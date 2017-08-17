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14 فكرة جميلة لتغطية جدار الفرن

Heba khlili Heba khlili
Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
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جدران المطبخ هي واحدة من أهم مناطق المطبخ، التي من خلالها يمكنك أن تقوم بالتغيير من نمط لآخر. يعتبر بلاط السيراميك من المواد الأكثر شيوعا لكسوة جدران المطبخ، لأنه يتميز بسهولى تنظيفه كما أنه متاح بعدة أشكال وأنماط وبالكثير من الالوان الأساليب والتصاميم.
في كتاب الأفكار هذا قمنا بتجميع 14 فكرة ثمينة لتغطية جدران المطبخ في أفضل طريقة ممكنة، ولكن تذكر دائما أن تختر مع طريقتك الخاصة!

1. الرخام والجرانيت

Casa entre Arboles, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto مطبخ
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

كلا من الرخام والجرانيت هما من أكثر المواد الموصي بها ليس فقط لأسطح المطبخ نفسها، ولكن أيضا لبطانة جدران المطبخ. يعتبر الرخام والجرانيت مواد كلاسيكية، وبالتالي ستعطي الطابع الكلاسيكي على الرغم من أن استخدامها جزئي في المطبخ.

2. البلاط الأزرق الثمين

homify مطبخ
homify

homify
homify
homify

في مطبخ بالأبيض يبدو البلاط الأزرق رائع، والتي تجلب المزيد من العمق والديناميكية للبيئة. اللون الأزرق المختار لون مثالي للتمويه عن الأوساخ والبقع في المطبخ، وهذا شيء جميعا نقدره ونحتاجه، كما أن اللون الأزرق يعطي مطبخك هواء متوسطي منعش.

3. الخزف والطوب

Cabaña Tlalpujahua, Michoacán., IDEA Studio Arquitectura IDEA Studio Arquitectura مطبخ
IDEA Studio Arquitectura

IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura
IDEA Studio Arquitectura

 بلاط السيراميك ذو الزخارف البسيطة أيضا أسلوب أخر لتغطية جدران المطبخ الذي يتميز بسهولة تنظيفه، بالإضافة إلى أنه يخلق بعض الديناميكية. كما نرى في هذا المطبخ عدة مواد، الطوب والحجر والخشب ليعطي بالنتيجة نمط ريفي مثالي للمنازل الريفية.

4. البلاط مع الألوان

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura مطبخ
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

البلاط هي البديل المثالي إذا كنا نبحث عن الألوان، فهي منعشة، حيوية ومبهجة المطبخ. لماذا ا؟ لأنه يمكنك العثور عليها بعدة نقشات وألوان كما في الصورة. لا تخاف من الرهان على هذه الأنواع من التصاميم خاصة إذا كان لديك مطبخ كبير، ومضاء بشكل جيد. يمكنك تحقيق نتيجة مذهلة مثل تلك التي تراها في الصورة.

5. الطوب مع الخشب

Urban beach home, Egue y Seta Egue y Seta مطبخ
Egue y Seta

Egue y Seta
Egue y Seta
Egue y Seta

مزيج من الطوب المكشوف مع الخشب قد تكون مثالية لهذه المنطقة من المطبخ. الخشب مادة سهلة التنظيف، لذلك تم استخدامه في هذه المنطقة لتجنب البقع. في الأعلى يوجد الطوب أعطى نمط ريفي مميز.

6. المزيج

Aranżacje płytek cementowych w kuchni, Kolory Maroka Kolory Maroka مطبخ
Kolory Maroka

Kolory Maroka
Kolory Maroka
Kolory Maroka

هذا المزيج من البلاط المكشوف غير لامع هي واحدة من التصميم الأكثر أناقة. ضع في اعتبارك أنه يمكنك أن تقوم بنفس الأسلوب مع نغمات مختلفة ليعطي لمطبخك شخصية أكثر. كما نلاحظ تم وضع تلك البلاط  في مكان وجود الفرن ليكون موضع اهتمام . جميلة جدا!

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7. الجرانيت

CORTINA ROLLER SUNSCREEN AL 5% CON DISEÑO, Bonita Casa Bonita Casa مطبخ اصطناعي Red
Bonita Casa

Bonita Casa
Bonita Casa
Bonita Casa

الجرانيت لبطانة جدران المطبخ، ي موضة تناسب كل الأوقات. مادة رائعة تتميز بديمومتها وسهولة تنظيفها التي يمكن أيضا أن تكون موجودة في عدة ظلال مختلفة. في هذا المثال تم الجمع بين الجرانيت مع  أثاث بالأبيض والأسود لخلق توازن وجمالية أكثر

8. الخشب الرقاقي

Vivienda Almeria, PL Architecture PL Architecture مطبخ
PL Architecture

PL Architecture
PL Architecture
PL Architecture

على الرغم من أنه قد يبدو مادة لا ينصح بها لهذه المنطقة من المطبخ، ولكن في الحقيقة يعطي الخشب الرقائقي نتائج جيدة في المتانة والنظافة إذا عرفنا كيفية العناية به بشكل صحيح. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يعطي الدفء إلى أي مطبخ، وخاصة إذا كان أبيض كما في هذه الصورة.

9. لوحات من البلاستيك

family spot - realizacja, Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj مطبخ
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj
Saje Architekci Joanna Morkowska-Saj

 لأسطح مستطيلة بسيطة لا تتطلب الكثير من التعقيد، اللوحات البلاستيكية قد تكون الخيار الأكثر اقتصادي في متناول اليد. وبالإضافة إلى ذلك توجد في العديد من الطبعات والألوان، يمكننا اختيار ما يناسب أذواقنا. للتنظيف تكفي قطعة قماش مبللة بالماء.

10. الفولاذ المقاوم للصدأ

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited مطبخ
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

الفولاذ المقاوم للصدأ هو نوع من تلك المواد التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد لأنها تتميز بالقوة والصلابة. قد تعطي مطبخك هواء صناعي النمط، ولكن نوصيك عندما تقرر استخدامها أن تقوم بدمجها مع السطوح والأجهزة لمزيد من التجانس.

11. السيراميك المنقوش

Aranżacje płytek cementowych w kuchni, Kolory Maroka Kolory Maroka مطبخ
Kolory Maroka

Kolory Maroka
Kolory Maroka
Kolory Maroka

 في السنوات الأخيرة أصبح هذا النوع من التغطية مألوفة لكلا من الأرضيات والجدران. فهو يعطي المطبخ لمسة أكثر ديناميكية وملونة، فضلا عن كونها بسيطة وسهلة التنظيف والصيانة، كما يتوفر بالعديد من التركيبات والألوان.

12. الحجر

Les Prevosts Farm, CCD Architects CCD Architects مطبخ
CCD Architects

Les Prevosts Farm

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

إذا كان لديك مطبخ من نمط ريفي، ب=فان الحجر هي المادة الموصي بها على الأكثر، تتميز بديمومتها ومتانتها، والتي يمكن أن تصمد أمام حياة كاملة على حد سواء جماليا ووظيفيا.

13. صفيحه داكنة

Casa Cuernavaca, kababie arquitectos kababie arquitectos مطبخ
kababie arquitectos

kababie arquitectos
kababie arquitectos
kababie arquitectos

 صفيحة داكنة لبطانة جدار المطبخ اختيار جرئ وأنيق بنفس الوقت، لأنه مع هذا اللون الداكن تحتاج للجمع بينها مع أثاث باللون الأبيض، وهذا سيجلب العمق والتباين، وزيادة التركيز على هذا المجال.

14. بلاطة من الحجر

Remodelación Cocina, InGeniotika InGeniotika مطبخ خشب Wood effect
InGeniotika

InGeniotika
InGeniotika
InGeniotika

يسمح هذا النوع من المواد بإعطاء المطبخ عدة نغمات محايدة من خلال نفس الطلاء، وبما أنها ليست حجر حقيقي إنما تقليد فتعتبر أخف وزنا، وتعطي لمسة ريفية، ولكنها يمكن أيضا أن تكون الكلاسيكية والحديثة في نفس الوقت.

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