك هو المفضل في عالم التصميم الداخلي، وفي 2017 مزيج الأبيض مع درجات الفيروزي يتحدان معاً لخلق إطلالة مفعمة بالبهجة والأناقة الخاصة. مزيج رائع ستعشق لمسته في منزلك. 

4- الظلال الرمادية للمسة دافئة

Obra Mendoza - Diseño Integral depto. 2 ambientes, Bhavana Bhavana غرفة المعيشة
Bhavana

Bhavana
Bhavana
Bhavana

اللون الرمادي من بالتة الألوان الحيايدية التي تضيف على أي تصميم لمسة من الدفي والأناقة، وهو من الألوان المنتشرة في عام 2017 والتي ستحب أضافتها في منزلك، لما ستضيفه لك من إطلالة دافئة ومريحة.

5- إطلالة روز جذابة

Scandinavian flat, GM-interior GM-interior غرفة المعيشة
GM-interior

GM-interior
GM-interior
GM-interior

الروز من درجات الألوان التي تعطي جاذبية خاصة، وهو لون مشبع البساطة والأناقة وواحد من الألوان المنتشرة في طلاء جدران 2017، لقدرته على الاندماج مع درجات الألوان المختلفة بشكل أكثر من رائع، فنرى هنا كيف استخدمه المصمم ومزجه مع لمسات من اللون الرمادي الحيادي ليضيف بذلك لوحة من الجمال في تصميم المنزل كما نرى.

6- الأخضر ولمسة من الراحة

『 ふんわり北欧スタイルのすまい 』, Live Sumai - アズ・コンストラクション - Live Sumai - アズ・コンストラクション - غرفة المعيشة
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -
　Live Sumai　- アズ・コンストラクション -

اللون الأخضر بجميع  درجاته من أفضل الظلال التي يمكنها أن تعطيك لمسة من الراحة والهدوء حينما وجدت، فهو من الوان الخضرة والطبيعية، ولذلك يمتلك طاقة لونية مؤثرة بشكل رائع وإيجابي، واللون الأخضر من الظلال الرائجة في طلاء جدران عام 2017، فنرى هنا كيف استعان المصمم باللون الأخضر مع لمسة بسيطة من اللون الأصفر والبني لتنشيط الغرفة بلمسة من الحيوية. رائع أليس كذلك؟

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7- الأصفر لإطلالة عصرية مبهجة

Квартира на Петроградке в колониальном стиле, Ольга Кулекина - New Interior Ольга Кулекина - New Interior غرفة المعيشة Multicolored
Ольга Кулекина – New Interior

Ольга Кулекина - New Interior
Ольга Кулекина – New Interior
Ольга Кулекина - New Interior

إذا كنت من محبي البهجة واللمسات المنعشة في منزلك فلا شئ سيكون أفضل من إطلالة الأصفر لمنزل يشع بهجة وعصرية، فهو لون أشعة الشمس مما يعطيك في منزلك أيضاً لمسة من الدفئ فهو لون محفز ومنعش ومن الألوان الرائجة هذا العام في طلاء جدران المنزل.

8- الرمادي الداكن ملك الألوان هذا العام

Concord High - Thomas Pedersen, Stouby Stouby غرفة المعيشة
Stouby

Concord High – Thomas Pedersen

Stouby
Stouby
Stouby

يتربع اللون الرمادي  بلمساته الحيادية المميزة على عرش الألوان هذا العام، خاصةً الدرجات الداكنة فنجد لها نصيب الأسد من التصميمات في المنزل لعام 2017، سواء كان اللون الأساسي للأثاث أو لون الجدران أو كلاهما معاً، فنجد هنا المصمم يستعين بأثاث باللون الرمادي وتصميم الجدران أيضاً في مشهد أكثر من رائع داخل المنزل، مع اضافة لمسات من اللون البرتقالي لكسر الحيادية لشديدة للون كما نرى.

9- الأزرق لمسة من الجمال الخاص

Christmas '14, Farrow & Ball Farrow & Ball غرفة المعيشة
Farrow &amp; Ball

Christmas '14

Farrow & Ball
Farrow &amp; Ball
Farrow & Ball

وختام جولتنا مع عالم الألوان هذا العام مع إطلالة الأزرق الخاصة، الأزرق دائماً وابداً له مكانه في كل عام وفي 2017 هو الأتجاه السائد أيضاً في طلاء جدران المنزل، واللمسة التي ستحبها في منزلك بالتأكيد.

عشاق الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: البديل الرخيص للمنزل: منزل الحاويات (الكونتينر)

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شاركنا برأيك أي من تلك الألوان أحببتها أكثر في طلاء جدران هذا العام؟

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