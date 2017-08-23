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أفكار لاستخدام الخشب في الحدائق

Eman Rifaat Eman Rifaat
Werrington Peterborough, SD GARDEN DESIGNS SD GARDEN DESIGNS GardenPlants & flowers
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الخشب يضيف الجمال والدفء إلى أي مساحة يوجد بها، والحدائق من الأماكن المثالية لاستخدام الخشب، فالخشب مكانه الأصلي ضمن إطار الطبيعة فلم لا نستخدمه بفاعلية في حدائقنا؟! 

إذا كنت ترغب في إضافة لمسة مميزة وراقية إلى حديقة منزلك باستخدام الخشب يجب أن تتنقل معنا بين هذه التصميمات المميزة والمختلفة، استخدمت الخشب بأشكال مختلفة ومميزة عند تصميم كلٍ منها.. 

1- مثبتات للأشجار

Urban Courtyard for Entertaining, Bestall & Co Landscape Design Ltd Bestall & Co Landscape Design Ltd حديقة
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd

Urban Courtyard for Entertaining

Bestall & Co Landscape Design Ltd
Bestall &amp; Co Landscape Design Ltd
Bestall & Co Landscape Design Ltd

الشجيرات الصغيرة عرضة للاهتزاز وعدم الثبات عند وجود رياح قوية، فهي تتميز بسمكها الرفيع على عكس الأشجار الكبيرة المثبتة بعمق في الأرض، إن كنت تمتلك شجيرات صغيرة على جوانب حديقتك يمكنك استخدام عواميد من الخشب لتثبيتها بهذه الطريقة ولن تجد الأمر مزعجًا بل على العكس تجده إضافة مميزة لديكور الحديقة.

2- أواني الزرع

MÃO NA TERRA, in Belo Horizonte. BR (2015), Luiza Soares - Paisagismo Luiza Soares - Paisagismo حديقة خشب
Luiza Soares – Paisagismo

Luiza Soares - Paisagismo
Luiza Soares – Paisagismo
Luiza Soares - Paisagismo

في المساحات الصغيرة يلجأ البعض إلى استخدام الجدار لتصميم حديقة بسيطة مكونة من نباتات مفضّلة لديهم، هذه الحديقة على الجدار الأسود استخدم فيها المصمم الخشب كأواني لتلك النباتات فدمج روح الطبيعة مع اللون الأخضر الجميل في الزرع وبذلك لم نشعر بافتقاد شعور وجود حديقة متكاملة حتى وإن كانت على الجدار! 

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3- ديكور للسقف

PATIO I SA, SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura حديقة خشب Wood effect
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura
SZTUKA Laboratorio Creativo de Arquitectura

لا يتوقف استخدام الخشب فقط عند الأشياء الأساسية في بناء الحدائق، بل يمكنك استخدامه كقطعة ديكور مميزة تزين حديقتك وخصوصًا إن كنت الحديقة داخل المنزل كالموجودة بالصورة، حديقة صغيرة بجوار غرفة المعيشة زينتها عواميد الخشب المتوازية في السقف والجدار فرسمت حدودها وسمحت للشمس بالعبور وملأ مساحة الحديقة بالكامل. 

4- سياج خشبي

SIWA Sichtschutz-System, Collection Hutter AG Collection Hutter AG حديقة
Collection Hutter AG

Collection Hutter AG
Collection Hutter AG
Collection Hutter AG

الخشب أيضًا من المواد القوية التي يمكن استخدامها في تأمين الحدائق وواجهات المنازل، باستخدام الانواع القوية من الخشب صمم سياج خاص لحديقة منزلك واستمتع بالخصوصية الكاملة وفي نفس الوقت المظهر الراقي للواجهة. 

5- أشكال مبتكرة

Möbel & Accessoires, rote_libelle rote_libelle حديقة
rote_libelle

Möbel & Accessoires

rote_libelle
rote_libelle
rote_libelle

خشب الأشجار يمكن تشكيله بطرق مميزة للغاية ورسم لوحات فنية على أرضية الحديقة، وفي نفس الوقت تكون قد حددت أماكن وضع النباتات والأحجار وحافظت على باقي الأرضية نظيفة خالية من أي أعشاب. 

6- مصاطب متكاملة للزراعة

raised timber planters SD GARDEN DESIGNS GardenPlants & flowers
SD GARDEN DESIGNS

raised timber planters

SD GARDEN DESIGNS
SD GARDEN DESIGNS
SD GARDEN DESIGNS

استخدام المصاطب في تصميم الحدائق من الطرق المميزة للتغلب على المساحات الصغيرة الغير منتظمة، بالإضافة إلى ميزتها في الحفاظ على نظافة المساحة المحيطة وعدم خروج النباتات خارج حدود المصطبة.

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7- مقعد مميز

Driftwood Garden Bench Julia's Driftwood GardenFurniture
Julia&#39;s Driftwood

Driftwood Garden Bench

Julia's Driftwood
Julia&#39;s Driftwood
Julia's Driftwood

الأثاث العتيق يضيف بهجة لا مثيل لها في الحدائق، استخدم أحد التصميمات القديمة والأخشاب التي تتميز بشكل عتيق في صنع كنبة أو مقعد في حديقتك.

8- سور حول النباتات المتسلقة

Private Courtyard, London, Living Wall Biotecture GardenPlants & flowers
Biotecture

Private Courtyard, London, Living Wall

Biotecture
Biotecture
Biotecture

الحدائق الرأسية دائمًا ما تحتاج إلى وضع حدود حولها، فالنباتات المتسلقة تزعج الجالسين حولها، استخدم تصميم عصري وراقي من الخشب في صنع سور صغير حول الحديقة الرأسية وسد تأثيرًا مذهلًا من تداخل الخشب مع الأخضر الموجودة في النباتات. 

9- شجرة تاريخية

Wood Garden, Wood Garden Wood Garden GardenFurniture
Wood Garden

Wood Garden
Wood Garden
Wood Garden

هذه الشجرة الكبيرة والقديمة وجدت داخل مساحة المنزل قبل تصميمه، وللحفاظ على الطبيعة وحمايتها يجب الإبقاء عليها وفي نفس الوقت الاستفادة من المساحة، فما رأيكم بما فعله المصمم من استخدام رائع لهذه الشجرة في ديكور الحديقة؟ طريقة مثالية ومبهرة! 

10- أرجوحة أنيقة

Bahçe Mobilyaları, Wood Garden Wood Garden GardenAccessories & decoration
Wood Garden

Wood Garden
Wood Garden
Wood Garden

أضف قليل من البهجة والمرح إلى حديقة منزلك واستخدم الخشب في صنع أرجوحة أنيقة تستخدمها للحصول على لحظات استرخاء واستمتاع بالجو المعتدل في حديقة منزلك. 

11- برجولا مميزة

CASA VILLA LOBOS.SÃO PAULO.BRASIL, Línea Paisagismo.Claudia Muñoz Línea Paisagismo.Claudia Muñoz حديقة
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz
Línea Paisagismo.Claudia Muñoz

وأخيرًا، لعشّاق البرجولات الخشب من الخامات المميزة في صناعة البرجولات المفتوحة من الأعلى على وجه الخصوص، أعمدة متوازية ومثبتة على الجدار لصنع برجولا جميلة تستطيع داخلها الاستمتاع بالإفطار واللحظات الجيدة مع عائلتك وسط الطبيعة الساحرة. 

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