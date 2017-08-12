10 تقسيمات عبقرية لمساحات منازل صغير ستبهرك

أن تشرع في بناء منزلك أو شقتك الخاصة يعني ان تضع خطة مناسبة للتصميم، وخطة التصميم تعني الرسم أو التصور البصري للمنزل بكل تفاصيله وتقسيماته على ورق التصميم قبل البدء في تنفيذه، فهذا التصور يجعلك تتخيل منزلك ومساحات غرفه بشكل أفضل بكثير،ولذلك نحن اليوم في هوميفاي سنقدم لك 10 تصميمات مختارة لخطة تصميم بعض المنازل ستلهمك بأختيار خطة تصميم منزلك إذا كنت محتاراً في هذا الأمر.
من مميزات وضع خطة كاملة لتصميم منزل بالمتر مربع، هي كونها تسمح لك برؤية الفضاء والمساحات داخل المنزل بوضوح، كما فعل هنا الخبراء في هذا التصميم داخل هذا المنزل، فهنا نرى غرفة المعيشة التي جاءت مدمجة مع المطبخ وغرفة الطعام، تصميم المنزل على ورق التصميم يوضح لنا وجود غرفة المرافق، حيث الغسالة واللوازم الأخرى. بالإضافة إلى غرفة الدراسة وحمام صغير للضيوف، يمكنك دخول لمنطقة المعيشة الواسعة من خلال باب المدخل لتجد منطقة المعيشة مدمجة مع المطبخ ومنطقة الطعام، تقسيم عبقري من الخبراء لأرضيات المنزل أليس كذلك؟
الطابق العلوي من هذا البيت الصغير يتكون فقط من غرفة نوم وحمام. و يمكننا أن نرى من خلال خطة المبنى لهذا الطابق أن جزءا من غرفة النوم كان مفصولا بجدار مفتوح. ونرى في هذا الجزء، زاوية جلوس صغيرة و على الرغم من مساحتها الصغيرة إلا انها سمحت بما فيه الكفاية لمنح الخصوصية لمنطقة السرير.
الحمام كان مثاليا في تصميمه. خطوة واحدة تؤدي إلى حوض الاستحمام كبير منفصل عن منطقة المرحاض بواسطة هذا الجدار. .
في هذه الصورة يمكننا أن نرى خطة هذا المنزل بالكامل وتصميمه الدافئ للطابق السفلي، الصورة الكلية تحتوي في البداية على تصميماً لمرأب ذو مساحة مناسبة بجانب الفناء الخارجي للمنزل. من خلال مرورك للمنزل ستمر من خلال ممراً صغيراً إلى حمام الضيوف وغرفة الدراسة ثم إلى منطقة المعيشة التي احتوت على مطبخ مجهز بشكل مثالي ومنطقة طعام بالأضافة إلى زاوية مريحة للجلوس. أجاد المصمم تصميمه للنوافذ داخل المنزل بشكل رائع سمح بضوء النهار والهوار بالمرور إلى داخل المنزل بشكل رائع، فعلى الرغم من أن مساحة المنزل ليست كبيرة إلى أنه حقاً يعتبر منزل الحلم لما يوفره من مساحات لكل شئ.
في السابق، كانت خطة التصميم للمنزل متمثلة في الرسم الفني بخطوطه الهندسية والمساحات كما رأينا في بعض تصميمات السابقة. وقد بذل المهندسون المعماريون الكثير من الجهد لوضع تخطيط الغرف داخل المنزل وأبعادها عن الطريق التخطيط اليدوي. أما الآن فنرى التصميمات كاملة للطابق السفلي لهذا المنزل على الكمبيوتر، ليجلعنا نرى التصور للطابق السفلي وغرفه بشكل أفضل بصرياً. فكما واضح لنا أحتوى الطابق السفلي على أكثر من غرفة ليخلق بذلك المصمم منطقة معيشة متكاملة في طابق واحد كما نرى، هنا نرى غرفة المعيشة مدمجة مع منطقة الطعام وعلى عكس التصميمات السابقة نجد تصميم المطبخ منغلق في غرفة بمفرده وليس مدمجاً مع منطقة المعيشة.
عند شرائك لمنزل من الوارد أن تجد خطة التصميم موضوعة من قبل مصممين المشروع المعماريين، لكن لا داعي للقللق حيال ذلك فإذا كان المنزل في بداية تصميمه يمكن للمشتري أن يقوم بعمل بعد التعديلات على خطة التصميم. فهنا على سبيل المثال نجد تصميماُ لمنزل قبل وبعد التعديلات، فقبل التعديلات كان المنزل يحتوي على ثلاث غرف منفصلة، ليقوم المشترى بعمل تعديلات ويدمج غرفة المعيشة ومنطقة الطعام في منطقة واحدة ليعطي لمسة أكثر انفتاحاً على الغرفة.
في المنازل الحديثة يمكنك أن تجعل لسطح المنزل حياة أخرى، فعلى عكس المعتاد تستطيع أن تخلق تصميماً حقيقاُ لشقتك في الطابق العلوي للمنزل، فهنا نحن أمام تصميم غير تقليدي بالمرة أحتوى الطابق السفلي للمنزل على غرفة نوم وغرفة لخلع الملابس بجانب ساونا وحماماً للبخار ولم ينسى الخبراء أضافة مصعداً ليأخذك بدوره للكابق العلوي للمنزل حيث تكمن غرفة المعيشة ومنطقة الطعام والمطبخ الذي جاء مدمجاً مع منطقة المعيشة بالكامل. تصميم رائع وغير تقليدي بالمرة أليس كذلك؟
في المنازل التي تقع في المناطق الحارة والمدارية من الأرض، يفضل أن يكون تصميم منطقة المعيشة جنوب المنزل خاصةً إذا كانت منطقة المعيشة مفتوحة ومدمجة مع الغرف الأخرى للمنزل، لتجنب الطقس الحار في تلك المنطة كما نرى هنا في التصور المبدئ لتصميم هذا المنزل.
هنا نرى تصميم الفناء الخارجي لمنزل يقع جنوباً أيضاً، وكيف استغل المصمم في خطة التصميم كل المساحات داخل المنزل بشكل رائع، خاصةً منطقة الفناء الخارجي للمنزل وتصميم حمام السباحة الذي تجعلك تقع في غرامها عند رؤيتك لها من أي غرفة من غرف المنزل سواء غرفة النوم أو من غرفة المعيشة والمطبخ.
وهنا نرى تصميماً لخطة مبنى فيلا فاخرة وفهمة، فالتفاصيل المعمارية جاءت غير تقليدية بالمرة في تصميم تلك الفيلا، فنرى الطابق الأرضي يحتوي على منطقة المعيشة وفي الطابق العلوي وجدنا تصميماُ رائعاً لشرفة كبيرة مطلة على حمام السباحة بشكل مثالي.
وختاماً مع هذا التصميم المثالي لمنزل الأحلام الذي يعطيك تجربة معيشة غير تقليدية بالمرة، فبدلاً من اختيار تصميم بخطوطاً مستقيمة تقليدية، يمكنك أن تستعين بتصميم جدران مائلة قليلاً، تقسيم المنزل هنا وفر لنا مساحة لثلاث غرف نوم ومنطقة معيشة كبيرة. تحتوي كل غرفة نوم على حمام خاص، في حين يمكن الوصول إلى الحمام العائلي وحوض الاستحمام من مدخل المنزل الكبير
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