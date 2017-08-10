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6 أفكار رائعة لإخفاء الغسالة في الحمام

Eman Rifaat Eman Rifaat
APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام البلاط White
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على النقيض من الثلاجات وأجهزة المطبخ المختلفة المتوفرة الآن في تصميمات مختلفة ومتنوعة وجديدة، لم يحدث تغيّر كبير في شكل الغسالات بوجهٍ عام خلال الـ20 سنة الماضية، فهي لا تزال ضمن قائمة السلع العادية التي لا تتفوق من الناحية الجمالية، لذلك فعادةً ما يضعها كثير منا داخل القبو، ولكن هذا الحل ليس متاحًا وعمليًا للجميع، ففي المساحات الصغيرة من الممكن أن نضطر لوضعها في الحمام حتى لو لم يعجبنا شكلها، وللحفاظ على التصميم العام للحمام ليظل جميلًا نبحث معكم عن مكان وحيل لإخفاء الغسالة الضخمة المزعجة، ولكن قبل ذلك يجب أن نأخذ بعين الاعتبار مجموعة من النقاط المهمة. 

أولا: يجب أن تأخذ في الاعتبار أن الغسالة قد تحتاج إلى إصلاح أو يمكن استبدالها في أي وقت، لذا عند اختيار مكان لوضع الغسالة يجب أن تكون قادرًاعلى إزالتها أو تحريكها من هذا المكان متى أردت ذلك دون حدوث مشاكل، أيضًا يجب عليك النظر إلى حجم الباب عند الفتح بحيث يكون مفتوحًا بشكل مريح، وأخيرًا توجد مشكلة كبيرة لا يفكر فيها البعض وهي عدم وجود مساحة كافية لوضع سلة الغسيل أو حتى الوقوف أمام الغسالة.

تصميم مع أبواب منزلقة

Bad mit Stauraum für Waschmaschine, Burkhard Heß Interiordesign Burkhard Heß Interiordesign حمام
Burkhard Heß Interiordesign

Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign
Burkhard Heß Interiordesign

الحل الأفضل دائمًا هو وضع الغسالة في دولاب أو نيش مناسب إن أمكن، وبذلك لن تتداخل مع تصميم الغرفة ولا تأخذ من مساحتها، ومع هذا إن لم يكن الشكل العام مناسب للظهور في الحمام يمكنك تركيب أبواب منزلقة وستحل هذه المشكلة. 

فوق النيش يمكن وضع المزلاج بسهولة حتى يسهل تركيب الباب وهذا يجعل من إخفاء الغسالة أمر سهل، وعند الحاجة إليها تفتح الباب ببساطة.

حلول مدمجة

APARTMENT “VERBI”, Polygon arch&des Polygon arch&des حمام البلاط White
Polygon arch&amp;des

APARTMENT “VERBI”

Polygon arch&des
Polygon arch&amp;des
Polygon arch&des

حل آخر موجود للغسالات المدمجة والتي تكون مصنوعة لدمجها داخل نظام الأثاث الموجود بشكل خفي كي لا تظهر في الصورة، ومن المهم ان يكون هناك مساحة كافية في الحمام لوجود خزانات إضافية وكثيرة يمكن دمج الغسالة فيها لتتكامل بداخلها. 

وبهذا نرى أن الغسالة الموجودة في خلفية هذا التصميم لا تؤثر بطريقة سلبية على الشكل العام للحمام، هذا الحل مناسب لمن يريدون الحصول على غسالة جديدة أو تغيير القديمة، أما من يملكون بالفعل غسالة يجب عليهم البحث عن حلول أخرى للاختباء.

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خلف الستائر

APPARTEMENT BOHEME CHIC AU MASCULIN, cristina velani cristina velani حمام
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

بديل بسيط للغاية واقتصادي لن يكلّفك أموال كثيرة وهو إخفاء الغسالة وراء الستائر، من الأفضل اللجوء لهذا الحل في حالة وجود زاوية فارغة في الحمام أو أسفل الطاولة أو الحوض. 

إذا كان المكان المناسب أسفل الحوض أو تحت الطاولة يمكن في هذه الحالة تثبيت ماسورة (قضيب) الستارة بسهولة، أما في الزاوية حينها عليك تثبيت الماسورة من الجدار إلى الجدار. 

هذا الحل ليس جميلًا في شكله العام ولكنه فعّال من حيث التكلفة ويضمن لك إخفاء جيد للغسالة وعدم وجودها في مجال الرؤية في الحمام، ويمكنك إضافة لمسة جديدة لديكور الحمام باختيار ألوان ونقوش مختلفة من الستائر في هذه الحالة. 

خلف الرفوف المصممة لها

Casa Cor 2012, ARQUITETURA - Camila Fleck ARQUITETURA - Camila Fleck حمام
ARQUITETURA – Camila Fleck

ARQUITETURA - Camila Fleck
ARQUITETURA – Camila Fleck
ARQUITETURA - Camila Fleck

نظرًا لارتباط الغسالة بتوصيلات المياه الموجودة فمن المحتمل أن يكون موقع الغسالة محددًا سلفًا في العديد من الحمامات، وهنا لا يوجد لديك خيارات كثيرة والغسالة يجب أن توضع في هذا المكان بغض النظر عن الشكل والتصميم!، في هذه الحالة وجود الخزائن والدواليب يوفر حلًا مناسبًا وجيدًا، وحتى تتمكن من ضرب عصفورين بحجر واحد يمكن أن تضع الغسالة خلف الرفوف وفي هذه الحالة لا تزال المساحة فوق الرف متوفرة للتخزين! 

يمكن أن يكون هذا الرف أيضًا بمثابة فاصل داخل الحمام ومقسم جيد للمساحة، فعدد قليل من عمال السباكة من يأخذون في اعتبارهم عند التركيب مطابقة أثاث الحمام مع أجزاء الغسالة عند التركيب، وهذا هو سبب اختيارنا لحل الرفوف، وعندها يمكنك استخدام هذا الرف في وضع سلة الغسيل أو أدوات الغسيل عند الاستخدام أو حتى الاستناد عليها! 

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إنقاذ المساحة

La casa dei libri, Arch. Silvana Citterio Arch. Silvana Citterio حمام
Arch. Silvana Citterio

Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio
Arch. Silvana Citterio

إذا كانت شقتك صغيرة أو ليس لديك أي مساحة متاحة لوضع الغسالة، بطبيعة الحال ستحتاج إلى غسالة أصغر، وفي بعض الشقق يكون هناك مشاكل في توصيلا الصرف الخاصة بالغسالة وتكون بعيدة عن مكان الحمام وتحتاج إلى خراطيم تمديد وغيرها من المشكلات الصعبة، ولذلك فحل الغسالة الصغيرة يجب أن تأخذه في الحسبان في تلك الحالات وقبلها يجب عليك قياس المساحة المتاحة لك بدقة كبيرة. 

إذا لم تنفعك أي من الحلول السابقة لتوفير البديل الجيد في منزلك، فالغسالة الصغيرة هي الحل، عرضها أصغر عادةً ما يتراوح بين 40-50 سم، أما الغسالات العادية فمتوسط عرضها 60 سم. 

عيب هذا النوع من الغسالات الصغيرة هو أنها لا تأخذ كمية كبيرة من الغسيل، وعادةً ما تكون السعة المتاحة فيها من 3-4 كغم فقط، في حين يمكن للغسالات الكبيرة أن تصل سعتها إلى 7 كغم، ومع كل هذا فالغسالات الصغيرة هي الحل الجيد والموفر للمساحات الصغيرة. 

ولكن هناك عيب أخير وهو أن الغسالات الصغيرة لا تختلف اختلافًا كبيرًا في سعرها عن الغسالات التقليدية، على الرغم أنها في كثير من الأحيان تحمل سعة أقل وتعمل بجهد أقل، لذلك ينبغي دراسة قرار الشراء جيدًا قبل اتخاذه. 

استخدام المساحات الرأسية

homify حمام
homify

homify
homify
homify

في الحمامات الصغيرة من الصعب الحفاظ على الغسالة في مكان مخفي، لكن هناك حل جيد باستخدام المساحات الرأسية، الرفوف العالية ليست فقط من أجل توفير مساحة للتخزين، ولكن أيضًا توفر مساحة لوضع الغسالة، ولكن يجب الحرص والتأكد من قدرة الرف على تحمّل وزن الغسالة لأنها ثقيلة، وبالإضافة إلى ذلك لا يجب أن توضع الغسالة في مكان عالي جدا حتى تستطيع فتحها ثم وضع وإخراج الملابس منها بسهولة. 

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هل لديكم مزيد من الأفكار لإخفاء الغسالة في الحمام؟ 

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