أفكار لاستخدام الخشب في الحدائق

الخشب يضيف الجمال والدفء إلى أي مساحة يوجد بها، والحدائق من الأماكن المثالية لاستخدام الخشب، فالخشب مكانه الأصلي ضمن إطار الطبيعة فلم لا نستخدمه بفاعلية في حدائقنا؟!
إذا كنت ترغب في إضافة لمسة مميزة وراقية إلى حديقة منزلك باستخدام الخشب يجب أن تتنقل معنا بين هذه التصميمات المميزة والمختلفة، استخدمت الخشب بأشكال مختلفة ومميزة عند تصميم كلٍ منها..
الشجيرات الصغيرة عرضة للاهتزاز وعدم الثبات عند وجود رياح قوية، فهي تتميز بسمكها الرفيع على عكس الأشجار الكبيرة المثبتة بعمق في الأرض، إن كنت تمتلك شجيرات صغيرة على جوانب حديقتك يمكنك استخدام عواميد من الخشب لتثبيتها بهذه الطريقة ولن تجد الأمر مزعجًا بل على العكس تجده إضافة مميزة لديكور الحديقة.
في المساحات الصغيرة يلجأ البعض إلى استخدام الجدار لتصميم حديقة بسيطة مكونة من نباتات مفضّلة لديهم، هذه الحديقة على الجدار الأسود استخدم فيها المصمم الخشب كأواني لتلك النباتات فدمج روح الطبيعة مع اللون الأخضر الجميل في الزرع وبذلك لم نشعر بافتقاد شعور وجود حديقة متكاملة حتى وإن كانت على الجدار!
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لا يتوقف استخدام الخشب فقط عند الأشياء الأساسية في بناء الحدائق، بل يمكنك استخدامه كقطعة ديكور مميزة تزين حديقتك وخصوصًا إن كنت الحديقة داخل المنزل كالموجودة بالصورة، حديقة صغيرة بجوار غرفة المعيشة زينتها عواميد الخشب المتوازية في السقف والجدار فرسمت حدودها وسمحت للشمس بالعبور وملأ مساحة الحديقة بالكامل.
الخشب أيضًا من المواد القوية التي يمكن استخدامها في تأمين الحدائق وواجهات المنازل، باستخدام الانواع القوية من الخشب صمم سياج خاص لحديقة منزلك واستمتع بالخصوصية الكاملة وفي نفس الوقت المظهر الراقي للواجهة.
خشب الأشجار يمكن تشكيله بطرق مميزة للغاية ورسم لوحات فنية على أرضية الحديقة، وفي نفس الوقت تكون قد حددت أماكن وضع النباتات والأحجار وحافظت على باقي الأرضية نظيفة خالية من أي أعشاب.
استخدام المصاطب في تصميم الحدائق من الطرق المميزة للتغلب على المساحات الصغيرة الغير منتظمة، بالإضافة إلى ميزتها في الحفاظ على نظافة المساحة المحيطة وعدم خروج النباتات خارج حدود المصطبة.
الأثاث العتيق يضيف بهجة لا مثيل لها في الحدائق، استخدم أحد التصميمات القديمة والأخشاب التي تتميز بشكل عتيق في صنع كنبة أو مقعد في حديقتك.
الحدائق الرأسية دائمًا ما تحتاج إلى وضع حدود حولها، فالنباتات المتسلقة تزعج الجالسين حولها، استخدم تصميم عصري وراقي من الخشب في صنع سور صغير حول الحديقة الرأسية وسد تأثيرًا مذهلًا من تداخل الخشب مع الأخضر الموجودة في النباتات.
هذه الشجرة الكبيرة والقديمة وجدت داخل مساحة المنزل قبل تصميمه، وللحفاظ على الطبيعة وحمايتها يجب الإبقاء عليها وفي نفس الوقت الاستفادة من المساحة، فما رأيكم بما فعله المصمم من استخدام رائع لهذه الشجرة في ديكور الحديقة؟ طريقة مثالية ومبهرة!
أضف قليل من البهجة والمرح إلى حديقة منزلك واستخدم الخشب في صنع أرجوحة أنيقة تستخدمها للحصول على لحظات استرخاء واستمتاع بالجو المعتدل في حديقة منزلك.
وأخيرًا، لعشّاق البرجولات الخشب من الخامات المميزة في صناعة البرجولات المفتوحة من الأعلى على وجه الخصوص، أعمدة متوازية ومثبتة على الجدار لصنع برجولا جميلة تستطيع داخلها الاستمتاع بالإفطار واللحظات الجيدة مع عائلتك وسط الطبيعة الساحرة.
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