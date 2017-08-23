أفكار لاستخدام الخشب في الحدائق

الخشب يضيف الجمال والدفء إلى أي مساحة يوجد بها، والحدائق من الأماكن المثالية لاستخدام الخشب، فالخشب مكانه الأصلي ضمن إطار الطبيعة فلم لا نستخدمه بفاعلية في حدائقنا؟!

إذا كنت ترغب في إضافة لمسة مميزة وراقية إلى حديقة منزلك باستخدام الخشب يجب أن تتنقل معنا بين هذه التصميمات المميزة والمختلفة، استخدمت الخشب بأشكال مختلفة ومميزة عند تصميم كلٍ منها..