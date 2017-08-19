8 أفكار لتصميم ركن ممتع وآمن للعب في غرفة الأطفال

أن يحصل طفلك على غرفة نوم أنيقة ومميزة هو أمر رائع، ولكن ان يحصل على مساحة خاصة للعب والاستمتاع في غرفته هو أمر أكثر من رائع، ويشجع طفلك على البقاء في غرفته لأطول وقت دون الشعور بالملل.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 8 أفكار مميزة لتصميم ركن ممتع وآمن للعب في غرفة الأطفال. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسب شخصية وتفضيلات طفلك!