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8 أفكار لتصميم ركن ممتع وآمن للعب في غرفة الأطفال

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
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أن يحصل طفلك على غرفة نوم أنيقة ومميزة هو أمر رائع، ولكن ان يحصل على مساحة خاصة للعب والاستمتاع في غرفته هو أمر أكثر من رائع، ويشجع طفلك على البقاء في غرفته لأطول وقت دون الشعور بالملل.

في مقال اليوم من هوميفاي، أتينا لك بـ 8 أفكار مميزة لتصميم ركن ممتع وآمن للعب في غرفة الأطفال. شاهدهم جميعًا واختر ما يناسب شخصية وتفضيلات طفلك!

1. منزل صغير

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

إذا كانت مساحة الغرفة كبيرة بشكل مناسب، ووقع اختيارك على تخصيص دور علوي للعب طفلك، يمكنك إضافة بعض التفاصيل لجعله أكثر تميزًا وأمانًا، من خلال تحويله إلى منزل صغير مع بعض الشبابيك،وسلم مع درابزين أنيق، ويمكن إضافة الستائر وبعض الاثاث الخفيف الصغيروالمنجد، ليشعر الطفل بأنه منزله الخاص.

2. جزء صغير من الغرفة

Quarto de Bebé, In&Out In&Out غرفة الاطفال
In&amp;Out

In&Out
In&amp;Out
In&Out

أحد الأفكار البسيطة لتصميم ركن للعب في غرفة طفلك، هي تخصيص جزء من الغرفة مع منحه أجواء مميزة، وربما استخدام ألوان مختلفة لفصله عن أجواء الغرفة. إضافة قطعة سجاد سميكة يجعل الأمر أكثر أمانًا لسلامة طفلك أثناء اللعب، ويمكنك ترتيب ألعابه بطريقة مميزة مع توفير مساحة لتخزينها لتبقى قريبة من مكان اللعب.

3. دور علوي مع سور للتأمين

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

يمكنك توفير المساحة في الغرفة الصغيرة بتصميم سرير مع دور علوي يستخدم كمساحة للعب، ولكن عليك تأمين هذا الدور بسور مرتفع قليلًا لسلامة وأمان الطفل، وإضافة سلم يزيد من المرح والاستمتاع.

4. منصة مرتفعة

Chaitanya Vila, Image N Shape Image N Shape Nursery/kid's roomBeds & cribs خشب Yellow
Image N Shape

Image N Shape
Image N Shape
Image N Shape

بناء منصة مرتفعة عن الأرض قليلًا أصبح اتجاهًا شائعًا في النمط العصري للتصميم، لذا يمكنك اتباعه والاستعانة بمنصة مرتفعة عن أرض الغرفة مع درج صغير، وتخصيص ركن اللعب لطفلك، ليحظى بأوقات مليئة بالمرح والفرح. يمكنك تزويد هذا الركن بكرسي او أرجوحة أو ما يفضله طفلك للاستمتاع بوقته.

5. ركن للتأرجح والاستمتاع

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

قد لا تحتاج إلى الكثير من التخطيط والمجهود لتصميم ركن لعب مميز لطفلك للاستمتاع بوقته، وذلك يتوقف على شخصية الطفل وتفضيلاته، فإن كان طفلك من هؤلاء الذي يستمتعون بمجرد التأرجح والامساك ببعض الألعاب لتفحصها، فإن هذا النموذج مثالي لتطبيقه في غرفته. فقط تحتاج غلى كرسي متأرجح، ومنضدة أو رف معلق لترتيب ألعابه، مع تفاصيل ديكورية تمنح هذا الركن أجوائه الخاصة كالمصباح الجانبي وقطعة السجاد المصنوعة من الفرو، والرسومات اليدوية على الجدار.

6. ملجأ خاص للاختباء

Housing, Murat Aksel Architecture Murat Aksel Architecture غرفة الاطفال الخشب هندسيا Multicolored
Murat Aksel Architecture

Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture
Murat Aksel Architecture

أحد الأفكار الرائعة التي يحبها الاطفال كثيرًا، هي وجود ملجأ خاص بهم، فتجدهم دائمًا يبحثون عن مكان للاختباء به وجعله مساحتهم الخاص والسرية للعب والاستمتاع، لذا يمكنك أن تصنع لهم مساحة للاختباء في غرفتهم، كما في هذا النموذج الرائع للسرير المزود فقط بستائر لجعل المساحة أسفله خفية ومثيرة للاهتمام.

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7. الاختباء في مكان النوم

Projeto Morro das Pedras - Lise Longo, Ronald T. Pimentel Fotografia Ronald T. Pimentel Fotografia غرفة الاطفال
Ronald T. Pimentel Fotografia

Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia
Ronald T. Pimentel Fotografia

أن يُصبح مكان الاختباء هو ذاته مكان النوم، أمر سيستمتع به أطفالك كثيرًا، حيث يمكنك الاستعانة بتصميم يشبه الكوخ الصغير، مع إضافة ستائر متحركة، ووضع المراتب على ارتفاع منخفض تمامًا، لتصبح مساحة النوم خلف الستائر، هي مساحة الاختباء وأيضًا المنزل الخاص لأطفالك، بما يمنحهم فرصة رائعة للعب واستخدام مخيلتهم والعيش في الكثير من المغامرات والقصص الممتعة.

8. مساحة آمنة للرضيع

homify غرفة الاطفال Pink
homify

homify
homify
homify

إن كان طفلك لا يزال صغيرًا كثيرًا على تركه يلعب في مساحة مفتوحة، يمكنك الاستعانة بالمنتجات المخصصة لذلك، والتي توفر مساحة مغلقة آمنة تمامًا ليلعب فيها طفلك براحة وسعادة، ويمكنك وضعها في أحد زواية الغرفة، مع كرسي مريح لتبقى الأم قريبة من طفلها الصغير تراقبه في هدوء بينما تسترخي قليلًا.

لمزيد من تصميمات غرف الأطفال المميزة والممتعة، تفضل بقراءة المقال التالي، 10 تصميمات مع أفكار مبتكرة لـ غرف أطفال مثالية

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