أريكة واحدة تكفي لغرفة معيشة أنيقة!

الأرائك جزء رئيسي ومهم من حياتنا اليومية، تجدها في كل منزل وكل غرفة معيشة، فمن الممكن الاستغناء عن بعض المقاعد ولكن هل يمكنك الاستغناء عن أريكتك المريحة؟!

تلك الأريكة التي تقضي عليها ساعات طويلة من النهار جالسًا مع أسرتك، أو تشاهد التلفزيون، او تطالع كتابًا، أو حتى تنام عليها ليلًا بدلًا من السرير، لا غنى عنها في منزلك، بل يمكنك الاعتماد عليها كقطعة أثاث أساسية في غرفة المعيشة مع الاستغناء عن باقي القطع إن لم تتوفر لك النقود أو المساحة الكافية، وفي هذا الكتاب جمعنا لكم عدد كبير من تصميمات غرف المعيشة التي تثبت لكم أنه يمكن الحصول على غرفة معيشة جميلة وأنيقة باستخدام أريكة واحدة فقط!