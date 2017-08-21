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12 فكرة لأرضيات المداخل والممرات

Eman Rifaat Eman Rifaat
House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
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عندما يأتي وقت التفكير في نوع الأرضيات الموجودة بمنزلك يجب أن تكون دقيقًا للغاية، وعند التفكير في أرضية مدخل المنزل يجب أن تكون أكثرحرصًا فهي الانطباع الأول عن منزلك، فكيف تريد لهذا الانطباع أن يكون؟! 

أرضية المدخل يجب أن تكون جميلة وراقية وفي النفس الوقت متينة وصلبة، فالمدخل هو أكثر مكان يراه الناس ويمشون عليه، وهناك عدد كبير من الاختيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار، نذكر لكم بعضًا منها في هذا الكتاب..

1- الرخام

Modern Chinoiserie Home, Design Intervention Design Intervention الممر الحديث، المدخل و الدرج
Design Intervention

Design Intervention
Design Intervention
Design Intervention

إذا كنت تبحث عن الرفاهية والفخامة والانطباع الفاخر عن اختياراتك ومنزلك الرخام سيكون وجهتك الأولى، أشكال رائعة ولامعة ومتناسقة مع التصميم، بالإضافة إلى متانته فهو من أكثر المواد قدرة على تحمّل الصدمات، ولن تجد أكثر منه فخامة لمنزلك، ويمكنك الاطلاع على تشكيلة متنوعة في هذا الكتاب: 15 أرضية رخامية فاخرة من القصور الخليجية

2- الحجر الناعم

Rum Point, Tye Architects Tye Architects الممر الحديث، المدخل و الدرج
Tye Architects

Rum Point

Tye Architects
Tye Architects
Tye Architects

لا يوجد من يشكك في صلابة الحجر وثقل خامته، ولكن يصعب علينا تقبله بشكله الأصلي، لكن ما لا يعرفه البعض أن الحجر لا يوجد في شكل واحد، ما رأيكم بهذه الأرضية من الحجر الناعم؟! هذا النوع يمكن تثبيته بسهولة فوق التوصيلات مباشرةً، وله شكل مميز وناعم ولامع سيبهر ضيوفك. 

3- الأسمنت

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk Nash Baker Architects Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج خشب
Nash Baker Architects Ltd

The hallway and stairs at ​the Old Hall in Suffolk

Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd
Nash Baker Architects Ltd

إن كنت تريد استخدام النمط الصناعي عند تصميم منزلك، فلن تجد أفضل من الأرضيات الإسمنتية المصقولة لتطبيقها في مدخل المنزل وهي وحدها ستعبّر بطريقة كافية عن طريقة التصميم الصناعية بالكامل، بالإضافة إلى متانة وصلابة الأسمنت وتكلفته الصغيرة مقارنةً بباقي الخامات، شكله الجمل الناعم كما نراه في هذا المثال يشجعنا جميعًا على اختياره.

4- الموزاييك

Rhombus Wall / Floor Tile, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas جدران
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

الأرضيات لها تأثير مباشر على شكل المدخل، وهذا المدخل الاسكندنافي لا ينقصه سوى بلاط جيد كهذه البلاطات السداسية الصغيرة الموضوعة باستخدام تقنية الموزاييك لتظهر بهذا الشكل الملفت للعين في النهاية. 

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5- سيراميك منقوش

Yassmine, Rita Mody Joshi & Associates Rita Mody Joshi & Associates الممر الحديث، المدخل و الدرج
Rita Mody Joshi &amp; Associates

Rita Mody Joshi & Associates
Rita Mody Joshi &amp; Associates
Rita Mody Joshi & Associates

وإذا أردت الأشكال الكلاسيكية والتقليدية في مدخل منزلك لتعبّر عن أسلوب مختلف من العراقة والجمال، فلن تجد أفضل من تصميمات السيراميك المنقوشة بأفضل الأعمال الفنية التي حتمًا ستجد غايتك في إحداها، الزخرفات العربية كانت الاختيار المثالي في هذا المدخل.

6- السجاد

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

السجادة هي الفكرة الأكثر انتشارًا في كثير من المداخل، والحقيقة أنها فكرة عملية للغاية وسريعة التنفيذ، فلا يوجد ما هو أسرع وأسهل من الذهاب إلى متجر بيع السجاد واختيار الشكل والأبعاد المناسبة ثم وضعها أمام الباب!

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7- سيراميك بنكهة السجاد

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas البلد، لقب، الرواق، رواق، &، درج
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

ولكن إذا أردت مدخل أكثر عمقًا، يمكنك الاستفادة من تصميمات السيراميك الغير متناهية في اختيار تصميم رائع كالموجود بالصورة، والذي يظهر فيه الشكل النهائي مثل السجادة الموضوعة في المدخل على قاعدة من السيراميك الكريمي، ولكنها في الحقيقة لوحة واحدة من السيراميك المرسوم. 

8- ألواح من الخشب الطبيعي

Edwardian style Cut String Stairs Buscott Woodworking راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Buscott Woodworking

Edwardian style Cut String Stairs

Buscott Woodworking
Buscott Woodworking
Buscott Woodworking

ألواح الخشب الطبيعي غير المعالج أو اللامع من الاختيارات الاولى لدى محبي استخدام المواد الطبيعية كما هي، وبهذه الطريقة تجلب الطبيعة لمنزلك وتشعر بها، ولا يوجد شك ان الخشب من أفضل وأرقى الخامات المستخدمة في الأرضيات، وإن استطعت الحصول على خشب طبيعي في أرضية منزلك فهذا سيكون من حسن حظك بالتأكيد! 

9- سيراميك بنكهة الخشب

homify Walls & flooringTiles
homify

homify
homify
homify

مرة أخرى يستطيع السيراميك منحك شكل الخامة التي تريدها بطريقة سهلة وتكلفة بسيطة.. 

10- قشرة خشبية داكنة

Beautiful Gallery Stairway Entrance homify راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله White entrance,entrance hall,hallway,stairs,gallery,white,brown,wood,dark wood
homify

Beautiful Gallery Stairway Entrance

homify
homify
homify

قشرة الخشب من الحلول الاقتصادية للراغبين في استخدام الخشب لكن تكلفته العالية تمنعهم، ألواح من Laminate كافية لإعطاء مدخل منزلك رقي وجمال دون أن تكلفك أموال طائلة..

11- أو يمكنك استخدام اللون الفاتح منها تبعًا لديكور المدخل وألوان التصميم..

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

12- الباركيه

White Hallway Jigsaw Interior Architecture الممر والمدخل خشب متين White
Jigsaw Interior Architecture

White Hallway

Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture
Jigsaw Interior Architecture

وأخيرًا، الباركيه من أفضل الاختيارات التي يمكنك تثبيتها في أرضية المنل بالكامل، وفي المدخل على وجه التحديد، شكله ومتانته ومزاياه العديدة تجعله من الخامات الأكثر انتشارًا في يومنا هذا، والميزة الأكبر في الباركيه أنه يتماشى مع أي نمط تصميم وأي نوع من الديكورات! 

شقة حديثة بمساحة 115 متر مربع بتفاصيل غاية في البساطة
أي من هذه الأرضيات تختار لمدخل منزلك؟ 

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