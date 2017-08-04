الألوان المثالية لواجهات المنازل

واجهة المنزل تمثل الإنطباع الأول الذي يحصل عليه الزائرين عند قدومهم لمنزلك، لذاك من المهم اختيار اللون المناسب للواجهة بطريقة دقيقة.
وفي النهاية الذوق الخاص بك هو ما يحدد اختيارك للون المناسب للواجهة، فالخيارات المتاحة في الألوان لا تنتهي وبالتأكيد ستجد ما يناسب ذوقك، المهم أن تتأكد من استمرار اللون وعدم تغيّره بمرور السنين حتى تحتفظ بمنزلك جميلًا.
وبشكلٍ عام: الألوان الدافئة كالبرتقالي هي ألوان تحمل جو من الترحيب، أما الألوان الباردة مثل الأخضر والأزرق تميل إلى روح العزلة بطريقةٍ ما، أيضًا توجد عوامل أخرى تلعب دورًا مهمًا في واجهة المنزل منها: حجم وموقع المنزل، وكذلك أشعة الشمس واتجاهها، وكل هذا يؤثر على الشكل النهائي للمنزل من الخارج.
ولكي تجد اللون المناسب لواجهة منزلك نقدم لك عدد من النصائح في هذا الكتاب..
إذا أردت واجهة كلاسيكية، الجدران بألوان مشرقة تمنح الدفء الكلاسيكي لها، وبالإضافة إلى الألوان المستخدمة عادةً كالأبيض والبيج والأصفر، البرتقالي من الألوان الرائعة للحصول على هذا الشعور.
وأيًا كان منزلك وما يوجد حوله، فاختيار واجهة بألوان مشرقة يقلل من عدد الأخطاء في التصميم ونادرًا ما نجد ما يقلل من رونق تلك الواجهات، الواجهات الملونة بألوان مشرقة لا تتناقض مع أي مناظر طبيعية حولها، على عكس الجدران المظلمة والداكنة.
وفي أغلب الأحيان يشترك الحي أو المدينة في قرار اختيار اللون من أجل تجنّب حدوث إزعاج في الألوان وعدم تناسقها في النهاية، وبالطبع هذا سلاح ذو حدين، فهناك من سيتدخل بالنهاية في اختياراتك، ولكن الميزة هو وجود تصريح وتقنين للون النهائي لضمان عدم حدوث إزعاج من السلطات في أي وقت.
والهدف النهائي الذي يجب عليك الاهتمام به حقًا هو تناغم لون الواجهة مع الحديقة والسقف والبيئة المحيطة بالمنزل، ومن الاختيارات الأنيقة للغاية في أسقف المنازل، لون الفحم الداكن والبني الداكن أيضًا، وميزة الألوان الداكنة على سقف المنزل أنها ليست عرضة للاتساخ بسرعة مثل الألوان المشرقة.
طريقة أخرى لاختيار اللون تبدأ من اختيار (لون واحد بدرجاته المختلفة)، تجمع فيها بين اللون الزاهي والداكن من نفس اللون، إذا اخترت اللون البيج لتغطية الجدران، يمكنك أيضًا استخدام نفس اللون بدرجة داكنة في طلاء السقف.
هذه الطريقة منظمة ورسمية للغاية فهي تحمل لوحة بلون واحد، على الرغم من وجود لون مختلف على إطارات النوافذ البيضاء وسور الحديقة الحديدي من اللون البني الفاتح، إلا أنّ الشكل العام واللون الأساسي المنتشر هو البيج وكل ما هو موجود معه يتناغم ولا يغطي على اللون الأساسي.
اعتماد هذا المنهج في اختيار ألوان الواجهة هو الأفضل عندما لا يكون منزلك محاطًا بمنازل أخرى، وحوله مساحة كافية من الفراغ ما يجعله جاذبًا للعين يظهر بشكل أفضل.
في رحلة البحث عن اللون المناسب للواجهة يجب أن تسأل نفسك سؤالًا مهمًا وهو: كيف يبدو منزلك؟، هل يحتوي على مصاطب؟ وهل هو بعيد ومنفصل أم لا؟، بالإضافة إلى بعض العناصر المهمة ومنها: حجم المنزل، واتجاه ضوء الشمس عليه، وهذا يعتمد على إمكانية وجود واجهة بلون داكن وتناغمها مع ما يوجد حولها.
معظم اختيارات أصحاب المنازل تنصب على الألوان الكلاسيكية المتمثلة في واجهة بلون مشرق فاتح وسقف داكن، وعلى الرغم من ذلك تستطيع المنازل المصنوعة من الزان أن تبدو بطريقة مختلفة، هذه الواجهة الرائعة لمنزل ريفي من الزان بسقف مشرق مطابق للون قاعدة المنزل، مع إطارات داكنة متمثلة في الجدران.
هذا النوع من الألوان مثالي في البيئات الطبيعية والريفية التي تحتوي على حديقة كبيرة، اللون الأخضر مع الواجهة باللون البني الداكن تعطي نظرة طبيعية من الألوان الأرضية.
هل تختار الزجاج أم الخشب أم المعدن أم الحجر أم جدار كلاسيكي من الجبس؟ لماذا علينا دائمًا اختيار واحد فقط من ضمن الاختيارات المتعددة؟ يتفق الجميع أن الاختيار الأبسط والأقرب للتنفيذ هو اختيار الجدران الجبسية، ولكن مفهوم الاختيار الواحد هذا يمكننا كسره الآن فلا توجد قاعدة في التصميم!
فمن الأفضل مثلًا إضافة جدار خارجي من الجبس مع قاعدة من الحجر أو أعمدة حجرية بسيطة بدلًا من اختيار واجهة سهلة ومعتادة، أو يمكنك أن تقرر استخدام الخشب الذي يمنح أي منزل نظرة وشكل من الطبيعة الجميلة، أو العناصر البسيطة من المعدن مثل الحديد على النوافذ والشرفات والذي يمنح المنازل الريفية لمسة معاصرة.
وإذا كنت لا تحب التفكير كثيرًا في لون الواجهة يمكنك اختيار الزجاج كبديل لذلك، الجدران الزجاجية تمنح المساحة الداخلية الضوء الكافي طوال فترات النهار، وإذا كان هذا هو اختيارك النهائي عليك التفكير في اختيار الستائر المناسبة لتوفير الخصوصية لمنزلك من الداخل وقتما تريد.
بشكلٍ عام يجب أن تتخذ قرارًا مناسبًا بالمفهوم العام الذي تريده لمنزلك، وكيف تدمجه مع البيئة من حوله، وفي النهاية عليك تحديد المواد التي تريدها في الواجهة ولا يفضل أن تزيد عن ثلاث مواد حتى لا تشعر بالتشتت.
بشكلً عام تنحصر ألوان الواجهات ضمن نطاق الخيارات الأفضل وهي النغمات الرمادية والألوان الزاهية، والسبب في ذلك أن الواجهة تظل قائمة لسنوات طويلة وبالتالي تخضع للتأثيرات الخارجية مثل الأوساخ والطقس وغيرها.
ولكن ماذا لو كنت تفضّل استخدام الأخضر أو الأزرق في لون واجهة منزلك؟! عندها يجب أن تناسب هذه الألوان نمط تصميم المنزل، فعلى سبيل المثال لا يمكن أن نرى منزل ريفي بواجهة خشبية باللون الوردي المشرق، بالتأكيد ليست فكرة جيدة! ولكن يمكن اختيار اللون الأخضر إذا كان منزلك متواجدًا وسط بيئة ريفية خضراء فتحصل بذلك على لوحة متناسقة وجيدة، وبالمثل اللون الأحمر عند إضافة لمسة منه إلى المنازل الكبيرة ستحصل على نتيجة رائعة.
وحتى إن كان منزلك من الداخل يحمل تصميم فريد وخاص، فليس من الضروري أن تكون الواجهة كذلك، بل يجب ان تكون مناسبة لما حولها من الخارج حتى لا تناقض الشكل العام لباقي المنازل والحي.
في ألمانيا يفضلون أن تكون منازلهم تقليدية وغير متأثرة بالحداثة ولا تجذب انتباهًا كبيرًا، وأكثر هذه المنازل تستخدم الألوان المشرقة في واجهاتها، أغلب الواجهات تحمل اللون الأبيض أو البيج أو الأصفر أو البرتقالي، مع سقف بلون أحمر أو بني.
قد تجد هذا مملًا ويكرر نفسه باستمرار، ولكنه ليس كذلك بالنسبة لمن يحرصون على المحافظة والتقليد، فهو ليس مضطرًا إلى اختيار لون جريء كالأحمر مثلًا!، ومع هذا يمكن كسر حدة الملل بإضافة لون آخر للنوافذ والشبابيك والأسوار كما فعل هذا المثال واستخدم اللون الأخضر!
أما في المنازل الحديثة غالبًا ما نجد الأسقف المسطحة وواجهات الزجاج الكبيرة لمن يبحثون عن الإبداع والخروج عن المألوف، وفي النهاية تظل الأسقف الكلاسيكية المصممة بطراز ألماني رائعة بألوانها الحمراء المبنية من الطوب أو بلون بني أو لون الفحم الرائع.
الفن الباروكي المتمثل في الأشكال المنحنية والحلي والأعمدة والاعتماد على الضوء والظلال، يجد أقوى تعبير له من خلال العمارة الباروكية التي تعتمد على
الوهم، إن لم يكن هناك رخام يتحول الخشب لرخام، هذا هو سر الحصول على عمارة باروكية إن كنت تريد إعادة إحياء هذا العصر مرة أخرى.
في ألمانيا كانت ألوان الحجر الطبيعية من الحجر الرملي، والرخام الأصفر والأحمر بالإضافة إلى الأبيض والأسود والرمادي، ثم بعد ذلك دخول الألوان المتباينة إلى واجهات المنازل، وبالمقارنة مع الألوان المنتشرة في البلدان الأخرى ظلت ألمانيا محتفظة بنفس الألوان التقليدية على الرغم من انتهاء عصرها، الأحمر والألوان المتناغمة معه مع استخدام جيد للضوء والظلال على واجهات المنازل بعد دراسة اتجاه الشمس والبيئة المجاورة، ووجود زخارف وديكورات جميلة على الواجهات جعل من الممكن استدعاء روح العمارة من عصر قديم والاحتفاظ بها إلى الآن.
العمارة المستمدة من عصر النهضة تنقل المنازل إلى العالم القديم في لحظات، استعادة عناصر من حقبة قديمة كالأعمدة والمثلثات ونقلها إلى بنية حديثة صارمة، مع أشكال هندسية بسيطة مثل الدوائر والمكعبات تهيمن على واجهة المنزل، وتمنحه مظهرًا فخمًا وكبيرًا لا يضاهيه شيء.
المباني المستمدة من عصر النهضة نجدها في شكل من ثلاث:
1- من الحجر الطبيعي مع واجهة جبسية أو قشرة خشبية، في تلك الحالة تميل لاختيار اللون الرمادي.
2- وإذا كانت الواجهة من الجبس وزينت بقليل من اللمسات الآتية من عصر النهضة فاختيار اللون أمر مهم للغاية، على سبيل المثال كان اللون الرمادي الداكن والبني والأحمر على خلفية من جدران بيضاء هي الاختيارات المثالية في عصر النهضة.
3- أما في حالة البيوت الخشبية الميل للون الأبيض هو الأمر الأكثر تفضيلًا، واستخدام الزينة والتفاصيل لا يفضّل أن يصل إلى حد إزعاج العين.
مربعات هندسية من الحجر على رأس كل مبنى، مع زخرفة بسيطة ونوافذ صغيرة، جعلت طراز الرومانسيك المعماري غني ومحبب ومنفرد بذاته.
لا عجب أن فترة ازدهار عمارة الرومانسيك تتميز بالمباني المعتمة في الواجهة والمساحات الداخلية، وفي كثير من الأحيان يستخدم الحجر الطبيعي النقي بطريقة ملونة في تزيين الواجهات والمساحات من الداخل، أما اليوم تعتبر الجدران السميكة سمة مميزة ومرغوبة عند تصميم المنازل، والزخرفة الموجودة في المنازل القديمة ترجعنا فقط إلى الروح الكلاسيكية من تلك العصور، وتوفّر لنا مساحة أكبر لاختيار لون مختلف للواجهة.
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