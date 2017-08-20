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نموذج رائع لتصميم منزل عائلي بمساحة 140 متر

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة نوم
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على الرغم من صعوبة تصميم المنازل ذات المساحات الصغيرة، لأهمية كل شبر، وضرورة اتخاذ القرارات بدقة لتوفير الفضاء وشغل كل زاوية بطريقة وظيفية وانيقة، إلا أن تصميم واختيار ديكورات المنازل ذات المساحات الكبيرة ايضًا لا يقل صعوبة، فكل قطعة يجب أن تتناسق مع الأخرى دون التسبب في زحام أو اهدار المساحات دون استغلالها.

على مساحة 140 متر، وصمم منزل عائلي كبير وأنيق، وهي مساحة ليست بصغيرة أو كبيرة، بل هي مساحة مثالية لمنزل مكون من 3 غرف نوم، وغرفة كبيرة أخرى تضم 3 مساحات معيشية، إضافة إلى حمامين، وغرفة مكتب صغيرة مع شرفة.

شاركونا جولتنا في مقال اليوم، للاستمتاع بديكورات هذا المنزل العائلي الأنيق، واستمدوا إلهامكم من لمسات الخبراء في استغلال المساحات وتوزيع قطع الاثاث!

خزانة ومرآة مع أريكة صغيرة وسلة أنيقة.. استغلال مثالي لمساحة المدخل الكبيرة

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

ألوان المدخل تجعله يتمتع بأجواء ترحيبية هادئة وأنيقة

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

المرايا اختيار ذكي لديكورات المدخل لمنحه الاتساع وعنصر الإبهار

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الأرضية تتمتع بمظهر حجري أنيق وجذاب

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الممر الجانبي يتمتع بإشراقة الأبيض.. المنافذ في الجدار تصنع مساحات رائعة لترتيب الديكورات

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова الممر الحديث، المدخل و الدرج
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مساحة مفتوحة تضم البيئات المعيشية مع تناسق لوني أنيقوتوزيع مثالي للأثاث

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

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بالتة أنيقة من النغمات المحايدة.. غرفة معيشة مُريحة مع أريكة كبيرة وكرسي ذو ذراعين

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة نوم
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

ركن رائع للميديا مع مكتبة ومساحة للتلفاز ومنافذ لترتيب وعرض الديكورات

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مطبخ مفتوح على غرفة المعيشة على الطراز الأمريكي مع نغمات لونية متناسقة تمامًا مع المساحة الخارجية

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مزيج الأبيض والبيج يمنحا المطبخ أجواء هادئة وأنيقة.. البار الصغير يوفر فرصة رائعة لاحتساء مشروب سريع

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

صممت الخزانات بشكل شبه خفي في الجدار مع دمج الأجهزة بداخلها

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة المعيشة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مزيج لوني يصنع أجواء مثالية للاسترخاء.. الأرضية الخشبية تبدو أنيقة وجذابة

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مكتبة لعرض قطع الديكور الفاخرة في المساحة الفاصلة بين حوض الوجه والبانيو.. فكرة فريدة وغير تقليدية!

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

التناغم بين الدرجات الفاتحة والداكنة يمنح المغطس الكبير أناقة لا تقاوم.. الإضاءة في الارضية جذابة!

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

حمام الضيوف يحتفظ بطابع خاص بفضل ورق الحائط مع الخطوط المتقاطعة واللون البني الداكن

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الخزانة بجانب الحوض تتجسد استغلال أمثل للمساحات.. تصميم المرآة مع الرف وخزانة الحوض كلاسيكي عتيق بعض الشيء!

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова حمام
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

غرفة النوم تتمتع بذوق راقي.. تأمل الإضاءات الجانبية واللوحة فوق رأس السرير!

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة نوم
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

الإضاءات في السقف مع الإشراقة المتسللة من الشرفة تمنح الغرفة اتساعًا بصريًا وأجواء مُريحة

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة نوم
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

إغلاق الشرفة والتخلص من الأبواب الفاصلة بينها وبين غرفة النوم اختيار مثالي للحصول على جلسة جانبية أنيقة

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة نوم
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

غرفة شبابية بأجواء مرحة ومنعشة بفضل مجموعة الألوان المتناسق التي على الرغم من كثرتها لا تسبب أي زحامًا بصريًا

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

تصميم مميز لتسريحة تتوسط خزانتين على الجانبين.. توزيع الإضاءة مثالي في السقف والمرآة!

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

غرفة شبابية أخرى مع مزيج أخر من النغمات اللونية المنعشة ومساحات تخزينية رائعة تحيط بالسريرين

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

المرايا المزرقشة بالنقوش لمسة أنيقة أخرى في تصميم الغرفة الشبابية مع الإضاءات التي تصنع أجواء ساحرة

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مساحة رائعة للعب الأطفال والاستمتاع بقضاء وقتهم في المنزل دون ملل

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

مزيج لوني مرح ومُشرق وتدخل رائع من القماش المنقوش بالورود في المقعد المنجد

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова غرفة الاطفال
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

غرفة مكتب للعمل أو الدراسة مع شرفة مغلقة وبالتة ألوان بطابع جدي فاخر

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова مكتب عمل أو دراسة
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

التخطيط الهندسي لشقة عائلة كبيرة مع 3 غرف نوم

Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры 140 кв. м в современном стиле , Студия интерьера Дениса Серова Студия интерьера Дениса Серова جدران
Студия интерьера Дениса Серова

Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова
Студия интерьера Дениса Серова

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