أشهر 9 الوان للجدران في موضة دهانات 2017

يجلب العام الجديد دائماً لمسات وتفاصيل ديكورية جديدة، فهو دائماً الوقت المناسب للتفكير في تجديد المنزل، أليس كذلك؟ لماذا لا نحاول في تصميم جدار جديد؟ وأضافة التغييرات في منزلك من خلاله، ففي بعض الأحيان التغيير الكبير يبدأ من التفاصيل الصغيرة، لذلك نحن اليوم في هوميفاس نقدم لك أشهر 9 الوان رائجة في تصميمات جدران المنزل لهذا العام، لذلك كنت تتطلع إلى أضافة التغيير داخل منزلك يجب أن تلقي نظرة عليها.
الظلال الباردة وبالتة الألوان التي تحتوي على درجات باردة من الاتجاهات الحديثة والأكثر انتشاراً في صيحة طلاء الجدران لعام 2017، ومن هذة الظلال اللون الأورجواني، فلمسة من اللون الاورجواني في تصميم جدران منزلك كفيلة أن تعطي لمنزلك إطلالة خاصة من الجمال والرقي.
بالتة الوان الباستيل بتدرجاتها اللونية المفعمة بالرقة ، من الألوان التي تضيف بدورها لمسة من المرح على أي تصميم فهي تشبه كثيراً الوان الورود والفاكهة، وهي من أشهر الألوان الرائجة في ديكور 2017، ما يميز درجات الوان الباستيل ويجعلها مفضلة للكثير من الخبراء في تصميم المنازل هي كونها تضيف لمسة من الجاذبية والرقي على المنزل خاصةُ عند مزجها مع الوان مفعمة بالحيوية.
إطلالة الأبيض دائماً هي إطلالة مليئة بالجمال والبساطو ولطالما حظي اللون الأبيض في تصميم جدران المنزل بمكانة كبيرة لما له من خصائص حيادية تجعله ينسجم مع اي تصميم بسهولة لذلك هو المفضل في عالم التصميم الداخلي، وفي 2017 مزيج الأبيض مع درجات الفيروزي يتحدان معاً لخلق إطلالة مفعمة بالبهجة والأناقة الخاصة. مزيج رائع ستعشق لمسته في منزلك.
اللون الرمادي من بالتة الألوان الحيايدية التي تضيف على أي تصميم لمسة من الدفي والأناقة، وهو من الألوان المنتشرة في عام 2017 والتي ستحب أضافتها في منزلك، لما ستضيفه لك من إطلالة دافئة ومريحة.
الروز من درجات الألوان التي تعطي جاذبية خاصة، وهو لون مشبع البساطة والأناقة وواحد من الألوان المنتشرة في طلاء جدران 2017، لقدرته على الاندماج مع درجات الألوان المختلفة بشكل أكثر من رائع، فنرى هنا كيف استخدمه المصمم ومزجه مع لمسات من اللون الرمادي الحيادي ليضيف بذلك لوحة من الجمال في تصميم المنزل كما نرى.
اللون الأخضر بجميع درجاته من أفضل الظلال التي يمكنها أن تعطيك لمسة من الراحة والهدوء حينما وجدت، فهو من الوان الخضرة والطبيعية، ولذلك يمتلك طاقة لونية مؤثرة بشكل رائع وإيجابي، واللون الأخضر من الظلال الرائجة في طلاء جدران عام 2017، فنرى هنا كيف استعان المصمم باللون الأخضر مع لمسة بسيطة من اللون الأصفر والبني لتنشيط الغرفة بلمسة من الحيوية. رائع أليس كذلك؟
إذا كنت من محبي البهجة واللمسات المنعشة في منزلك فلا شئ سيكون أفضل من إطلالة الأصفر لمنزل يشع بهجة وعصرية، فهو لون أشعة الشمس مما يعطيك في منزلك أيضاً لمسة من الدفئ فهو لون محفز ومنعش ومن الألوان الرائجة هذا العام في طلاء جدران المنزل.
يتربع اللون الرمادي بلمساته الحيادية المميزة على عرش الألوان هذا العام، خاصةً الدرجات الداكنة فنجد لها نصيب الأسد من التصميمات في المنزل لعام 2017، سواء كان اللون الأساسي للأثاث أو لون الجدران أو كلاهما معاً، فنجد هنا المصمم يستعين بأثاث باللون الرمادي وتصميم الجدران أيضاً في مشهد أكثر من رائع داخل المنزل، مع اضافة لمسات من اللون البرتقالي لكسر الحيادية لشديدة للون كما نرى.
وختام جولتنا مع عالم الألوان هذا العام مع إطلالة الأزرق الخاصة، الأزرق دائماً وابداً له مكانه في كل عام وفي 2017 هو الأتجاه السائد أيضاً في طلاء جدران المنزل، واللمسة التي ستحبها في منزلك بالتأكيد.
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