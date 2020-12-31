23 فكرة غير مكلفة لكن أنيقة لسياج الحدائق

الخصوصية شيء هام بالنسبة للكثير من الأشخاص، لكن إنفاق مبلغ كبير من المال للحصول عليها وإنشاء سياج لحديقتك لا تبدو فكرة جيدة على الإطلاق. فإذا كنت في حاجة لتوفير أجواء خاصة لحديقة منزلك وإنشاء مساحة تفصلك عن حديقة الجيران، فالحل الأفضل هو تصميم سياج حديقة بسيط ومميز. سنأخذكم اليوم في جولة للتعرف على مجموعة من أفكار سياج الحديقة والتعرف أيضًا على فكرة سياج الحديقة الرخيص.
فكرة سياج الحديقة الموجودة أمامك تُعد من الأفكار السهلة والبسيطة التي يمكنك تنفيذها بسهولة من خلال ربط ألواح من أخشاب البامبو بالجدار الحجري.
تم تصميم سياج حديقة مميز بفكرة رخيصة من خلال تصميمه من النباتات الخضراء الطويلة.
يمكنك فصل حديقة منزلك أو مدخله الرئيسي عن حديقة الجيران من خلال استخدام بعض ألواح الخشب المستصلحة.
نلاحظ هنا أن أخشاب الخيزران
البامبو من خامات الخشب المميزة التي يمكن تشكيلها والتحكم في أحجامها.
يمكنك صنع سور حديقة منزلك الخلفية بنفسك من خلال استخدام بعض ألواح الخشب المعاد تصنيعها والقليل من الطلاء الأبيض.
يمكن التحكم في حجم سياج الحديقة من خلال تثبيت عدد من الألواح القصيرة للتعلية.
البساطة في تصميم سياج الحديقة تضيف للحديقة لمسة جمالية لا مثيل لها.
في مشهد مميز لسور الحديقة نلاحظ أن التنوع في استخدام الخامات بين الخشب والأحجار كان اللمسة الأفضل على الإطلاق.
حديقة الأطفال من الأماكن التي ينبغي أن تتميز بالأمن وذلك من خلال تصميم سياج مرتفع حولها، وعلى الرغم هنا من أن السور الخشبي منخفض، فتم حل هذه المشكلة من خلال تكملته بالنباتات الثقيلة التي يصعب اجتيازها.
باستخدام الخشب الرمادي تم تصميم أرضية الحديقة وكذلك السور للحصول على هذا التصميم المتكامل.
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لتوفير مزيد من الخصوصية لحديقة منزلك، يمكنك تصميم تعريشة من الخشب على مسافة من الحديقة وتزيينها من الأعلى بالنباتات المتسلقة.
الأخشاب المنسوجة تعزز من الشعور بأجواء البيئة الطبيعية وتجعلك تشعر بالخصوصية في منزلك.
بتثبيت مجموعة من الألواح الخشبية في الأرضية يمكنك صنع سياج بسيط مناسب لأغراض الفصل والخصوصية.
يتناسب السياج الخشبي المنخفض المًصمم على الطريقة الأمريكية مع مختلف أنماط التصميم، كما أنه يتميز بسهولة صنعه وتكلفته المنخفضة.
بنوع من أنواع الخشب المعالج تم تصميم منطقة جلوس متكاملة يحيط بها سياج من نفس تصميم.
ينصح الكثير من الخبراء باستخدام الأسوار الشبكية خاصةً إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون الاستفادة من الضوء الخارجي بشكل كامل ومن محبي أجواء الخصوصية.
تم صنع سياج الحديقة من إطار خشبي مغطى بنباتات الزينة الصناعية وهذا بالفعل أضاف لمسة عصرية مميزة لأجواء المنزل.
السياج المصنوع من السلك ربما يراه الكثيرون فكرة غير مجدية، لكنه بالفعل يحافظ على الحديقة من دخول بعض الحيوانات الصغيرة والطيور.
الاتجاه لاقتباس هذا التصميم يجعلك تتمتع بمزيد من الخصوصية ولن يكلفك الكثير من المال.
إذا كنت تريد تصميم سياج الحديقة الخاصة بمنزلك بارتفاع عالي ولا تريد دفع الكثير من المال، يمكنك فعل هذا من خلال اختيار نوع متوسط الجودة من الخشب والعمل على إدخال النباتات الخضراء بين الفراغات.
بالخروج عن الأفكار التقليدية في تصميم الحدائق، يمكنك استخدام ألواح Perspex التي تضيف لمسة جمالية رائعة كما أنها غير مكلفة على الإطلاق.
الخشب الرقائقي Marine ply من أنواع الخشب عالية الجودة والرخيصة في تكلفتها يمكنك استخدامها وتقطيعها بسهولة لتتناسب مع مختلف المساحات والأنماط.
تم الاتجاه لإنشاء سياج من الفولاذ المقاوم للصدأ غير المكلف، وتم تزيينه من خلال إضافة بعض فراغات الليزر لمزيد من الأناقة والرقي.
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