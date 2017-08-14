تعرف على التكلفة الحقيقية لتصميم فناء المنزل

الكثير من الأشخاص لديهم أحلام حول إيجاد واجهة مميزة لمنازلهم، ومن بين هذه الأحلام تصميم فناء أنيق لمزيد من الرفاهية ومظاهر الترف، لكن يعتقد البعض أنه عند التفكير في التكلفة ربما تضطر لتأجيل تنفيذ تلك الأحلام.
تصميم فناء مميز لمنزلك ليس أمر صعب على الإطلاق ولا يحتاج لتكاليف باهظة كذلك؛ فيمكنك من خلال القليل من الخطوات تنفيذ فناء مميز يجعلك تستمتع بأجواء الطبيعة الساحرة مع ضيوفك. سنقدم لكم اليوم تقرير مميز بشأن التكلفة الحقيقية لتصميم فناء المنزل الخاص بك
تكلفة تصميم الفناء لا تختلف باختلاف الشركة التي تشرف على التنفيذ، لكن الأمر يتعلق بالمواد والخامات التي ترغب في استخدامها لكي تتناسب مع نمط التصميم الذي تحبه وتفضله.
لدينا قائمة كبيرة تتضمن الكثير من الخبراء والمهتمين بهذا المجال منهم المصممين وهندسي الديكور والمعماريين والمهتمين بأمر الزراعة وخبراء إضاءة وغيرهم الكثير لمساعدتك في الحصول على منزل أحلامك.
العثور على الشخص المثالي لتصميم الفناء الخاص بك ربما يكون شيء ليس بالسهل، لكننا اليوم نجعلك تتعرف على ما إذا كان خبير التصميم الذي قمت باختياره لديه المهارة الكافية أم لا:
- يبدأ بحفر الفناء أو الحديقة التي ترغب في تصميمها.
- وضع طبقة من التربة السطحية أو العشب الاصطناعي بناءً على مواصفات أرضية المكان.
- ضغط الأساس الذي يقوم بوضع وتثبيته جيدًا على الأرض.
- الاهتمام بتثبيت ومحاذاة الأشجار أو السياج حول المساحة المحددة له.
قبل كل هذا عليك التأكد جيدًا من جودة أعمال خبير التنفيذ وفريق عمله من خلال الاستماع لبعض تجارب سابقة لأحد معارفك معهم.
عندما يتعلق الأمر بالخامات التي سيتم استخدامها في تصميم الفناء، فهناك الكثير منها التي ربما تتحير في اختيار الأفضل؛ حيث يمكن الاختيار بين استخدام الأحجار أو الألواح الخشبية او البلاط أو غير ذلك الكثير، فاختيارك لنوعية الخامات يؤثر على التكلفة وكذلك نوعية التصميم الموجود في تصورك ومساحة المكان يؤثران بشكل رئيسي على لتكلفة الكلية.
تختلف تكاليف سعر المتر مربع باختلاف الشركات الإنشائية، وعليك التأني في اختيار الشركة واختيار الأفضل لتكون نوعية البناء الخاصة بهم مضمونة، وسنتعرف على بعض الأسعار التقريبية لتصميم فناء منزلك لمختلف شركات الإنشاء والتصميم:
- شركة Manufactured Square Flags تكون تكلفة التصميم 7.88 دولار للمتر مربع أي حوالي 2193$ لفناء مساحته 30 متر مربع وتشمل هذه التكلفة أيضًا سعر مواد البناء.
- شركة Stone-Style Paving تكلفة تصميم المتر مربع فيها حوالي 28.8 دولار أي حوالي 2890$ لفناء مساحته 30 متر مربع مضاف إلى هذه القيمة سعر مواد البناء.
- شركة Sandstone Flags تكلفة تصميم المتر مربع حوالي 31.5 دولار أي حوالي 3086 دولار شاملة تكاليف مواد البناء وتكاليف العمل في فناء مساحته 30 متر مربع.
- شركة High-Quality Textured Flags تقدر تكلفة تصميم المتر مربع فيها 42 دولار أي حوالي 3809 دولار شاملة تكلفة مواد الباء وتكلفة العمل في فناء مساحته 30 متر مربع.
الخشب
الخشب اختيار رائع لتصميم فناء المنزل؛ بحيث يمكن تركيبها بطريقة أسهل وأسرع من المواد الأخرى، لكن بغض النظر عن تكلفة الخشب المنخفضة نسبيًا، يجب أن تعلم أن الخشب يتطلب الكثير من عمليات الصيانة حتى تضمن ألا يُصاب بأي من التعفن أو التلف بسبب حرارة الشمس.
يجدر الإشارة أيضًا أن الفناء المُغطى يتكلف أكثر من تصميم الفناء المفتوح الذي يحتاج فقط لتثبيت بلاط في الأرض.
الحجر الطبيعي أو الألواح الحجرية
الحجر الطبيعي يمكنك العثور عليه في أنواع متعددة؛ حيث يوجد منه الحجر الرملي، الحجر الصخري والحجر الجيري، لكن في الحقيقة تكلفة تثبيت الحجر الجيري أكثر قليلًا من غيره من الأنواع الأخرى وكذلك عليك معرفة أن عملية تثبيت الأحجار على الأرضية يستغرق وقت أطول.
التصميم النهائي للفناء الحجري يُعد الأفضل على الإطلاق من حيث مظهره الخارجي وأجواءه الطبيعية المذهلة.
الطوب
الطوب ليس من الخامات الشائعة الاستخدام في تصميم الفناء الخارجي للمنزل؛ لأنه يحتاج للكثير من أعمال الصيانة؛ حيث تميل للتصدع في فصل الشتاء، كما أنها معرضة للتعفن في حالة سقوط المياه عليها باستمرار.
تكلفة استخدام الطوب أكثر قليلًا من استخدام مادة الأسمنت على الرغم من تعرضها للتصدع والانحناءات والخدوش، لذا فنفضل الابتعاد عنها واستبدالها بأحد الخامات الأخرى.
البلاط
استخدام البلاط في تصميم أرضية الفناء له العديد من المميزات، حيث أن البلاط متاح في أشكال وألوان متعددة تتناسب مختلف الأذواق، ويمكنك من خلال التعامل مع DIYer الحصول على تصميمات فريدة ومميزة لن تراها من قبل وبأسعار مميزة، وعليك أن تتذكر أن تكلفة الفناء المُصمم من البلاط تختلف باختلاف نوع البلاط ونمط تصميمه.
عملية تصميم الفناء لا تتوقف فقط عند تركيب الأرضية ووضع قطع الأثاث، فلابد أن تعرف أن الاهتمام بنظافة الفناء من أهم العوامل التي تساعد الحفاظ عليه لفترات أطول؛ فنجد أن معظم شركات الإنشاء والتصميم تقدم عرض التنظيف مرة واحدة بعد التركيب، لكن في الحقيقة استخدام غسالات الضغط في تنظيف الفناء هو الطريقة الأنسب لتوفير الكثير من الأموال، حيث توفر لك هذه الغسالة حوالي 70-80% أقل من المياه العادية التي تستهلكها خلال استخدام خرطوم المياه، كما أنها طريقة آمنة تحافظ على إبقاء أطفالك والحيوانات الأليفة الخاصة بك في مأمن عن مواد التنظيف الكيميائية الضارة.
يفضل أيضًا أن يتم اتباع الطرق الصحيحة في عملية التنظيف بحيث ينبغي استخدام مياه نظيفة وارتداء ملابس ونظارات واقية وكذلك تغطية كافة النباتات بأغطية بلاستيكية لتبقي بعيدة عن كميات المياه الكبيرة.