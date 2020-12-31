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23 فكرة غير مكلفة لكن أنيقة لسياج الحدائق

Mai Elkholy Mai Elkholy
Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes حديقة
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الخصوصية شيء هام بالنسبة للكثير من الأشخاص، لكن إنفاق مبلغ كبير من المال للحصول عليها وإنشاء سياج لحديقتك لا تبدو فكرة جيدة على الإطلاق. فإذا كنت في حاجة لتوفير أجواء خاصة لحديقة منزلك وإنشاء مساحة تفصلك عن حديقة الجيران، فالحل الأفضل هو تصميم سياج حديقة بسيط ومميز. سنأخذكم اليوم في جولة للتعرف على مجموعة من أفكار سياج الحديقة والتعرف أيضًا على فكرة سياج الحديقة الرخيص.

1. فكرة سياج الحديقة المصنوع من ألواح خشب البامبو

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions GardenFencing & walls
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

فكرة سياج الحديقة الموجودة أمامك تُعد من الأفكار السهلة والبسيطة التي يمكنك تنفيذها بسهولة من خلال ربط ألواح من أخشاب البامبو بالجدار الحجري.

2. سياج حديقة من النباتات الطبيعية

HOME STAGING EXTÉRIEUR OU L’ART DE BIEN VENDRE SON BIEN IMMOBILIER, SEVEN GARDEN SEVEN GARDEN حديقة
SEVEN GARDEN

SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN
SEVEN GARDEN

تم تصميم سياج حديقة مميز بفكرة رخيصة من خلال تصميمه من النباتات الخضراء الطويلة.

3. فكرة سياج حديقة رخيص من الأخشاب المستصلحة

East Dulwich 1 Proctor & Co. Architecture Ltd منازل زجاج Black modern loft,contemporary design,glazed dormer,kitchen extension,industrial,herringbone floor,timber fence,glazed extension,modern extension,london kitchen,extension,east dulwich
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd

East Dulwich 1

Proctor & Co. Architecture Ltd
Proctor &amp; Co. Architecture Ltd
Proctor & Co. Architecture Ltd

يمكنك فصل حديقة منزلك أو مدخله الرئيسي عن حديقة الجيران من خلال استخدام بعض ألواح الخشب المستصلحة.

4. سور قصير من أخشاب الخيزران

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions Balconies, verandas & terracesAccessories & decoration
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

نلاحظ هنا أن أخشاب الخيزران البامبو من خامات الخشب المميزة التي يمكن تشكيلها والتحكم في أحجامها.

5. تصميم سياج حديقة رخيص من خلال استخدام ألواح الخشب المُعاد تصنيعها

Narbonne Avenue Clapham, Bolans Architects Bolans Architects حديقة
Bolans Architects

Narbonne Avenue Clapham

Bolans Architects
Bolans Architects
Bolans Architects

يمكنك صنع سور حديقة منزلك الخلفية بنفسك من خلال استخدام بعض ألواح الخشب المعاد تصنيعها والقليل من الطلاء الأبيض.

6. استخدام ألواح الخشب القصيرة ورصها بطريقة هندسية ربما يكون الحل الأرخص لتصميم السياج

Canopy Lane Aralia حديقة الحديد / الصلب White
Aralia

Canopy Lane

Aralia
Aralia
Aralia

يمكن التحكم في حجم سياج الحديقة من خلال تثبيت عدد من الألواح القصيرة للتعلية.

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7. سياج مميز مُصمم على النمط المودرن البسيط

Small, low maintenance garden Yorkshire Gardens حديقة الخشب البلاستيك المركب artificial lawn,eco deck,simple garden
Yorkshire Gardens

Small, low maintenance garden

Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens
Yorkshire Gardens

البساطة في تصميم سياج الحديقة تضيف للحديقة لمسة جمالية لا مثيل لها.

8. تنوع الخامات المصنوع منها السياج

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions GardenFencing & walls
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

في مشهد مميز لسور الحديقة نلاحظ أن التنوع في استخدام الخامات بين الخشب والأحجار كان اللمسة الأفضل على الإطلاق.

9. حل مشكلة سياج الحديقة المنخفض بتكملته بعناصر النباتات الطبيعية

Climbing Frame for Smaller Garden Selwood Products Ltd حديقة
Selwood Products Ltd

Climbing Frame for Smaller Garden

Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd
Selwood Products Ltd

حديقة الأطفال من الأماكن التي ينبغي أن تتميز بالأمن وذلك من خلال تصميم سياج مرتفع حولها، وعلى الرغم هنا من أن السور الخشبي منخفض، فتم حل هذه المشكلة من خلال تكملته بالنباتات الثقيلة التي يصعب اجتيازها.

10. تكامل السياج مع أرضية الحديقة

Ed's Shed, Ed Reeve Ed Reeve حديقة
Ed Reeve

Ed's Shed

Ed Reeve
Ed Reeve
Ed Reeve

باستخدام الخشب الرمادي تم تصميم أرضية الحديقة وكذلك السور للحصول على هذا التصميم المتكامل.

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11. تصميم تعريشة مظللة لمزيد من الخصوصية

Country Family Garden With Oriental Water Garden, Cherry Mills Garden Design Cherry Mills Garden Design حديقة
Cherry Mills Garden Design

Country Family Garden With Oriental Water Garden

Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design
Cherry Mills Garden Design

لتوفير مزيد من الخصوصية لحديقة منزلك، يمكنك تصميم تعريشة من الخشب على مسافة من الحديقة وتزيينها من الأعلى بالنباتات المتسلقة.

12. الخشب المنسوج يجعلك تشعر بأن الحديقة مغلقة بالكامل

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden, Quercus UK Ltd Quercus UK Ltd حديقة
Quercus UK Ltd

Quercus Raised Beds -Extra Space in a small garden

Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd
Quercus UK Ltd

الأخشاب المنسوجة تعزز من الشعور بأجواء البيئة الطبيعية وتجعلك تشعر بالخصوصية في منزلك.

13. فكرة سياج حديقة رخيصة ودون إهدار مساحة من حديقتك

Traditional Garden, Unique Landscapes Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Traditional Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

بتثبيت مجموعة من الألواح الخشبية في الأرضية يمكنك صنع سياج بسيط مناسب لأغراض الفصل والخصوصية.

14. سور خشبي أبيض على الطريقة الأمريكية

Bossington House, Adisham Kent, Lee Evans Partnership Lee Evans Partnership حديقة
Lee Evans Partnership

Bossington House, Adisham Kent

Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership
Lee Evans Partnership

يتناسب السياج الخشبي المنخفض المًصمم على الطريقة الأمريكية مع مختلف أنماط التصميم، كما أنه يتميز بسهولة صنعه وتكلفته المنخفضة.

15. توحيد تصميم سياج الحديقة والأريكة الدائرية يخلق أجواء مبهمة لكنها بالفعل أنيقة

Ayrshire outdoor living, Lithic Fire Lithic Fire حديقة حجر رملي
Lithic Fire

Ayrshire outdoor living

Lithic Fire
Lithic Fire
Lithic Fire

بنوع من أنواع الخشب المعالج تم تصميم منطقة جلوس متكاملة يحيط بها سياج من نفس تصميم.

16. سور الخشب الشبكي يوفر الخصوصية لكنه لا يحجب الأضواء الخارجية

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

ينصح الكثير من الخبراء باستخدام الأسوار الشبكية خاصةً إذا كنت من الأشخاص الذين يفضلون الاستفادة من الضوء الخارجي بشكل كامل ومن محبي أجواء الخصوصية.

17. السياج الخشبي المغطى ببعض النباتات الصناعية من أفكار سياج الحديقة الرخيصة

Garden - Canary Wharf, Millennium Interior Designers Millennium Interior Designers حديقة
Millennium Interior Designers

Garden – Canary Wharf

Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers
Millennium Interior Designers

تم صنع سياج الحديقة من إطار خشبي مغطى بنباتات الزينة الصناعية وهذا بالفعل أضاف لمسة عصرية مميزة لأجواء المنزل.

18. سور غير مرئي من السلك لمنع الحيوانات الصغيرة الدخول للمنزل

Featherbrook House, PKA Architects Ltd PKA Architects Ltd حديقة
PKA Architects Ltd

Featherbrook House

PKA Architects Ltd
PKA Architects Ltd
PKA Architects Ltd

السياج المصنوع من السلك ربما يراه الكثيرون فكرة غير مجدية، لكنه بالفعل يحافظ على الحديقة من دخول بعض الحيوانات الصغيرة والطيور.

19. استخدام ألواح الخشب الشبكية فوق السياج الخرساني لتوفير مستوى إضافي من الخصوصية

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole, David James Architects & Partners Ltd David James Architects & Partners Ltd حديقة
David James Architects &amp; Partners Ltd

Brudenell Avenue, Canford Cliffs, Poole

David James Architects & Partners Ltd
David James Architects &amp; Partners Ltd
David James Architects & Partners Ltd

الاتجاه لاقتباس هذا التصميم يجعلك تتمتع بمزيد من الخصوصية ولن يكلفك الكثير من المال.

20. تداخل الخشب والنباتات الخضراء حل مثالي لتوفير المال وصنع سور أنيق للحديقة

Lawn Perfect Stays حديقة
Perfect Stays

Lawn

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

إذا كنت تريد تصميم سياج الحديقة الخاصة بمنزلك بارتفاع عالي ولا تريد دفع الكثير من المال، يمكنك فعل هذا من خلال اختيار نوع متوسط الجودة من الخشب والعمل على إدخال النباتات الخضراء بين الفراغات.

21. الابتعاد عن التقليدية واستخدام ألواح Perspex غير المكلفة

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs حديقة
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

بالخروج عن الأفكار التقليدية في تصميم الحدائق، يمكنك استخدام ألواح Perspex التي تضيف لمسة جمالية رائعة كما أنها غير مكلفة على الإطلاق.

22. استخدام رقائق الخشب البحرية وتقطيعها لتتناسب مع مختلف المساحات

Brackenbury House, Neil Dusheiko Architects Neil Dusheiko Architects حديقة
Neil Dusheiko Architects

Brackenbury House

Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects
Neil Dusheiko Architects

الخشب الرقائقي Marine ply من أنواع الخشب عالية الجودة والرخيصة في تكلفتها يمكنك استخدامها وتقطيعها بسهولة لتتناسب مع مختلف المساحات والأنماط.

23. سياج من الفولاذ وأناقة متناهية

Stainless Steel Fence Edelstahl Atelier Crouse: GardenAccessories & decoration
Edelstahl Atelier Crouse:

Stainless Steel Fence

Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:
Edelstahl Atelier Crouse:

تم الاتجاه لإنشاء سياج من الفولاذ المقاوم للصدأ غير المكلف، وتم تزيينه من خلال إضافة بعض فراغات الليزر لمزيد من الأناقة والرقي.

تفضلوا بقراءة المقال التالي، تعرف على التكلفة الحقيقية لتصميم فناء المنزل.

نصائح لتثبيت سياج الحديقة بشكل صحيح

villa PAVARD, T&T architecture T&T architecture منازل
T&amp;T architecture

T&T architecture
T&amp;T architecture
T&T architecture

بغض النظر عن نوع السياج الذي تقوم بتثبيته، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي وضع أعمدة السياج بشكل صحيح. توفر أعمدة السياج الاستقرار وطول العمر لسياجك. فيما يلي أربع نصائح لمساعدتك في وضع أعمدة السياج.

  • يجب وضع سياج الحديقة على مسافة لا تزيد عن 6 أقدام. تضمن هذه المسافة قوة إمساك مناسبة لنسيج السياج. إذا اخترت وضع الدعامات بالقرب من بعضها البعض ، ففكر في نسيج السياج وقوة المواد.
  • تحتوي كل من الوظائف الخفيفة والثقيلة على علامات تبويب على طول قسم الأرض أعلاه ، مما يتيح لك تثبيت السياج أو تثبيته في أماكن متعددة في المنشور. إذا كنت ترغب في ضبط علامات التبويب هذه ، فما عليك سوى استخدام مفك براغي أو مطرقة لفتح أو إغلاق الألسنة.
  • يمكن استخدام أعمدة الخدمة الخفيفة في المقاطع المستقيمة من السياج. تم وضع الأشياء بأسمائها الحقيقية في أعمدة السياج ذات المهام الخفيفة على ارتفاع 12 بوصة فوق الجزء السفلي من المنشور ، مما يترك قدمًا واحدة أقل من الطول الإجمالي المتاح فوق الأرض للتثبيت.
  • يجب وضع أعمدة الخدمة الشاقة في زوايا السياج. هذا يوفر دعمًا إضافيًا لنقاط الربط. تم وضع الأشياء بأسمائها الحقيقية على هذه المنشورات على ارتفاع 18 بوصة فوق الجزء السفلي من المنشور ، مما يترك 1 قدمًا أقل من إجمالي الطول المتاح فوق سطح الأرض للتثبيت. يتطلب وضع الأشياء بأسمائها الحقيقية دفع العمود إلى عمق أكبر ويزيد من ثبات السياج. سيساعدك الرسم البياني أدناه في تحديد المشاركات التي تعمل مع أي سياج.
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