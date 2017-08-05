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26 فكرة رائعة للمطابخ الصغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
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المطبخ هو قلب المنزل، رائحة القهوة الطازجة، والأعشاب المختلفة عند الطهي، والكعك الطازج برائحة القرفة والسكر، لحظات جميلة نعيشها كل يوم، الحكايات التي نتداولها مع أطفالنا بعد المدرسة تحدث في المطبخ، والخطط المشتركة مع شريك حياتك تتم في المطبخ، وحتى أنه مكان نزلت وجفت فيه كثير من الدموع. 

كل أحداث حياتنا تحدث في غرفة المعيشة والمطبخ، وهذا ما سنفعله في كتاب اليوم، في المطابخ الصغيرة دائمًا ما نرى العيوب، لكن المطابخ الصغيرة يمكن أن تبدو أكبر وتقوم بوظائف أكثر وهذا ما سنعرفه في هذا الكتاب.. 

1- مطبخ عملي

Kleine Küche mit liebevollen Details, Happyhomes Happyhomes مطبخ خشب Grey
Happyhomes

Happyhomes
Happyhomes
Happyhomes

نبدأ مع مثال بسيط ولكن مثالي لمحبي قضاء الوقت في المطبخ، المطابخ المدمجة والعملية مفيدة للغاية للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساحة حرة للحركة مثل: الطلاب والمتدربين ومديري المشاريع، يمكن بسهولة دمج أثاث المطبخ مع قطع فردية أخرى من الأثاث، مع الموقد وغسالة الصحون والرفوف المفتوحة كلها في غرفة واحدة تتحرك بسهولة بينها، لذلك تحظى هذه المطابخ بشعبية كبيرة.

2- مطابخ مع منطقة لتناول الطعام

Projeto Bairro do Juventus - Mooca, RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES بلكونة أو شرفة
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES
RAFAEL SARDINHA ARQUITETURA E INTERIORES

يرى الجميع أنه من الصعب تصميم بار في المطابخ الصغيرة، ولكن على العكس من ذلك يمكنك ضرب عصفورين بحجر واحد والحصول على منطقة لتناول الطعام وسطح عمل في المطبخ في وقتٍ واحد. 

3- مطابخ بتأثيرات رائعة

homify مطابخ صغيرة
homify

homify
homify
homify

هذه المساحة الصغيرة مصممة بطريقة جميلة تجعلها مثل استديو فنان وليس مطبخ، ولكن لا داعي للعجب، فالطبخ يحمل علاقة جيدة مع الفن، في النهاية أن تقف لطهي طبق به مجموعة مختلفة من المكونات الرائعة.

4- تصميم حرف U

kleine Küche, raumdeuter GbR raumdeuter GbR مطبخ
raumdeuter GbR

raumdeuter GbR
raumdeuter GbR
raumdeuter GbR

عند التعامل مع مساحة صغيرة ومغلقة، الاختيار الأمثل هو تصميم المطبخ على شكل حرف U لتحقيق أقصى استفادة من المساحة، وبذلك يكون لديك مساحة كافية للحركة في منتصف المطبخ والغرف على اليمين واليسار. 

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5- مساحات كافية للتخزين

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

عندما نفكر في مسالة التخزين داخل المطابخ الصغيرة، هذا المثال يجب أن يأتي في المقدمة، فنادرًا ما نرى اختيارات واحتمالات كثيرة للتخزين في المساحات الصغيرة، ولكن في هذا التصميم لدينا مكان لتخزين كل شيء!

6- مطابخ مشرقة

Home Staging Doppelhaus in Westerland/Sylt, Home Staging Sylt GmbH Home Staging Sylt GmbH مطبخ
Home Staging Sylt GmbH

Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH
Home Staging Sylt GmbH

المطابخ المحايدة أو المشرقة اختيارات جميلة في الشقق السكنية والمساحات الصغيرة، فهي طريقة للخداع البصري حتى تبدو المساحة أكبر مما هي عليه في الواقع، ومع وجود نافذة كبيرة تسمح لكثير من الضوء والتهوية بالدخول إلى المطبخ، لا يمكن أن تجد المطبخ كريهًا أو يحمل روائح مزعجة. 

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7- التصميمات المينيمال

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop مطبخ Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

التصميمات المينيمال تعطي دائما انطباع بالنظافة والأناقة، مع قليل من المجهود تبدو مشرقة وجديدة دائما وهو أمر مهم لترى التصميم مميز باستمرار.

8- المطابخ المخفية

apartamento en dos alturas, MILL-HOUSE MILL-HOUSE مطابخ صغيرة
MILL-HOUSE

MILL-HOUSE
MILL-HOUSE
MILL-HOUSE

الستارة أو الغطاء على المطابخ فكرة عظيمة لمن يضعون كل شيء في غرفة واحدة، ومع هذا من الصعب إخفاء هذا المطبخ، أليس كذلك؟! 

9- القليل من كل شيء!

Casa Vitelli, Ossigeno Architettura Ossigeno Architettura مطبخ
Ossigeno Architettura

Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura
Ossigeno Architettura

حتى في المطابخ يمكن الجمع بين أنماط مختلفة، كما هو الحال في هذا المطبخ العصري الذي يحتوي على جدار حجري قديم!

10- تصميم ريفي

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO مطبخ
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

هذا النوع من التصميمات هو النقيض للتصميمات المينيمال، ولكن كما نرى فالمطابخ الريفية تتناسب مع المساحات الصغيرة بشكل جيد وتكون مريحة جدًا. 

11- ألوان المطبخ

BILBOHOMES, Hiruki studio Hiruki studio مطبخ
Hiruki studio

Hiruki studio
Hiruki studio
Hiruki studio

هذا المطبخ يضعك في مزاج رائع، تصميمات ملونة وتبدو كبيرة على الرغم من أنها ليست كذلك، ومع هذا يجب أن تولي اهتمامًا باختيار اللون المناسب والدقيق للتصميم حتى لا يتحول التصميم إلى فوضى.

12- الأناقة

Kitchen island, Espacios y Luz Fotografía Espacios y Luz Fotografía مطبخ
Espacios y Luz Fotografía

Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía
Espacios y Luz Fotografía

ديكور رائع باستخدام مواد مختلفة وغير عادية مثل هذه المقاعد الشفافة، والجدار الرئيسي في المطبخ هو أيضًا أنيق للغاية، مما يجعل مساحة التخزين العادية أكثر أناقة وغموض!

13- مطابخ من الخشب

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa مطبخ
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

المطابخ الخشبية في يومنا هذا غالبًا ما يكون لها شكل رائع ونظيف،، وهذا البار الأنيق جاهز لوضع الأطباق والمشروبات بتصميم بسيط ورائع. 

14- ريفي وساحر

Casa ReFit, Ferraro Habitat Ferraro Habitat مطبخ
Ferraro Habitat

Ferraro Habitat
Ferraro Habitat
Ferraro Habitat

يا له من تصميم غريب! على الرغم من وحدات المطبخ المرنة فإن الغرفة تحمل روح مريحة للغاية، ومن أجل خلق مساحة جيدة استخدمت الأرفف المفتوحة لوضع الأطباق عليها وبالقرب من طاولة تجهيز الطعام.

15- مطابخ بتصميم بلدي

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN مطبخ
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

هذا النوع من التصميمات تساعد على استخدام ألوان غير عادية وأنماط وأشكال مختلفة من الأثاث، هذا المطبخ الصغير عامل الجذب فيه يتمثل في الثلاجة الصفراء، بالإضافة إلى الأضواء المعلّقة فوق طاولة الطعام، بالإضافة إلى المقاعد المغطاة بقماش برتقالي اللون وكلاسيكي للغاية.

16- أنيق!

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

يستند هذا المطبخ على جدار مذهل، مزيج من الرخام والخزائن المدمجة والأضواء الخافتة المحيطة بالغرفة، جعلت تلك المساحة من المطبخ مكان أنيق للغاية. 

17- مطبخ صغير لكنه مفيد!

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior KitchenCabinets & shelves White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

الأهم في تصميم المطبخ هو الشعور بالراحة وعدم الإجهاد أثناء القيام بالنشاطات المختلفة، لهذا يجب الحصول على تصميم عملي، وهذا المثال خير دليل على ذلك.

18- نظرة منعشة

COCINA BLANCA - SEP 2015, Idea Interior Idea Interior KitchenStorage White
Idea Interior

Idea Interior
Idea Interior
Idea Interior

الألوان هي العامل الأساسي المؤثر على مظهر المطبخ، هذا التصميم مثل النسمة المنعشة التي تهب في الغرفة، والألوان القوية لها ميزة أنها لا تموت مع الزمن. 

19- سحر الأكواخ

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan, Cottage Style / コテージスタイル Cottage Style / コテージスタイル مطبخ
Cottage Style / コテージスタイル

Small Cottage at Mt.Yatsugatake, Japan

Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル
Cottage Style / コテージスタイル

هذا المطبخ تشعر وكأنك في عطلة طويلة، بعد الوصول لقمة الجبل في إحدى الرحلات بالشاحنة تستقر لتناول وجبة لطيفة وتستمتع بالطبيعة الخارجية في هدوء وجمال. 

20- تناقضات

Loft , Pulse Arquitetura Pulse Arquitetura مطبخ
Pulse Arquitetura

Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura
Pulse Arquitetura

الأنماط المختلفة والتناقضات الواضحة يمكن ان تبدو مذهلة في المطابخ طالما يوجد لون أساسي، في هذا المثال الأسود هو اللون الأساسي الذي يلتف حوله باقي التصميم.

21- بين التقليد والحداثة

Manoir du Cleuyou, architektur-photos.de architektur-photos.de مطبخ
architektur-photos.de

architektur-photos.de
architektur-photos.de
architektur-photos.de

هذا المطبخ يثبت أنه يمكن الجمع بين نوعين مختلفين من الأنماط في نفس المساحة، هنا نجد اللمسة الريفية مع لمسة من الستانلس ستيل الذي يذكرنا بالمطابخ التجارية.

22- نمط صناعي

Brilliant Bethnal Green, Propia Propia مطبخ
Propia

Brilliant Bethnal Green

Propia
Propia
Propia

وهنا أيضا نرى تباين آخر، النمط الصناعي في تصميم الشقة مع الأنابيب المكشوفة وجدار من الطوب القديم يعطي لمحة كلاسيكية مع وجود موقد الغاز القديم. 

23- مكان للوصفات

Интерьер однокомнатной квартиры в скандинавском стиле, Анна Теклюк Анна Теклюк مطبخ
Анна Теклюк

Анна Теклюк
Анна Теклюк
Анна Теклюк

يجب أن يكون لديك بقعة صغيرة في مطبخك الصغير، السبورة هي فكرة عظيمة لديكور المطبخ، وفي هذا التصميم كانت مكانًا لكتابة الوصفات والأعشاب المجففة، والرسائل وقوائم التسوق. 

24- الإضاءة

Mieszkanie w łódzkiej kamienicy - 60m2, Pink Pug Design Interior Pink Pug Design Interior مطبخ
Pink Pug Design Interior

Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior
Pink Pug Design Interior

الإضاءة سواء كانت صغيرة أو كبيرة تلعب دورا هاما في كل مطبخ، إذا أردنا إعداد الطعام، يجب أن يكون هناك ضوء قوي لذلك لا يجب أن تكون الإضاءة مملة في السقف. 

25- مرتين أسبوعيًا

Квартира в Москве, 50 кв.м., Мастерская дизайна ЭГО Мастерская дизайна ЭГО مطبخ
Мастерская дизайна ЭГО

Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО
Мастерская дизайна ЭГО

يمكننا بالتأكيد الاسترخاء في هذا المطبخ لمن يحبون الجلوس في هذه المساحة.. 

26- مطابخ كلاسيكية تمامًا

Бирюза и кружева, Алёна Демшинова Алёна Демшинова مطبخ
Алёна Демшинова

Алёна Демшинова
Алёна Демшинова
Алёна Демшинова

المثال الأخير لمطبخ كلاسيكي، فحتى المطابخ الصغيرة يمكن أن تكون كلاسيكية، ولكن لدينا نصيحة وهي: عدم استخدام الألوان الداكنة والاهتمام بالإضاءة الجيدة واختيار الستائر المناسبة للتصميم.

14 فكرة متنوعة لإضاءة غرفة الطعام
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