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امنح سيارتك الرفاهية مع 13 تصميم مميز للجراجات

Eman Rifaat Eman Rifaat
homify مرآب~ كراج
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وجود جراج أو مرآب في المنزل أمر ضروري لكل شخص يمتلك سيارة، فأنت تحتاج إلى مكان آمن لوضع سيارتك والحفاظ عليها من السرقات، كما أنه الملاذ الآمن للسيارة للحفاظ عليها من تقلبات الجو، زيادة الحرارة أو وجود الأمطار والحفاظ عليها من الأتربة أثناء العواصف الترابية الشديدة، في جميع الأحوال لا مفر من وجود جراج آمن وجيد في منزلك للحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل فترات صيانتها. 

في هذا الكتاب تمنحكم هوميفاي مجموعة من الأفكار المختلفة لتصميم الجراجات مختلفة المساحة والخامات..

1- أمان تام

Park Lane Residence, Uptic Studios Uptic Studios كراج يتسع لسيارتين
Uptic Studios

Park Lane Residence

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

التصميم الأول كلاسيكي وجميل من الخشب، أبواب من المعدن الأسود القوي مع بريق ولمعان الخشب المستخدم في تغطية الجراج، ولمسة من الزجاج، على الرغم من كلاسيكية المواد المستخدمة إلا أنه يظهر بشكل حديث وعصري في النهاية، مع توفير أمان متكامل من حيث نظام الأمان الموجود والبوابات الإلكترونية التي يصعب اقتحامها. 

2- جزء من المنزل

Casa Sta.Elena, Constructora e Inmobiliaria Catarsis Constructora e Inmobiliaria Catarsis منازل الطوب Beige
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis
Constructora e Inmobiliaria Catarsis

بنفس الطريقة السابقة صمم باب الجراج من المعدن المصمت لتوفير أمان تام للسيارات بالداخل، ولكن هذه المرة لم يصمم الجراج على مساحة منفصلة بل كان جزء من المنزل، وهذا التصميم يصلح للمنازل الصغيرة التي لا تمتلك رفاهية تخصيص مساحة منفصلة للجراج. 

3- إضاءة مميزة

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

على جانب المنزل صمم جراج مفتوح ومغطى من الأعلى وهو الأمر الأكثر أهمية لحماية السيارات من تغيرات الطقس وحرارة الشمس، ولكن المميز في تصميم هذا الجراج هو اختيار وحدات إضاءة مذهلة للغاية جعلت التصميم ملفت وأنيق للغاية، الإضاءات الأرضية والصفراء بشكلٍ عام تغيّر وتجمّل من شكل أي تصميم. 

4- مع الحديقة

Haus H, ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting مرآب~ كراج الحديد / الصلب Grey
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting
ZHAC / Zweering Helmus Architektur+Consulting

بطريقة عصرية وبسيطة للغاية جاء تصميم هذا الجراج على شكل حرف L على جانب الحديقة، وبذلك أصبح الفناء هنا مشترك بين الحديقة والشرفة الرئيسية والجراج كذلك. 

5- من الخشب

homify مرآب~ كراج
homify

homify
homify
homify

تصميم مثالي للمنازل الصغيرة والمنازل ذات المساحات الخضراء الكبيرة أيضًا، جراج مصنوع من الخشب بلون فاتح مع دخول اللون الأسود لخلق تباين في تصميمه، مع مراعاة اختيار أنواع الخشب العازل لتحمّل تغيرات الطقس المختلفة من حرارة وأمطار وغيرها. 

6- مكان صغير لركن السيارات

VALLE IMPERIAL, Arki3d Arki3d منازل
Arki3d

Arki3d
Arki3d
Arki3d

الباب الرئيسي لهذا المنزل موجود على اليمين لفصله عن موقف السيارات الصغير المخصص لهذه الفيلا، بهذه الطريقة تستطيع حماية سيارتك بوجود هذا السقف الصغير ولن تحتاج إلى مساحة إضافية لبناء جراج. 

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7- رؤية واضحة

Casa AT, Cenit Arquitectos Cenit Arquitectos منازل
Cenit Arquitectos

Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos
Cenit Arquitectos

أما هذا التصميم الرائع تستطيع منه توفير رؤية وتهوية واضحة لما يوجد داخل الجراج، بوابة سوداء آمنة بخطوط متوازية مع أبواب منزلقة وهي من الاختيارات الأفضل في تصميم الجراجات، هذا النوع من التصميمات مناسب للمنازل الموجودة على الطريق مباشرةً.

8- من الحجر

CASA GERSHENSON, Gonzalez Amaro Gonzalez Amaro مرآب~ كراج
Gonzalez Amaro

Gonzalez Amaro
Gonzalez Amaro
Gonzalez Amaro

فكرة حديثة للغاية وغير مكررة لجراج من الحجر، أضواء ملونة ونمط دافيء، الحجر لا يتميز فقط بقوته ولكنه يضيف ديكورًا مميزًا وفريدًا لفناء المنزل وواجهته. 

9- صغير من المعدن

KSR Architects | Two Houses | Car lift homify مرآب~ كراج
homify

KSR Architects | Two Houses | Car lift

homify
homify
homify

إذا لم تتوفر لديك مساحة كبيرة للجراج، يمكنك تخصيص مربع صغير في فناء منزلك بجوار البوابة واختيار تصميم بسيط كهذا التصميم ولن تحتاج لمساحة أكبر. 

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10- شمسية خشبية

Casa Dodero, Aulet & Yaregui Arquitectos Aulet & Yaregui Arquitectos مرآب~ كراج
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos

Aulet & Yaregui Arquitectos
Aulet &amp; Yaregui Arquitectos
Aulet & Yaregui Arquitectos

سقف خشبي وأربعة عواميد خشبية كافية لتوفير مساحة كافية لوضع السيارة، إن كنت تبحث عن التصميمات البسيطة والاقتصادية. 

11- صديق للبيئة

City Park Residence + Carport, New Orleans, studioWTA studioWTA مرآب~ كراج
studioWTA

studioWTA
studioWTA
studioWTA

من الأفكار المذهلة التي رأيناها هي استخدام سقف الجراج في تصميم حديقة صغيرة، زراعة الأسطح لا تتوقف على أسطح المنازل بل يمكنك أن تبدأ في زراعة سطح الجراج أيضًا وتصبح صديقًا للبيئة. 

12- إلى الأسفل

Casa Tecamachalco, HMJ Arquitectura HMJ Arquitectura مرآب~ كراج
HMJ Arquitectura

HMJ Arquitectura
HMJ Arquitectura
HMJ Arquitectura

لا تحصر تفكيرك في توفير مساحة أفقية من المنزل لتصميم جراج، فكّر بطريقة مختلفة وصمم جراجك أسفل المنزل كهذا التصميم البسيط، وبذلك لن تحتاج لمساحة إضافية. 

13- مواد مختلفة

homify مرآب~ كراج سليت Grey
homify

homify
homify
homify

وأخيرًا، يمكنك استخدام أكثر من خامة في تصميم الجراج، الخشب والجبس والحجر مواد متناغمة مع إضاءة مميزة وستحصل على واجهة وجراج ليس له مثيل! 

12 خامة اقتصادية وعملية لبناء المنازل الصغيرة
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