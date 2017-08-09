صغيرة ولكنها رائعة: 6 مسابح صغيرة

من يقول أنك في حاجة إلى مساحة كبيرة وأموال كثيرة وتخطيط طويل المدى للحصول على حلم وجود مسبح خاص بك في منزلك؟!
باستخدام بضعة أمتار قليلة وميزانية محدودة يمكنك إنشاء مسبح جميل وأنيق، نعرض لكم ستة من حمامات السباحة الصغيرة والمختلفة التصميمات، والتي على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تؤدي الغرض وتوفر لك الرفاهية في حديقتك وتمنحك المزاج الجيد والرفاهية التي تتمناها، هيا بنا للغوص معنا في عالم بديع من المسابح الصغيرة..
حتى الحمامات الصغيرة يمكن أن توفر لك الكثير من الترف والرفاهية، يقع المسبح على منصة مرتفعة قليلًا في الحديقة الموجودة في فناء المنزل، وعلى الحافة يوجد مقعد (شيزلونج) لتستمتع فيه بالنوم تحت أشعة الشمس المفيدة، كما يمكنك الاستمتاع بتناول المقبلات وأنت تضع قدميك في هذا الماء البارد الرائع لحين تجهيز الوجبة الرئيسية.
وعندما يحلّ الظلام تجد إضاءة مذهلة تخلق جو من الاسترخاء والجمال حول المسبح، ويمكن تكييف نظام الألوان وفقًا للمزاج العام لك ولشخصيتك، ويمكن أيضًا تركيب نظام تدفئة متطور لضمان أن درجة حرارة الماء تكون ممتعة طوال العام.
الحمامات المتحركة خيار مثالي ومتاح لمن يملكون ميزانية محدودة، ومن يرغبون في استخدام الماء البارد فقط خلال أشهر الصيف الحارة، هذا المسبح السريع يقدم لجميع أفراد الأسرة مفاجأة سارة في الأيام الحارة، يمكنك الحصول عليه بسرعة من المتاجر ووضعه بسهولة في مكانك المفضل ثم ملئه بالماء.
لدينا نصيحة سريعة: تأكد من نقاوة الماء داخل المسبح وعدم دخول المرضى أو من لديهم أي إصابات حتى لا تتلوث المياه الموجودة.
الخبراء من GARTEN للتصميم لديهم مسبح صغير ضمن برامج تصميماتهم والتي يمكن استخدامه على مدار السنة، في الصيف يوفر المسبح درجة تبريد كافية للماء، وفي الأشهر الباردة من العام يعمل هذا المسبح كساونا، عندما يحل الظلام ترى إضاءة رائعة تغمر المسبح والمنطقة المحيطة به لترى بحر من الأضواء المزاجية والدافئة، وكل من يعتقد أن عمق هذا المسبح صغير ولا يكفي للسباحة هو مخطيء!، يصل عمق المياه في المسبح إلى 1.35 متر، لذلك هو مثالي حتى إن أردت ممارسة الجمباز داخل المياه!
يقع هذا المسبح الصغير في صحراء موهافي جنوب كاليفورنيا، ويقدم ميزة رائعة وفرصة للتخلص من الغبار وآثار البيئة الصحراوية، المسبح الاجتماعي هو مشروع قام به ALFREDO BARSUGLIA الذي استخدم الأسلوب المينيمال في تصميمه، الشيء المميز في هذا المسبح أنه مفتوح للجميع، لكل من يحب الاستمتاع بالماء البارد في هذه البيئة الصحراوية الحارة، وبالتالي هو مشروع فني غير عادي يشجع على التفكير الإبداعي المتعاون.
المسبح الداخلي هو حل مثالي لمن لا يمتلكون مساحة خارجية كبيرة، ولكن يستطيعون تحقيق حلمهم بالمسبح داخل الجدران الأربعة للمنزل، وفي تصميم هذا المسبح الذي يشبه المنتجعات الصحية لا يمكنك الاكتفاء بالاسترخاء فقط، ولكن أيضًا يمكنك التدريب على السباحة بشكل جيد والحصول على نظام متطور يوفر ظروف مثالية للتدريب.
اقرأ أيضًا: 16 مثال لمسابح ذات خصوصية
هذا المسبح الصغير غير مناسب للسباحة ولكن له تأثير مريح وجيد للغاية على مستخدميه، فهو يوفر لهم 8 إطارات تدليك مختلفة وبذلك تحصل على جلسة استرخاء متكاملة لعضلاتك تخلصك من ضغط وتوتر اليوم، والمقاعد الموجودة بالداخل مثالية لجلسة دردشة في الماء الدافيء مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة.
اقرأ أيضًا: 9 خطوات لبناء حمام السباحة (المسبح)