مدخل القاعة الضيق، لم تعد مشكلة بعد اليوم!

وجود مدخل قاعة ضيق يمكن أن يكون من عيوب العديد من المنازل. مساحة صغيرة، قد يجتمع فيها مجموعة كبيرة من الناس وبالتأكيد لن تكفي للجميع ولن تكون مريحة على الإطلاق. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إذا كان مدخل القاعة بهذه الخصائص، إما أنك ستغير منزلك أو ستقنعك نفسك أنه أفضل لوبي في العالم! إذا اخترت الخيار الثاني، ابقى معنا وسترى معنا كيف سنجعله أكثر جمالا وجاذبية، دون الإفراط! إذا كنت من أصحاب رأي تغيير المنزل، لا يمكنك أن تفوت مجموعة مختارة من قاعات مدخل مذهلة، قد تغيير رايك وتبقى في منزلك!
ابدأ بفكرة بسيطة: خزانة كتب بعدة رفوف في البهو، مهما كانت ضيقة، ستكون دائما مناسبة. هنا يمكنك تخزين الأشياء أو استخدام تلك الخزانة لوضع بعض قطع الإكسسوارات لتزيين القاعة. الصور والكتب أو حتى راديو عتيق هي موضع ترحيب على هذه الرفوف!
المرايا تساعدك على جعل الرواق الخاص بك أكبر مما هو عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر قاعد المدخل أنسب مكان لوضع المرايا لنأخذ نظرة أخيرة قبل أن نغادر المنزل! المرايا تعمل بشكل جيد جدا في المساحات الصغيرة وقاعة المدخل الضيقة!
الحديقة العمودية مرادف للجمال والنضارة. اجعل الممر الخاص بك أكثر أخضر مع هذا التفصيل في أحد الجدران الصغيرة، حتى لا تدع النباتات تحتل مساحة كبيرة من مساحة القاعة.
نعلم كيف يمكننا الاستفادة من القاعة بشكل كبير مع شماعات عند مدخل الباب. لهذا السبب، نقترح عليك تطبيق شماعات الجدار من هذا النوع، والتي لن تؤدي فقط دور التخزين، ولكن أيضا ستحتل المساحة التي تحتاج إليها، وترك الأرضية متاحة للحركة أكثر.
إذا كنت من نوع الشخص الذي يحب أن يكون في بيئة نظيفة ومرتبة ومنظمة، لا شيء مثل اختيار خزائن بنيت في جدار قاعتك. وبهذه الطريقة، فبإمكانك إخفاء كل المعاطف والحقائب أو المظلات من مرئ العين، مما يعطي تهويه أكثر إلى أي غرفة!
عندما تأتي للمنزل فإن أول شيء تفعله هو خلع حذائك، ستحب هذه الفكرة! لأنك بالتأكيد ستحتاج إلى مقعد لجلس عليه عند خلع أو لبس حذائك. اختر مقعد كبير أو صغير، يفضل أن يكون صغير، بحيث يحتل مساحة صغيرة ويخدم الغرض!
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