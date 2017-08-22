مدخل القاعة الضيق، لم تعد مشكلة بعد اليوم!

وجود مدخل قاعة ضيق يمكن أن يكون من عيوب العديد من المنازل. مساحة صغيرة، قد يجتمع فيها مجموعة كبيرة من الناس وبالتأكيد لن تكفي للجميع ولن تكون مريحة على الإطلاق. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إذا كان مدخل القاعة بهذه الخصائص، إما أنك ستغير منزلك أو ستقنعك نفسك أنه أفضل لوبي في العالم! إذا اخترت الخيار الثاني، ابقى معنا وسترى معنا كيف سنجعله أكثر جمالا وجاذبية، دون الإفراط! إذا كنت من أصحاب رأي تغيير المنزل، لا يمكنك أن تفوت مجموعة مختارة من قاعات مدخل مذهلة، قد تغيير رايك وتبقى في منزلك!