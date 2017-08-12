10 تقسيمات عبقرية لمساحات منازل صغير ستبهرك

الطابق العلوي من هذا البيت الصغير يتكون فقط من غرفة نوم وحمام. و يمكننا أن نرى من خلال خطة المبنى لهذا الطابق أن جزءا من غرفة النوم كان مفصولا بجدار مفتوح. ونرى في هذا الجزء، زاوية جلوس صغيرة و على الرغم من مساحتها الصغيرة إلا انها سمحت بما فيه الكفاية لمنح الخصوصية لمنطقة السرير.

الحمام كان مثاليا في تصميمه. خطوة واحدة تؤدي إلى حوض الاستحمام كبير منفصل عن منطقة المرحاض بواسطة هذا الجدار. .