14 فكرة جميلة لتغطية جدار الفرن

جدران المطبخ هي واحدة من أهم مناطق المطبخ، التي من خلالها يمكنك أن تقوم بالتغيير من نمط لآخر. يعتبر بلاط السيراميك من المواد الأكثر شيوعا لكسوة جدران المطبخ، لأنه يتميز بسهولى تنظيفه كما أنه متاح بعدة أشكال وأنماط وبالكثير من الالوان الأساليب والتصاميم.
في كتاب الأفكار هذا قمنا بتجميع 14 فكرة ثمينة لتغطية جدران المطبخ في أفضل طريقة ممكنة، ولكن تذكر دائما أن تختر مع طريقتك الخاصة!
كلا من الرخام والجرانيت هما من أكثر المواد الموصي بها ليس فقط لأسطح المطبخ نفسها، ولكن أيضا لبطانة جدران المطبخ. يعتبر الرخام والجرانيت مواد كلاسيكية، وبالتالي ستعطي الطابع الكلاسيكي على الرغم من أن استخدامها جزئي في المطبخ.
في مطبخ بالأبيض يبدو البلاط الأزرق رائع، والتي تجلب المزيد من العمق والديناميكية للبيئة. اللون الأزرق المختار لون مثالي للتمويه عن الأوساخ والبقع في المطبخ، وهذا شيء جميعا نقدره ونحتاجه، كما أن اللون الأزرق يعطي مطبخك هواء متوسطي منعش.
بلاط السيراميك ذو الزخارف البسيطة أيضا أسلوب أخر لتغطية جدران المطبخ الذي يتميز بسهولة تنظيفه، بالإضافة إلى أنه يخلق بعض الديناميكية. كما نرى في هذا المطبخ عدة مواد، الطوب والحجر والخشب ليعطي بالنتيجة نمط ريفي مثالي للمنازل الريفية.
البلاط هي البديل المثالي إذا كنا نبحث عن الألوان، فهي منعشة، حيوية ومبهجة المطبخ. لماذا ا؟ لأنه يمكنك العثور عليها بعدة نقشات وألوان كما في الصورة. لا تخاف من الرهان على هذه الأنواع من التصاميم خاصة إذا كان لديك مطبخ كبير، ومضاء بشكل جيد. يمكنك تحقيق نتيجة مذهلة مثل تلك التي تراها في الصورة.
مزيج من الطوب المكشوف مع الخشب قد تكون مثالية لهذه المنطقة من المطبخ. الخشب مادة سهلة التنظيف، لذلك تم استخدامه في هذه المنطقة لتجنب البقع. في الأعلى يوجد الطوب أعطى نمط ريفي مميز.
هذا المزيج من البلاط المكشوف غير لامع هي واحدة من التصميم الأكثر أناقة. ضع في اعتبارك أنه يمكنك أن تقوم بنفس الأسلوب مع نغمات مختلفة ليعطي لمطبخك شخصية أكثر. كما نلاحظ تم وضع تلك البلاط في مكان وجود الفرن ليكون موضع اهتمام . جميلة جدا!
الجرانيت لبطانة جدران المطبخ، ي موضة تناسب كل الأوقات. مادة رائعة تتميز بديمومتها وسهولة تنظيفها التي يمكن أيضا أن تكون موجودة في عدة ظلال مختلفة. في هذا المثال تم الجمع بين الجرانيت مع أثاث بالأبيض والأسود لخلق توازن وجمالية أكثر
على الرغم من أنه قد يبدو مادة لا ينصح بها لهذه المنطقة من المطبخ، ولكن في الحقيقة يعطي الخشب الرقائقي نتائج جيدة في المتانة والنظافة إذا عرفنا كيفية العناية به بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعطي الدفء إلى أي مطبخ، وخاصة إذا كان أبيض كما في هذه الصورة.
لأسطح مستطيلة بسيطة لا تتطلب الكثير من التعقيد، اللوحات البلاستيكية قد تكون الخيار الأكثر اقتصادي في متناول اليد. وبالإضافة إلى ذلك توجد في العديد من الطبعات والألوان، يمكننا اختيار ما يناسب أذواقنا. للتنظيف تكفي قطعة قماش مبللة بالماء.
الفولاذ المقاوم للصدأ هو نوع من تلك المواد التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد لأنها تتميز بالقوة والصلابة. قد تعطي مطبخك هواء صناعي النمط، ولكن نوصيك عندما تقرر استخدامها أن تقوم بدمجها مع السطوح والأجهزة لمزيد من التجانس.
في السنوات الأخيرة أصبح هذا النوع من التغطية مألوفة لكلا من الأرضيات والجدران. فهو يعطي المطبخ لمسة أكثر ديناميكية وملونة، فضلا عن كونها بسيطة وسهلة التنظيف والصيانة، كما يتوفر بالعديد من التركيبات والألوان.
إذا كان لديك مطبخ من نمط ريفي، ب=فان الحجر هي المادة الموصي بها على الأكثر، تتميز بديمومتها ومتانتها، والتي يمكن أن تصمد أمام حياة كاملة على حد سواء جماليا ووظيفيا.
صفيحة داكنة لبطانة جدار المطبخ اختيار جرئ وأنيق بنفس الوقت، لأنه مع هذا اللون الداكن تحتاج للجمع بينها مع أثاث باللون الأبيض، وهذا سيجلب العمق والتباين، وزيادة التركيز على هذا المجال.
يسمح هذا النوع من المواد بإعطاء المطبخ عدة نغمات محايدة من خلال نفس الطلاء، وبما أنها ليست حجر حقيقي إنما تقليد فتعتبر أخف وزنا، وتعطي لمسة ريفية، ولكنها يمكن أيضا أن تكون الكلاسيكية والحديثة في نفس الوقت.
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