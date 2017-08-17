11 فكر رائعة لتنظيم المنزل على نحو فعال

نحن نعلم أن تنظيم المنزل من الأشياء الضرورية لمنزل أنيق ومريح، وحاجتنا للحصول على أغراضنا وأشيائنا بسهولة تجعلنا نبحث دائما عن حلول وأفكار. لذلك قمنا بأنشاء كتاب الأفكار هذا الذي من شأنه أن يجعل تنظيم منزلك مهمة أبسط وأقل مشقة. حيث قام المصممين الداخليين بخلق التكامل لمناطق التخزين لتبدو بسيطة، حيث اختاروا الخزائن الأكثر أناقة والأرفف الأكثر عملية.
تعالوا معنا لنتعرف أكثر على هذه الأفكار الخلاقة التي من شأنها أن تسهل حياتنا. .
إذا كنت تريد منزل منظم، بالتأكيد أنت بحاجة لمعرفة أين يوجد كل غرض. وفيما يتعلق بغرفة النوم، يعتقد خبراء التصميم الداخلي أنه من المناسب أن تقوم بتقسيم الخزانة من الداخل. ولهذا التقسيم أنت بحاجة للإجابة على عدة أسئلة، كم عدد الأدراج ؟ ما حجمها؟ تحتاج إلى أدراج علوية؟ مع أو بدون أبواب؟ هل تشار الخزانة مع أحد أخر، هذه من الأمور المهمة حتى لا تختلط ملابسك.
الأحذية تأخذ مساحة كبيرة جدا! وأحيانا لا يكون كافي أن نضعها على الأرض أن حتى في الجزء السفلي من خزانة الملابس. لذلك ننصحك عزيزي القارئ بتخصيص قطعة من الأثاث فقط للأحذية. ستحصل على تنظيم أكثر وبشكل وظيفي وجميل.
المطبخ هو واحد من الغرف الأكثر استخداما في المنزل. ولذلك، فمن الطبيعي أن تتراكم الأشياء بسهولة والأكثر من ذل تراكم الاغراض التي لم تعد بحاجة لها. لذلك نقترح عليك إجراء عملية تنقية شاملة والإبقاء فقط على ما تستخدمه فعليا. هل تحتاج إلى ثلاثة عصارات برتقال، خمسة مجارف للحساء، وأربعة أواني فخارية؟ أبدا التصفية الآن!
وجود مساحات تخزين عند المدخل أمر ضروري للحفاظ على منزل نظيف ومنظم. في هذا الفضاء بالذات تجد المحافظ والأحذية والمعاطف وغيرها من الملحقات. لنكن واقعيين، لا أحد يريد أن يتعثر في هذه الحزمة من الأشياء وبالكاد يستطيع أن يعبر عتبة الباب. لذلك ننصحك لحل هذه المشكلة أن تختار قطعة أثاث لديها مساحة للتخزين وبعض الشماعات. كما في الصورة
الأطفال شيء رائع حقا، ولكن دائما تقريبا يوجد فوضى في غرفهم! هناك الألعاب والملابس والكتب المنتشرة في كل مكان. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لمنع حدوث ذلك وهو تعليم أطفالك عادات جيدة. الحل الجيد هو وضع أسرة مع أدراج مدمجة، مع توزيع صناديق للألعاب في جميع أنحاء الغرفة سهلة الاستخدام من قبل الأطفال. بالاضافة لتدريبهم شيئا فشيئا على ترتيب الألعاب بعد كل استخدام.
يجب أن يكون الحمام ملاذا للعناية بالجسم، ولكن سرعان ما تعمه الفوضى. وعلاوة على ذلك، تصميم الحمام دائما يكون بسيط صغير ولا يشمل أي رفوف. لذلك نقترح عليك استخدام الأثاث المدمج بالرفوف والادراج وتعليقها على الحائط حتى لا تأخذ مساحة من الحمام.
كن ذكي في تنظيم المنزل وقم بشمل مساحات التخزين الخفية في منزلك، كيف؟ الأسطح المجاورة للنافذة. يمكنك جعلها مقعد رائع ذو إطلالة مميزة وأيضا أن تخفي بعض من أغراض المنزل أسفلها، الكتب ألعاب الأطفال وغيرها من الأشياء.
لدينا الكثير من الملحقات، الأحزمة، والأوشحة، والمجوهرات وغيرها الكثير، بعد فترة من الوقت إما أن تضيع أن تختلط مع اكسسوارات أخرى، ولمنع حدوث ذلك، نقترح عليك وضع علامات تبويب في أدراجك، تماما مثل تلك الموجودة في الصورة. لكل قطعة مكانها الخاص!
نحن نعلم أنه من الصعب ترتيب المناشف. فهي تأخذ مساحة كبيرة، وعلاوة على ذلك لديه أشكال مختلفة، مما يجعل من الصعب تكويمها في نسق معين. اليوم، نقترح عليك أن تضع بعض الرفوف في المنطقة حيث توجد الغسالة، ستشعر بالكمال والـنظام.
يجب أن تكون أدراج المطبخ منظمة إذا كنت تريدها أن تكون وظيفية. التنظيم هو المفتاح، إذا استطعت بسهولة فصل أدوات المائدة الخاصة كلا على حدا سيكون عليك من الحل جدا إيجادها حتى لو أصابك الجوع في منتصف الليل ستعرف أين هي أغراضك.
كلما كانت حلول التخزين لديك في المنزل أنيقة، كلما كان ذلك أفضل. ومع ذلك، يجب أن لا تملء كل غرفة بالأثاث هنا وهناك، وإلا فإنه سيجعل منزلك يبدو أصغر.
نحن نعلم أنه لابد أن تكون منظم في مكتبك لتعمل بشكل جيد. لا يمكن لأحد أن يركز على مكتب فوضوي حيث لا توجد الوثائق اللازمة أو الكتب وتتراكم الكابلات من الأجهزة الإلكترونية في عقدة كبيرة. قم بشراء ملف لحفظ الأقلام وكل الأدوات المكتبية، واستخدام بعض الرفوف القريبة من متناول اليد.
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