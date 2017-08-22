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مدخل القاعة الضيق، لم تعد مشكلة بعد اليوم!

Heba khlili Heba khlili
Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
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وجود مدخل قاعة ضيق يمكن أن يكون من عيوب العديد من المنازل. مساحة صغيرة، قد يجتمع فيها مجموعة كبيرة من الناس وبالتأكيد لن تكفي للجميع  ولن تكون مريحة على الإطلاق. ولكن هناك شيء واحد مؤكد: إذا كان مدخل القاعة بهذه الخصائص، إما أنك ستغير منزلك أو ستقنعك نفسك أنه أفضل لوبي في العالم! إذا اخترت الخيار الثاني، ابقى معنا وسترى معنا كيف سنجعله أكثر جمالا وجاذبية، دون الإفراط! إذا كنت من أصحاب رأي تغيير المنزل، لا يمكنك أن تفوت مجموعة مختارة من قاعات مدخل مذهلة، قد تغيير رايك وتبقى في منزلك!

Minimal Living Vs. Liberty!, Luca Bucciantini Architettura d’ interni Luca Bucciantini Architettura d’ interni الممر والمدخل White
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni
Luca Bucciantini Architettura d’ interni

1. مدخل القاعة مع رف للتخزين

Casa Cedofeita, Floret Arquitectura Floret Arquitectura الممر الحديث، المدخل و الدرج
Floret Arquitectura

Floret Arquitectura
Floret Arquitectura
Floret Arquitectura

ابدأ بفكرة بسيطة: خزانة كتب بعدة رفوف في البهو، مهما كانت ضيقة، ستكون دائما مناسبة. هنا يمكنك تخزين الأشياء أو استخدام تلك الخزانة لوضع بعض قطع الإكسسوارات لتزيين القاعة. الصور والكتب أو حتى راديو عتيق هي موضع ترحيب على هذه الرفوف!

2. قاعة مع المرايا

Warszawa - Al. Wilanowska, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz الممر الحديث، المدخل و الدرج
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

المرايا تساعدك على جعل الرواق الخاص بك أكبر مما هو عليه. وبالإضافة إلى ذلك، تعتبر قاعد المدخل أنسب مكان لوضع المرايا لنأخذ نظرة أخيرة قبل أن نغادر المنزل! المرايا تعمل بشكل جيد جدا في المساحات الصغيرة وقاعة المدخل الضيقة!

3. قاعة مع الفن

Décoration d'un appartement neuf dans le programme Cheverus à Bordeaux, EXPRESSION ARCHITECTURE INTERIEUR EXPRESSION ARCHITECTURE INTERIEUR Corridor, hallway & stairsAccessories & decoration
EXPRESSION ARCHITECTURE INTERIEUR

EXPRESSION ARCHITECTURE INTERIEUR
EXPRESSION ARCHITECTURE INTERIEUR
EXPRESSION ARCHITECTURE INTERIEUR

إذا كنت تستطيع استخدام أحد جدران قاعه المدخل الضيقة بشكل كامل، وتزيينها بصورة كبيرة أو ورق جدران لمنظر مميز ومفضل لديك. كما في المثال لدينا  منظر رائع على مدينة كبيرة، ولكن يمكنك اختيار شيء أكثر استرخاء (مثل صورة شاطئ استوائي).

4. الحديقة العمودية

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio إنتقائي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

الحديقة العمودية مرادف للجمال والنضارة. اجعل الممر الخاص بك أكثر أخضر مع هذا التفصيل في أحد الجدران الصغيرة، حتى لا تدع النباتات تحتل مساحة كبيرة من مساحة القاعة.

5. قاعة مع التخزين الخارجي

Krakowska kamienica, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

نعلم كيف يمكننا الاستفادة من القاعة بشكل كبير مع شماعات عند مدخل الباب. لهذا السبب، نقترح عليك تطبيق شماعات الجدار من هذا النوع، والتي لن تؤدي فقط دور التخزين، ولكن أيضا ستحتل المساحة التي تحتاج إليها، وترك الأرضية متاحة للحركة أكثر.

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6. قاعة مع التخزين الداخلي

Progetti, luigi bello architetto luigi bello architetto الممر الحديث، المدخل و الدرج
luigi bello architetto

Progetti

luigi bello architetto
luigi bello architetto
luigi bello architetto

إذا كنت من نوع الشخص الذي يحب أن يكون في بيئة نظيفة ومرتبة ومنظمة، لا شيء مثل اختيار خزائن بنيت في جدار قاعتك. وبهذه الطريقة، فبإمكانك إخفاء كل المعاطف والحقائب أو المظلات من مرئ العين، مما يعطي تهويه أكثر إلى أي غرفة!

7. قاعة مع مقعد للدعم

BJN, Och_Ach_Concept Och_Ach_Concept ريفي، أسلوب، الرواق، رواق، &، درج
Och_Ach_Concept

Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept
Och_Ach_Concept

عندما تأتي للمنزل فإن أول شيء تفعله هو خلع حذائك، ستحب هذه الفكرة! لأنك بالتأكيد ستحتاج إلى مقعد لجلس عليه عند خلع أو لبس حذائك. اختر مقعد كبير أو صغير، يفضل أن يكون صغير، بحيث يحتل مساحة صغيرة ويخدم الغرض!

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