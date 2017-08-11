6 خدع ديكورية للأسقف المنخفضة

نحن جميعا نحب الغرف الكبيرة الواسعة مع الكثير من المساحة والضوء والهواء من حولنا. ولكن الواقع غالبا ما يكون مختلفا. إذا كنت غير محظوظ بما فيه الكفاية للعيش في مبنى قديم واسع أو فيلا حديثة ذات أسقف عالية، لا داعي للقلق فدائماً لديك الحلول لتسوية مشاكل الأسقف منخفضة، التي تجعل غرف المنزل تبدو أضيق وأصغر. فباستخدام بعض الحيل الديكورية تستطيع أن تتعامل مع الأسقف المنخفضة في المنزل، ونحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 6 خدع ديكورية من وحي الخبراء ستساعدك في التخلص من مشاكل الأسقف المنخفضة وبطرق بسيطة.