امنح سيارتك الرفاهية مع 13 تصميم مميز للجراجات

وجود جراج أو مرآب في المنزل أمر ضروري لكل شخص يمتلك سيارة، فأنت تحتاج إلى مكان آمن لوضع سيارتك والحفاظ عليها من السرقات، كما أنه الملاذ الآمن للسيارة للحفاظ عليها من تقلبات الجو، زيادة الحرارة أو وجود الأمطار والحفاظ عليها من الأتربة أثناء العواصف الترابية الشديدة، في جميع الأحوال لا مفر من وجود جراج آمن وجيد في منزلك للحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل فترات صيانتها.

في هذا الكتاب تمنحكم هوميفاي مجموعة من الأفكار المختلفة لتصميم الجراجات مختلفة المساحة والخامات..