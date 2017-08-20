نموذج رائع لتصميم منزل عائلي بمساحة 140 متر

على الرغم من صعوبة تصميم المنازل ذات المساحات الصغيرة، لأهمية كل شبر، وضرورة اتخاذ القرارات بدقة لتوفير الفضاء وشغل كل زاوية بطريقة وظيفية وانيقة، إلا أن تصميم واختيار ديكورات المنازل ذات المساحات الكبيرة ايضًا لا يقل صعوبة، فكل قطعة يجب أن تتناسق مع الأخرى دون التسبب في زحام أو اهدار المساحات دون استغلالها.

على مساحة 140 متر، وصمم منزل عائلي كبير وأنيق، وهي مساحة ليست بصغيرة أو كبيرة، بل هي مساحة مثالية لمنزل مكون من 3 غرف نوم، وغرفة كبيرة أخرى تضم 3 مساحات معيشية، إضافة إلى حمامين، وغرفة مكتب صغيرة مع شرفة.

شاركونا جولتنا في مقال اليوم، للاستمتاع بديكورات هذا المنزل العائلي الأنيق، واستمدوا إلهامكم من لمسات الخبراء في استغلال المساحات وتوزيع قطع الاثاث!