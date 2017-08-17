14 فكرة جميلة لتغطية جدار الفرن

على الرغم من أنه قد يبدو مادة لا ينصح بها لهذه المنطقة من المطبخ، ولكن في الحقيقة يعطي الخشب الرقائقي نتائج جيدة في المتانة والنظافة إذا عرفنا كيفية العناية به بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعطي الدفء إلى أي مطبخ، وخاصة إذا كان أبيض كما في هذه الصورة.