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15 فكرة رائعة للحمامات الصغيرة

Heba khlili Heba khlili
Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام
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لا يعني الحمام الصغير وجود مساحة مملة. في الواقع، يوجد الكثير من الموارد تحت تصرفك لجعل الحمام يبدو أكبر وأكثر اتساع مما يبدو. لا يجب أن تحد المساحة الصغيرة لحمامك من الإبداع في التصميم، التي ينبغي أن تكون جميلة وعملية في نفس الوقت.
يمكنك الجمع بين المواد والألوان والاكسسوارات مع عناصر الحمام بطريقة ماهرة لجعل هذه المنطقة من المنزل مصدر فخر. إذا كنت ترغب في الحصول على حمام صغير ولكن مع ديكور خاص بك ومميز، تابع معنا المقال وتعرف على 15 مثال لديكور الحمامات الصغيرة.

1. تفاصيل من الحجر الطبيعي

Premium Residence, Aayam Consultants Aayam Consultants حمام
Aayam Consultants

Aayam Consultants
Aayam Consultants
Aayam Consultants

الحجر هو المادة التي توفر الأناقة والدفء للمساحات، ويمكن إدراجها في الحمام، تماما كما هو الحال في أي غرفة أخرى. يمكنك استخدامها إما للتغطية أو في تفاصيل زخرفية، كما نرى في هذا الحمام صغير.

2. تفاصيل حديثة

Residence Interiors at Mukundnagar, Pune, Urban Tree Urban Tree حمام
Urban Tree

Urban Tree
Urban Tree
Urban Tree

طريقة بسيطة لإعادة تشكيل تصميم الحمام، هو عن طريق وضع التجهيزات الحديثة، مثل موزعات الصابون، رفوف المناشف أو سلال، وكذلك الإضاءة المناسبة. اللمسة الجميلة التي جلبتها هذه التفاصيل سيجعل الفضاء موضع تقدير من وجهة نظر زخرفية.

3. التناسق

Departamento Punta Carretas, Diseñadora Lucia Casanova Diseñadora Lucia Casanova حمام
Diseñadora Lucia Casanova

Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova
Diseñadora Lucia Casanova

يجب أن تكون على بينة من القيود المكانية التي تواجهها عند اختيار الأثاث والاكسسوارات في الحمام الصغير. لذلك تذكر عند اختيار الأثاث والعناصر الزخرفية، أن الأقل هو أكثر.

4. الفروقات الساحرة

Villa Interiors Muscat, KamalKavitaInteriors KamalKavitaInteriors حمام
KamalKavitaInteriors

Villa Interiors Muscat

KamalKavitaInteriors
KamalKavitaInteriors
KamalKavitaInteriors

سوف تكون أغطية الجدران أفضل حليف عندما يتعلق الأمر بإعادة ترتيب حمامك. التصميم الجذاب ضروري لتحويل الحمام إلى مساحة مريحة، بغض النظر عن الأبعاد. الفخار، على سبيل المثال، هو مادة موجودة بعدة ألوان وأنماط ، لن تندم عند استخدامها.

5. إنشاء نقطة اتصال

Rajeev Sapre Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

نقطة اتصال لتجلب الانتباه إلى جانب واحد من الحمام. اختر نقطة محورية واجعلها الأكثر بروز، على سبيل المثال سلط الضوء على أحد من الجدران مع طلاء مختلف، تكفي لإخفاء القيود المكانية.

6. متوازية

Agrawal, MAVERICK Architects MAVERICK Architects حمام
MAVERICK Architects

MAVERICK Architects
MAVERICK Architects
MAVERICK Architects

في الحمام الصغير، إذا وضعت الأثاث والأدوات الصحية بشكل متوازي، ستكون قادر على تحرير المساحة المركزية وبالتالي اعطاء مساحة أكبر.

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7. توزيع بشكل حرف L

Despande's Residence, Nuvo Designs Nuvo Designs حمام
Nuvo Designs

Nuvo Designs
Nuvo Designs
Nuvo Designs

غالبا ما نتحدث عن مطابخ بشكل حرف L، ولكن أيضا يمكن استخدام هذا التوزيع في الحمام. الحمام في الصورة مصمم بهذا التوزيع بغرض تشتيت الانتباه عن قلة المساحة.

8. الاستفادة من الجدار

homify حمام
homify

homify
homify
homify

التوزيع الخطي للعناصر هو خيار آخر لاخذه بالاعتبار عند تصميم حمام صغير. ضع جميع عناصر الحمام في خط واحد وعلى جدار واحد، سيجعل الغرفة تبدو أكبر.

9. مجموعة من التناقضات

Could you do with a second bathroom? homify حمام Blue bathroom,bathroom furniture,small bathroom,bathroom sink,bathroom floor,bathroom floor
homify

Could you do with a second bathroom?

homify
homify
homify

الألوان الخفيفة هي حليف جيد عندما يتعلق الأمر بتحقيق أقصى مساحة. ومع ذلك، إذا كنت لا تحب اللون الواحد، حاول خلط اللون الأبيض مع لون متباين، كما في الصورة مع اللون الفضي الفاتح.

10. حوض استحمام صغير

Bathroom gdp interiors حمام
gdp interiors

Bathroom

gdp interiors
gdp interiors
gdp interiors

إذا كنت لا تحتاج إلى حوض حمام كبير للاسترخاء إنما فقط حوض استحمام صغير. اختر النموذج الذي يمكن استخدامه دون ملء السطح. هناك أحواض استحمام صغيرة تسمح لك بالاستمتاع بلحظات من الاسترخاء دون الحاجة إلى التضحية بالمساحة المطلوبة.

11. ورق الجدران

Bathroom homify حمام
homify

Bathroom

homify
homify
homify

من قال أن ورق الجدران لا مكان له في الحمام؟ اختر ورق جدران مضاد للماء لديمومة أكثر ولتجنب الرطوبة. هذه التغطية مثالية لتخصيص الحمام الصغير دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.

12. الأناقة والراحة

24평 아파트 내부 인테리어, STORY ON INTERIOR STORY ON INTERIOR حمام
STORY ON INTERIOR

STORY ON INTERIOR
STORY ON INTERIOR
STORY ON INTERIOR

الأناقة والأصالة والراحة واضحة في هذا الحمام الذي يتناقض بنغمات من الرمادي والأبيض. بلاط السيراميك سداسي للأرضية والجدران، جعل المساحة فريدة من نوعها وجعل المساحة تبدو أكبر.

13. حجيرة الاستحمام

homify حمام
homify

homify
homify
homify

هناك طريقة عملية ومثالية للاستمتاع بمساحة الحمام وهي تغيير حوض الاستحمام بحجيرة الاستحمام. إذا قمت أيضا بتثبيت الأبواب الشفافة التي لا تخلق أي حواجز مرئية، فسوف تظهر مساحة أكبر.

14. المساحات المنفصلة

Polibio, ACABADOMATE ACABADOMATE منازل
ACABADOMATE

ACABADOMATE
ACABADOMATE
ACABADOMATE

في بعض البلدان، مثل فرنسا، من الشائع أن نرى المرحاض منفصلا عن حوض الاستحمام والمغسلة. هذه الطريقة مثالية لخلق نوع من التقسيم ولتجنب الازدحام في حال تقاسم الشقة مع المزيد من الناس.

15. الألوان المحايدة والمرايا

CASA ESPACIO DIONISIACO, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño حمام رخام Beige
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

استخدام الألوان والمرايا المحايدة هو كلاسيكي عندما يتعلق الأمر بجعل المساحات تظهر أكبر.

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