26 فكرة رائعة للمطابخ الصغيرة

المطبخ هو قلب المنزل، رائحة القهوة الطازجة، والأعشاب المختلفة عند الطهي، والكعك الطازج برائحة القرفة والسكر، لحظات جميلة نعيشها كل يوم، الحكايات التي نتداولها مع أطفالنا بعد المدرسة تحدث في المطبخ، والخطط المشتركة مع شريك حياتك تتم في المطبخ، وحتى أنه مكان نزلت وجفت فيه كثير من الدموع.
كل أحداث حياتنا تحدث في غرفة المعيشة والمطبخ، وهذا ما سنفعله في كتاب اليوم، في المطابخ الصغيرة دائمًا ما نرى العيوب، لكن المطابخ الصغيرة يمكن أن تبدو أكبر وتقوم بوظائف أكثر وهذا ما سنعرفه في هذا الكتاب..
نبدأ مع مثال بسيط ولكن مثالي لمحبي قضاء الوقت في المطبخ، المطابخ المدمجة والعملية مفيدة للغاية للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساحة حرة للحركة مثل: الطلاب والمتدربين ومديري المشاريع، يمكن بسهولة دمج أثاث المطبخ مع قطع فردية أخرى من الأثاث، مع الموقد وغسالة الصحون والرفوف المفتوحة كلها في غرفة واحدة تتحرك بسهولة بينها، لذلك تحظى هذه المطابخ بشعبية كبيرة.
يرى الجميع أنه من الصعب تصميم بار في المطابخ الصغيرة، ولكن على العكس من ذلك يمكنك ضرب عصفورين بحجر واحد والحصول على منطقة لتناول الطعام وسطح عمل في المطبخ في وقتٍ واحد.
هذه المساحة الصغيرة مصممة بطريقة جميلة تجعلها مثل استديو فنان وليس مطبخ، ولكن لا داعي للعجب، فالطبخ يحمل علاقة جيدة مع الفن، في النهاية أن تقف لطهي طبق به مجموعة مختلفة من المكونات الرائعة.
عند التعامل مع مساحة صغيرة ومغلقة، الاختيار الأمثل هو تصميم المطبخ على شكل حرف U لتحقيق أقصى استفادة من المساحة، وبذلك يكون لديك مساحة كافية للحركة في منتصف المطبخ والغرف على اليمين واليسار.
اقرأ أيضًا: 10 مطابخ متميزة على شكل حرف U
عندما نفكر في مسالة التخزين داخل المطابخ الصغيرة، هذا المثال يجب أن يأتي في المقدمة، فنادرًا ما نرى اختيارات واحتمالات كثيرة للتخزين في المساحات الصغيرة، ولكن في هذا التصميم لدينا مكان لتخزين كل شيء!
المطابخ المحايدة أو المشرقة اختيارات جميلة في الشقق السكنية والمساحات الصغيرة، فهي طريقة للخداع البصري حتى تبدو المساحة أكبر مما هي عليه في الواقع، ومع وجود نافذة كبيرة تسمح لكثير من الضوء والتهوية بالدخول إلى المطبخ، لا يمكن أن تجد المطبخ كريهًا أو يحمل روائح مزعجة.
اقرأ أيضًا: كيف تتخلص من روائح المطبخ المزعجة؟
التصميمات المينيمال تعطي دائما انطباع بالنظافة والأناقة، مع قليل من المجهود تبدو مشرقة وجديدة دائما وهو أمر مهم لترى التصميم مميز باستمرار.
الستارة أو الغطاء على المطابخ فكرة عظيمة لمن يضعون كل شيء في غرفة واحدة، ومع هذا من الصعب إخفاء هذا المطبخ، أليس كذلك؟!
حتى في المطابخ يمكن الجمع بين أنماط مختلفة، كما هو الحال في هذا المطبخ العصري الذي يحتوي على جدار حجري قديم!
هذا النوع من التصميمات هو النقيض للتصميمات المينيمال، ولكن كما نرى فالمطابخ الريفية تتناسب مع المساحات الصغيرة بشكل جيد وتكون مريحة جدًا.
هذا المطبخ يضعك في مزاج رائع، تصميمات ملونة وتبدو كبيرة على الرغم من أنها ليست كذلك، ومع هذا يجب أن تولي اهتمامًا باختيار اللون المناسب والدقيق للتصميم حتى لا يتحول التصميم إلى فوضى.
ديكور رائع باستخدام مواد مختلفة وغير عادية مثل هذه المقاعد الشفافة، والجدار الرئيسي في المطبخ هو أيضًا أنيق للغاية، مما يجعل مساحة التخزين العادية أكثر أناقة وغموض!
المطابخ الخشبية في يومنا هذا غالبًا ما يكون لها شكل رائع ونظيف،، وهذا البار الأنيق جاهز لوضع الأطباق والمشروبات بتصميم بسيط ورائع.
يا له من تصميم غريب! على الرغم من وحدات المطبخ المرنة فإن الغرفة تحمل روح مريحة للغاية، ومن أجل خلق مساحة جيدة استخدمت الأرفف المفتوحة لوضع الأطباق عليها وبالقرب من طاولة تجهيز الطعام.
هذا النوع من التصميمات تساعد على استخدام ألوان غير عادية وأنماط وأشكال مختلفة من الأثاث، هذا المطبخ الصغير عامل الجذب فيه يتمثل في الثلاجة الصفراء، بالإضافة إلى الأضواء المعلّقة فوق طاولة الطعام، بالإضافة إلى المقاعد المغطاة بقماش برتقالي اللون وكلاسيكي للغاية.
يستند هذا المطبخ على جدار مذهل، مزيج من الرخام والخزائن المدمجة والأضواء الخافتة المحيطة بالغرفة، جعلت تلك المساحة من المطبخ مكان أنيق للغاية.
الأهم في تصميم المطبخ هو الشعور بالراحة وعدم الإجهاد أثناء القيام بالنشاطات المختلفة، لهذا يجب الحصول على تصميم عملي، وهذا المثال خير دليل على ذلك.
الألوان هي العامل الأساسي المؤثر على مظهر المطبخ، هذا التصميم مثل النسمة المنعشة التي تهب في الغرفة، والألوان القوية لها ميزة أنها لا تموت مع الزمن.
هذا المطبخ تشعر وكأنك في عطلة طويلة، بعد الوصول لقمة الجبل في إحدى الرحلات بالشاحنة تستقر لتناول وجبة لطيفة وتستمتع بالطبيعة الخارجية في هدوء وجمال.
الأنماط المختلفة والتناقضات الواضحة يمكن ان تبدو مذهلة في المطابخ طالما يوجد لون أساسي، في هذا المثال الأسود هو اللون الأساسي الذي يلتف حوله باقي التصميم.
هذا المطبخ يثبت أنه يمكن الجمع بين نوعين مختلفين من الأنماط في نفس المساحة، هنا نجد اللمسة الريفية مع لمسة من الستانلس ستيل الذي يذكرنا بالمطابخ التجارية.
وهنا أيضا نرى تباين آخر، النمط الصناعي في تصميم الشقة مع الأنابيب المكشوفة وجدار من الطوب القديم يعطي لمحة كلاسيكية مع وجود موقد الغاز القديم.
يجب أن يكون لديك بقعة صغيرة في مطبخك الصغير، السبورة هي فكرة عظيمة لديكور المطبخ، وفي هذا التصميم كانت مكانًا لكتابة الوصفات والأعشاب المجففة، والرسائل وقوائم التسوق.
الإضاءة سواء كانت صغيرة أو كبيرة تلعب دورا هاما في كل مطبخ، إذا أردنا إعداد الطعام، يجب أن يكون هناك ضوء قوي لذلك لا يجب أن تكون الإضاءة مملة في السقف.
يمكننا بالتأكيد الاسترخاء في هذا المطبخ لمن يحبون الجلوس في هذه المساحة..
المثال الأخير لمطبخ كلاسيكي، فحتى المطابخ الصغيرة يمكن أن تكون كلاسيكية، ولكن لدينا نصيحة وهي: عدم استخدام الألوان الداكنة والاهتمام بالإضاءة الجيدة واختيار الستائر المناسبة للتصميم.