شقة حديثة بمساحة 115 متر مربع بتفاصيل غاية في البساطة

الديكور عالم واسع من الإبداع والإبتكار، يقدم حلول لكل الأذواق وكل يوم هناك الجديد فيه، وهوميفاي تُعد منصة عالم الفن والديكور، تأي لنا بأجمل التصميمات والأعمال الرائعة لأفضل الخبراء والمتخصصين، لذا اليوم سنقدم لك نموذج رائع لشقة حديثة بمساحة 115 متر مربع فقط بتفاصيل غاية في البساطة يتقع في حبها وتبحث عن وسيلة لتصميم بيتك مثلها، معا سنطوف سريعا أركانها ونتأمل عناصرها بعناية .. نتمنى لكم جولة رائعة ..
مدخل المنزل هو عنوانه وأول انطباع يدوم عند ضيوفك، وهنا اختار المصمم تصميم بسيط مع لمسات الطبيعة باللون الأخضر المبهج، وغرفة الطعام على يمينك بتصميم عملي وبسيط ووحدات إضاءة حديثة مميزة، نعتقد أن المصمم قد نجح أن يقدم نموذج مميز ومتكامل لمدخل يرحب بالزوار ..
ستلاحظ وبنظرة عامة ان الصمم حرص على توفير مساحات حركة واضحة وصريحة، للحفاظ على احساس السعة والراحة داخل المنزل، واختار قطع أثاث ذات حجم مناسب واستغن عن التقاليد والعادات التي تجعلنا نحظى في منازلنا بعدد كبير من الأثاث بلا فائدة أو حاجة منها، تظهر هنا غرفة المعيشة على هيئة أريكة على شكل حرف L مع طاولة صغيرة، وهناك بعيدا يظهر الشباك الرئيسي ذو واجهة زجاجية لتصبح الشقة على اتصال مباشر مع الطبيعة وتقوم الستائر بتوفير الخصوصية عند الحاجة لها..
اختار المصمم كل عناصر الشقة بشكل مبسط وراقي جدا، وتظهر في هذه الصورة مكتبة التليفزيون والذي اكتفى فيها المصمم بأرفف ذات خطوط صريحة..
تصميم الشقة وازن بين البساطة والجمال وبين العملية والتمرد على كل ما هو تقليدي، أضاف المصمم ركن كمكتب خاص صغير، للعمل بالمنزل وبشكل مريح ودون إزعاج ..
ومن جهة أخرى تظهر مكتبة عملية للكتب المفضلة على هيئة أرفف مقسمة بطريقة عشوائية أنيقة، بخلفية جدار ذو لون غامق، لإضافة حركة وحيوية في التصميم ..
لم ينس المصمم عنصر الديكورات والتزيين وأضاف براويز وتابلوهات صغيرة ومزهريات بنباتات بلون اخضر جميل..
الممرات هي شريان البيت، وحلقة الوصل بين الغرف، يجب ان تحاف عليها مشرقة ومضاءة بطريقة سليمة، ومنظمة ونظيفة لسهولة الحركة والتنقل ..
الجانب الآخر لهذه الشقة، هو خاص بغرف النوم، والتي يقدم فيها المصمم نموذج رائع لغرفة نوم فندقية مميزة، بتصميم بسيط وألوان حيادية وإضاءة طبيعية مشرقة ..
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