أي من تلك الأرضيات ستختار لمطبخك؟

اختيار أرضيات المطبخ أمر ليس بيسير، فمما لاشك فيه أن أرضيات المطبخ تتعرض دائماً لكثير من المشقة، فهي دائماً أكثر عرضة للبقع الدهنية، والماء والرطوبة بالأضافة إلى بقع الطعام وفتاته، لذلك اختيارها يجب أن يكون بعناية شديدة، ويجب أن تتسم بالمتانة وسهولة التنظيف، ونحن اليوم في هوميفاي ومن خلال هذا المقال سنعرض عليكم مجموعة مميزة من الأرضيات التي تناسب أرضيات المطابخ، لتختار منها ما يناسبك.
يعتبر البلاط بتصميماته ونقوشاته المختلفة وينتمي بذلك إلى عائلة الأرضيات الكلاسيكية، وفي معظم المطابخ الألمانية يحتل البلاط منزلة كبيرة في تصميمات أرضيات المطبخ، فنرى هنا نموذجاً لتصميم مطبخ ألماني غلب عليه الطابع العصري في التصميم، ونرى كيف استخدم المصمم في الأرضيات البلاط بنقشه جذابة باللون الأبيض والرمادي. وحقيقي البلاط من نوعية الأرضيات التي ستفضلها كثيراً في أرضيات مطبخك، فبجانب لمسته الديكورية الجذابة ونقوشاته الكلاسيكية المميزة، فهو أيضاً اختياراً عملياً جداً، فهو دائماُ سهل التنظيف ويدوم معك لأعواماً بدون تلف ومقاوم للرطوبة في منزلك، لذلك هو من الاختيارات الصائبة في تصميم ارضيات المطبخ.
تعتبر أرضيات الفينيل أو كما يطلق عليها أرضيات PVC من الأرضيات الأكثر انتشاراً وشعبية في تصميم أرضيات المطابخ، بسبب مزاياه الكثيرة فهو يمتلك تصميمات جذابة وأنيقة بشكل واضح، وفي نفس الوقت يعتبر من عملي جداً في مطبخك فهو غير مكلف وسهل التركيب ففي غضون ساعتين فقط يمكنك أن تحصل على أرضيات من الفينيل في مطبخ بسهولة، بالأضافة إلى كونه يسهل التنظيف ويمكنك مسحه بسهولة شديدة لذلك هو اختيار مثالي في مطبخك ستحب لمسته كثيراً.
هل سمعت من قبل عن أرضيات اللينوليوم؟ على عكس الأرضيات الفينيل، اللينوليوم هو نوع من المشمع مصنوع من مواد خام طبيعية مثل زيت بذر الكتان والفلين أو دقيق الخشب، يقوم بتغطية الأرصيات بالكامل بواسطة مادة لاصقة ويعطيها مظهراً يشبة مظهر الأرضيات السيراميك أو الأرضيات الخشبية فهناك نفوشات عديدة منه، وهو من الأختيارات العملية جداً في تصميم أرضيات المطابخ، فهو سهل التركيب والتنظيف ويعطيك أكثر من مظهر كما تريد بنقوشاته المميزة..
الباركية من الأرضيات التي تتربع دائماً على عرش تصميم الأرضيات بلمساتها الدافئة، وفي تصميم المطابخ تحظى الأرضيات الخشبية بنصيب الأسد في تصميماته، خاصةً إذا كنت تردي ان تعكي إطلالة ريفية في تصميم مطبخك، فلمسة الباركية ستعطيك ذلك بسهولة، لكنه سيتطلب منك عناية خاصة، فعلى الرغم من كون أرضيات الباركيه من الأرضيات المفضلة لدى الكصير إلا انه قابل للخدش والتجريح إذا لم تعتني به جيداً، فأحرص أن لا يكون هناك احتكاكاً من الأثاث لأرضيات الباركيه كي لا تنخدش بالأضافة الأعتناء يتنظيفة بشكل دوري وسليم.
أرضيات اللامينت تعتبر بديل للأرضيات الخشبية وهي أكثر ملاءمة إلى حد كبير لتصميم أرضيات المطبخ، فقد أصبحت تكتسي أرضيات المطابخ الحديثة، فهي عملية جداً وسهلة التركيب والتنظيف بالأضافة إلى كونها تتسم بملمس طبيعي جداً تشعرك أرضيات خشبية حقيقة، انصحك بأختيارها في مطبخك.
أرضيات الجرانيت أو الحجر الطبيعي من الأرضيات ممتازة في تصميم أرضيات المطبخ، لأنه من المعروف على نطاق واسع أنها من الأرضيات المتينة للغاية، فهي مصنوعة من مواد طبيعية تجعله حقاً من اللمسات المميزة في تصميم الأرضيات، كما ذكرنا من أهم مميزات الأرضات المصنوعة من الجرانيت هي المتانة الشديدة، وهو أيضاً عملي جداً فيستطيع مقاومة الأحتكاك ولا يتعرض للخدوش بسهولة بالأضافة إلى مقاومته للرطوبة والحرارة ، وبالطبع لن ننسى لمسته الجمالية وحس الأناقة والفخامة الذي يمتلكه.
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