15 فكرة رائعة للحمامات الصغيرة

لا يعني الحمام الصغير وجود مساحة مملة. في الواقع، يوجد الكثير من الموارد تحت تصرفك لجعل الحمام يبدو أكبر وأكثر اتساع مما يبدو. لا يجب أن تحد المساحة الصغيرة لحمامك من الإبداع في التصميم، التي ينبغي أن تكون جميلة وعملية في نفس الوقت.
يمكنك الجمع بين المواد والألوان والاكسسوارات مع عناصر الحمام بطريقة ماهرة لجعل هذه المنطقة من المنزل مصدر فخر. إذا كنت ترغب في الحصول على حمام صغير ولكن مع ديكور خاص بك ومميز، تابع معنا المقال وتعرف على 15 مثال لديكور الحمامات الصغيرة.
الحجر هو المادة التي توفر الأناقة والدفء للمساحات، ويمكن إدراجها في الحمام، تماما كما هو الحال في أي غرفة أخرى. يمكنك استخدامها إما للتغطية أو في تفاصيل زخرفية، كما نرى في هذا الحمام صغير.
طريقة بسيطة لإعادة تشكيل تصميم الحمام، هو عن طريق وضع التجهيزات الحديثة، مثل موزعات الصابون، رفوف المناشف أو سلال، وكذلك الإضاءة المناسبة. اللمسة الجميلة التي جلبتها هذه التفاصيل سيجعل الفضاء موضع تقدير من وجهة نظر زخرفية.
يجب أن تكون على بينة من القيود المكانية التي تواجهها عند اختيار الأثاث والاكسسوارات في الحمام الصغير. لذلك تذكر عند اختيار الأثاث والعناصر الزخرفية، أن
الأقل هو أكثر.
سوف تكون أغطية الجدران أفضل حليف عندما يتعلق الأمر بإعادة ترتيب حمامك. التصميم الجذاب ضروري لتحويل الحمام إلى مساحة مريحة، بغض النظر عن الأبعاد. الفخار، على سبيل المثال، هو مادة موجودة بعدة ألوان وأنماط ، لن تندم عند استخدامها.
نقطة اتصال لتجلب الانتباه إلى جانب واحد من الحمام. اختر نقطة محورية واجعلها الأكثر بروز، على سبيل المثال سلط الضوء على أحد من الجدران مع طلاء مختلف، تكفي لإخفاء القيود المكانية.
في الحمام الصغير، إذا وضعت الأثاث والأدوات الصحية بشكل متوازي، ستكون قادر على تحرير المساحة المركزية وبالتالي اعطاء مساحة أكبر.
L
غالبا ما نتحدث عن مطابخ بشكل حرف
L، ولكن أيضا يمكن استخدام هذا التوزيع في الحمام. الحمام في الصورة مصمم بهذا التوزيع بغرض تشتيت الانتباه عن قلة المساحة.
التوزيع الخطي للعناصر هو خيار آخر لاخذه بالاعتبار عند تصميم حمام صغير. ضع جميع عناصر الحمام في خط واحد وعلى جدار واحد، سيجعل الغرفة تبدو أكبر.
الألوان الخفيفة هي حليف جيد عندما يتعلق الأمر بتحقيق أقصى مساحة. ومع ذلك، إذا كنت لا تحب اللون الواحد، حاول خلط اللون الأبيض مع لون متباين، كما في الصورة مع اللون الفضي الفاتح.
إذا كنت لا تحتاج إلى حوض حمام كبير للاسترخاء إنما فقط حوض استحمام صغير. اختر النموذج الذي يمكن استخدامه دون ملء السطح. هناك أحواض استحمام صغيرة تسمح لك بالاستمتاع بلحظات من الاسترخاء دون الحاجة إلى التضحية بالمساحة المطلوبة.
من قال أن ورق الجدران لا مكان له في الحمام؟ اختر ورق جدران مضاد للماء لديمومة أكثر ولتجنب الرطوبة. هذه التغطية مثالية لتخصيص الحمام الصغير دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.
الأناقة والأصالة والراحة واضحة في هذا الحمام الذي يتناقض بنغمات من الرمادي والأبيض. بلاط السيراميك سداسي للأرضية والجدران، جعل المساحة فريدة من نوعها وجعل المساحة تبدو أكبر.
هناك طريقة عملية ومثالية للاستمتاع بمساحة الحمام وهي تغيير حوض الاستحمام بحجيرة الاستحمام. إذا قمت أيضا بتثبيت الأبواب الشفافة التي لا تخلق أي حواجز مرئية، فسوف تظهر مساحة أكبر.
في بعض البلدان، مثل فرنسا، من الشائع أن نرى المرحاض منفصلا عن حوض الاستحمام والمغسلة. هذه الطريقة مثالية لخلق نوع من التقسيم ولتجنب الازدحام في حال تقاسم الشقة مع المزيد من الناس.
استخدام الألوان والمرايا المحايدة هو كلاسيكي عندما يتعلق الأمر بجعل المساحات تظهر أكبر.