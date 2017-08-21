12 فكرة لأرضيات المداخل والممرات

عندما يأتي وقت التفكير في نوع الأرضيات الموجودة بمنزلك يجب أن تكون دقيقًا للغاية، وعند التفكير في أرضية مدخل المنزل يجب أن تكون أكثرحرصًا فهي الانطباع الأول عن منزلك، فكيف تريد لهذا الانطباع أن يكون؟!

أرضية المدخل يجب أن تكون جميلة وراقية وفي النفس الوقت متينة وصلبة، فالمدخل هو أكثر مكان يراه الناس ويمشون عليه، وهناك عدد كبير من الاختيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار، نذكر لكم بعضًا منها في هذا الكتاب..