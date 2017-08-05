26 فكرة رائعة للمطابخ الصغيرة

المطبخ هو قلب المنزل، رائحة القهوة الطازجة، والأعشاب المختلفة عند الطهي، والكعك الطازج برائحة القرفة والسكر، لحظات جميلة نعيشها كل يوم، الحكايات التي نتداولها مع أطفالنا بعد المدرسة تحدث في المطبخ، والخطط المشتركة مع شريك حياتك تتم في المطبخ، وحتى أنه مكان نزلت وجفت فيه كثير من الدموع.

كل أحداث حياتنا تحدث في غرفة المعيشة والمطبخ، وهذا ما سنفعله في كتاب اليوم، في المطابخ الصغيرة دائمًا ما نرى العيوب، لكن المطابخ الصغيرة يمكن أن تبدو أكبر وتقوم بوظائف أكثر وهذا ما سنعرفه في هذا الكتاب..