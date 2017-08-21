12 فكرة لأرضيات المداخل والممرات

عندما يأتي وقت التفكير في نوع الأرضيات الموجودة بمنزلك يجب أن تكون دقيقًا للغاية، وعند التفكير في أرضية مدخل المنزل يجب أن تكون أكثرحرصًا فهي الانطباع الأول عن منزلك، فكيف تريد لهذا الانطباع أن يكون؟!
أرضية المدخل يجب أن تكون جميلة وراقية وفي النفس الوقت متينة وصلبة، فالمدخل هو أكثر مكان يراه الناس ويمشون عليه، وهناك عدد كبير من الاختيارات التي يمكنك وضعها في الاعتبار، نذكر لكم بعضًا منها في هذا الكتاب..
إذا كنت تبحث عن الرفاهية والفخامة والانطباع الفاخر عن اختياراتك ومنزلك الرخام سيكون وجهتك الأولى، أشكال رائعة ولامعة ومتناسقة مع التصميم، بالإضافة إلى متانته فهو من أكثر المواد قدرة على تحمّل الصدمات، ولن تجد أكثر منه فخامة لمنزلك، ويمكنك الاطلاع على تشكيلة متنوعة في هذا الكتاب: 15 أرضية رخامية فاخرة من القصور الخليجية
لا يوجد من يشكك في صلابة الحجر وثقل خامته، ولكن يصعب علينا تقبله بشكله الأصلي، لكن ما لا يعرفه البعض أن الحجر لا يوجد في شكل واحد، ما رأيكم بهذه الأرضية من الحجر الناعم؟! هذا النوع يمكن تثبيته بسهولة فوق التوصيلات مباشرةً، وله شكل مميز وناعم ولامع سيبهر ضيوفك.
إن كنت تريد استخدام النمط الصناعي عند تصميم منزلك، فلن تجد أفضل من الأرضيات الإسمنتية المصقولة لتطبيقها في مدخل المنزل وهي وحدها ستعبّر بطريقة كافية عن طريقة التصميم الصناعية بالكامل، بالإضافة إلى متانة وصلابة الأسمنت وتكلفته الصغيرة مقارنةً بباقي الخامات، شكله الجمل الناعم كما نراه في هذا المثال يشجعنا جميعًا على اختياره.
الأرضيات لها تأثير مباشر على شكل المدخل، وهذا المدخل الاسكندنافي لا ينقصه سوى بلاط جيد كهذه البلاطات السداسية الصغيرة الموضوعة باستخدام تقنية الموزاييك لتظهر بهذا الشكل الملفت للعين في النهاية.
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وإذا أردت الأشكال الكلاسيكية والتقليدية في مدخل منزلك لتعبّر عن أسلوب مختلف من العراقة والجمال، فلن تجد أفضل من تصميمات السيراميك المنقوشة بأفضل الأعمال الفنية التي حتمًا ستجد غايتك في إحداها، الزخرفات العربية كانت الاختيار المثالي في هذا المدخل.
السجادة هي الفكرة الأكثر انتشارًا في كثير من المداخل، والحقيقة أنها فكرة عملية للغاية وسريعة التنفيذ، فلا يوجد ما هو أسرع وأسهل من الذهاب إلى متجر بيع السجاد واختيار الشكل والأبعاد المناسبة ثم وضعها أمام الباب!
ولكن إذا أردت مدخل أكثر عمقًا، يمكنك الاستفادة من تصميمات السيراميك الغير متناهية في اختيار تصميم رائع كالموجود بالصورة، والذي يظهر فيه الشكل النهائي مثل السجادة الموضوعة في المدخل على قاعدة من السيراميك الكريمي، ولكنها في الحقيقة لوحة واحدة من السيراميك المرسوم.
ألواح الخشب الطبيعي غير المعالج أو اللامع من الاختيارات الاولى لدى محبي استخدام المواد الطبيعية كما هي، وبهذه الطريقة تجلب الطبيعة لمنزلك وتشعر بها، ولا يوجد شك ان الخشب من أفضل وأرقى الخامات المستخدمة في الأرضيات، وإن استطعت الحصول على خشب طبيعي في أرضية منزلك فهذا سيكون من حسن حظك بالتأكيد!
مرة أخرى يستطيع السيراميك منحك شكل الخامة التي تريدها بطريقة سهلة وتكلفة بسيطة..
قشرة الخشب من الحلول الاقتصادية للراغبين في استخدام الخشب لكن تكلفته العالية تمنعهم، ألواح من Laminate كافية لإعطاء مدخل منزلك رقي وجمال دون أن تكلفك أموال طائلة..
وأخيرًا، الباركيه من أفضل الاختيارات التي يمكنك تثبيتها في أرضية المنل بالكامل، وفي المدخل على وجه التحديد، شكله ومتانته ومزاياه العديدة تجعله من الخامات الأكثر انتشارًا في يومنا هذا، والميزة الأكبر في الباركيه أنه يتماشى مع أي نمط تصميم وأي نوع من الديكورات!