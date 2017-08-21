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أريكة واحدة تكفي لغرفة معيشة أنيقة!

Eman Rifaat Eman Rifaat
Loaf's 2015 Collections, Loaf Loaf Living roomSofas & armchairs
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الأرائك جزء رئيسي ومهم من حياتنا اليومية، تجدها في كل منزل وكل غرفة معيشة، فمن الممكن الاستغناء عن بعض المقاعد ولكن هل يمكنك الاستغناء عن أريكتك المريحة؟! 

تلك الأريكة التي تقضي عليها ساعات طويلة من النهار جالسًا مع أسرتك، أو تشاهد التلفزيون، او تطالع كتابًا، أو حتى تنام عليها ليلًا بدلًا من السرير، لا غنى عنها في منزلك، بل يمكنك الاعتماد عليها كقطعة أثاث أساسية في غرفة المعيشة مع الاستغناء عن باقي القطع إن لم تتوفر لك النقود أو المساحة الكافية، وفي هذا الكتاب جمعنا لكم عدد كبير من تصميمات غرف المعيشة التي تثبت لكم أنه يمكن الحصول على غرفة معيشة جميلة وأنيقة باستخدام أريكة واحدة فقط! 

1- حتى في المساحات الواسعة يمكن الاكتفاء بأريكة واحدة في غرفة المعيشة، فالجمال يكمن في اختيار القطع بعناية وليس في كثرة عددهم!

Progetto, Paolo Cavazzoli Paolo Cavazzoli غرفة المعيشة
Paolo Cavazzoli

Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli

2- الوسادات الصغيرة باللون الوردي والقماش اللامع أكملت جمال هذه الأريكة الكلاسيكية باللون الرمادي الفاتح في غرفة معيشة تتسم بالكلاسيكية والبساطة

Sabi, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Sabi

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

3- أقمشة متينة وستايل رسمي في هذه الأريكة الراقية،الألوان المستخدمة تعد من الخيارات المميزة في تصميم الأرائك، وجاء تصميم الأرجل بشكل عصري من الخشب الناعم واللامع.

Tilly And Then Design Limited Living roomSofas & armchairs
And Then Design Limited

Tilly

And Then Design Limited
And Then Design Limited
And Then Design Limited

4- يمكنك استخدام نفس الثيم المستخدم والسائد في غرفة المعيشة عند تصميم الأريكة، وستجد في النهاية لوحة متكاملة بسيطة.

Roger Oates Bespoke Rugs, Roger Oates Design Roger Oates Design غرفة المعيشة
Roger Oates Design

Roger Oates Bespoke Rugs

Roger Oates Design
Roger Oates Design
Roger Oates Design

5- الجلد يبقى من أكثر الخامات المريحة والفاخرة التي يمكن الاعتماد عليها في تصميم غرفة المعيشة والمكتب ولن تمل من وجودها وأشكالها المتنوعة في تصميم الأرائك.

Country House in Tenterden, Bandon Interior Design Bandon Interior Design مكتب عمل أو دراسة
Bandon Interior Design

Country House in Tenterden

Bandon Interior Design
Bandon Interior Design
Bandon Interior Design

6- أريكة زرقاء بتصميم مختلف بعيد عن التصميمات المستطيلة والتقليدية، هذه المرة صممت الأريكة بزاوية دائرية لتكبير حجمها ومناسبتها لأبعاد الغرفة بشكل جيد ومتوازن.

Taylors Etc Furniture , Taylors Etc Taylors Etc Living roomSofas & armchairs
Taylors Etc

Taylors Etc Furniture

Taylors Etc
Taylors Etc
Taylors Etc

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7- الألوان الصادمة والجريئة تكون رائعة بعض الأحيان، البرتقالي والأزرق مزيج أنيق للغاية، هذه الأريكة وحدها كافية لديكور الغرفة!

Pudding Sofa Loaf Living roomSofas & armchairs
Loaf

Pudding Sofa

Loaf
Loaf
Loaf

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8- الاهتمام بلون وشكل الأريكة المناسب لنمط التصميم من عوامل تكوين غرفة معيشة ناجحة، تصميم عتيق صناعي الأنسب معه استخدام هذه الأنواع القديمة من القماش والألوان الباهتة والأرضية.

TRESCO TETRAD LTD Living roomSofas & armchairs
TETRAD LTD

TRESCO

TETRAD LTD
TETRAD LTD
TETRAD LTD

9- رغم جمال اللون الأبيض وأناقته التي ليس لها مثيل، ولكن احذر منه عند الاستخدام في غرف المعيشة فهو سريع الاتساخ.

Massivholzböden / Fussböden, Lignum Möbelmanufaktur GmbH Lignum Möbelmanufaktur GmbH Walls & flooringWall & floor coverings
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH
Lignum Möbelmanufaktur GmbH

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10- في المساحات الصغيرة والأبعاد الغير منتظمة تظل الأريكة هي الحل المناسب والأكثر عملية، بشرط اختيار أبعادها وشكلها بدقة حتى لا تساعد أكثر على تضييق المساحة.

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

11- الألوان الفاتحة هي الأفضل للاستخدام في المساحات الصغيرة فهي تعطي عمق للعين، في هذا المثال الموجود به أكثر من غرفة في مكان واحد كان اختيار الأريكة مثالي.

Mini T1, José Tiago Rosa José Tiago Rosa غرفة المعيشة
José Tiago Rosa

José Tiago Rosa
José Tiago Rosa
José Tiago Rosa

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12- مسند مريح يعني أريكة مريحة، اختيار مسند جيد لليدين مع تنجيد مريح للجلوس هو العامل الأكثر أهمية في اختيار أريكة مناسبة تكفيك لغرفة المعيشة.

Encinos, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة الميديا
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

13- ما رأيكم في هذه الأريكة باللون الوردي؟!

Pastel clouds Pixers غرفة المعيشة Pink wallpaper,wall mural,clouds,pink,pastels,pastel
Pixers

Pastel clouds

Pixers
Pixers
Pixers

14- الاستعانة بالبوف الذي يمكن استخدامه كطاولة او مقعد بجوار الأريكة من العوامل المساعدة في حالة وجود عدد كبير من الأفراد لا تكفي الأريكة لجلوسهم.

#1 Dream Apartment #Milano, Arch. Andrea Pella Arch. Andrea Pella غرفة المعيشة
Arch. Andrea Pella

Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella
Arch. Andrea Pella

15- عندما يجتمع اللون الأسود مع خامة الجلد لن تكون النتيجة أقل أناقةًً من هذا التصميم، الأسود والأبيض يظل الثنائي الذي لا تنتهي موضته على الإطلاق..

Lifestyle, Dwell Dwell غرفة المعيشة
Dwell

Lifestyle

Dwell
Dwell
Dwell

16- ألوان مثل البني إلى جانب أناقته يتحمل العوامل المختلفة من الأتربة والاتساخات أو في حالة وجود أطفال مثلًا.

casa di ringhiera, marta novarini architetto marta novarini architetto غرفة المعيشة
marta novarini architetto

marta novarini architetto
marta novarini architetto
marta novarini architetto

17- يمكن أيضًا بطريقة مميزة تصميم الأريكة كجزء مدمج في قطعة الأثاث، من الطرق الجميلة والمذهلة في توفير واستغلال المساحات بذكاء.

Drawing Room Studio Hooton غرفة المعيشة Joinery,design,lighting,accessories,window seat,roman blind
Studio Hooton

Drawing Room

Studio Hooton
Studio Hooton
Studio Hooton

18- الشياكة والأناقة عنوان هذه الغرفة التي اكتفت بأريكة واحدة ومعرض رائع للوحات الفنية.

CG DISEÑO ESPACIO INTERIOR, alba najera alba najera غرفة المعيشة
alba najera

alba najera
alba najera
alba najera

19- لن تحتاج لأكثر من هذا المنظر البديع والأريكة المريحة لتشعر بالاستمتاع في غرفة معيشة صغيرة وجو هاديء ومنظر مريح للعين.

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80, ÁBATON Arquitectura ÁBATON Arquitectura غرفة المعيشة
ÁBATON Arquitectura

CASA TRANSPORTABLE ÁPH80

ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura
ÁBATON Arquitectura

20- مزيج الرمادي والأزرق مع أريكة طويلة له تأثير مميز أمام الجدار الأبيض.

sofas ardi, mobles konik mobles konik
mobles konik

mobles konik
mobles konik
mobles konik

21- الاستايل البوهيمي لمن يحبون السفر والمغامرة المستمرة، لن تحتاج لأكثر من قاعدة وظهر مريح وبهما تستطيع تكوين أريكتك الخاصة في أي مكان وفي أي وقت!

Mikmax, Mikmax Mikmax HouseholdPet accessories
Mikmax

Mikmax

Mikmax
Mikmax
Mikmax

22- مع غرفة النوم دمجت غرفة معيشة وجلسة صغيرة باستخدام أريكة بسيطة ووسادات ملونة أنعشت التصميم.

Appartement Paris 11ème, Sandra Dages Sandra Dages غرفة المعيشة
Sandra Dages

Sandra Dages
Sandra Dages
Sandra Dages
12 فكرة لأرضيات المداخل والممرات
هل تفضلون استخدام صالون كامل في غرفة المعيشة؟ أم تفضلون استخدام أريكة واحدة؟! 

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