صغيرة ولكنها رائعة: 6 مسابح صغيرة

حتى الحمامات الصغيرة يمكن أن توفر لك الكثير من الترف والرفاهية، يقع المسبح على منصة مرتفعة قليلًا في الحديقة الموجودة في فناء المنزل، وعلى الحافة يوجد مقعد (شيزلونج) لتستمتع فيه بالنوم تحت أشعة الشمس المفيدة، كما يمكنك الاستمتاع بتناول المقبلات وأنت تضع قدميك في هذا الماء البارد الرائع لحين تجهيز الوجبة الرئيسية.

وعندما يحلّ الظلام تجد إضاءة مذهلة تخلق جو من الاسترخاء والجمال حول المسبح، ويمكن تكييف نظام الألوان وفقًا للمزاج العام لك ولشخصيتك، ويمكن أيضًا تركيب نظام تدفئة متطور لضمان أن درجة حرارة الماء تكون ممتعة طوال العام.