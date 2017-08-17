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11 فكر رائعة لتنظيم المنزل على نحو فعال

Heba khlili Heba khlili
Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura غرفة الملابس MDF Beige
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نحن نعلم أن تنظيم المنزل من الأشياء الضرورية لمنزل أنيق ومريح، وحاجتنا للحصول على أغراضنا وأشيائنا بسهولة تجعلنا نبحث دائما عن حلول وأفكار. لذلك قمنا بأنشاء كتاب الأفكار هذا الذي من شأنه أن يجعل تنظيم منزلك مهمة أبسط وأقل مشقة. حيث قام المصممين الداخليين بخلق التكامل لمناطق التخزين لتبدو بسيطة، حيث اختاروا الخزائن الأكثر أناقة والأرفف الأكثر عملية.

تعالوا معنا لنتعرف أكثر على هذه الأفكار الخلاقة التي من شأنها أن تسهل حياتنا. .

1. خطة لخزانة ملابسك

Reforma Casa C.P., Atelie 3 Arquitetura Atelie 3 Arquitetura غرفة الملابس MDF Beige
Atelie 3 Arquitetura

Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura
Atelie 3 Arquitetura

إذا كنت تريد منزل منظم، بالتأكيد أنت بحاجة لمعرفة أين يوجد كل غرض. وفيما يتعلق بغرفة النوم، يعتقد خبراء التصميم الداخلي أنه من المناسب  أن تقوم بتقسيم الخزانة من الداخل. ولهذا التقسيم أنت بحاجة للإجابة على عدة أسئلة، كم عدد الأدراج ؟ ما حجمها؟ تحتاج إلى أدراج علوية؟ مع أو بدون أبواب؟ هل تشار الخزانة مع أحد أخر، هذه من الأمور المهمة حتى لا تختلط ملابسك.

2. تخصيص الوقت للأحذية

Tall Shoe Cabinet from our Chadwick Grey Range Big Blu Furniture Corridor, hallway & stairsStorage خشب Grey
Big Blu Furniture

Tall Shoe Cabinet from our Chadwick Grey Range

Big Blu Furniture
Big Blu Furniture
Big Blu Furniture

الأحذية تأخذ مساحة كبيرة جدا! وأحيانا لا يكون كافي أن نضعها على الأرض أن حتى في الجزء السفلي من خزانة الملابس. لذلك ننصحك عزيزي القارئ بتخصيص قطعة من الأثاث فقط للأحذية. ستحصل على تنظيم أكثر وبشكل وظيفي وجميل.

3. قل وداعا للتراكم في المطبخ!

Fancy Wood Pixers مطبخ wall mural,wallpaper,wood,texture,nature,vintage
Pixers

Fancy Wood

Pixers
Pixers
Pixers

المطبخ هو واحد من الغرف الأكثر استخداما في المنزل. ولذلك، فمن الطبيعي أن تتراكم الأشياء بسهولة والأكثر من ذل تراكم الاغراض التي لم تعد بحاجة لها. لذلك نقترح عليك إجراء عملية تنقية شاملة والإبقاء فقط على ما تستخدمه فعليا. هل تحتاج إلى ثلاثة عصارات برتقال، خمسة مجارف للحساء، وأربعة أواني فخارية؟ أبدا التصفية الآن!

4. التخزين عند مدخل القاعة

Penthouse, Zurich, Studio Frey Studio Frey الممر الحديث، المدخل و الدرج
Studio Frey

Penthouse, Zurich

Studio Frey
Studio Frey
Studio Frey

وجود مساحات تخزين عند المدخل أمر ضروري للحفاظ على منزل نظيف ومنظم. في هذا الفضاء بالذات تجد المحافظ والأحذية والمعاطف وغيرها من الملحقات. لنكن واقعيين، لا أحد يريد أن يتعثر في هذه الحزمة من الأشياء وبالكاد يستطيع أن يعبر عتبة الباب. لذلك ننصحك  لحل هذه المشكلة أن تختار قطعة أثاث لديها مساحة للتخزين وبعض الشماعات. كما في الصورة

5. تجنب الفوضى في غرفة أطفالك!

homify غرفة الاطفال
homify

homify
homify
homify

الأطفال شيء رائع حقا، ولكن دائما تقريبا يوجد فوضى في غرفهم! هناك الألعاب والملابس والكتب المنتشرة في كل مكان. ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لمنع حدوث ذلك وهو تعليم أطفالك عادات جيدة. الحل الجيد هو وضع أسرة مع أدراج مدمجة، مع توزيع صناديق للألعاب في جميع أنحاء الغرفة سهلة الاستخدام من قبل الأطفال. بالاضافة لتدريبهم شيئا فشيئا على ترتيب الألعاب بعد كل استخدام.

6. النظام في الحمام

Sailing Ships Pixers حمام wall mural,wallpaper,boat,sea,waves,,'
Pixers

Sailing Ships

Pixers
Pixers
Pixers

يجب أن يكون الحمام ملاذا للعناية بالجسم، ولكن سرعان ما تعمه الفوضى. وعلاوة على ذلك، تصميم الحمام دائما يكون بسيط صغير ولا يشمل أي رفوف. لذلك نقترح عليك استخدام الأثاث المدمج بالرفوف والادراج وتعليقها على الحائط حتى لا تأخذ مساحة من الحمام.

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7. لا تتجاهل أي مساحة

Cafe Style Shutters for Bay Windows homify Windows & doorsBlinds & shutters
homify

Cafe Style Shutters for Bay Windows

homify
homify
homify

كن ذكي في تنظيم المنزل وقم بشمل مساحات التخزين الخفية في منزلك، كيف؟ الأسطح المجاورة للنافذة. يمكنك جعلها مقعد رائع ذو إطلالة مميزة وأيضا أن تخفي بعض من أغراض المنزل أسفلها، الكتب ألعاب الأطفال وغيرها من الأشياء.

8. تنظيم اكسسواراتك

Bespoke tie drawer Lamco Design LTD BedroomWardrobes & closets
Lamco Design LTD

Bespoke tie drawer

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

لدينا الكثير من الملحقات، الأحزمة، والأوشحة، والمجوهرات وغيرها الكثير، بعد فترة من الوقت إما أن تضيع أن تختلط مع اكسسوارات أخرى، ولمنع حدوث ذلك، نقترح عليك وضع علامات تبويب في أدراجك، تماما مثل تلك الموجودة في الصورة. لكل قطعة مكانها الخاص!

9. تنظيم المناشف الخاصة بك

Utility - Laundry Shelves Absolute Project Management راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Absolute Project Management

Utility – Laundry Shelves

Absolute Project Management
Absolute Project Management
Absolute Project Management

نحن نعلم أنه من الصعب ترتيب المناشف. فهي تأخذ مساحة كبيرة، وعلاوة على ذلك لديه أشكال مختلفة، مما يجعل من الصعب تكويمها في نسق معين. اليوم، نقترح عليك أن تضع بعض الرفوف في المنطقة حيث توجد الغسالة، ستشعر بالكمال والـنظام.

10. تقسيم المطبخ

'Vivid Classic' Kitchen - drawer homify مطبخ
homify

'Vivid Classic' Kitchen – drawer

homify
homify
homify

يجب أن تكون أدراج المطبخ منظمة إذا كنت تريدها أن تكون وظيفية. التنظيم هو المفتاح، إذا استطعت بسهولة فصل أدوات المائدة الخاصة كلا على حدا سيكون عليك من الحل جدا إيجادها حتى لو أصابك الجوع في منتصف الليل ستعرف أين هي أغراضك.

11. مناطق التخزين الأنيقة

Rectangular Living Room Furniture Casa Più Arredamenti Living Room Furniture
Casa Più Arredamenti

Rectangular Living Room Furniture

Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti
Casa Più Arredamenti

كلما كانت حلول التخزين لديك في المنزل أنيقة، كلما كان ذلك أفضل. ومع ذلك، يجب أن لا تملء كل غرفة بالأثاث هنا وهناك، وإلا فإنه سيجعل منزلك يبدو أصغر.

12. كن عملي حول المكتب

Carlo Berlin Architektur & Interior Design, Pamela Kilcoyne - Homify Pamela Kilcoyne - Homify مكتب عمل أو دراسة
Pamela Kilcoyne – Homify

Carlo Berlin Architektur & Interior Design

Pamela Kilcoyne - Homify
Pamela Kilcoyne – Homify
Pamela Kilcoyne - Homify

نحن نعلم أنه لابد أن تكون منظم في مكتبك لتعمل بشكل جيد. لا يمكن لأحد أن يركز على مكتب فوضوي حيث لا توجد الوثائق اللازمة أو الكتب وتتراكم الكابلات من الأجهزة الإلكترونية في عقدة كبيرة. قم بشراء ملف لحفظ الأقلام وكل الأدوات المكتبية، واستخدام بعض الرفوف القريبة من متناول اليد.

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ماهي أماكن التخزين الموجودة في منزلك؟

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