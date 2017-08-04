الألوان المثالية لواجهات المنازل

واجهة المنزل تمثل الإنطباع الأول الذي يحصل عليه الزائرين عند قدومهم لمنزلك، لذاك من المهم اختيار اللون المناسب للواجهة بطريقة دقيقة.

وفي النهاية الذوق الخاص بك هو ما يحدد اختيارك للون المناسب للواجهة، فالخيارات المتاحة في الألوان لا تنتهي وبالتأكيد ستجد ما يناسب ذوقك، المهم أن تتأكد من استمرار اللون وعدم تغيّره بمرور السنين حتى تحتفظ بمنزلك جميلًا.

وبشكلٍ عام: الألوان الدافئة كالبرتقالي هي ألوان تحمل جو من الترحيب، أما الألوان الباردة مثل الأخضر والأزرق تميل إلى روح العزلة بطريقةٍ ما، أيضًا توجد عوامل أخرى تلعب دورًا مهمًا في واجهة المنزل منها: حجم وموقع المنزل، وكذلك أشعة الشمس واتجاهها، وكل هذا يؤثر على الشكل النهائي للمنزل من الخارج.

ولكي تجد اللون المناسب لواجهة منزلك نقدم لك عدد من النصائح في هذا الكتاب..