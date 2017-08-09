الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

صغيرة ولكنها رائعة: 6 مسابح صغيرة

Eman Rifaat Eman Rifaat
Garden, WARCO Bodenbeläge WARCO Bodenbeläge مسبح
Loading admin actions …

من يقول أنك في حاجة إلى مساحة كبيرة وأموال كثيرة وتخطيط طويل المدى للحصول على حلم وجود مسبح خاص بك في منزلك؟! 

باستخدام بضعة أمتار قليلة وميزانية محدودة يمكنك إنشاء مسبح جميل وأنيق، نعرض لكم ستة من حمامات السباحة الصغيرة والمختلفة التصميمات، والتي على الرغم من صغر حجمها إلا أنها تؤدي الغرض وتوفر لك الرفاهية في حديقتك وتمنحك المزاج الجيد والرفاهية التي تتمناها، هيا بنا للغوص معنا في عالم بديع من المسابح الصغيرة..

فاخر

Piscina e Giardino , GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo مسبح
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo
GRITTI ROLLO | Stefano Gritti e Sofia Rollo

حتى الحمامات الصغيرة يمكن أن توفر لك الكثير من الترف والرفاهية، يقع المسبح على منصة مرتفعة قليلًا في الحديقة الموجودة في فناء المنزل، وعلى الحافة يوجد مقعد (شيزلونج) لتستمتع فيه بالنوم تحت أشعة الشمس المفيدة، كما يمكنك الاستمتاع بتناول المقبلات وأنت تضع قدميك في هذا الماء البارد الرائع لحين تجهيز الوجبة الرئيسية. 

وعندما يحلّ الظلام تجد إضاءة مذهلة تخلق جو من الاسترخاء والجمال حول المسبح، ويمكن تكييف نظام الألوان وفقًا للمزاج العام لك ولشخصيتك، ويمكن أيضًا تركيب نظام تدفئة متطور لضمان أن درجة حرارة الماء تكون ممتعة طوال العام.

مرن

POOL UNDERLAY WARCO Bodenbeläge مسبح
WARCO Bodenbeläge

POOL UNDERLAY

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge

الحمامات المتحركة خيار مثالي ومتاح لمن يملكون ميزانية محدودة، ومن يرغبون في استخدام الماء البارد فقط خلال أشهر الصيف الحارة، هذا المسبح السريع يقدم لجميع أفراد الأسرة مفاجأة سارة في الأيام الحارة، يمكنك الحصول عليه بسرعة من المتاجر ووضعه بسهولة في مكانك المفضل ثم ملئه بالماء. 

لدينا نصيحة سريعة: تأكد من نقاوة الماء داخل المسبح وعدم دخول المرضى أو من لديهم أي إصابات حتى لا تتلوث المياه الموجودة.

على مدار العام

@wat Meersalzwasser-Tauchbecken / Minipool, design@garten GmbH & Co. KG design@garten GmbH & Co. KG GardenSwim baths & ponds
design@garten GmbH &amp; Co. KG

design@garten GmbH & Co. KG
design@garten GmbH &amp; Co. KG
design@garten GmbH & Co. KG

الخبراء من GARTEN للتصميم لديهم مسبح صغير ضمن برامج تصميماتهم والتي يمكن استخدامه على مدار السنة، في الصيف يوفر المسبح درجة تبريد كافية للماء، وفي الأشهر الباردة من العام يعمل هذا المسبح كساونا، عندما يحل الظلام ترى إضاءة رائعة تغمر المسبح والمنطقة المحيطة به لترى بحر من الأضواء المزاجية والدافئة، وكل من يعتقد أن عمق هذا المسبح صغير ولا يكفي للسباحة هو مخطيء!، يصل عمق المياه في المسبح إلى 1.35 متر، لذلك هو مثالي حتى إن أردت ممارسة الجمباز داخل المياه! 

اجتماعي

Social Pool, Alfredo Barsuglia Alfredo Barsuglia مسبح
Alfredo Barsuglia

Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia
Alfredo Barsuglia

يقع هذا المسبح الصغير في صحراء موهافي جنوب كاليفورنيا، ويقدم ميزة رائعة وفرصة للتخلص من الغبار وآثار البيئة الصحراوية، المسبح الاجتماعي هو مشروع قام به ALFREDO BARSUGLIA الذي استخدم الأسلوب المينيمال في تصميمه، الشيء المميز في هذا المسبح أنه مفتوح للجميع، لكل من يحب الاستمتاع بالماء البارد في هذه البيئة الصحراوية الحارة، وبالتالي هو مشروع فني غير عادي يشجع على التفكير الإبداعي المتعاون.

رياضي

Swim Spas and Exercise Pools, Hot Tub Barn Hot Tub Barn Pool
Hot Tub Barn

Swim Spas and Exercise Pools

Hot Tub Barn
Hot Tub Barn
Hot Tub Barn

المسبح الداخلي هو حل مثالي لمن لا يمتلكون مساحة خارجية كبيرة، ولكن يستطيعون تحقيق حلمهم بالمسبح داخل الجدران الأربعة للمنزل، وفي تصميم هذا المسبح الذي يشبه المنتجعات الصحية لا يمكنك الاكتفاء بالاسترخاء فقط، ولكن أيضًا يمكنك التدريب على السباحة بشكل جيد والحصول على نظام متطور يوفر ظروف مثالية للتدريب. 

اقرأ أيضًا: 16 مثال لمسابح ذات خصوصية

للاسترخاء

Twin Plunge Pools , London Swimming Pool Company London Swimming Pool Company مسبح
London Swimming Pool Company

Twin Plunge Pools

London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company
London Swimming Pool Company

هذا المسبح الصغير غير مناسب للسباحة ولكن له تأثير مريح وجيد للغاية على مستخدميه، فهو يوفر لهم 8 إطارات تدليك مختلفة وبذلك تحصل على جلسة استرخاء متكاملة لعضلاتك تخلصك من ضغط وتوتر اليوم، والمقاعد الموجودة بالداخل مثالية لجلسة دردشة في الماء الدافيء مع الأصدقاء أو أفراد الأسرة. 

اقرأ أيضًا: 9 خطوات لبناء حمام السباحة (المسبح)

أفكار مختلفة للتخزين في المساحات المفتوحة
أي من هذه المسابح تختارون في منزلكم؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً