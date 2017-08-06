أي من تلك الأرضيات ستختار لمطبخك؟

الباركية من الأرضيات التي تتربع دائماً على عرش تصميم الأرضيات بلمساتها الدافئة، وفي تصميم المطابخ تحظى الأرضيات الخشبية بنصيب الأسد في تصميماته، خاصةً إذا كنت تردي ان تعكي إطلالة ريفية في تصميم مطبخك، فلمسة الباركية ستعطيك ذلك بسهولة، لكنه سيتطلب منك عناية خاصة، فعلى الرغم من كون أرضيات الباركيه من الأرضيات المفضلة لدى الكصير إلا انه قابل للخدش والتجريح إذا لم تعتني به جيداً، فأحرص أن لا يكون هناك احتكاكاً من الأثاث لأرضيات الباركيه كي لا تنخدش بالأضافة الأعتناء يتنظيفة بشكل دوري وسليم.