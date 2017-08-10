6 أفكار رائعة لإخفاء الغسالة في الحمام

على النقيض من الثلاجات وأجهزة المطبخ المختلفة المتوفرة الآن في تصميمات مختلفة ومتنوعة وجديدة، لم يحدث تغيّر كبير في شكل الغسالات بوجهٍ عام خلال الـ20 سنة الماضية، فهي لا تزال ضمن قائمة السلع العادية التي لا تتفوق من الناحية الجمالية، لذلك فعادةً ما يضعها كثير منا داخل القبو، ولكن هذا الحل ليس متاحًا وعمليًا للجميع، ففي المساحات الصغيرة من الممكن أن نضطر لوضعها في الحمام حتى لو لم يعجبنا شكلها، وللحفاظ على التصميم العام للحمام ليظل جميلًا نبحث معكم عن مكان وحيل لإخفاء الغسالة الضخمة المزعجة، ولكن قبل ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقاط المهمة.

أولا: يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الغسالة قد تحتاج إلى إصلاح أو يمكن استبدالها في أي وقت، لذا عند اختيار مكان لوضع الغسالة يجب أن تكون قادرًاعلى إزالتها أو تحريكها من هذا المكان متى أردت ذلك دون حدوث مشاكل، أيضًا يجب عليك النظر إلى حجم الباب عند الفتح بحيث يكون مفتوحًا بشكل مريح، وأخيرًا توجد مشكلة كبيرة لا يفكر فيها البعض وهي عدم وجود مساحة كافية لوضع سلة الغسيل أو حتى الوقوف أمام الغسالة.