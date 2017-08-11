6 خدع ديكورية للأسقف المنخفضة

نحن جميعا نحب الغرف الكبيرة الواسعة مع الكثير من المساحة والضوء والهواء من حولنا. ولكن الواقع غالبا ما يكون مختلفا. إذا كنت غير محظوظ بما فيه الكفاية للعيش في مبنى قديم واسع أو فيلا حديثة ذات أسقف عالية، لا داعي للقلق فدائماً لديك الحلول لتسوية مشاكل الأسقف منخفضة، التي تجعل غرف المنزل تبدو أضيق وأصغر. فباستخدام بعض الحيل الديكورية تستطيع أن تتعامل مع الأسقف المنخفضة في المنزل، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 6 خدع ديكورية من وحي الخبراء ستساعدك في التخلص من مشاكل الأسقف المنخفضة وبطرق بسيطة.
لا شك أن اختيار الألوان من العوامل الرئيسية التي تلعب دوراً كبيراً في الغرف ذات الأسقف المنخفضة، وكي لا يكون لأختيارها أثراً قاتماً على الغرفة يفضل اختيار الوان فاتحة للغرفة يكون لها تأثيراً مضيئاً للغرفة كالألوان الحيادية الفاتحة وأبرزها اللون الأبيض والبيج الفاتح أو ما كما يطلق عليه
سن الفيل، فتلك الألوان تخلق بدورها اتساعاً بصريا وتفتح الغرفة لعكسها الضوء بشكل أفضل من الألوان الداكنة وبالتالي تعطيك شعوراً أفضل بالأتساع وبأرتفاع سقف الغرفة. وإذا أردت أضافة لمسة لونية للغرفة يمكنك أختيار من النغمات اللونية الباردة كالأزرق والأورجواني، لكن يوصي الخبراء دائماً بأخيار الألوان الفاتحة للسقف المنخفض فنغمات الألوان الداكنة تجعل الغرفة تبدو صغيرة وتظهر عيوب السقف المنخفض بشكل واضح.
الإضاءة المناسبة لها تأثير على الغرف ذات الأسقف المنخفضة. فمن المستحسن الامتناع عن استخدام المصابيح التي تبرزالسقف، مثل الثريات الكريستالية أو المصابيح البندولية الكبيرة، لذلك الأفضل وضع المصابيح وسبوتات الأضاءة على الجدار بحيث يكون تسليطها على الجدار والغرفة بشكل عام وليس السقف كي لا تظهر انخفاضه وبالتالي تبدو الغرفة أصغر.
عند اختيار الأثاث في الغرف المنخفضة يجب توخي الحذر عند اختيار كل قطعة اثاث داخل الغرفة، فالأثاث الضخم المتناثر بلا غرض يجعل الغرفة تبدو أصغر وبالتالي يعزز الشعور بالضيق، لذلك يجب اختيار اثاث وظيفي وعملي ويجب أن يكون حجمه مناسب وليس ضخماً كأختيار أرائك وكراسي منخفضة وطاولات عميقة وابتعد عن الخزانات الضخمة، ويفضل أن يكون الأثاث بألوان زاهية كي لا يترك تأثيراً سلبياً في الغرفة.
عند التعامل مع الغرف ذات السقف المنخفض يجب اختيار ألوان وطلاء جدران فاتحة وزاهية كما ذكرنا من قبل، فالألوان الزاهية تخلق اتساعاً بصرياً رائعاً وهي من الخدع المعروفة في الديكور التي ينصح بها الخبراء دائماً في التعامل مع المساحات الصغيرة، والأمر كذلك مع الغرف ذات الأسقف المنخفضة يمكنك اختيار لوناً واحداً فاتحاً وموحداً للسقف والجدران، أو عمل خطوط طولية ممتدة على الجدران كما نرى في تلك الصورة فهذة الخدعة ستجعل سقف منزلك يبدو أعلى بالتالي ستبدو الغرفة أكثر اتساعاً.
النوافذ والأسطح الزجاجية الكبيرة من التفاصيل التي تساعدك حقاً على جعل أي مساحة صغيرة في منزلك مساحة مريحة، فالنوافذ ولمسة الزجاج بشكل عام تعمل على العنصر البصري فتجعلك تشعر بأنفتاحاً بصرياً داخل الغرفة، إذا كان منزلك يحتوي على أسقف منخفضة فعليك بأختيار تصميمات كبيرة للنوافذ مع اختيار ستائر خفيفة وطويلة تسمح لك بمرور الضوء الطبيعي إلى داخل المنزل وفي نفس الوقت تتغلب على مشكلة السقف المنخفض بشكل مثالي.
بالأضافة إلى الستائر والنوافذ، هناك العديد من اللمسات الفنية الأخرى، التي يمكن أن تساعدنا لجعل غرف ذات سقوف منخفضة تظهر واسعة. فاللمرايات أيضا لها تأثير رائع ومشرق تماماً مثل النوافض الكبيرة فهي تعيط شعوراً بالأتساع البصري داخل المنزل أيضاً، بالأضافة إلى وضع لمسات فنية أعلى الجدار كالصور والتابلوهات يمكنها أن تعطيك شعوراً أفضل باتساع المساحات داخل المنزل.
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