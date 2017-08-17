امنح سيارتك الرفاهية مع 13 تصميم مميز للجراجات

وجود جراج أو مرآب في المنزل أمر ضروري لكل شخص يمتلك سيارة، فأنت تحتاج إلى مكان آمن لوضع سيارتك والحفاظ عليها من السرقات، كما أنه الملاذ الآمن للسيارة للحفاظ عليها من تقلبات الجو، زيادة الحرارة أو وجود الأمطار والحفاظ عليها من الأتربة أثناء العواصف الترابية الشديدة، في جميع الأحوال لا مفر من وجود جراج آمن وجيد في منزلك للحفاظ على سيارتك وإطالة عمرها الافتراضي وتقليل فترات صيانتها.
في هذا الكتاب تمنحكم هوميفاي مجموعة من الأفكار المختلفة لتصميم الجراجات مختلفة المساحة والخامات..
التصميم الأول كلاسيكي وجميل من الخشب، أبواب من المعدن الأسود القوي مع بريق ولمعان الخشب المستخدم في تغطية الجراج، ولمسة من الزجاج، على الرغم من كلاسيكية المواد المستخدمة إلا أنه يظهر بشكل حديث وعصري في النهاية، مع توفير أمان متكامل من حيث نظام الأمان الموجود والبوابات الإلكترونية التي يصعب اقتحامها.
بنفس الطريقة السابقة صمم باب الجراج من المعدن المصمت لتوفير أمان تام للسيارات بالداخل، ولكن هذه المرة لم يصمم الجراج على مساحة منفصلة بل كان جزء من المنزل، وهذا التصميم يصلح للمنازل الصغيرة التي لا تمتلك رفاهية تخصيص مساحة منفصلة للجراج.
على جانب المنزل صمم جراج مفتوح ومغطى من الأعلى وهو الأمر الأكثر أهمية لحماية السيارات من تغيرات الطقس وحرارة الشمس، ولكن المميز في تصميم هذا الجراج هو اختيار وحدات إضاءة مذهلة للغاية جعلت التصميم ملفت وأنيق للغاية، الإضاءات الأرضية والصفراء بشكلٍ عام تغيّر وتجمّل من شكل أي تصميم.
بطريقة عصرية وبسيطة للغاية جاء تصميم هذا الجراج على شكل حرف L على جانب الحديقة، وبذلك أصبح الفناء هنا مشترك بين الحديقة والشرفة الرئيسية والجراج كذلك.
تصميم مثالي للمنازل الصغيرة والمنازل ذات المساحات الخضراء الكبيرة أيضًا، جراج مصنوع من الخشب بلون فاتح مع دخول اللون الأسود لخلق تباين في تصميمه، مع مراعاة اختيار أنواع الخشب العازل لتحمّل تغيرات الطقس المختلفة من حرارة وأمطار وغيرها.
الباب الرئيسي لهذا المنزل موجود على اليمين لفصله عن موقف السيارات الصغير المخصص لهذه الفيلا، بهذه الطريقة تستطيع حماية سيارتك بوجود هذا السقف الصغير ولن تحتاج إلى مساحة إضافية لبناء جراج.
أما هذا التصميم الرائع تستطيع منه توفير رؤية وتهوية واضحة لما يوجد داخل الجراج، بوابة سوداء آمنة بخطوط متوازية مع أبواب منزلقة وهي من الاختيارات الأفضل في تصميم الجراجات، هذا النوع من التصميمات مناسب للمنازل الموجودة على الطريق مباشرةً.
فكرة حديثة للغاية وغير مكررة لجراج من الحجر، أضواء ملونة ونمط دافيء، الحجر لا يتميز فقط بقوته ولكنه يضيف ديكورًا مميزًا وفريدًا لفناء المنزل وواجهته.
إذا لم تتوفر لديك مساحة كبيرة للجراج، يمكنك تخصيص مربع صغير في فناء منزلك بجوار البوابة واختيار تصميم بسيط كهذا التصميم ولن تحتاج لمساحة أكبر.
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سقف خشبي وأربعة عواميد خشبية كافية لتوفير مساحة كافية لوضع السيارة، إن كنت تبحث عن التصميمات البسيطة والاقتصادية.
من الأفكار المذهلة التي رأيناها هي استخدام سقف الجراج في تصميم حديقة صغيرة، زراعة الأسطح لا تتوقف على أسطح المنازل بل يمكنك أن تبدأ في زراعة سطح الجراج أيضًا وتصبح صديقًا للبيئة.
لا تحصر تفكيرك في توفير مساحة أفقية من المنزل لتصميم جراج، فكّر بطريقة مختلفة وصمم جراجك أسفل المنزل كهذا التصميم البسيط، وبذلك لن تحتاج لمساحة إضافية.