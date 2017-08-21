شقة حديثة بمساحة 115 متر مربع بتفاصيل غاية في البساطة

ستلاحظ وبنظرة عامة ان الصمم حرص على توفير مساحات حركة واضحة وصريحة، للحفاظ على احساس السعة والراحة داخل المنزل، واختار قطع أثاث ذات حجم مناسب واستغن عن التقاليد والعادات التي تجعلنا نحظى في منازلنا بعدد كبير من الأثاث بلا فائدة أو حاجة منها، تظهر هنا غرفة المعيشة على هيئة أريكة على شكل حرف L مع طاولة صغيرة، وهناك بعيدا يظهر الشباك الرئيسي ذو واجهة زجاجية لتصبح الشقة على اتصال مباشر مع الطبيعة وتقوم الستائر بتوفير الخصوصية عند الحاجة لها..